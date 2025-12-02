”Deschide ochii, deschide inima”, la Palatul Administrativ Suceava, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Radio Top Suceava, 2 decembrie 2025 17:20
Cea de-a XIX-a ediție a campaniei "Deschide ochii, deschide inima" va avea loc pe 3 decembrie, între orele 10.00 și 12.30, în Sala Unirii a Palatului Administrativ. Astfel va fi marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, cu […]
Acum 4 ore
15:30
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi, 4 decembrie, în intervalul orar 08.00-15.00, pe 10 străzi din municipiul Suceava. Acestea sînt Prefect Gavril Tudoraș, Slătioarei, Bistriței, Viitorului, Victoriei, Măgurei, Petricica, Stațiunii, Fântâna Albă și Ostra. Compania solicită consumatorilor […]
15:10
Inspecții școlare la patru unități de învățămînt din Suceava, Marginea, Izvoarele Sucevei și Pârteștii de Sus # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava efectuează inspecții școlare la patru unități de învățămînt.Acestea sînt Colegiul Tehnic „Petru Mușat" Suceava, Școala Gimnazială nr. 3 Marginea, Școala Gimnazială Izvoarele Sucevei și Școala Gimnazială Pârteștii de Sus. Conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului, Tatiana Vîntur, scopurile inspecțiilor sînt: evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţămînt preuniversitar, concretizată prin furnizarea către […]
14:50
Paltonul casual rămâne preferatul sezonului rece pentru multe persoane. Piesa aceasta nu doar că te ajută să treci cu bine peste zilele friguroase, ci îți oferă libertatea să experimentezi stiluri diferite simplu și rapid. Ți-ai dori să descoperi noi moduri de a purta paltonul fără să simți că repeți aceleași combinații? Am pregătit o listă […]
14:50
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, la o conferință de afaceri la Stuttgart, unde a prezentat oportunitățile de afaceri oferite de orașul de graniță # Radio Top Suceava
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, a fost recent la Stuttgart, la Conferința de Afaceri Germania – România – Republica Moldova. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului României și ai unor companii germane. Domnul Popoiu a declarat că a discutat "oportunități pe industrie, energie, inovație și securitate, în cadrul unui eveniment cu peste 300 de […]
14:20
Profesorul universitar doctor Sanda Maria Ardeleanu se retrage din Consiliul Local Suceava # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Sanda Maria Ardeleanu a anunțat că se retrage din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Suceava. Doamna Ardeleanu a fost aleasă pe lista PNL. În Consiliul Local Suceava, aleșii PNL formează majoritatea cu aleșii PSD și susțin fără comentarii toate proiectele primarului PSD și ale viceprimarului PSD. Funcția rămasă vacantă […]
Acum 6 ore
12:40
Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni pentru cărți apărute în anul 2024, pe 18 decembrie, la Muzeul de Științe ale Naturii # Radio Top Suceava
Societatea Scriitorilor Bucovineni anunță că joi, 18 decembrie 2025, cu începere de la ora 11.00, la Muzeul de Științe ale Naturii, va avea loc Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni pentru cărți apărute în anul 2024. Juriul din acest an a fost format din L.D. Clement – președinte și Elena-Brândușa Steiciuc și Isabel Vintilă – membri. […]
12:20
Avis Budget România a deschis un birou de închirieri mașini la Suceava, în aproprierea Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” # Radio Top Suceava
Avis Budget România, parte a grupului internațional AVIS Budget Group, a deschis trei noi birouri de închirieri auto la Suceava, Iași și Craiova. Biroul Avis România din Suceava este situat în apropierea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava și oferă servicii complete de închirieri auto pentru localnici și turiști. Conform companiei, "extinderea de anul acesta a […]
Acum 8 ore
11:50
Simpozion dedicat Unirii Bucovinei cu Țara, la Vicovu de Sus. ”Evenimentul a reunit profesori din învățămîntul preuniversitar sucevean, într-un dialog despre momentul unirii Bucovinei cu Regatul României” # Radio Top Suceava
