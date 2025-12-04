ÎN AUDIENȚĂ 03 DECEMBRIE 2025
IasiTV Life, 4 decembrie 2025 07:50
ÎN AUDIENȚĂ 03 DECEMBRIE 2025
Acum 10 minute
08:20
Controalele medicale de rutină și investigațiile periodice au un rol deosebit de important în depistarea precoce a unor afecțiuni grave, care pot fi tratate mult mai ușor în stadiu incipient. Andrei, un bărbat acum în vârstă de 75 de ani, este un exemplu în acest sens. Timp de zece ani, deși sănătos, bărbatul a mers [...] The post Cum a câștigat un bărbat lupta cu o boală gravă first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
Acum 2 ore
07:00
Un eveniment dedicat gustului autentic și producției locale are loc la Iași. În perioada 5–7 decembrie 2025, curtea interioară a Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) găzduiește târgul „Bunătăți de la Iași”. Manifestarea reunește cel puțin 24 de producători locali și participarea a trei licee agricole de prestigiu. Scopul este de a sprijini agricultura ecologică și [...] The post Făina ecologică, vedeta primului Târg de Bunătăți organizat la Direcția Agricolă Iași first appeared on IasiTV Life.
06:50
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, organizează în perioada 8-15 decembrie 2025 Christmas Festival, o serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă. Evenimentele vor avea loc în fastuosul Hol de Onoare, în fiecare seară, de la ora 19:00, oferind publicului o incursiune sonoră în atmosfera magică a Crăciunului. În seara de 8 decembrie [...] The post Concerte dedicate sărbătorilor de iarnă la Palatul Culturii first appeared on IasiTV Life.
06:40
Ateneul Național din Iași își deschide sâmbătă, pe 6 decembrie 2025, porțile pentru a marca un moment special: cea de-a X-a ediție a Pieței de Crăciun. Evenimentul, dedicat întregii comunități, promite o atmosferă plină de tradiție, emoție și magie de Moș Nicolae. Inaugurarea festivă va avea loc la ora 17:00, în cadrul Sărbătorii Zăpezii. Momentul [...] The post Ateneul Național din Iași inaugurează cea de-a X-a ediție a Pieței de Crăciun de Moș Nicolae first appeared on IasiTV Life.
Acum 4 ore
06:20
Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat – crima șocantă în care și-a ucis iubita însărcinată aruncând-o de la etaj – a încercat să se sustragă de la executarea pedepsei. La scurt timp după emiterea mandatului de încarcerare, polițiștii au descins la domiciliul acestuia, însă avocatul era de [...] The post Avocatul Sebastian Felecanu, găsit fără brățara electronică. Plănuia să fugă? first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un incident a avut loc miercuri seară la centrul comercial Promenada Mall din Capitală. Pompierii au fost chemați pentru a stinge un incendiu izbucnit la un panou electric, care, deși se manifesta fără flacără deschisă, a provocat degajări de fum, conform ISU București-Ilfov. Măsura de urgență luată a vizat siguranța publică: circa 1.100 de persoane [...] The post Peste 1.000 de persoane evacuate în urma unui incendiu la Promenada Mall first appeared on IasiTV Life.
Acum 12 ore
19:30
BYD, lider mondial în producția de autovehicule cu energie nouă (NEV), dă startul celei mai inovatoare campanii de Black Friday din România, cu o ofertă realizată în parteneriat cu UniCredit Leasing și PPC blue valabilă până pe 31 decembrie 2025. Prin această inițiativă, BYD oferă un beneficiu financiar inedit, conceput să reducă imediat costurile de [...] The post BYD lansează prima campanie de Black Friday în România first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
18:40
Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar dm oferă ieșenilor o experiență de cumpărături unică, plină de surprize și bucurii! În perioada 4 – 24 decembrie 2025, magazinele dm din Iași devin destinația ideală pentru cei care caută cadouri care să încânte și să aducă zâmbete celor dragi. Planificarea cadourilor nu a fost niciodată mai simplă [...] The post Cumpărăturile de Crăciun la dm: cadouri inspirate și surprize care aduc bucurie ieșenilor first appeared on IasiTV Life.
15:10
INVITAT / Tudor Colț – Channel Account Manager la Fsas Technologies The post BUSINESS ROMÂNESC / De ce este necesar AI-ul in Business first appeared on IasiTV Life.
