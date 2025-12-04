Groază pe autostradă. Un livrator Glovo a fost lovit de un șofer drogat și târât trei kilometri pe capota mașinii
Adevarul.ro, 4 decembrie 2025 09:30
Un șofer fără permis, sub influența drogurilor, a lovit un curier Glovo și a continuat să circule cu el agățat de capotă până când poliția a reușit să intervină.
Acum 30 minute
09:45
Un fost căpitan al naționalei, la mila lui Gigi Becali. Fotbalistul încasează doar bobârnace la FCSB # Adevarul.ro
FCSB are probleme de atmosferă înaintea derby-ului de sâmbătă, cu Dinamo, de la ora 20:30.
09:45
Joi, 4 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.
09:45
Un bărbat s-a împușcat cu un asomotor pentru porci. Îngrozită, soția a chemat ambulanța # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din localitatea Piscu, județul Galați, se află în stare critică după ce s-ar fi împușcat cu un asomotor destinat porcilor. Soția victimei a sunat imediat la 112 pentru a solicita ajutor.
Acum o oră
09:30
SBU a declarat miercuri că toate dronele sale maritime „Sea Baby” se află în siguranță și că niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești,
09:30
Groază pe autostradă. Un livrator Glovo a fost lovit de un șofer drogat și târât trei kilometri pe capota mașinii # Adevarul.ro
Un șofer fără permis, sub influența drogurilor, a lovit un curier Glovo și a continuat să circule cu el agățat de capotă până când poliția a reușit să intervină.
09:30
Ionel Ganea nu și-a revenit din șocul pierderii copilului. I s-a destăinuit printre lacrimi unui fost coleg de la Rapid # Adevarul.ro
Ionel Ganea evită aparițiile publice după accidentul auto în care a fost implicat și care s-a solvat cu decesul fiului său de doi ani.
09:30
Peste jumătate dintre europeni cred că există un risc ridicat ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre europeni consideră că există un risc ridicat ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani.
09:15
Jonas Kaufmann, legenda operei mondiale, în premieră la Sala Palatului- un dar de neuitat pentru luna decembrie # Adevarul.ro
Supranumit de The Telegraph „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times drept „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință programat pe 11 decembrie 2025...
Acum 2 ore
09:00
„M-a sunat un coleg mai perspicace”. Ministrul Energiei dezvăluie cum au fost evitate un blocaj energetic major și oprirea rafinăriei Petrobrazi # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a aflat despre criza de la Centrala electrică de la Brazi și despre riscul la care era expusă rafinăria Petrobrazi nu prin canalele oficiale, ci de la un funcționar „mai perspicace” din minister.
09:00
Prognoza meteo, 4 decembrie: temperaturi neobișnuit de ridicate. Cum va fi vremea în weekend # Adevarul.ro
Ziua de joi aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la început de decembrie.
09:00
Legenda shock-rock revine în România după 18 ani
09:00
Trump, surprins din nou ațipind în ședința de Guvern. „Cred că sunt mai vioi ca acum 25 de ani” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a închis ochii de mai multe ori, timp de secunde lungi, în cursul ultimei şedinţe de Guvern din acest an, convocată pe 2 decembrie și deschisă presei.
08:45
Ce pedeapsă a primit medicul care a alimentat dependenţa de ketamină a lui Matthew Perry # Adevarul.ro
Doctorul Salvador Plasencia, acuzat că a alimentat dependența de ketamină a actorului Matthew Perry, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare.
08:45
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă. ESZ Prahova, criticată pentru lipsa informării # Adevarul.ro
Ministerul Mediului a făcut precizări referitor la situația de la barajul Paltinu. Instituția avertizează că informațiile potrivit cărora „ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă și ar fi ignorat avertismente, sunt false.”
08:30
Răpire șocantă la Cluj: O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină, sub ochii trecătorilor # Adevarul.ro
Scene de groază s-au petrecut pe o stradă din Cluj-Napoca, unde o tânără de 24 de ani și copilul ei de aproximativ un an au fost urcați cu forța într-o mașină de către fostul concubin al femeii.
08:30
Ce șanse are naționala de handbal a României să-și îndeplinească obiectivul la Campionatul Mondial # Adevarul.ro
România a pierdut la 5 goluri în fața Ungariei.
08:15
Creștere masivă a cererilor pentru monitorizare video cu AI – Marius Moga, Zip e-Guard # Adevarul.ro
Cererea pentru sisteme de monitorizare video bazate pe inteligență artificială crește accelerat în România, pe fondul nevoii companiilor și instituțiilor de a li se răspunde mai rapid și mai eficient la incidente.
08:15
Creditat cu șanse la medalii la Europenele de înot în bazin scurt, Denis Popescu n-a reușit să dea lovitura în Polonia # Adevarul.ro
Denis Popescu este pregătit de antrenorul Bogdan Stroe.