Sala de Festivități a Campusului Liceului Tehnologic "Ion Nistor" din Vicovu de Sus a găzduit prima ediție a Simpozionului Județean "Bucovina reîntregită spațiului românesc. Ecourile unui vis împlinit". Evenimentul a fost organizat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava și în parteneriat cu Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava și Colegiul Național […]
Acum 12 ore
09:50
Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha: Este normal ca Ziua Națională să fie pe 1 Decembrie, pentru că 1 Decembrie reprezintă un simbol al unității românilor # Radio Top Suceava
Profesorul de istorie Ionel Cristinel Puha nu este de acord cu cei care ar dori ca Ziua Națională a României să nu mai fie pe 1 Decembrie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Puha, care este director adjunct al Liceului Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus, a declarat: "Este normal ca Ziua Națională să […]
07:20
Liceul cu Program Sportiv din Suceava are instalație de nocturnă la terenul de fotbal. LPS-ul are, în schimb stadionul "Areni" încă nu are. De fapt, stadionul Sucevei a avut lumină în vreo două rînduri, atunci cînd echipa Sucevei a jucat în Cupa României cu formații de primă ligă și de rușine să nu fie nevoită […]
Ieri
15:50
Prefectul Traian Andronachi, de Ziua Națională: În județul Suceava, valorile naționale – solidaritatea, responsabilitatea și respectul – sînt realități cotidiene # Radio Top Suceava
Traian Andronachi, prefectul județului Suceava, a spus la evenimentul organizat în centrul Sucevei cu ocazia Zilei Naționale a României că "forța Sucevei nu stă în cuvintele de astăzi, ci în faptele oamenilor ei". Iată discursul integral al prefectului: 1 Decembrie este ziua în care România își regăsește echilibrul și privește cu luciditate la drumul parcurs. […]
14:50
Gheorghe Șoldan, de Ziua Națională: 1 Decembrie este o lecție despre puterea unității, iar Marea Unire rămîne cea mai frumoasă pagină din istoria țării noastre # Radio Top Suceava
Printre cei care au luat cuvîntul la evenimentul organizat în centrul Sucevei cu ocazia Zilei Naționale s-a numărat și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Iată discursul acestuia: Astăzi este Ziua noastră Națională, zi în care, cu toții, oriunde ne-am afla, în țară sau la mii de kilometri distanță, ne sărbătorim patria mamă. Este o zi […]
12:30
Dimitrie Mihoc, preotul de la Biserica ”Sfinții Martiri și Mărturisitori ai lui Hristos din perioada comunistă” din Sfîntul Ilie – Șcheia, a trecut la cele veșnice. Avea 62 de ani # Radio Top Suceava
Preotul Dimitrie Mihoc a trecut la cele veșnice, la vîrsta de 62 de ani. Cei care își doresc să se roage sau să îi aducă un ultim omagiu o pot face la biserica „Sfinții Martiri și Mărturisitori ai lui Hristos din perioada comunistă" din satul Sfîntul Ilie – Șcheia, sum se coboară din Suceava spre […]
12:00
Cătălin Nechifor: Ioan Măriuța e un om care a înțeles foarte bine ce înseamnă provocarea unui aeroport nou. Indicatorul nostru de proiect de aeroport în 2013 era să avem 100.000 de pasageri. Acum ne ducem spre milion, dacă nu greșesc # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016, este de părere că Ioan Măriuța, directorul general interimar al Aeroportului Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava de 12 ani, "e un om care a înțeles foarte bine ce înseamnă provocarea unui aeroport nou". Afirmația vine în contextul în care pînă pe 10 decembrie 2025 […]
11:40
În perioada 2012-2016, Aeroportul Suceava avea ILS CAT II. Cătălin Nechifor: CAT III aveau cei de la Heathrow. La jumătatea lunii decembrie 2025 se vor face probe pentru operaționalizarea sistemului performant de aterizare pe timp de ceață # Radio Top Suceava
În urmă cu peste 10 ani, Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava nu avea sistem de aterizare pe timp de ceață ILS CAT III, fiindcă acestea erau foarte rare. La finele săptămînii trecute, aeroportul din Suceava a anunțat că "în contextul condițiilor de vizibilitate redusă, precizăm că lucrările pentru instalarea sistemului de aterizare instrumental ILS […]
11:30
Candele și jerbă, la monumentul salvamontiștilor Nathy și Sorin, care și-au pierdut viața pe 1 decembrie 2017 # Radio Top Suceava
Salvatorii montani din cadrul Salvamont Vatra Dornei au adus un omagiu celor doi colegi, Nathy și Sorin, care și-au pierdut viața pe 1 decembrie 2017. În mesajul salvamontiștilor se spune: "În memoria prietenilor și colegilor noștri, iubitori ai muntelui, Nathy și Sorin, decedați în nobila misiune de arborare a drapelului pe cel mai înalt vârf […]