13:30
BYD, lider mondial în producția de autovehicule cu energie nouă (NEV), dă startul celei mai inovatoare campanii de Black Friday din România, cu o ofertă realizată în parteneriat cu UniCredit Leasing și PPC blue valabilă până pe 31 decembrie 2025. Prin această inițiativă, BYD oferă un beneficiu financiar inedit, conceput să reducă imediat costurile de [...] The post BYD lansează prima campanie de Black Friday în România first appeared on IasiTV Life.
13:20
Pe data de 25 noiembrie 2025, la Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi'” din Iași, am marcat Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „În palma ta e puterea”, organizat de Rotary Iași, un demers dedicat creșterii gradului de conștientizare privind violența domestică. La întâlnire au participat specialiști din domeniul medical și juridic, autorități și membri [...] The post „În palma ta e puterea” first appeared on IasiTV Life.
Ieri
07:50
Președintele României a promulgat vineri Legea 200/2025, care aprobă Acordul de împrumut de 280 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru Proiectul „Temelii Culturale”. Acest proiect, cu o finanțare împărțită egal între BDCE (140 mil. euro) și contribuția României, vizează restaurarea și modernizarea a 14 subproiecte de importanță națională, [...] The post Undă verde de la Președinție: Proiectul „Temelii Culturale” aduce modernizări majore pentru 14 obiective, inclusiv Opera din Iași și restaurarea sitului arheologic Cucuteni first appeared on IasiTV Life.
07:20
O veste tragică lovește scena muzicală românească: Adrian Pleșca, cunoscut de public sub numele de Artan, a încetat din viață marți dimineață, la vârsta de 63 de ani. Solistul și fondatorul trupelor emblematice Timpuri Noi și Partizan a fost transportat de urgență la Spitalul Pantelimon, dar nu a mai putut fi salvat. Născut în București [...] The post Adio, Artan! Legenda rock Adrian Pleșca (Timpuri Noi, Partizan) s-a stins din viață la 63 de ani first appeared on IasiTV Life.
07:20
Numărul persoanelor fără un loc de muncă în România a atins un nivel record în ultimii patru ani, comparabil cu cel din perioada critică a pandemiei. Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în luna octombrie, agențiile Forțelor de Muncă aveau în evidență peste 487.000 de șomeri, cu 23.000 mai mult față de aceeași perioadă a [...] The post Cea mai mare rată a șomajului din ultimii 4 ani. Tinerii sunt cei mai afectați de criză first appeared on IasiTV Life.
07:00
Ministerul Sănătății (MS) a confirmat că Spitalul Regional de Urgență (SRU) Iași trebuie să fie complet funcțional, inclusiv dotat cu mobilier și echipamente medicale, până la data de 12 decembrie 2029. Termenul final se aliniază cu încheierea programului european Sănătate 2021-2027. Potrivit răspunsului oferit deputatului ieșean Silviu Gurlui, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate [...] The post Start pentru Spitalul Regional Iași! Data la care începe, oficial, construcția first appeared on IasiTV Life.
2 decembrie 2025
23:50
Tragedie în fața Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași. Un bărbat de 70 de ani s-a prăbușit fulgerător sub privirile soției, chiar în drum spre o programare la policlinică. Scena de pe trotuarul din fața unității medicale a fost una cutremurătoare. Bărbatul, cunoscut cu probleme cardiace grave, a acuzat brusc o stare de rău și a căzut. [...] The post Tragedie lângă UPU Iași: Un bărbat s-a prăbușit pe trotuar și nu a putut fi salvat de medici first appeared on IasiTV Life.
17:50
Tragedie în fața Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași. Un bărbat de 70 de ani s-a prăbușit fulgerător sub privirile soției, chiar în drum spre o programare la policlinică. Scena de pe trotuarul din fața unității medicale a fost una cutremurătoare. Bărbatul, cunoscut cu probleme cardiace grave, a acuzat brusc o stare de rău și a căzut. [...] The post Tragedie lângă UPU Iași: Un bărbat s-a prăbușit pe trotuar și nu a putut fi salvat de medici first appeared on IasiTV Life.
17:30
LEMS a deschis oficial porțile celui mai mare showroom din Moldova, un spațiu impresionant de 2.500 de metri pătrați, rezultat al unei investiții de aproape un milion de euro. Situat pe strada Industriilor 18, vizavi de Metro, showroom-ul oferă celor aflați în căutarea mobilierului perfect colecții variate de livinguri, dormitoare sau bucătării, toate realizate integral [...] The post LEMS a deschis la Iași cel mai mare showroom din Moldova first appeared on IasiTV Life.
