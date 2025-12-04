Numele lui Donald Trump, pe faţada Institutului American pentru Pace: ,,Un omagiu celui mai bun negociator”
Numele preşedintelui american Donald Trump a fost inscripţionat miercuri pe faţada Institutului American pentru Pace din Washington.
Un an fără telefoane la ore. Cum funcționează regula în școli și ce spun profesorii și elevii # Adevarul.ro
Țările nordice vor introduce o nouă reglementare, potrivit căreia elevii vor fi obligați să predea telefoanele la începutul cursurilor și să le ia la final. România a introdus o astfel de măsură încă de anul școlar precedent. Directorii de școli și elevii spun că funcționează.
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h” # Adevarul.ro
Viteza excesivă în condiții neprielnice și condusul agresiv au fost cele mai reclamate probleme întâmpinate de șoferi pe Autostrada București - Focșani, deschisă complet traficului odată cu finalizarea ultimului ei segment. Mulți români se plâng de experiența din trafic.
Miza alegerii lui Petrișor Peiu ca „numărul 2” în AUR: „Ori se dezumflă, ori vom fi într-un scenariu mult mai negativ” # Adevarul.ro
Reuniți la finalul săptămânii trecute într-un congres desfășurat la Alba Iulia, membrii AUR l-au ales pe Petrișor Peiu în funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere, a doua ca importanță în arhitectura de putere a partidului.
Transformare majoră la Aeroportul Băneasa: nou concept de „City Airport” și restricții de zbor # Adevarul.ro
La mai bine de un secol de când a fost ridicat, Aeroportul Băneasa va suferi transformări radicale, urmând să fie transformat într-un aeroport de oraș, în care zborurile nocturne vor fi interzise, iar pistele vor fi extinse.
Companii private au strâns milioane pentru a bloca Soarele ca să răcească planeta. Ce ar putea merge prost? # Adevarul.ro
V-ar putea costa doar un dolar pentru a diminua – foarte ușor – lumina solară care ajunge pe Pământ, în încercarea de a tempera efectele schimbărilor climatice. Cel puțin aceasta este promisiunea unei start-up din California, Make Sunsets.
Încă o mare păcăleală? Un cunoscut economist explică de ce plafonarea prețului alimentelor riscă de fapt să aducă scumpiri uriașe # Adevarul.ro
Propunerea ministrului Agriculturii pentru plafonarea prețurilor alimentelor este criticată de analistul economic Adrian Negrescu. Acesta susține că departe de a preveni creșterea prețurilor alimentelor, noua măsură ar aduce dezechilibre și mai grave și ar putea să conducă la efecte contrare.
Premieră pentru armata Chinei. O firmă privată produce o rachetă hipersonică la costuri extrem de mici # Adevarul.ro
O firmă privată cu sediul la Beijing a dezvăluit noua sa rachetă hipersonică YKJ-1000, capabilă să atingă o viteză de până la șapte ori mai mare decât viteza sunetului și să zboare până la circa 1.300 km.
Roma Moldovei, Venețiile Făgărașului, Bucureștii Apusenilor. Sate cu nume rezonante și istorii controversate # Adevarul.ro
Mai multe localități din România ar putea fi confundate cu mari orașe ale lumii. Românii au propria Romă, așezată pe colinele din jurul Botoșaniului, dar și două Veneții și un București ascuns în Apuseni. Așezările cu nume rezonante au povești ieșite din comun.
Zonele abandonate atrag turiști: de ce „orașele-fantomă” au devenit un simbol al secolului XXI # Adevarul.ro
La începutul secolului XXI, fenomenul orașelor construite, dar aproape complet nelocuite, a devenit tot mai vizibil.
Ce moștenește noul primar al Bucureștiului: datorii uriașe, subvenții costisitoare și proiecte blocate # Adevarul.ro
În timp ce bucureștenii se pregătesc să iasă duminică la urne pentru a decide soarta Capitalei în următorii 3 ani, mai multe probleme majore așteaptă să fie rezolvate. Indiferent cine va fi câștigătorul scrutinului de la finalul săptămânii, euforia victoriei va dura extrem de puțin.