10:30
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc: Elitele au contribuit la realizarea Unirii din 1 Decembrie 1918, în frunte cu Regele Ferdinand și Regina Maria # Radio Top Suceava
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, susține că cea mai importantă contribuție la Unirea din 1 Decembrie 1918 au avut-o elitele. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, referitor la cei care au contribuit cel mai mult la realizarea Unirii, domnul Hrenciuc a declarat: "În general, elitele, elitele începînd […]
10:00
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc: Sînt prea puține pagini în manualele de istorie dedicate Unirii, dar profesorii găsesc resurse pentru a vorbi mai mult despre Unire # Radio Top Suceava
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, susține că prea puține pagini din cărțile de istorie sînt alocate Unirii, însă profesorii au grijă să le ofere elevilor mai multe informarții. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Hrenciuc a spus referitor la paginile de istorie alocate Unirii: "Foarte puține. […]
07:30
Vineri, 28 noiembrie, "Monitorul de Suceava" scria că "afectat serios de eșecul neașteptat înregistrat în partida din deplasare cu FC II Bacău, Dorin Goian a decis să renunțe la postul de antrenor principal al echipei de fotbal Cetatea Suceava". La puțin timp după aceea a reacționat și clubul de fotbal de liga a III-a, transmițînd […]
06:00
Scriitoarea suceveană Angela Furtună se numără printre autorii selectați pentru antologia Poemele Transilvaniei, antologie apărută după o idee de scriitoarei, artistei, criticului și universitarei Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Antologia a fost lansată la Muzeu de Artă Cluj-Napoca. Antologia a fost începută în 2017 și a ajuns să numere acum […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Viceprimarul municipiului Suceava a adăugat că "Romanian Heritage Center din Chicago nu este doar un Centru Cultural Românesc din Diaspora, ci mai degrabă o casă a limbii române, un locul sacru pentru cultura și tradițiile noastre, un loc cald, situat la mii de kilometri depărtare, dar unde te simți ca acasă". Cu prilejul Zilei Naționale […]
10:20
Delegație a Sucevei în Statele Unite ale Americii, întîlniri cu reprezentanții comunităților românești din Illinois, Michigan și Missouri # Radio Top Suceava
O delegație din Suceava condusă de viceprimarul Daniel Ungurian se află în aceste zile în SUA, cu scopul de a atrage investitori și a încheia parteneriate. Delegația suceveană este formată din consilieri locali, directori de instituții publice, conducători de ONG-uri și oameni de afaceri. Din delagație fac parte, printre alții, consilierii locali Beni Atodiresei – […]
10:00
Aeroportul de la Suceava. Zborul de calibrare pentru operaționalizarea sistemului performant de aterizare pe timp de ceață, programat pentru perioada 15-17 decembrie # Radio Top Suceava
În contextul în care în dimineața zilei de 29 noiembrie, cei aproape 200 de pasageri din cursa Malpenza/Milano – Suceava au ajuns la Cluj din cauza ceții de pe Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava, Aeroportul a anunțat că se lucrează la operaționalizarea sistemului performant de aterizare pe timp de ceață. Într-un comunicat al aeroportului […]
09:10
Petru Ghervan, despre evenimentul în cadrul căruia a primit titlul de Profesor Emeritus: A fost emoționant și pentru că au venit sportivii într-o săptămînă grea, înaintea unui meci cu Turda # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, a fost foarte mulțumit pentru că la festivitatea în care i s-a acrodat titlul de Profesor Emeritus, care a avut loc pe 21 noiembrie, în sală au fost prezenți și foarte mulți jucători. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, felicitat […]
29 noiembrie 2025
17:00
Meșteri populari prezenți și la Tîrgul Meșterilor Populari din Bucovina, și la Tîrgul de Crăciun din centrul Sucevei # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina", anunță deschiderea unei noi ediții a Tîrgului Meșterilor Populari din Bucovina. Tîrgul este găzduită în incinta Shopping City Suceava în perioadele 29 noiembrie – 7 decembrie și 18 – 23 decembrie 2025. Conform Consiliului Județean, tîrgul reunește meșteșugari din întreg județul, care aduc în fața publicului obiecte tradiționale […]