14:00
INVITAT / FLORIN CÎNTIC – Istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi The post DEZBATEREA ZILEI / MÂNDRIA DE A FI ROMÂN first appeared on IasiTV Life.
11:20
LEMS a deschis oficial porțile celui mai mare showroom din Moldova, un spațiu impresionant de 2.500 de metri pătrați, rezultat al unei investiții de aproape un milion de euro. Situat pe strada Industriilor 18, vizavi de Metro, showroom-ul oferă celor aflați în căutarea mobilierului perfect colecții variate de livinguri, dormitoare sau bucătării, toate realizate integral [...] The post LEMS a deschis la Iași cel mai mare showroom din Moldova first appeared on IasiTV Life.
11:00
INVITAȚI / Carmen Ghercă – Președinte ANCAAR IașiOancea-Matei Diana – Coordonator echipă ANCAAR Iași The post DAREA DE SEAMĂ / Colinde în dar first appeared on IasiTV Life.
10:10
Opera Națională Română din Iași programează la începutul acestei luni patru reprezentații „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski. Îndrăgitul spectacol de balet va putea fi urmărit joi, de la ora 18:30, vineri, de la ora 18:30, și sâmbătă, de la orele 12:00 și 18:30, în Sala Mare. Vedeți și Prognoza ANM pentru Sărbători: Crăciun [...] The post Patru întâlniri cu „Spărgătorul de nuci” la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
08:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice estimările pe termen lung, confirmând o tendință de încălzire neobișnuită în România, care va persista pe toată durata lunii decembrie. Conform prognozei, temperaturile medii vor fi mai mari decât cele normale în întreaga țară, inclusiv în preajma Crăciunului și a Anului Nou. Așadar, se prefigurează un Revelion [...] The post Prognoza ANM pentru Sărbători: Crăciun și Revelion cu vreme neobișnuită. Cum va arăta iarna first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Un bărbat pasionat de detecția metalelor a declanșat o alertă majoră de siguranță luni, după ce a găsit o grenadă de mână ofensivă în pădurea din localitatea Drislea. Descoperirea a fost imediat semnalată echipei pirotehnice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani. Specialiștii au confirmat natura extrem de periculoasă a obiectului: o grenadă model [...] The post Grenadă funcțională, descoperită de un botoșănean într-o pădure. Alerta, dată de un căutător de comori first appeared on IasiTV Life.
07:40
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc pe strada Bucium din Iași, necesitând intervenția rapidă a Detașamentului 2 de Pompieri. Echipajele de urgență, formate din nouă pompieri, s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor (EPA). În [...] The post Accident în Bucium: O persoană rănită, transportată la spital first appeared on IasiTV Life.
1 decembrie 2025
16:50
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul municipal ”Regina Maria” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / LA MULȚI ANI ROMÂNIA ! first appeared on IasiTV Life.
13:40
INVITAȚI / SERGIU MELINTE – Organizator evenimentMILAN MITIC – Invitat eveniment The post CONTRAATAC / Ronaldinho și prietenii lui au adus fiesta la Iași first appeared on IasiTV Life.
08:20
INVITAȚI / Doctor Alexandra Nicorescu – Medic specialist endocrinolog, diabet, nutriție și boli metaboliceIrina Calcev-Turcu – reprezentant educațional Regional PharmaNordFarmacist laborant cu master în tehnologia medicamentelor și biotehnologii The post EU SĂNĂTOS / Tiroida- motorul invizibil al organismului first appeared on IasiTV Life.
06:20
O situație de urgență a mobilizat duminică dimineață forțele de intervenție din Piatra-Neamț, după ce o țeavă de gaz amplasată pe peretele unei clădiri din Piața Mihail Kogălniceanu a luat foc. Pompierii au ajuns rapid la locul incidentului, alături de echipele Delgaz Grid și Poliție, și au identificat sursa problemei: o flacără manifestată la electrovalva [...] The post Conductă de gaz cuprinsă de flăcări pe o clădire din Piatra-Neamț. Au intervenit pompierii first appeared on IasiTV Life.
