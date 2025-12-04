Spania va folosi doar un sfert din împrumuturile UE pentru redresare

18:40

Potenţialul instrumentelor financiare de a creşte utilizarea pe termen lung a finanţării din cadrul politicii de coeziune nu este utilizat la nivelul optim, se arată într-un nou raport al Curţii de Conturi Europene, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Deşi aceste instrumente permit reinvestirea banilor rambursaţi, s-a observat că, în numeroase cazuri, fondurile nu au fost reinjectate în proiecte noi în cursul perioadei de eligibilitate. Cu alte cuvinte, s-a pierdut o oportunitate importantă de a multiplica, în perioada respectivă, impactul investiţiilor pentru coeziune.