15:00
Șase persoane rănite într-un accident de circulație care a avut loc la Ilișești, transportate la spital # Radio Top Suceava
Șapte persoane din trei mașini au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc la prînz pe DN 17, pe raza localității Ilișești. Șase dintre acestea, trei adulți și trei copii, au fost rănite și li s-a acrodat primul ajutor. Cele 6 victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de […]
14:40
300 de polițiști suceveni, în misiune în minivacanță. Poliția Suceava le urează ”la mulți ani!” tuturor cetățenilor de Ziua Națională și ”la mulți ani!” celor care poartă numele Sfîntului Andrei # Radio Top Suceava
Peste 300 de polițiști suceveni sînt prezenți zilnic în teren în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, minivacanța de Sfîntul Andrei și de Ziua României. Polițiștii de ord
14:30
100 de polițiști suceveni și 40 de autospeciale, pe drumurile publice. ”Pe timp de ploaie sau ceață, luminile de întîlnire să fie folosite și pe timpul zilei, pentru a fi mai vizibili în trafic” # Radio Top Suceava
Peste 100 de polițiști și 40 de autospeciale de poliție se află pe drumurile publice din județul Suceava, pentru monitorizarea și fluidizarea traficului, desfășurînd activități pentru siguranța circulației rutiere. Totodată, se acționează și pentru identificarea șoferilor care nu respectă legislația rutieră sau care conduc vehicule sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Poliția Suceava a […] Articolul 100 de polițiști suceveni și 40 de autospeciale, pe drumurile publice. ”Pe timp de ploaie sau ceață, luminile de întîlnire să fie folosite și pe timpul zilei, pentru a fi mai vizibili în trafic” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Uniunea Polonezilor din România, premiată cu statueta Vulturul Independenței. Statueta i-a fost oferită suceveanului Ghervazen Longher # Radio Top Suceava
Pe 27 noiembrie, în cadrul congresului Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze, Uniunea Polonezilor din România a fost premiată cu statueta Vulturul Independenței, ca recunoaștere a activității sale. Statueta a fost înmînată președintelui organizației, deputatul sucevean Ghervazen Longher. Conform UPR, ”aceasta este o distincție importantă pentru întreaga comunitate poloneză din România unită într-o singură organizație, […] Articolul Uniunea Polonezilor din România, premiată cu statueta Vulturul Independenței. Statueta i-a fost oferită suceveanului Ghervazen Longher apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Discuția cu privire la propunerea ca școlile din municipiul Suceava să înceapă cursurile la ore diferite, pentru a diminua aglomerația din trafic, va fi reluată anul viitor # Radio Top Suceava
Nu s-a renunțat la ideea ca școlile din municipiul Suceava să înceapă cursurile la ore diferite, din jumătate de oră, începînd de la ora 07.00 și pînă la ora 08.30, pentru a diminua aglomerația din traficul rutier. Propunerea inițială a fost făcută de șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, în urmă cu cîteva luni, atunci cînd […] Articolul Discuția cu privire la propunerea ca școlile din municipiul Suceava să înceapă cursurile la ore diferite, pentru a diminua aglomerația din trafic, va fi reluată anul viitor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Spectacol de Ziua Bucovinei, în centrul Sucevei. Au evoluat formații artistice reprezentative din cele cinci subzone etnofolclorice ale județului (Foto) # Radio Top Suceava
Ziua Bucovinei a fost sărbătorită vineri, 28 noiembrie, în centrul municipiului Suceava. La manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de la Unirea Bucovinei cu România au fost prezenți numeroși spectatori. Pe esplanada Casei de Cultură, Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, a organizat un consistent program artistic în cadrul căruia au evoluat formații artistice […] Articolul Spectacol de Ziua Bucovinei, în centrul Sucevei. Au evoluat formații artistice reprezentative din cele cinci subzone etnofolclorice ale județului (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:40
Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid. Un bărbat a murit # Radio Top Suceava