Mulți părinți simt că munca lor trece neobservată. Un studiu recent arată că simpla apreciere din partea celor dragi poate reduce stresul și îmbunătăți relațiile întregii familii.
După ani de stabilitate artificială și ajutoare de stat, economia românească primește „nota de plată". Datele Sierra Quadrant arată o creștere alarmantă a numărului de insolvențe și falimente, marcând sfârșitul erei „banilor ieftini" și începutul unei perioade dure de consolidare.
Experimentul unic prin brutalitate și sadism derulat în România. Locul unde studenții erau împărtășiți cu urină și fecale # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai crude și ticăloase sisteme de spălare a creierului și transformare ideologică a deținuților pe criterii politice a avut loc în România. A fost aplicat în mod barbar, în special tinerilor, cu metode care astăzi par efectiv ireale.
Horoscop joi, 4 decembrie. Berbecii primesc sprijin la momentul potrivit, iar Gemenii au nevoie de mai multă energie # Adevarul.ro
Ziua aduce dinamism și situații neașteptate pentru toţi nativii din zodiac. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, joi, 4 decembrie 2025.
Germania a activat Arrow 3, cel mai avansat sistem antirachetă israelian din Europa. Ce înseamnă acest lucru pentru România și pentru flancul estic # Adevarul.ro
Germania a devenit prima țară din Europa care pune în funcțiune sistemul israelian antirachetă Arrow 3, în contextul intensificării amenințărilor balistice și hibride la nivel continental.
4 decembrie: Ziua în care Nicolae Ceaușescu a dat ordin să să tragă în țăranii de la Vadu Roșca, care protestau împotriva colectivizării forțate # Adevarul.ro
Ziua de 4 decembrie marchează nu doar naşterea sau dispariţia unor unor personalităţi, ci şi evenimente tragice, precum cel de la Vadu Roşca, acolo unde Nicolae Ceauşescu, pe atunci adjunct al ministrului Forțelor Armate, a ordonat să se tragă în oameni.
Daniel David se apără după ce noua programă pentru Limba Română a fost primită cu critici dure: „Nu Ministerul a propus-o”/ „Eu nici n-am citit cu atenție programa” # Adevarul.ro
După valul de critici privind noua programă de Limba și Literatura Română pentru liceu, ministrul Educației, Daniel David, susține că documentul nu a fost elaborat de minister, ci de specialiști, și anunță o dezbatere de fond înaintea formei finale.
Dispariția zborului MH370: 7 teorii care zguduie din nou lumea, pe măsură ce căutările reîncep # Adevarul.ro
O nouă operațiune de căutare a zborului MH370 – considerată de specialiști drept un „ultim efort” – va începe în zilele următoare, readucând în atenție una dintre cele mai persistente enigme ale aviației moderne.
Ministrul Educației nu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Tehnologia este aici să rămână. (...) Aș încuraja mai degrabă controlul parental” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, respinge ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că tehnologia face parte din realitatea actuală și cine este exclus rămâne în urmă.
Alegeri în Capitală, sub semnul frustrării: ce spun bucureștenii despre candidați și partide # Adevarul.ro
Rezultatele sondajelor și campania din Capitală ridică semne de întrebare între alegători. În mai multe discuții online, bucureștenii se contrazic cu privire la cea mai bună variantă pentru Primăria Capitalei, de la un vot util pentru un candidat de dreapta, până la un vot împotriva partidelor mari.
Soțul Steluței a bătut-o măr pe FCSB. Campioana din Superligă face încă un sezon deplorabil în Cupa României # Adevarul.ro
UTA a învins-o pe FCSB cu 3-0 în etapa a doua din faza grupelor în Cupa României la fotbal.
Șeful Apelor Române dezvăluie, într-o înregistrare cu camera ascunsă, adevărul despre criza apei. Momentul care ar fi declanșat problemele # Adevarul.ro
Noi informații și înregistrări scot la iveală contradicții majore în declarațiile oficiale privind criza apei din Prahova și Dâmbovița.
