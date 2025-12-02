”Deschide ochii, deschide inima”, la Palatul Administrativ Suceava, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

14:20

Consiliul Local Suceava a votat în unanimitate contractarea de către Primărie de la Trezoria Statului a unui împrumut din venituri din privatizare de 30 de milioane de lei, pentru finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției şi furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2025 – 2026. Banii sînt și pentru plata facturilor restante aferente prestării serviciului […] Articolul Împrumut de 30 de milioane de lei, pentru subvenționarea agentului termic pentru sucevenii ale căror locuințe sînt racordate la sistemul public de încălzire. De pe 31 martie 2026 ar putea să dispară subvenția