Petrolul – Universitatea Craiova, meciul zilei din Cupa României! Programul complet
Antena Sport, 4 decembrie 2025 15:50
Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.
Acum 5 minute
16:10
Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate” # Antena Sport
FCSB a suferit miercuri seară un eșec rușinos în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar acum campioana Ligii 1 și-a mutat atenția către derby-ul cu Dinamo București, din cadrul etapei a 19-a. Suporterilor nu le-a căzut bine înfrângerea de la Arad și au decis să nu mai meargă la bază la ultimul antrenament
Acum 10 minute
16:00
Interesul pentru "Derby de România" e, surprinzător, unul mic, având în vedere miza uriaşă pentru cele două echipe. FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Interes scăzut pentru "Derby de România" FCSB are mare
Acum 30 minute
15:50
Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.
15:50
E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko # Antena Sport
Cu Musi care nu este refăcut, Dinamo mai primeşte o lovitură. Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreapta de la Dinamo, nu va fi recuperat pentru derby-ul cu FCSB de sâmbătă. Cel care a făcut anunţul este secundul Florentin Petre. Întrebat cât de mult vor cântări absențele lui Musi și Armstrong la derby, Florentin Petre
Acum o oră
15:20
Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf # Antena Sport
În 2008, Seydou Doumbia s-a aflat în proble la Rapid. Venea din Japonia, de la Kashiwa Reysol, şi timp de câteva săptămâni s-a antrenat cu formaţia giuleşteană, iar Mircea Rednic era antrenor. Jucătorul nu a fost păstrat, şi pentru el a urmat un parcurs interesant fotbalistic. Ivorianul Seydou Doumbia a evoluat pentru formaţii ca Young
Acum 2 ore
15:10
Deian Sorescu, gol de senzaţie în Turcia! A înscris dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri! # Antena Sport
Deian Sorescu (28 de ani) a reuşit un gol de senzaţie în meciul pe care echipa lui, Gaziantep, l-a disputat în Cupa Turciei împotriva lui Yeşil Yalova FK, echipă din liga a 4-a. Gaziantep a învins-o cu 2-0 pe Yeşil Yalova, calificându-se în grupele Cupei Turciei. Deian Sorescu a marcat din lovitură liberă, de la
14:40
O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta # Antena Sport
Născută în Rusia, Anastasia Potapova, aflată în prezent în top 100 WTA (locul 51 mondial), a anunţat, miercuri, că va reprezenta de acum înainte Austria. Este a treia jucătoare rusă care îşi schimbă naţionalitatea sportivă după Maria Timofeeva şi Kamilla Rakhimova, care au devenit uzbece în ultimele săptămâni. Pe 20 octombrie, Maria Timofeeva, în vârstă
14:20
Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…” # Antena Sport
Bianca Bazaliu nu a prins lotul pentru Campionatul Mondial de handbal şi, ca un răspuns pentru decizia luată de antrenori, a postat o imagine pe Istagram, în care, acasă fiind, urmărea meciul Brazilia – Coreea de Sud, unul care s-a desfăşurat la aceeaşi oră cu "finala" României cu Ungaria (29-34). Interul stânga de 28 de
14:20
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă # Antena Sport
Alexandru Chipciu și Dan Nistor sunt doi jucători de bază pentru Universitatea Cluj. Cum angajamentele celor doi fotbalişti se termină în vara anului 2026, clubul a început deja negocierile pentru a prelungi înţelegerile. Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a anunțat că le-au fost oferite noi contracte celor doi fotbalişti. „Cred că o să încercăm să
Acum 4 ore
14:00
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Antena Sport
Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din
14:00
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an # Antena Sport
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni şi ratează meciurile de final de an. După el, un alt fotbalist părăseşte FCSB şi merge la naţională, cu detinaţia Benin. David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a prins lotul preliminar
13:50
Jamal Murray, coordonatorul echipei Denver Nuggets, a înscris 52 de puncte în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 135-120, în faţa formaţiei Indiana Pacers, miercuri seara, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Este pentru a treia oară când Murray depăşeşte borna de 50 de puncte într-un meci, de la debutul carierei sale, însă
13:50
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a făcut deplasarea la meciul de Cupă cu UTA, dar nu a evoluat niciun minut. Acest lucru a reprezentat o surpriză, în condiţiile în care în echipa de start a FCSB-ului au fost Andrei Dăncuş (16 ani), Denis Colibăşanu (18 ani) şi Robert Necşulescu (18 ani). Cel din urmă a
13:30
Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 # Antena Sport
Veşti dramatice despre Alexandru Matei (17 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad. El a suferit o accidentare gravă în duelul câștigat de trupa lui Mihalcea (49 de ani), scor 3-0, contra lui FCSB în Cupa României. Tehnicianul gazdelor l-a aruncat în teren pe tânărul Alexandru Matei în minutul 81. Fotbalistul s-a accidentat
13:10
“Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, i-a criticat dur pe jucătorii trimişi în teren de Charalambous şi Pintilii la meciul de Cupă cu UTA. Conducerea FCSB-ului a decis să îi menajeze pe titulari, pentru a fi proaspeţi la meciul cu Dinamo, iar UTA a umilit-o pe FCSB, învingând-o cu 3-0 în Cupă. Mustaţă: "Jucătorii ar trebui
13:10
Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc” # Antena Sport
De-a lungul timpului, evenimentele sportive în care au fost implicate România şi Ungaria au adus momente de tensiune. Eva Kerekeş, extrama stânga de 24 de ani, care reprezintă România la Mondial, fiind de etnie maghiară, a vorbit deschis despre acest conflict. Eva e născută lângă municipiul Odorheiu Secuiesc şi le-a vorbit jurnaliştilor maghiari despre situaţia
13:00
FCSB a început negocierile pentru transferul lui Konstantinos Balogiannis, fotbalist care evoluează în Bulgaria, la Botev Plovdiv. El joacă pe postul de fundaş stâga şi are 26 de ani. Informația a fost preluată și de presa din Bulgaria. Sportal.bg au anunţat că sunt şanse foarte mari ca Botev Plovdiv să-l cedeze din această iarnă, mai
12:40
WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie şi competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt, va fi exclusiv în AntenaPLAY. Turneul cu premii totale de 1.3 milioane de dolari nu va
12:30
Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid! # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat despre varianta unui transfer al lui Denis Alibec (34 de ani) de la FCSB la Rapid. Şumudică e de părere că Alibec este net superior faţă de Baroan şi Jambor. Denis Alibec e "pe făraş" la FCSB. Gigi Becali (67 de ani), care făcuse convenţie cu Alibec
12:20
Fotbalistul care l-a refuzat pe Mircea Lucescu şi România înainte de Turcia. Marius Şumudică a dat ultimele veşti # Antena Sport
Umit Akdag a reprezentat România la Campionatul European sub 21 de ani din Slovacia, însă fundașul nu a confirmat că va dori să continue și la naționala de seniori a tricolorilor. Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. Mai mult decât atât, jucătorul în vârstă de 21
Acum 6 ore
11:50
Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0. Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru
11:50
FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026 # Antena Sport
Pe lângă tragerea la sorţi de vineri a grupelor World Cup 2026 (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), FIFA organizează încă un eveniment 24 de ore mai târziu, tot la Washington. Dacă vineri vom afla componenţa grupelor World Cup 2026, a doua zi evenimentul vine în completare cu programul şi stadioanele pe care se vor disputa
11:40
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) plănuieşte dezvoltarea celui mai mare proiect imobiliar al său de până acum, alături de partenerul său, Redport. Investiţia totală va fi de 180 de milioane de euro, iar complexul Infinity Nord, pe care Şucu şi Redport îl dezvoltă în Străuleşti, va cuprinde în total circa 1.250 de apartamente. Dan Şucu,
11:10
Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova a făcut un meci mare cu Mainz şi s-a impus cu 1-0. Eșecul din Conference League a adâncit criza de la gruparea germană, care a ajuns pe ultimul loc şi în Bundesliga, acolo unde echipa a strâns doar 6 puncte în 12 etape. Mainz a anunţat oficial că a reziliat contractul cu antrenorul
11:00
Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid! # Antena Sport
Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o "dublă" şi un assist în victoria echipei sale, 3-0, cu Athletic Bilbao, din deplasare. Cu reuşitele din partida cu Bilbao, Mbappe a ajuns la 55 de goluri în acest sezon pentru Real Madrid. Starul francez e la 4 goluri de egalarea unui record uriaş stabilit de Cristiano
10:40
Verdictul lui Daniele De Rossi după ce Nicolae Stanciu a jucat în ruşinosul Atalanta – Genoa 4-0 # Antena Sport
Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0. Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru
Acum 8 ore
10:10
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României # Antena Sport
Cu inteligenţa care îl caracterizează, Mircea Lucescu a ştiut să conducă echipe mari spre succes, fiind cu siguranţă cel mai bun antrenor pe care România l-a avut din toate timpurile. Mulţi români cu siguranţă s-au întrebat ce studii a făcut selecţionerul României. Job-ul ales de selecţioner ar fi fost altul decât fotbalul, pentru că lui
10:10
Neymar (33 de ani) a reuşit un hattrick de senzaţie în victoria obţinută de echipa sa, Santos, în deplasare, cu Juventude. Starul brazilian a înscris toate golurile lui Santos din deplasarea de la Juventude, în pofida faptului că evoluează accidentat. Chiar dacă tre
09:40
“Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite # Antena Sport
Poziţia lui Cosmin Olăroiu nu mai este sigură pe banca tehnică a Emiratelor Arabe Unite, după ce a mai suferit un eșec, de această dată în fața Iordaniei, scor 1-2, în prima etapă a grupei C de la Cupa Arabă. Pentru Olăroiu urmează meciuri cu Egipt și Kuweit și are nevoie neapărat de puncte, deoarece […] The post “Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite appeared first on Antena Sport.