06:00
Un incendiu violent a izbucnit duminică după-amiază la biserica ortodoxă din satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău. Focul a cuprins inițial turla lăcașului de cult și s-a extins rapid. Alarma a fost dată în jurul orei 13:47. Pompierii din cadrul Detașamentului Bacău au mobilizat trei autospeciale de stingere, autoscara, o ambulanță SMURD și o autospecială [...] The post Incendiu violent la biserica din Luncani. Focul a cuprins turla și s-a extins rapid first appeared on IasiTV Life.
30 noiembrie 2025
05:40
Noi date îngrijorătoare vin să tragă un semnal de alarmă cu privire la adicțiile în rândul elevilor români. Un studiu recent, realizat de World Vision România pe un eșantion de copii cu vârste între 10 și 14 ani, arată că 30% dintre aceștia au consumat alcool cel puțin o dată, iar 13% au fumat. Comportamentele [...] The post Studiu: Unu din trei elevi (10-14 ani) a consumat alcool! Cifre îngrijorătoare privind fumatul first appeared on IasiTV Life.
05:30
Opt localități din Prahova, inclusiv Câmpina, Breaza și Cornu, se confruntă cu o întrerupere totală a alimentării cu apă potabilă, după ce fenomenele hidrologice severe au dus la o turbiditate extremă a apei din acumularea Paltinu. Administrația Națională „Apele Române” a catalogat situația ca fiind „critică”. Creșterile bruște de debite, provocate de Codul Portocaliu, au [...] The post Criză de apă în Prahova: Opt localități lăsate fără apă din cauza turbidității extreme. Apele Române: Situația este ‘critică’ first appeared on IasiTV Life.
05:20
Un incident rutier major a pus autoritățile din Vaslui în alertă sâmbătă după-amiază, după ce o cisternă înmatriculată în Ucraina, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), s-a răsturnat pe Drumul Național 26, pe segmentul Blăgești-Oancea. Vehiculul greu a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț. Deși șoferul ucrainean nu a [...] The post Accident cu risc major la Vaslui: Cisternă plină cu GPL s-a răsturnat pe drum first appeared on IasiTV Life.
05:10
Duminică. 30 noiembrie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel „Întâiul chemat” la apostolie, iar pentru români, această zi este esențială: Sfântul Andrei este Ocrotitorul României, cel care a adus pentru prima oară lumina Evangheliei pe aceste pământuri. Potrivit tradițiilor consemnate în lucrări patristice [...] The post Sfântul Andrei: Întâiul Chemat și Ocrotitorul Românilor, sărbătorit duminică first appeared on IasiTV Life.
05:00
Iulian, un medic rezident din Iași care și-a dedicat cariera salvării de vieți, se află acum în postura de pacient, luptând pentru propria sa recuperare după un accident teribil care l-a lăsat în comă luni de zile. Deși a trecut prin cea mai grea perioadă, drumul spre normalitate este blocat de obstacole financiare uriașe. După [...] The post Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după o lună de comă. Costurile tratamentului, imposibil de acoperit de familie first appeared on IasiTV Life.
04:40
O cursă cu bicicleta s-a transformat într-un coșmar pentru un bărbat de 35 de ani din Pașcani, după ce a fost lovit de un autobuz. Pe lângă impactul fizic sever, medicii au confirmat că victima era sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. La scurt timp după accident, biciclistul a ajuns la CPU Pașcani, unde, [...] The post Biciclist rănit după ce a fost acroșat de un autobuz în Pașcani first appeared on IasiTV Life.
04:40
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva dă startul vânzării pomilor de Crăciun, punând la dispoziția populației peste 16.000 de exemplare, majoritatea din pepiniere proprii. Vestea bună pentru cumpărători este prețul mic, cu condiția ca aceștia să achiziționeze bradul direct de la ocoalele silvice. Prețuri pentru toate buzunarele: Romsilva a anunțat că, din totalul de 16.415 [...] The post Cât costă un pom de Crăciun? Romsilva anunță prețurile: între 17 și 39 de lei pentru achiziția directă first appeared on IasiTV Life.
29 noiembrie 2025
08:20
Un pensionar de 78 de ani din Sălcud, județul Mureș, a rămas fără economiile strânse pentru copii, după ce a căzut victimă unui tânăr vânzător ambulant. Poliția trage un semnal de alarmă cu privire la tacticile folosite de infractori, în special în preajma Sărbătorilor. Filmul jafului: Totul a început când bătrânul se întorcea de la [...] The post Cum a reușit un vânzător ambulant să jefuiască un pensionar de 40.000 de lei first appeared on IasiTV Life.
