Audiție muzicală de Crăciun la Galeriile de Artă Focșani
Jurnal de Vrancea, 4 decembrie 2025 10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea ne invită marți, 9 decembrie 2025, începând cu ora 18.00, la o audiție muzicală găzduită de Galeriile de Artă din Focșani, eveniment în care vor evolua elevii claselor de Pian și Canto – muzică ușoară ale Școlii Populare de Artă, coordonate de expertul Melania Stroia. Audiția urmărește să pună în valoare interesul […] Articolul Audiție muzicală de Crăciun la Galeriile de Artă Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea ne invită marți, 9 decembrie 2025, începând cu ora 18.00, la o audiție muzicală găzduită de Galeriile de Artă din Focșani, eveniment în care vor evolua elevii claselor de Pian și Canto – muzică ușoară ale Școlii Populare de Artă, coordonate de expertul Melania Stroia. Audiția urmărește să pună în valoare interesul […] Articolul Audiție muzicală de Crăciun la Galeriile de Artă Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
10:20
TRAGEDIE la Vârteșcoiu! Casă în flăcări, proprietarul găsit spânzurat într-o anexă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii vrânceni au fost anunțați miercuri seară, în jurul orei 22.40, de producerea unui incendiu la o casă din satul Pietroasa, comuna Vârteșcoiu. La fața locului s-au deplasat rapid trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Ajunse la fața locului, echipajele ISU au demarat acțiunea […] Articolul TRAGEDIE la Vârteșcoiu! Casă în flăcări, proprietarul găsit spânzurat într-o anexă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați de o femeie, din comuna Homocea, cu privire la faptul că la data de 3 decembrie, în jurul orei 06.30, socrul său, STOICA GHEORGHE, de 71 de ani, a plecat de la domiciliul său pentru a aduna ciuperci din pădure şi nu a mai […] Articolul Bărbat dispărut din Homocea! Poliția a demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ești plin de energie și determinare. O discuție importantă te poate ajuta să clarifici un plan viitor. Spre seară, primești o veste bună legată de bani. ♉ Taur Ziua vine cu stabilitate și un sentiment de confort. Este un moment potrivit pentru a rezolva chestiuni administrative sau financiare. Evită încăpățânarea în relații. ♊ […] Articolul Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
20:50
VIDEO Fetiță de 5 ani rănită într-un accident rutier, miercuri seara, lângă Tecuci! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19.30, lângă Tecuci (Frunzeasca). Două autoturisme au intrat în coliziune, în urma impactului unul dintre acestea răsturnându-se în afara părții carosabile. Au fost rănite patru persoane printre care și o fetiță de 5 ani. La fața locului au ajuns rapid echipaje de la ISU, […] Articolul VIDEO Fetiță de 5 ani rănită într-un accident rutier, miercuri seara, lângă Tecuci! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 19.00, la ieșire din localitatea Haret spre Călimănești, pe DN2 E85, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. Din ce știm în acest moment, în urma impactului două persoane au fost rănite, acestea primind acum îngrijiri medicale după care, cel mai probabil, vor fi transportate la […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la ieșirea din Haret! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Păunești a marcat un moment important prin inaugurarea noii săli de sport a școlii gimnaziale. Spațiul oferă condiții moderne pentru orele de educație fizică și pentru activități motrice care până acum se desfășurau în condiții limitate. Primarul comunei Păunești, Gheorghe Popa, a subliniat că noua sală va aduce un plus în desfășurarea orelor […] Articolul Sală de sport modernă inaugurată la Școala Gimnazială din Păunești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
Deputatul Dragoș Ciobotaru critică alianța de facto dintre AUR și PSD în consiliul județean: „Se murdăresc pentru câteva firimituri!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru, a lansat un mesaj dur la adresa reprezentanților AUR Vrancea, pe care îi acuză că votează constant alături de PSD în forurile locale, în ciuda mesajelor publice critice la adresa acestui partid. Într-o postare adresată vrâncenilor care au votat AUR la ultimele alegeri, liderul liberal îi întreabă direct pe […] Articolul Deputatul Dragoș Ciobotaru critică alianța de facto dintre AUR și PSD în consiliul județean: „Se murdăresc pentru câteva firimituri!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
S-ar putea și la Focșani! Copii care merg organizat spre școală, pe jos, însoțiți de adulți! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cartierul Tractorul, Alin Chilian și Sebastian Ichim, doi voluntari din cartier, au pornit primul Pedibus din Brașov, un sistem simplu și eficient: copii care merg organizat spre școală, însoțiți de adulți. Ce a început ca o probă de comunitate s-a transformat rapid într-un exemplu de bună practică pentru restul orașului. Totul a pornit cu […] Articolul S-ar putea și la Focșani! Copii care merg organizat spre școală, pe jos, însoțiți de adulți! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jandarmii vrânceni și elevii Liceului de Artă Gheorghe Tăttărescu, față în față într-un dialog despre siguranță # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu” din Focșani a avut loc astăzi o întâlnire care a adus în aceeași sală jandarmi, profesori și aproximativ 150 de elevi. Scopul a fost unul clar: informarea tinerilor și formarea unor reflexe sănătoase în fața situațiilor de risc. Jandarmii vrânceni au discutat deschis cu elevii despre probleme reale cu […] Articolul Jandarmii vrânceni și elevii Liceului de Artă Gheorghe Tăttărescu, față în față într-un dialog despre siguranță apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