Pe raza localității Molid a avut loc un accident mortal de circulație, a comunicat în această dimineață Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Evenimentul rutier a fost anunțat azi-noapte la ora 00.10. S-au ciocnit o autoutilitară și un autoturism, după care au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu […] Articolul Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid. Un bărbat a murit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
28 noiembrie 2025
22:00
Dorin Goian a plecat de la Cetatea 1932 Suceava. Investitorii clubului de liga a III-a minimalizează plecarea acestuia. Goian s-a plîns recent că echipa nu este sprijinită de primar. Primar pe care el l-a sprijinit în campania electorală # Radio Top Suceava
Fostul internațional Dorin Goian a părăsit Cetatea 1932 Suceava, echipa de fotbal de liga a III-a pe care o antrena. Cetatea este pe locul II în prima serie a Ligii a III-a. Iată comunicatul pe care investitorii Cetății l-au transmis după ce echipa a rămas fără antrenor: Clubul Cetatea 1932 Suceava traversează în aceste zile […] Articolul Dorin Goian a plecat de la Cetatea 1932 Suceava. Investitorii clubului de liga a III-a minimalizează plecarea acestuia. Goian s-a plîns recent că echipa nu este sprijinită de primar. Primar pe care el l-a sprijinit în campania electorală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:40
Autostrada A7 Pașcani-Suceava nu va mai fi construită în regim de autostradă, ci de drum expres. Anunțul a fost făcut de ministrul transporturilor, Ciprian Șlerban, la deschiderea circulației pe încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, pe tronsonul Pietroasele – Buzău. A spus ministrul: „Autostrada Moldovei o vom finaliza pînă la Pașcani anul viitor. Ultimul tronson, […] Articolul Pașcani-Suceava, drum expres, și nu autostradă, pentru că nu ajung banii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:20
Gheorghe Șoldan: Proiectul centurii ocolitoare de la Gura Humorului a obținut și ultimul aviz din procesul de reavizare # Radio Top Suceava
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului a trecut astăzi, în procesul de reavizare, și de Comisia Interministerială, după ce în ultimele două săptămîni a primit avizele necesare de la CNAIR și de la Ministerul Transporturilor. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a mai spus: Avizul de astăzi încheie etapa de reavizare în comisii, iar […] Articolul Gheorghe Șoldan: Proiectul centurii ocolitoare de la Gura Humorului a obținut și ultimul aviz din procesul de reavizare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Prof. dr. Roxana Filip, de la Spitalul Clinic Județean Suceava, la Tbilisi, la o conferință internațională organizată sub egida Societății Europene de Microbiologie și Boli Infecțioase # Radio Top Suceava
Prof. dr. Roxana Filip a participat la Conferința Internațională „Modern challenges and Global Health Issues in Microbiology Focusing on Eastern Europe and the Caucasus region”, care s-a desfășurat la Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia. Evenimentul a fost organizat sub egida Societății Europene de Microbiologie și Boli Infecțioase. Doamna Filip este medic coordonator al Laboratorului […] Articolul Prof. dr. Roxana Filip, de la Spitalul Clinic Județean Suceava, la Tbilisi, la o conferință internațională organizată sub egida Societății Europene de Microbiologie și Boli Infecțioase apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Președintele CJ Suceava speră ca pînă la finele anului să fie demarate procedurile pentru licitația referitoare la varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului # Radio Top Suceava
În ședința Consiliului Județean Suceava de astăzi, președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a anunțat că intenționează ca pînă la finele anului să fie demarate procedurile pentru licitația referitoare la varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului. În cadrul ședinței au fost aprobați noii indicatori tehnico-economici ai proiectului, valoarea actualizată a acestora fiind de aproximativ 130 de milioane […] Articolul Președintele CJ Suceava speră ca pînă la finele anului să fie demarate procedurile pentru licitația referitoare la varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Ziua Bucovinei. Gheorghe Șoldan: Să fim mîndri de Bucovina noastră și să facem în așa fel încît și Bucovina să fie mîndră de fiecare dintre noi # Radio Top Suceava