08:15
Percheziţii în Dolj într-un dosar de delapidare: funcţionari suspectaţi că au însuşit bonuri de carburant # Adevarul.ro
Poliţiştii din Dolj au descins joi dimineaţă în şapte locaţii, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar privind delapidarea şi falsul intelectual
Acum 4 ore
08:00
Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie sunt retrași după semnalarea a șapte decese # Adevarul.ro
Compania farmaceutică Abbott a început o amplă retragere de pe piață a unor senzori de monitorizare a glicemiei utilizați de pacienții cu diabet.
07:45
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: „Am impresia că Dorel ajunge tot mai des în funcţii de conducere”. Ce măsuri cere vicepremierul # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna critică dur modul în care a fost gestionată criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, acuzând lipsa de profesionalism.
07:15
Convorbirea telefonică dintre Xijinping și Donald Trump: Taiwanul domină discuțiile dintre președinții Chinei și SUA. China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol din presa chineză cu privire la discuția telefonică dintre președintele Chinei, Xijinping și omologul său american, președintele Donald Trump.
07:15
Cine trasează granițele frontului din Ucraina. Situația de pe teren, dincolo de războiul informațional # Adevarul.ro
Dincolo de încercările de a prezenta succesul în locul eșecului, de a emana control pe fundalul haosului, există o realitate dură care nu poate fi mascată decât temporar: deplasarea liniei frontului.
07:15
Nicuşor Dan, discuţii cu ambasadorii UE: „România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat miercuri, la Bucureşti, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene despre priorităţile României.
07:15
Niciodată în istoria recentă a Statelor Unite nu a existat o ruptură atât de pronunțată între poziția unui președinte și opinia publică pe un subiect major de politică externă.
07:00
Trump susţine că Putin e pregătit de pace: „Vrea să pună capăt războiului” din Ucraina # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat miercuri că Vladimir Putin ar dori „să pună capăt războiului” din Ucraina.
06:30
Un an fără telefoane la ore. Cum funcționează regula în școli și ce spun profesorii și elevii # Adevarul.ro
Țările nordice vor introduce o nouă reglementare, potrivit căreia elevii vor fi obligați să predea telefoanele la începutul cursurilor și să le ia la final. România a introdus o astfel de măsură încă de anul școlar precedent. Directorii de școli și elevii spun că funcționează.
06:30
Numele lui Donald Trump, pe faţada Institutului American pentru Pace: ,,Un omagiu celui mai bun negociator” # Adevarul.ro
Numele preşedintelui american Donald Trump a fost inscripţionat miercuri pe faţada Institutului American pentru Pace din Washington.
06:15
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h” # Adevarul.ro
Viteza excesivă în condiții neprielnice și condusul agresiv au fost cele mai reclamate probleme întâmpinate de șoferi pe Autostrada București - Focșani, deschisă complet traficului odată cu finalizarea ultimului ei segment. Mulți români se plâng de experiența din trafic.
Acum 6 ore
06:00
Miza alegerii lui Petrișor Peiu ca „numărul 2” în AUR: „Ori se dezumflă, ori vom fi într-un scenariu mult mai negativ” # Adevarul.ro
Reuniți la finalul săptămânii trecute într-un congres desfășurat la Alba Iulia, membrii AUR l-au ales pe Petrișor Peiu în funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere, a doua ca importanță în arhitectura de putere a partidului.
05:15
Transformare majoră la Aeroportul Băneasa: nou concept de „City Airport” și restricții de zbor # Adevarul.ro
La mai bine de un secol de când a fost ridicat, Aeroportul Băneasa va suferi transformări radicale, urmând să fie transformat într-un aeroport de oraș, în care zborurile nocturne vor fi interzise, iar pistele vor fi extinse.
04:45
Companii private au strâns milioane pentru a bloca Soarele ca să răcească planeta. Ce ar putea merge prost? # Adevarul.ro
V-ar putea costa doar un dolar pentru a diminua – foarte ușor – lumina solară care ajunge pe Pământ, în încercarea de a tempera efectele schimbărilor climatice. Cel puțin aceasta este promisiunea unei start-up din California, Make Sunsets.
04:15
Încă o mare păcăleală? Un cunoscut economist explică de ce plafonarea prețului alimentelor riscă de fapt să aducă scumpiri uriașe # Adevarul.ro
Propunerea ministrului Agriculturii pentru plafonarea prețurilor alimentelor este criticată de analistul economic Adrian Negrescu. Acesta susține că departe de a preveni creșterea prețurilor alimentelor, noua măsură ar aduce dezechilibre și mai grave și ar putea să conducă la efecte contrare.
Acum 8 ore
03:45
Premieră pentru armata Chinei. O firmă privată produce o rachetă hipersonică la costuri extrem de mici # Adevarul.ro
O firmă privată cu sediul la Beijing a dezvăluit noua sa rachetă hipersonică YKJ-1000, capabilă să atingă o viteză de până la șapte ori mai mare decât viteza sunetului și să zboare până la circa 1.300 km.
03:15
Roma Moldovei, Venețiile Făgărașului, Bucureștii Apusenilor. Sate cu nume rezonante și istorii controversate # Adevarul.ro
Mai multe localități din România ar putea fi confundate cu mari orașe ale lumii. Românii au propria Romă, așezată pe colinele din jurul Botoșaniului, dar și două Veneții și un București ascuns în Apuseni. Așezările cu nume rezonante au povești ieșite din comun.
