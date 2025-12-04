Tutunul, pretextul perfect: Bruxelles-ul pregăteşte centralizarea fiscală
Bursa, 4 decembrie 2025 07:20
Revizuirea legislaţiei europene privind accizele pe tutun - dosarul TED -şi ideea ca o parte din aceste taxe să fie direcţionată direct către bugetul UE (varianta TEDOR) sunt studii de caz care expun limpede ceea ce unii încearcă să ascundă sub un val tehnocratic: nu se duce o bătălie despre ţigări, vapes sau pliculeţe cu nicotină, ci despre cine controlează politica fiscală în Europa şi cât spaţiu mai rămâne statelor membre să-şi protejeze propriul interes economic. Tutunul este doar terenul de testare. Adevărata miză este suveranitatea fiscală.
Spania intenţionează să acceseze doar aproximativ 25% din componenta de împrumuturi a fondului european de redresare post-pandemie, a declarat miercuri ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu pentru Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Bursele europene au închis miercuri uşor pe plus, în linie cu redresarea pieţelor globale, potrivit CNBC, de la care relatăm cele ce urmează. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu aproape 0,1%, în timp ce evoluţiile sectoarelor şi ale burselor majore au fost mixte.
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
Formaţia FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,71%, de la 5,72%.
Euro a crescut, ieri, cu 0,17 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0910 lei/euro.
TradeVille: Transport Trade Services - evoluţie operaţională susţinută de eficienţa costurilor # Bursa
Transport Trade Services SA (TTS) prezintă o evoluţie operaţională mai solidă în trimestrul al treila din 2025, susţinută de eficienţa costurilor şi de performanţa terminalelor din Constanţa, într-un context de piaţă dificil, însă cifrele rămân în scădere la nouă luni.
Studiu: Deţinerea unui smartphone la 12 ani creşte riscul de depresie, obezitate şi somn insuficient # Bursa
Deţinerea unui smartphone la o vârstă fragedă poate creşte riscurile pentru sănătatea mintală şi fizică a adolescenţilor, potrivit unui studiu publicat în revista Pediatrics şi citat de Xinhua şi CNN.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) informează că 157 de elevi olimpici, 179 de profesori şi 72 de unităţi de învăţământ au fost recompensaţi în cadrul Galei olimpicilor internaţionali, organizată la Palatul Naţional al Copiilor.
Ministrul Sănătăţii: and #8221;Introducerea apei contaminate în reţeaua centralizată ar fi un incident epidemiologic fără precedent and #8221; # Bursa
Ministerul Sănătăţii a decis menţinerea tuturor restricţiilor privind utilizarea apei în zona alimentată de Barajul Paltinu, până când analizele de laborator vor confirma că aceasta este complet sigură pentru consum.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date.
The Argentine judiciary is preparing for a new chapter in one of the most watched and controversial cases in sports history: the circumstances of the death of Diego Armando Maradona.
Reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale au semnat ieri cu omologii lor din Turcia contractul de achiziţie a unei corvete uşoare din clasa HISAR, moment care marchează una dintre cele mai importante investiţii ale ţării în domeniul apărării maritime din ultimii ani.
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la informaţiile legate de companiile din regiune.
Clasamentul celor mai profitabile companii din lume în 2025 evidenţiază o concentrare puternică a câştigurilor în domeniul tehnologiei, finanţelor şi energiei, potrivit visualcapitalist.com care, în baza datelor FinanceCharts.com, a realizat un top al companiilor după venitul net realizat în ultimele 12 luni. Cifrele sunt aferente lunii noiembrie 2025 şi arată marjele de profit din spatele acestor câştiguri.
* Şeful departamentului de cercetare de la Fundstrat crede că Bitcoin poate ajunge la 150.000 de dolari, anul viitor* Michael Saylor, Strategy: Nu există alternativă mai bună; cererea creşte exponenţial, oferta este fixă, iar matematica face restul* Michael Burry: Bitcoin la 100.000 de dolari este cel mai ridicol lucru; criptomoneda nu valorează nimic
Ţările în curs de dezvoltare vor susţine creşterea cererii pentru petrol şi gaze până în 2050 # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) şi-a revizuit puternic scenariile privind consumul de petrol şi gaze la nivel global în ultimul său raport World Energy Outlook.
Factura la gazele naturale se va scumpi cu 5% la consumatorul final începând cu 1 aprilie 2026, după ce schema de plafonare se va termina la 31 martie, a anunţat ieri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), în cadrul unei întâlniri informale cu reprezentanţii mass-media.