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună # Adevarul.ro
Un important oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală — iar alte destinații ar putea urma același model, scrie Daily Mail.
Calculele lui Simion pentru a da jos Guvernul Bolojan: „Cade doar dacă iese Anca Alexandrescu” # Adevarul.ro
După ce senatorul AUR Ninel Peia, din grupul Pace - Întâi România, a anunțat că Opoziția va depune vineri, 5 decembrie, la ora 12.00, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, liderul Alianței pentru Unirea Românilor a explicat cum arată calculele politice pentru a da jos Executivul.
FestEVE – Revelionul-festival și primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne # Adevarul.ro
SYN, noul concept dedicat experiențelor de nightlife curate, cinematice și imersive, lansează FestEVE, un Revelion transformat în festival și, totodată, primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne ce își propune să rescrie viața de noapte a Bucureștiului.
Aventura extremă a unui motociclist în Capitală: circulă pe linia de tramvai, în timp ce garnitura se apropie din spatele lui # Adevarul.ro
Imagini incredibile filmate miercuri, 3 decembrie, pe o stradă din Capitală. Un motociclist, blocat în trafic, urcă pe linia de tramvai și avansează în salturi printre șine, în timp ce o garnitură vine din spatele lui.
Fostul proprietar al Pornhub este interesat să cumpere activele Lukoil: „Ar fi o investiție excelentă” # Adevarul.ro
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al site-ului pentru adulți Pornhub, a contactat Trezoreria SUA pentru a cumpăra activele internaționale ale Lukoil (LKOH.MM), companie petrolieră rusă supusă sancțiunilor SUA.
Sumele uriașe pe care le încasează șefii care au lăsat 100.000 de oameni fără apă. Una dintre angajate i-a însoțit pe Ciolacu și Grindeanu în zborurile private Nordis # Adevarul.ro
Peste 107.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița trăiesc ca în evul mediu de câteva zile, în vreme ce responsabilii acestei crize încasează sume uriașe.
Imagini spectaculoase de la detonarea controlată a unei stânci care risca să se prăbuşească pe DN15 # Adevarul.ro
O stâncă uriașă de circa 250 de tone, care amenința traficul de pe DN15 în zona Lunca Bradului, județul Mureș, a fost detonată miercuri de autorități, în cadrul unui amplu proiect de consolidare a versanților de pe Valea Mureșului.
Anca Alexandrescu mizează pe votanții lui Georgescu: „Au înțeles ce a spus el și mă votează” / „Bucureștiul arată ca locuința lui Nicușor Dan” # Adevarul.ro
Cu patru zile înainte de alegerile cruciale pentru Primăria Capitalei, candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a comparat Bucureștiul cu locuința lui Nicușor Dan a oferit detalii despre natura relației sale cu familia Georgescu.
În Regatul Unit și în întreaga Europă, mașinile devin din ce în ce mai lungi, mai late și mai grele.
Deutsche Welle și Radio France International au semnat la București un memorandum de cooperare, punând bazele unui ”scut informațional” și unor proiecte jurnalistice comune pentru România și Republica Moldova.
Un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar. Femeile au ajuns degeaba la chimioterapie # Adevarul.ro
Zeci de paciente au fost greșit diagnosticate cu cancer de sân, in Bremen, Germania, iar ca urmare, au fost tratate incorect. Femeile au primit terapie cu anticorpi și, în unele cazuri, chimioterapie, care nu au fost necesare, potrivit Deutsches Ärzteblatt.
A fost ales succesorul Laurei Codruța Kövesi la Parchetul European. Cine este Andrés Ritter # Adevarul.ro
Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026.
Cât câștigă un agent de curățenie de la Parlamentul României. Angajații amenință cu greva generală # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat marți în Parlament, când a venit să asiste la procedura de asumare a răspunderii privind Proiectul de Lege al pensiilor de serviciu, de sindicaliști care au lansat amenințări cu greva și au reclamat salariile mici.
