Profesorul universitar doctor Sanda Maria Ardeleanu se retrage din Consiliul Local Suceava

10:30

Psihologul Doina Schipor, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare”, consideră că este bine că au fost consecințe pentru elevii de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus implicați într-o agresiune fizică. După incidentul care a avut loc pe 25 noiembrie, pe 26 noiembrie, Inspectoratul Școlar Suceava a anunțat primele măsuri luate. […] Articolul Bătaia de la liceul din Vicovu de Sus. Psihologul Doina Schipor: Dacă societatea este una care folosește comportamente agresive, și copiii noștri vor învăța că dacă vrei să te adaptezi va trebui să înveți acest instrument al comportamentului dominator apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.