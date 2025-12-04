Tutunul, pretextul perfect: Bruxelles-ul pregăteşte centralizarea fiscală

18:20

ASFAT, companie deţinută integral de stat şi aflată sub autoritatea Ministerului turc al Apărării Naţionale (MoND), a semnat un acord privind livrarea corvetei uşoare and #8222;Akhisar and #8221; către Forţele Navale Române, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Tranzacţia reprezintă o premieră pentru industria de apărare a Turciei, fiind prima comercializare internaţională a unei nave de luptă construite pe teritoriul turc către un membru al NATO şi al Uniunii Europene, şi totodată un pas important pentru ţara noastră, care va primi prima mare navă nouă de suprafaţă destinată Forţelor Navale Române din ultimele decenii.