Alimentarea cu apă se reia la Moreni, de miercuri seara: poate fi folosită doar pentru igiena toaletei # Adevarul.ro
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, oraș afectat de criza apei. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.
Nicuşor Dan cere depolitizarea pozițiilor de conducere din instituţiile esenţiale, după criza apei. „Eficientizarea este obligatorie” # Adevarul.ro
Criza apei din Prahova și Dâmbovița readuce în discuție problema competenței în instituțiile statului. Președintele Nicușor Dan afirmă că funcțiile de conducere din structurile publice trebuie depolitizate şi ocupate exclusiv pe criterii profesionale.
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției din Guvernul Năstase. Avea 86 de ani # Adevarul.ro
Fostul ministru a Justiției în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), Rodica Stănoiu, a murit miercuri, 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.
Planurile familiei Trump pentru România – turnuri, cartiere noi și miliarde de dolari. Marile investiții vin la Cluj și București # Adevarul.ro
Familia Trump pregătește o serie de investiții importante în București și Cluj, iar sumele investite ajung în total la câteva miliarde de dolari. Oamenii care reprezintă familia președintelui american în România au dat câteva detalii despre investiții.
Fermierii pot răsufla ușurați: serele și solariile nu vor fi impozitate. „Pentru a impune o taxă, o clădire trebuie să aibă pereți și acoperiș” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, dă asigurări că serele și solariile nu vor fi impozitate, precizând că prevederea controversată din pachetul legislativ aflat la Curtea Constituțională va fi eliminată.
Incendiu la un centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Persoanele aflate în interior au fost evacuate. Sunt degajări de fum # Adevarul.ro
Pompierii bucureșteni intervin miercuri seara pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, din Sectorul 2 al Capitalei, pe Calea Floreasca.
Anchete la un liceu din Timișoara, unde un profesor e acuzat că ar fi întreținut relații intime cu o elevă de 14 ani # Adevarul.ro
Polițiștii, procurorii, angajații serviciilor sociale, dar și Inspectoratul Școlar Județean Timiș desfășoară anchete la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, după ce un profesor ar fi avut o relație intimă cu o elevă de clasa a IX-a, în vârstă de 14 ani
Mașinile electrice nu vor mai fi atât de silențioase. UE impune un dispozitiv care produce așa-numitul „zgomot roz” # Adevarul.ro
Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care face zgomot. Cercetătorii propun un dispozitiv care produce așa numitul „zgomot roz”. Soluția ar putea salva vieți.
Ministrul Diana Buzoianu ia în calcul desființarea companiei care a provocat criza apei în Prahova: „Nu mai există nicăieri această struţo-cămilă” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ).
Ipostaza neobișnuită în care a fost surprinsă o femeie care înota într-o piscină: „Cel mai distopic lucru pe care l-am văzut” # Adevarul.ro
Un videoclip filmat la celebra piscină Bondi Icebergs din Sydney a devenit viral după ce o înotătoare a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, care i-a contrariat pe mulţi.
Ai probleme cu vederea? Iată cum poți beneficia gratuit de servicii medicale în Sectorul 2 # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, lansează două programe pilot complementare, destinate îmbunătățirii sănătății vizuale și facilitării accesului la servicii medicale esențiale pentru persoanele vulnerabile.
Avocatul care și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Avocatul Sebastian Felecanu, cel care şi-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 al unui bloc, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Decizia este definitivă.
Caz bizar în Republica Moldova: o dronă găsită pe câmp, dezmembrată și adusă de oameni în localitate # Adevarul.ro
O dronă de tip Gerbera a fost găsită sâmbătă, 29 noiembrie, pe un câmp dintr-un sat din nordul țării de către localnici, care au dezmembrat-o. Astăzi, 3 decembrie, aceștia au decis să o aducă acasă, însă au fost observați de alți săteni, care au alertat autoritățile, conform poliției.
Sentințele primite de cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au ascuns trupul într-un geamantan, în Vaslui # Adevarul.ro
Bărbatul și femeia care, anul trecut, au ucis un bărbat 36 de ani și-au primit sentințele după judecarea dosarului în primă instanță.