08:00
Republica Moldova se confruntă cu o serie de încălcări ale spațiului aerian, cea mai gravă fiind detectarea unei drone care s-a îndreptat direct către frontiera cu România, conform datelor oferite de Ministerul Apărării de la Chișinău. Incidentul de marți (25 noiembrie 2025) a implicat un total de șase drone care au traversat neautorizat spațiul național, [...] The post Drone deasupra Chișinăului. Spațiul aerian al Moldovei, închis temporar! first appeared on IasiTV Life.
07:50
Noua eră a predării la tablă s-a mutat pe ecranul telefonului. „Profa de Mate” de azi nu mai seamănă cu cea de altădată: ea predă online, își asortează ținuta cu lecția și reușește să facă milioane de elevi să urmărească o demonstrație de algebră. Loredana Pălănceanu (29 de ani) este una dintre aceste profesoare-fenomen. Ea [...] The post Adio, predare clasică! Profesoarele de matematică din Iași care fac lecțiile virale pe TikTok, urmărite de peste 150.000 de elevi first appeared on IasiTV Life.
07:40
Muzeul „Regina Maria” marchează Ziua Națională cu o serie specială de manifestări culturale. Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași Luni, 1 decembrie 2025 – Vizitare gratuită a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași și a expozițiilor din cadrul secțiilor instituției. Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” Luni, 1 decembrie 2025 – Vizitarea expoziției ,,Dincolo de ieri” Citiți și Patinoarul [...] The post Muzeul „Regina Maria” marchează Ziua Națională cu o serie specială de manifestări culturale first appeared on IasiTV Life.
07:30
Iașiul dă startul oficial Sărbătorilor de Iarnă cu un eveniment mult așteptat: inaugurarea patinoarului din Piața Unirii! Patinoarul, care reprezintă o premieră în peisajul festiv al orașului, se deschide pentru public sâmbătă, 29 noiembrie 2025, la ora 17:00. Organizatorii îi invită pe toți ieșenii, indiferent de vârstă, să ia parte la evenimentul care marchează debutul [...] The post Patinoarul din Piața Unirii Iași se deschide oficial sâmbătă, la ora 17:00 first appeared on IasiTV Life.
07:20
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță un proiect major de modernizare a sistemului de supraveghere, care va duce numărul total de radare fixe din România la peste o mie. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a confirmat instalarea a încă 400 de camere performante menite să îmbunătățească disciplina în trafic. Noile dispozitive vor fi [...] The post STOP accidentelor! CNAIR începe montarea de radare fixe pe segmentele de drum critice first appeared on IasiTV Life.
07:20
Primăria Municipiului Iași a lansat o licitație deschisă pentru proiectarea și asistența tehnică, procurarea echipamentelor și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Instalarea de noi echipamente de producere energie termică utilă în cogenerare (CHP – Combined Heat and Power) în CET I Iași”. Instalația de producere a energiei termice și electrice va fi o sursă [...] The post Modernizarea Termoficării: Primăria Iași lansează licitația pentru cogenerare de înaltă eficiență first appeared on IasiTV Life.
28 noiembrie 2025
16:30
INVITAT / MARIAN DALBAN – Vicepreședinte FNCAp sucursala Moldova, Consilier local PSD The post POLITICA LA IAȘI / Dialog civico-politic first appeared on IasiTV Life.
15:30
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat în Parlamentul României – PSD The post DEZBATEREA ZILEI / SFÂRȘIT DE AN PENTRU AUTOSTRADA A8 first appeared on IasiTV Life.
10:10
Cu un program captivant derulat pe tot parcursul lunii noiembrie și numeroase expoziții noi, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul, în acest week-end, atât la Palatul Culturii, cât și la muzeele din orașul și județul Iași. Duminică, 30 noiembrie 2025, toate cele zece muzee din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vor fi deschise [...] The post Evadare culturală: Petrece Sărbătorile la Muzee! first appeared on IasiTV Life.
06:30
Andrei Burlacu, tânărul de 25 de ani care a decedat pe 21 noiembrie după ce a salvat o adolescentă din apele râului Bahlui, va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași. Tragedia s-a petrecut pe 30 mai. În încercarea de a salva fata de 15 ani care căzuse în râu, Andrei a reușit [...] The post Recunoaștere pentru curaj: Tânărul care a scos o fată din Bahlui va fi declarat Cetățean de Onoare first appeared on IasiTV Life.