AUR îl salvează pe Halici în Consiliul Județean și girează risipa banilor publici! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proiectele de hotărâre prin care se dă verde la balastările efectuate de Consiliul Județean Vrancea au fost aprobate cu sprijinul majorității PSD-AUR din minilegislativul județean. Este vorba despre o serie de proiecte de balastări de drumuri cu o valoare totală de 25 de milioane, proiecte întocmite la umbra calamităților, fără licitație și fără transparență. În […] Articolul AUR îl salvează pe Halici în Consiliul Județean și girează risipa banilor publici! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat în perioada 12–19 noiembrie 2025 o campanie națională de control în domeniul relațiilor de muncă, vizând firmele care desfășoară transport rutier de marfă și persoane în județ. Echipele de inspecție au lucrat alături de reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, iar verificările s-au făcut inclusiv […] Articolul Transportatorii din județ verificați de ITM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Două legi cu impact direct pentru cetățeni, inițiate de deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, au fost promulgate săptămâna aceasta # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Nicușor Dan a promulgat două proiecte de lege care vizează digitalizarea, transparența și sprijinul pentru cetățeni. Ambele inițiative îi aparțin deputatului PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, care spune că acestea vor simplifica accesul la serviciile publice și vor face procesul legislativ mai deschis. Prima lege pune bazele Catalogului Național al Serviciilor Publice, o platformă […] Articolul Două legi cu impact direct pentru cetățeni, inițiate de deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, au fost promulgate săptămâna aceasta apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Veteranul de război maiorul în retragere Toader Victor din Adjud a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Militarii garnizoanei Focșani, familia și autoritățile locale au fost alături de el la un moment încărcat de respect și recunoștință. Aniversarea a subliniat grija pe care Armata României o poartă celor care au purtat uniforma în vremuri […] Articolul Veteranul de război Victor Toader, sărbătorit la împlinirea a 100 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi bună pentru inițiativă și curaj. Poți primi o veste care îți confirmă că ești pe drumul cel bun. Evită graba în discuții — cineva poate înțelege greșit intențiile tale. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. O conversație sinceră cu cineva drag te ajută să înțelegi mai profund o situație. Atenție […] Articolul Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
2 decembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă ești pasionat de domeniul beauty și îți dorești o carieră de succes în coafură, tuns și vopsit, Profesional New Consult te invită la Cursul Acreditat de Coafor Hairstylist din Focșani! Profesional New Consult este un lider în formarea profesională, cu o experiență de peste 17 ani. Prin acest curs, vei dobândi abilitățile necesare pentru […] Articolul Curs acreditat de coafor hairstylist în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
ULTIMA ORĂ Arde o casă la Nereju! Pericol de extindere a inceniului și la alte gospodării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Stației Vidra și Punctului de Lucru Năruja intervin la această oră (19.30) cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Nereju. În sprijinul lor interin și pompierii voluntari (SVSU) din localitate cu încă o autospecială. Din ce știm, flăcările au cuprins întreaga casă […] Articolul ULTIMA ORĂ Arde o casă la Nereju! Pericol de extindere a inceniului și la alte gospodării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Consilierii județeni au aprobat astăzi documentațiile pentru lucrările de refacere a drumurilor județene afectate de calamități # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi au fost aprobate documentațiile pentru lucrările de refacere și punere în siguranță a unor sectoare de drumuri județene afectate de calamități în acest an. Este vorba despre intervenții care au asigurat accesul în condiții de siguranță pentru aproape 19.000 de locuitori din 7 localități afectate: Dumitrești, […] Articolul Consilierii județeni au aprobat astăzi documentațiile pentru lucrările de refacere a drumurilor județene afectate de calamități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Șofer fără permis și cu alcoolemie record, reținut după ce a intrat pe interzis și a lovit mai multe mașini # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prima zi de decembrie a venit cu bucurie pentru unii și cu bătăi de cap pentru polițiștii rutieri, care au avut de gestionat cazul unui tânăr de 29 de ani din Măstăcani, o localitate din Galați. Acesta a decis că legea rutieră e opțională, iar indicatorul de „Acces interzis” este doar o sugestie. Potrivit poliției […] Articolul Șofer fără permis și cu alcoolemie record, reținut după ce a intrat pe interzis și a lovit mai multe mașini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Plan major de dezvoltare pentru microregiunea Năruja–Reghiu. Investiții europene estimate la 45 de milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Microregiunea Năruja–Reghiu ar putea intra în următorii ani într-un amplu proces de transformare. