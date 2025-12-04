Companii private au strâns milioane pentru a bloca Soarele ca să răcească planeta. Ce ar putea merge prost?

18:30

Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina şi au cerut Moscovei să înceteze cu ameninţările şi să înceapă negocieri serioase cu Kievul, informează AFP. Inclusiv șeful Alianței Nord Atlantice i-a răspuns lui Putin.