* Tranzacţiile cu acţiuni Fondul Proprietatea - pe primul loc în topul rulajului
Justiţia argentiniană se pregăteşte pentru un nou capitol al unuia dintre cele mai urmărite şi controversate dosare din istoria sportului: circumstanţele morţii lui Diego Armando Maradona.
Trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner l-au informat pe preşedintele Donald Trump şi pe oficialii ucraineni despre concluziile întâlnirii and #8222;aprofundate şi productive and #8221; purtate marţi, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin, a transmis un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că vina pentru problema de furnizare a apei care afectează 100.000 de oameni din judeţele Dâmboviţa şi Prahova o poartă Administraţia Naţională Apele Române, care and #8222;nu au ştiut să comunice şi cei care au înţeles să pornească la o aşa lucrare de asemenea importanţă fără să aibă un plan de rezervă and #8221;, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Turcia a averizat că atacurile asupra petrolierelor din Marea Neagră riscă extinderea războiului # Bursa
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a avertizat că recentele atacuri asupra petrolierelor asociate Federaţiei Ruse în Marea Neagră reprezintă and #8222;o ameninţare pentru siguranţa tuturor statelor riverane and #8221; şi indică extinderea conflictului din Ucraina dincolo de linia frontului, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a aprobat achiziţia Băncii Tokuda de Banca de Credite Bulgaro-Americană, conform BTA, de unde urmează să relatăm.
Comisia Europeană ia în calcul amânarea prezentării pachetului de măsuri destinat sprijinirii industriei auto din Uniunea Europeană, termenul iniţial de 10 decembrie devenind improbabil, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Doi croaţi au fost acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID contrafăcute în Europa # Bursa
Doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare în Croaţia, fiind suspectaţi că au comercializat peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe state europene, potrivit procuraturii croate, citate de AFP.
Parlamentul Ucrainei a aprobat miercuri bugetul pentru anul 2026, care prevede alocarea a aproape unei treimi din produsul intern brut pentru apărare, în contextul războiului cu Rusia, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Nicuşor Dan: and #8221;În opinia mea, vinovăţia pentru situaţia de la Barajul Paltinu este la Apele Române and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice
Franţa riscă să încheie anul fără un acord bugetar, după ce Horizons - partidul fostului premier şi actual candidat la preşedinţie, Edouard Philippe - a anunţat că se va abţine sau va vota împotriva bugetului securităţii sociale, potrivit Politico, de la care transmitem cele ce urmează.
Bolojan a afirmat la Viena că Austria rămâne un partener-cheie pentru România datorită investiţiilor şi relaţiei bilaterale # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat la recepţia organizată de Ambasada României la Viena cu ocazia Zilei Naţionale, că Austria reprezintă and #8222;unul dintre cei mai importanţi parteneri ai României în Europa and #8221;, datorită investiţiilor solide ale companiilor austriece, locurilor de muncă generate şi unei colaborări consolidate în timp, potrivit unei declaraţii publice de la care transmitem cele ce urmează, potrivit unui comunicat al Guvernului.
Hamas şi Jihadul Islamic au anunţat miercuri că vor transmite Israelului, prin Crucea Roşie, un nou eşantion prelevat de la un cadavru exhumat în Fâşia Gaza, după ce rămăşiţele predate anterior au fost respinse de autorităţile israeliene, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Un bărbat din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a găsit o dronă pe un câmp la hotarul cu localitatea Copăceni şi a transportat-o în sat în remorca unui motocultor, fără a anunţa autorităţile, potrivit primarului Oleg Cernei, citat de Ziarul de Gardă, de la care transmitem cele ce urmează.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, după reuniunea miniştrilor apărării din statele membre, că sprijinul militar acordat Ucrainei are and #8222;un impact real pe teren and #8221;, potrivit The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul a precizat că două treimi dintre ţările alianţei s-au angajat deja să contribuie la achiziţia de armament american destinat Kievului.
Un grup de parlamentari USR va iniţia o propunere legislativă care va cuprinde instrumente de combatere a discursului şi propagandei comuniste, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a declarat că ia în calcul desfiinţarea operatorului de apă ESZ din judeţul Prahova, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Ea a acuzat că în judeţ sunt practicate printre cele mai mari preţuri la apă din întreaga ţară, preţuri care ar fi influenţate inclusiv de organizarea operatorului de apă.
Raya Nazaryan a acuzat Administraţia Prezidenţială că nu şi-a susţinut oficial propunerea de referendum privind introducerea euro # Bursa
Preşedinta Parlamentului Bulgariei, Raya Nazaryan, a anunţat respingerea propunerii preşedintelui Rumen Radev privind organizarea unui referendum naţional pe tema adoptării monedei euro în 2026 şi a criticat Administraţia Prezidenţială pentru absenţa unui reprezentant în plen, potrivit presei bulgare, de la care transmitem cele ce urmează.