02:45
Zonele abandonate atrag turiști: de ce „orașele-fantomă” au devenit un simbol al secolului XXI # Adevarul.ro
La începutul secolului XXI, fenomenul orașelor construite, dar aproape complet nelocuite, a devenit tot mai vizibil.
02:15
Ce moștenește noul primar al Bucureștiului: datorii uriașe, subvenții costisitoare și proiecte blocate # Adevarul.ro
În timp ce bucureștenii se pregătesc să iasă duminică la urne pentru a decide soarta Capitalei în următorii 3 ani, mai multe probleme majore așteaptă să fie rezolvate. Indiferent cine va fi câștigătorul scrutinului de la finalul săptămânii, euforia victoriei va dura extrem de puțin.
Acum 12 ore
01:30
Mulți părinți simt că munca lor trece neobservată. Un studiu recent arată că simpla apreciere din partea celor dragi poate reduce stresul și îmbunătăți relațiile întregii familii.
01:15
După ani de stabilitate artificială și ajutoare de stat, economia românească primește „nota de plată". Datele Sierra Quadrant arată o creștere alarmantă a numărului de insolvențe și falimente, marcând sfârșitul erei „banilor ieftini" și începutul unei perioade dure de consolidare.
01:00
Experimentul unic prin brutalitate și sadism derulat în România. Locul unde studenții erau împărtășiți cu urină și fecale # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai crude și ticăloase sisteme de spălare a creierului și transformare ideologică a deținuților pe criterii politice a avut loc în România. A fost aplicat în mod barbar, în special tinerilor, cu metode care astăzi par efectiv ireale.
00:45
Horoscop joi, 4 decembrie. Berbecii primesc sprijin la momentul potrivit, iar Gemenii au nevoie de mai multă energie # Adevarul.ro
Ziua aduce dinamism și situații neașteptate pentru toţi nativii din zodiac. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, joi, 4 decembrie 2025.
00:30
Germania a activat Arrow 3, cel mai avansat sistem antirachetă israelian din Europa. Ce înseamnă acest lucru pentru România și pentru flancul estic # Adevarul.ro
Germania a devenit prima țară din Europa care pune în funcțiune sistemul israelian antirachetă Arrow 3, în contextul intensificării amenințărilor balistice și hibride la nivel continental.
00:15
4 decembrie: Ziua în care Nicolae Ceaușescu a dat ordin să să tragă în țăranii de la Vadu Roșca, care protestau împotriva colectivizării forțate # Adevarul.ro
Ziua de 4 decembrie marchează nu doar naşterea sau dispariţia unor unor personalităţi, ci şi evenimente tragice, precum cel de la Vadu Roşca, acolo unde Nicolae Ceauşescu, pe atunci adjunct al ministrului Forțelor Armate, a ordonat să se tragă în oameni.
00:15
Daniel David se apără după ce noua programă pentru Limba Română a fost primită cu critici dure: „Nu Ministerul a propus-o”/ „Eu nici n-am citit cu atenție programa” # Adevarul.ro
După valul de critici privind noua programă de Limba și Literatura Română pentru liceu, ministrul Educației, Daniel David, susține că documentul nu a fost elaborat de minister, ci de specialiști, și anunță o dezbatere de fond înaintea formei finale.
00:15
Dispariția zborului MH370: 7 teorii care zguduie din nou lumea, pe măsură ce căutările reîncep # Adevarul.ro
O nouă operațiune de căutare a zborului MH370 – considerată de specialiști drept un „ultim efort” – va începe în zilele următoare, readucând în atenție una dintre cele mai persistente enigme ale aviației moderne.
3 decembrie 2025
23:45
Ministrul Educației nu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Tehnologia este aici să rămână. (...) Aș încuraja mai degrabă controlul parental” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, respinge ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că tehnologia face parte din realitatea actuală și cine este exclus rămâne în urmă.
23:45
Alegeri în Capitală, sub semnul frustrării: ce spun bucureștenii despre candidați și partide # Adevarul.ro
Rezultatele sondajelor și campania din Capitală ridică semne de întrebare între alegători. În mai multe discuții online, bucureștenii se contrazic cu privire la cea mai bună variantă pentru Primăria Capitalei, de la un vot util pentru un candidat de dreapta, până la un vot împotriva partidelor mari.
23:30
Soțul Steluței a bătut-o măr pe FCSB. Campioana din Superligă face încă un sezon deplorabil în Cupa României # Adevarul.ro
UTA a învins-o pe FCSB cu 3-0 în etapa a doua din faza grupelor în Cupa României la fotbal.
23:30
Șeful Apelor Române dezvăluie, într-o înregistrare cu camera ascunsă, adevărul despre criza apei. Momentul care ar fi declanșat problemele # Adevarul.ro
Noi informații și înregistrări scot la iveală contradicții majore în declarațiile oficiale privind criza apei din Prahova și Dâmbovița.
23:00
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună # Adevarul.ro
Un important oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală — iar alte destinații ar putea urma același model, scrie Daily Mail.