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, s-a întâlnit săptămâna trecută cu primarii Grigore Mihăeș, din Năruja, și Cătălin Valisăreanu, din Reghiu, pentru a pune la punct direcțiile unui plan integrat de dezvoltare. La discuții au mai participat consultantul în fonduri europene Cătălin […] Articolul Plan major de dezvoltare pentru microregiunea Năruja–Reghiu. Investiții europene estimate la 45 de milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Municipaliatea ne informează că timp de trei zile, începând de mâine (miercuri, joi și vineri), vor fi introduse restricţii de circulaţie pe Bulevardul Unirii, în zona Pieţei Unirii. Motivul ar fi, ne spune municipalitatea, anumite lucrări la carosabil. „Traficul rutier va fi închis pe banda destinata transportului public în comun şi pe banda a doua […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricţii de circulaţie pe Bulevardul Unirii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Agricultorii vârstnici din zonele necooperativizate ar putea primi în sfârșit pensie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Senatorii dezbat o schimbare legislativă așteptată de peste trei decenii O inițiativă legislativă aflată acum pe masa senatorilor încearcă să repare o nedreptate istorică. Agricultorii din zonele necooperativizate, care au contribuit la sistemul public înainte de 1990, nu sunt recunoscuți nici astăzi ca asigurați. În lipsa documentelor și a unei proceduri clare, mii de oameni […] Articolul Agricultorii vârstnici din zonele necooperativizate ar putea primi în sfârșit pensie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
VIDEO PNL Vrancea cere consiliului județean transparență în cheltuirea banilor pentru balastările unor drumuri județene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea atrage public atenția asupra unei situații alarmante privind modul în care conducerea Consiliului Județean Vrancea a direcționat sume uriașe din bugetul județului către lucrări de balastare mascate drept intervenții de urgență. Lucrări de întreținere, decontate ca și cum ar fi fost calamități În ultimele luni, CJ Vrancea a cheltuit […] Articolul VIDEO PNL Vrancea cere consiliului județean transparență în cheltuirea banilor pentru balastările unor drumuri județene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
PNL Vrancea cere transparență totală și explicații urgente privind balastările de zeci de milioane de lei executate sub pretextul „calamităților”! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea atrage public atenția asupra unei situații alarmante privind modul în care conducerea Consiliului Județean Vrancea a direcționat sume uriașe din bugetul județului către lucrări de balastare mascate drept intervenții de urgență. Lucrări de întreținere, decontate ca și cum ar fi fost calamități În ultimele luni, CJ Vrancea a cheltuit […] Articolul PNL Vrancea cere transparență totală și explicații urgente privind balastările de zeci de milioane de lei executate sub pretextul „calamităților”! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești, mort după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 08.30, pompierii au fost alertați prin 112 de faptul că un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în comuna Golești în timp ce lucra la canalizare. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Din nefericire, […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești, mort după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești rănit grav după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 08.30, pompierii au fost alertați prin 112 de faptul că un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în comuna Golești. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Din nefericire, bărbatul, în vârstă de 54 de […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești rănit grav după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier grav a avut loc luni seară pe DJ 242, în jurul orei 17.00, în apropiere de Berești Meria, județul Galați. Un bărbat de 35 de ani din Cavadinești a murit după ce a făcut o depășire neregulamentară și a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un alt autoturism. Potrivit informațiilor […] Articolul Accident TERIBIL în județul vecin! Un șofer de 35 de ani a murit pe loc! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
1 decembrie 2025
15:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 1 decembrie 2025, la ora 05:40:01 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 139,4 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 50 km V de Focșani, 62 km N de Buzău, 62 km E de Sfântu-Gheorghe, 72 km […] Articolul Două cutremure, luni dimineață, cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