La evenimentul organizat în centrul Sucevei pentru a marca împlinirea a 107 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara a luat cuvîntul și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Cu ocazia Zilei Bucovinei, în centrul Sucevei, acolo unde au fost depuse coroane de flori la bustul lui Iancu Flondor, domnul Șoldan a avut următorul discurs: […] Articolul Ziua Bucovinei. Gheorghe Șoldan: Să fim mîndri de Bucovina noastră și să facem în așa fel încît și Bucovina să fie mîndră de fiecare dintre noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Minivacanța de Ziua României. Pompierii militari suceveni promit că vor fi la datorie, pregătiți să intervină în orice moment pentru acordarea primului ajutor medical, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor # Radio Top Suceava
Cu prilejul minivacanței dedicate Zilei Naționale a României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava reamintește importanța respectării stricte a regulilor de apărare împotriva incendiilor, pentru siguranța întregii comunități. Într-un comunicat semnat de purtătorul de cuvînt al ISU, Alin Găleată, se arată: ”Pentru cetățenii care aleg să-și petreacă timpul liber în zone turistice sau de […] Articolul Minivacanța de Ziua României. Pompierii militari suceveni promit că vor fi la datorie, pregătiți să intervină în orice moment pentru acordarea primului ajutor medical, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Președintele Uniunii Polonezilor din România, suceveanul Ghervazen Longher, ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze (EUWP) # Radio Top Suceava
Joi, 27 noiembrie, a avut loc la Varșovia cel de-al XII-lea Congres al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze, în cadrul căruia a fost aleasă conducerea pentru următorul mandat, transmite printr-un comunicat de presă organizația. Președinta Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze a fost aleasă Barbara Wojda, șefa organizației cultural-educaționale Polska Macierz Szkolna în Belgia, […] Articolul Președintele Uniunii Polonezilor din România, suceveanul Ghervazen Longher, ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Comunităților Diasporei Poloneze (EUWP) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Laboratorul Zonal de Restaurare de la Muzeul Național al Bucovinei a împlinit jumătate de secol. Emil Ursu: Restaurarea presupune, în primul rînd, foarte, foarte multă răbdare, foarte, foarte multă atenție… Răspunderea este foarte mare # Radio Top Suceava
Pe 27 noiembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava, alături actuali și foști angajați din județ, dar și din alte orașe ale țării, s-a sărbătorit împlinirea a 50 de ani de la înființarea Laboratorului Zonal de Restaurare de la Muzeul Național al Bucovinei. Este vorba despre unul din cele opt laboratoare zonale deschise în urmă […] Articolul Laboratorul Zonal de Restaurare de la Muzeul Național al Bucovinei a împlinit jumătate de secol. Emil Ursu: Restaurarea presupune, în primul rînd, foarte, foarte multă răbdare, foarte, foarte multă atenție… Răspunderea este foarte mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Expoziția de la Muzeul de Istorie Suceava dedicată Jandarmeriei, ”o expoziție absolut interesantă, cu foarte multe costume” # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, crede că expoziția temporară dedicată Jandarmeriei va atrage un public numeros. Expoziția ”Jandarmeria Română – 1850 – 2020” deschisă la Muzeul de Istorie Suceava va putea fi vizitată pînă pe 18 ianuarie 2026. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ursu a spus: ”Este vorba de istoria Jandarmeriei […] Articolul Expoziția de la Muzeul de Istorie Suceava dedicată Jandarmeriei, ”o expoziție absolut interesantă, cu foarte multe costume” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Doina Schipor este un psiholog apreciat și conferențiar universitar doctor la Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava. Vorbim despre un profesionist care este foarte nimerit să discute despre cazul de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” din Vicovu de Sus, acolo unde un băiat de clasa a X-a l-a bătut […] Articolul Bătaia de la liceul din Vicov, temă de dezbatere pentru școlile sucevene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 noiembrie 2025
