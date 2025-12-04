Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League

18:40

Afectată deja de accidentările lui Musi, Danny Armstrong, Licsandu şi, cel mai recent, de cele ale lui Ikoko şi Borduşanu, Dinamo a mai primit o veste proastă. Un alt titular al formaţiei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani), Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat la încălzirea meciului de Cupă cu Farul. Karamoko s-a […]