VIDEO La muncă de Ziua Națională a României! Se trage tare pe pe lotul Focșani – Domnești Târg al A7 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările pe lotul 1 Focșani – Domnești Târg al Autostrăzii Moldovei A7 avansează rapid, iar imaginile surprinse luni, 1 decembrie 2025, de pasionatul de infrastructură Emilian Grigoraș arată un șantier în plină mișcare. Filmarea publicată pe contul său de YouTube arată ritmul alert în care se lucrează la nodul rutier Tișița și pe întreg sectorul […] Articolul VIDEO La muncă de Ziua Națională a României! Se trage tare pe pe lotul Focșani – Domnești Târg al A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală lucrează la o platformă online complet transparentă pentru valorificarea bunurilor confiscate. Proiectul este finanțat prin PNRR și, potrivit președintelui ANAF, Adrian Nicușor Nica, va schimba modul în care instituția vinde aceste produse. Noua platformă va lista toate bunurile confiscate, iar orice cetățean va putea să le cumpere direct, fără intermediari. […] Articolul ANAF pregătește „OLX-ul” instituției pentru vânzarea bunurilor confiscate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Mister în jurul morții Georgianei Buloi, tânăra din Vrancea decedată în Italia. Accident, gest voluntar sau crimă? Ce s-a întâmplat în ultimele ei ore? # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Apelul sfâșietor al mamei: „Dacă cineva a văzut ce s-a întâmplat, vă rog, să vorbească O familie din Vrancea trăiește un coșmar care nu se mai termină. Georgiana Buloi, o tânără de doar 26 de ani, stabilită la Padova, a murit după două zile de luptă în spital. A fost găsită inconștientă în canalul Piovego, […] Articolul Mister în jurul morții Georgianei Buloi, tânăra din Vrancea decedată în Italia. Accident, gest voluntar sau crimă? Ce s-a întâmplat în ultimele ei ore? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit în magazine: pachetele de carne care conțin un lichid sangvinolent în cantitate mare. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a explicat că astfel de modificări pot indica pierderea siguranței alimentare. Potrivit lui Anghel, acumularea de lichid […] Articolul ANPC, avertisment privind carnea ambalată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Zeci de copii prezenți la competiția de karate organizată de Clubul „Foc Viu” din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 29 noiembrie, Sala Sporturilor din Golești a fost gazda unui eveniment sportiv dedicat Zilei Naționale a României – Cupa 1 Decembrie, o competiție amicală de karate tradițional care a reunit patru cluburi dornice să își măsoare evoluția: două din Botoșani, Curtești și Pater Do Leorda, iar două din Focșani, Foc Viu și Damialan. Întrecerea […] Articolul Zeci de copii prezenți la competiția de karate organizată de Clubul „Foc Viu” din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 10,30, pe raza localității Haret (DN2 E85) a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autobasculante aparținând grupului de firme Umbrărescu, care lucrează la Autostrada A7. În urma impactului, o cantitate de nisip a căzut pe carosabil fiind necesar îndepărtarea acestuia de urgență pentru reluarea traficului în condiții […] Articolul Accident la Haret! Două basculante implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Peste 20 de polițiști vrânceni au fost avansați în grad, cu prilejul Zilei Naționale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2025, în cadrul unei ședințe festive organizate la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, 22 de polițiști au fost avansați în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în semn de recunoaștere a meritelor și rezultatelor deosebite obținute în activitatea profesională. Avansarea înainte de termen reflectă […] Articolul Peste 20 de polițiști vrânceni au fost avansați în grad, cu prilejul Zilei Naționale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 1 decembrie 2025, la ora 05:40:01 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 139,4 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 50 km V de Focșani, 62 km N de Buzău, 62 km E de Sfântu-Gheorghe, 72 km […] Articolul Două cutremure, luni dimineață, cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La mulți ani, România! 1. Populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% față de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Național de Statistică (INS), în lucrarea intitulată ”Proiectarea populației active a României la orizontul anului […] Articolul Cronica dimineții – 01.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Energia zilei te împinge să finalizezi ceva ce ai tot amânat. O conversație sinceră îți poate clarifica un drum. Evită impulsivitatea în decizii financiare. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, iar ziua îți aduce exact asta. O persoană apropiată îți oferă sprijinul de care aveai nevoie. Profită de timpul liber pentru a-ți reîncărca […] Articolul Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
30 noiembrie 2025