Parlamentul Bulgariei a votat miercuri, cu 201 voturi and #8222;pentru and #8221;, retragerea proiectelor de lege privind bugetul de stat, bugetul Fondului Naţional de Asigurări de Sănătate şi bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, potrivit BTA, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia a fost adoptată la solicitarea Consiliului de Miniştri, după ce documentele trecuseră deja de prima lectură şi necesitau o nouă iniţiativă legislativă.
Guvernul Bulgariei a anunţat că îşi retrage proiectul de buget după protestele masive din Sofia # Bursa
Guvernul Bulgariei a anunţat că îşi retrage propunerea de buget pentru anul viitor, în urma protestului masiv desfăşurat la Sofia, la care au participat între 50.000 şi 60.000 de persoane, potrivit presei bulgare, de la care transmitem cele ce urmează. Demonstraţia, iniţial paşnică, a degenerat ulterior în ciocniri violente între un grup de bărbaţi mascaţi şi forţele de ordine.
Parchetul Districtual Sofia investighează 16 dosare premergătoare procesului pentru acte de huliganism comise în timpul protestului din 1 decembrie din centrul capitalei bulgare.
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov, după protestele masive izbucnite în această săptămână faţă de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Potenţialul instrumentelor financiare de a creşte utilizarea pe termen lung a finanţării din cadrul politicii de coeziune nu este utilizat la nivelul optim, se arată într-un nou raport al Curţii de Conturi Europene, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Deşi aceste instrumente permit reinvestirea banilor rambursaţi, s-a observat că, în numeroase cazuri, fondurile nu au fost reinjectate în proiecte noi în cursul perioadei de eligibilitate. Cu alte cuvinte, s-a pierdut o oportunitate importantă de a multiplica, în perioada respectivă, impactul investiţiilor pentru coeziune.
Avioane chineze au simulat atacuri împotriva unor nave militare străine care traversează Strâmtoarea Taiwan, acuză directorul serviciilor de informaţii taiwaneze, Tsai Ming-yen, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat miercuri că va trimite un reprezentant la o întâlnire cu oficiali politici şi economici ai Libanului, într-o and #8222;primă încercare de a stabili o bază de cooperare economică între Israel şi Liban and #8221;, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Ultima lună din an indică faptul că mediul de afaceri din ţara noastră se confruntă în continuare cu dificultăţi financiare, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. De-a lungul lunilor din 2025, numărul dosarelor de insolvenţă a înregistrat fluctuaţii, ceea ce evidenţiază dinamica proceselor de restructurare şi impactul condiţiilor economice asupra companiilor.
ASFAT a încheiat prima vânzare internaţională a unei nave de luptă construite în Turcia către un stat membru NATO şi UE # Bursa
ASFAT, companie deţinută integral de stat şi aflată sub autoritatea Ministerului turc al Apărării Naţionale (MoND), a semnat un acord privind livrarea corvetei uşoare and #8222;Akhisar and #8221; către Forţele Navale Române, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Tranzacţia reprezintă o premieră pentru industria de apărare a Turciei, fiind prima comercializare internaţională a unei nave de luptă construite pe teritoriul turc către un membru al NATO şi al Uniunii Europene, şi totodată un pas important pentru ţara noastră, care va primi prima mare navă nouă de suprafaţă destinată Forţelor Navale Române din ultimele decenii.
În prezenţa ministrului dezvoltării, Cseke Attila, şi a E.S. domnul Katae Takashi, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, a avut loc evenimentul care marchează începerea lucrărilor pentru construirea şi dotarea Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
România, Turcia şi Bulgaria discută atacurile ucrainene cu drone asupra navelor din Marea Neagră # Bursa
Ţara noastră, Turcia şi Bulgaria au discutat miercuri despre recentele atacuri ucrainene cu drone asupra navelor din Marea Neagră, care au vizat tancuri petroliere îndreptate spre Rusia, a declarat o sursă din Ministerul turc de Externe, citată de AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
UE a propus un and #8222;împrumut de reparaţii and #8221; bazat pe activele ruseşti îngheţate # Bursa
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre două variante pentru finanţarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE sau contractarea unor împrumuturi de pe pieţele internaţionale, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Armata Poloniei va sprijini protejarea reţelei electrice, după incursiunile dronelor ruseşti # Bursa
Armata poloneză va sprijini operatorul reţelei electrice naţionale în protejarea staţiilor de transformare esenţiale, prin schimb de informaţii şi exerciţii comune de instruire, în baza unui acord semnat miercuri, în contextul temerilor legate de atacurile cu drone ruseşti, informează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