17:00
Suceava a solicitat Guvernului 81,86 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații, Guvernul a alocat numai 32,7 milioane # Radio Top Suceava
Guvernul a adoptat în ședința de joi, 27 noiembrie, o hotărîre privind alocarea de bani din Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025 pentru pentru județul Suceava și pentru oraşul Broşteni, ca urmare a inundațiilor din noaptea de 27 spre 28 iulie. Executivul a alocat 32,7 milioane de lei pentru refacerea […] Articolul Suceava a solicitat Guvernului 81,86 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații, Guvernul a alocat numai 32,7 milioane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Un șofer de 32 de ani, băut și recalcitrant, a ajuns în arest pentru două infracțiuni și a încasat amenzi de peste 10.000 de lei # Radio Top Suceava
Un șofer rădăuțean în vîrstă de 32 de ani, băut și recalcitrant, a fost încătușat și a ajuns în arest, și a primit amenzi de peste 10.000 de lei. Acesta conducea un autoturism Volvo și a fost oprit de polițiștii rădăuțeni în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 0.00. Tînărul a devenit recalcitrant […] Articolul Un șofer de 32 de ani, băut și recalcitrant, a ajuns în arest pentru două infracțiuni și a încasat amenzi de peste 10.000 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Împrumut de 30 de milioane de lei, pentru subvenționarea agentului termic pentru sucevenii ale căror locuințe sînt racordate la sistemul public de încălzire. De pe 31 martie 2026 ar putea să dispară subvenția # Radio Top Suceava
Consiliul Local Suceava a votat în unanimitate contractarea de către Primărie de la Trezoria Statului a unui împrumut din venituri din privatizare de 30 de milioane de lei, pentru finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției şi furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2025 – 2026. Banii sînt și pentru plata facturilor restante aferente prestării serviciului […] Articolul Împrumut de 30 de milioane de lei, pentru subvenționarea agentului termic pentru sucevenii ale căror locuințe sînt racordate la sistemul public de încălzire. De pe 31 martie 2026 ar putea să dispară subvenția apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Județul Suceava vrea să revină la stema pe care o avea în perioada interbelică. Pe aceasta vor fi doi lei și un scut # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a început procedura de transparență decizională pentru un proiect de schimbare a stemei județului. Proiectul prevedere revenirea la stema județului Suceava din perioada interbelică. Dacă va fi aprobat acest proiect, stema județului Suceava se va compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În cîmp roşu sînt cinci piscuri rotunjite, ieşind din vîrful […] Articolul Județul Suceava vrea să revină la stema pe care o avea în perioada interbelică. Pe aceasta vor fi doi lei și un scut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
CSU Suceava speră să vină cu puncte de la CSM București. Meciul de handbal masculin de vineri, 28 noiembrie, începînd cu ora 17.30, va fi transmis de Pro Arena # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, speră ca echipa să vină cu puncte din deplasarea de la București. CSU Suceava va juca vineri, 28 noiembrie, de la ora 17.30, pe terenul echipei CSM București. Meciul contează pentru etapa a X-a din Liga Națională și va fi transmis […] Articolul CSU Suceava speră să vină cu puncte de la CSM București. Meciul de handbal masculin de vineri, 28 noiembrie, începînd cu ora 17.30, va fi transmis de Pro Arena apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Control judiciar, pentru elevul bătăuș de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus # Radio Top Suceava
Procurorii au luat măsura controlului judiciar față de elevul bătăuș de la Vicovu de Sus. Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Rădăuți au transmis printr-un comunicat de presă emis, astăzi, că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat minor, în vîrstă de 16 ani, pentru săvîrșirea infracțiunilor de lovire sau […] Articolul Control judiciar, pentru elevul bătăuș de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