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incendiu a izbucnit, duminică, la turla bisericii ortodoxe din satul Luncani – comuna Mărgineni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. La faţa locului au intervinit pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autoscara, ambulanţa SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. […] Articolul Turla unei biserici, cuprinsă de flăcări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă seara, în jurul orei 21.30, polițiștii din Onești au depistat pe strada Calea Brașovului din localitate, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuți. În urma controlului autovehicului, polițiștii au găsit 13 catalizatoare, un polidisc, precum și alte unelte. Din primele verificări, s-a stabilit că bunurile ar fi fost […] Articolul Catalizatoare furate din Polonia, găsite de polițiști în mașina unui tânăr apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Sfântul Andrei, sărbătoare cu rădăcini adânci în credința și tradițiile românilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 30 noiembrie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor și unul dintre cei mai iubiți apostoli. Ziua este încărcată de tradiții care vorbesc despre protecție, vindecare și noroc în casă și familie. Pentru multe comunități, data marchează începutul iernii spirituale, momentul în care lumea văzută și cea nevăzută par să fie mai aproape […] Articolul Sfântul Andrei, sărbătoare cu rădăcini adânci în credința și tradițiile românilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de exploatare offshore. (News.ro) 2. „Activitatea imobiliară va rămâne scăzută […] Articolul Cronica dimineții – 30.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” aduce publicului din Focșani un cadou special de sărbători. În zilele de 20 și 21 decembrie, începând cu ora 11.00, instituția programează avanpremiera și premiera spectacolului pentru copii „Poveste de Crăciun cu Elfi”, o producție gândită ca un moment de bucurie pentru cei mici și o invitație caldă pentru familii […] Articolul Premieră la Teatrul Municipal Focșani: „Poveste de Crăciun cu Elfi” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
VIDEO: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cravata Galbenă poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani. Reacțiile spectatorilor confirmă impactul puternic al filmului și modul în care acesta rezonează cu publicul, demonstrând nevoia reală pentru povești care inspiră, emoționează și deschid conversații autentice. „Se termină filmul. Nicio mișcare în sală. Nimeni nu vrea să se ridice. Genericul ne-a dat răgaz de […] Articolul VIDEO: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025: Vineri,28 Noiembrie 13:00 Zootropolis 2 (dub)3D – Animaţie, Aventuri, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit polișiștilor din județul vecin, bărbatul, în vârsta de 35 de ani, ar fi întreținut relații sexuale cu nepoata sa de 14 ani, din comuna Racovița, județul Brăila. Prin urmare, pe data de 27 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca l-au reținut pe individ pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii […] Articolul La pușcărie, după ce a întreținut raporturi sexuale cu nepoata sa minoră apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Bărbat în stop cardiac, căzut într-o stație de autobuz din Focșani, salvat de doi polițiști de la Rutieră # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 19:10, Vlad și Laurențiu, polițiști în cadrul Biroului Rutier Focșani, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizați direct de un cetățean despre faptul că, în stația de autobuz situată în proximitatea Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” Focșani, se află o persoană de sex masculin întinsă […] Articolul Bărbat în stop cardiac, căzut într-o stație de autobuz din Focșani, salvat de doi polițiști de la Rutieră apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec O zi potrivită pentru clarificări. Poți rezolva o neînțelegere mai veche sau un blocaj profesional. Energia ta este stabilă, iar deciziile inspirate pot aduce mici câștiguri. ♉ Taur Ai parte de o atmosferă calmă și productivă. Concentrarea pe detalii îți aduce rezultate excelente. În relații, sinceritatea duce la un moment frumos de apropiere. […] Articolul Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
29 noiembrie 2025
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Georgiana Buloi, o tânără româncă de numai 26 de ani, originară din Nereju, Vrancea, s-a stins din viață la Padova, Italia. Vestea morții ei a lăsat în urmă o tăcere grea și o durere pe care cuvintele abia o ating. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o fată foarte dulce, mereu cu un […] Articolul TRAGEDIE O tânără din Vrancea a murit în Italia la doar 26 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accident curios dar nu imposibil, azi-noapte, pe E85, la sensul giratoriu de la Domnești. Șoferul unui TIR a „încălecat” efectiv sensul, probabil din cauza neatenției și a neadaptării vitezei la ondițiile de drum – ploaie și carosabil umed. Nemaiavând posibilitatea de a evita „obstaccolul” care îi stătea în cale, conducătorul auto s-a cocoțat cu mastodontul […] Articolul VIDEO Accident ridicol la Domnești! S-a urcat cu TIR-ul pe sensul giratoriu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.