09:30
Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera” # Antena Sport
Spinacce şi Bovo sunt jucătorii pe care Cristi Chivu i-a debutat de la Primavera în meciul cu Venezia (5-1), care i-a adus calificarea în sferturile Cupei Italiei, în faţa singurei echipe de Serie B care mai era prezentă în competiţie. Bovo s-a aflat şi el la primul meci cu echipa mare a lui Inter în […] The post Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera” appeared first on Antena Sport.
09:30
Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1 # Antena Sport
Duminică, la Abu Dhabi, se va disputa ultima cursă din sezonul 2025. Trei piloți au șanse la titlul mondial. Norris conduce în clasament, cu 408 puncte; Verstappen are 396 puncte (-12 faţă de Norris), iar Piastri 392 (-16 faţă de Norris). Mai sunt 25 de puncte disponibile la Abu Dhabi. Grila de punctaj este : […] The post Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
09:20
Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) a fost înlocuit la pauza meciului cu Farul, câştigat de roş-albaştri cu 2-1, din pricina unei accidentări. Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Miculescu va fi pe teren cu Dinamo. Miculescu este unul dintre preferaţii lui Gigi Becali de la FCSB. David Miculescu va juca în derby-ul cu […] The post Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
09:00
Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 # Antena Sport
Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi World Cup 2026, ce va fi live în AntenaPLAY. El va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american, printre care fostul star al NBA, Shaquille O’Neal. „Ca jucător, această competiţie reprezenta împlinirea supremă. […] The post Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
09:00
“Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei lasă de înţeles că negocierile nu s-au încheiat. Prima ofertă înaintată lui Neluțu Varga a fost de 4,5 […] The post “Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului appeared first on Antena Sport.
08:50
FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice” # Antena Sport
Echipa de rezerve a celor de la FCSB a fost surclasată de UTA Arad, care s-a impus cu 3-0. Marius Baciu şi Basarab Panduru au analizat meciul de la Arad, iar al doilea s-a întrebat de ce jucătorii mai puţin utilizaţi în acest sezon nu au rupt norii cu UTA, dar şi de ce îşi […] The post FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice” appeared first on Antena Sport.
08:40
Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB # Antena Sport
Denis Alibec este ca şi plecat de la FCSB. Meme Stoica a anunţat recent că jucătorul s-a operat, iar – cel mai probabil – nu va mai juca în acest an pentru FCSB. Gigi Becali a făcut totuşi câteva dezvăluiri uluitoare. Mai exact, jucătorul a suferit intervenţia medicală fără să ceară acordul clubului. Denis Alibec […] The post Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a remarcat pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului pe care campioana îl va susţine cu echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani). Derby-ul FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia […] The post Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” appeared first on Antena Sport.
08:20
Inter a învins-o fără drept de apel, cu 5-1, pe teren propriu pe Venezia, formaţie din Serie B. Formaţia lui Chivu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Adversara echipei antrenate de Cristi Chivu venea după o serie de trei victorii consecutive în Serie B. Inter a ajuns la 5 victorii în ultimele […] The post Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Inter – Venezia 5-1 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” # Antena Sport
FCSB a pierdut fără drept de apel partida cu UTA, din etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a jucat cu un prim 11 experimental, iar lucrul acesta s-a văzut în evoluția echipei. Gruparea roș-albastră a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce debutantul Robert Necșulescu a […] The post Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” appeared first on Antena Sport.
00:10
UTA a produs una dintre cele mai mari surprize din etapa a doua a grupelor Cupei României, reușind să o învingă pe FCSB pe teren propriu cu scorul de 3-0. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc perfect, însă tehnicianul arădenilor a amânat sărbătoarea, după ce Alex Matei a suferit o accidentare cumplită […] The post Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap” appeared first on Antena Sport.
00:00
“3 puncte” Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu a ţinut cont că echipa lui a fost umilită de UTA şi a anunţat că nu acceptă altceva decât 3 puncte în derby-ul cu Dinamo. FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. […] The post “3 puncte” Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală appeared first on Antena Sport.
3 decembrie 2025
23:50
Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ” # Antena Sport
UTA a produs surpriza zilei în Cupa României și a „demolat-o” pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei antrenate de Adrian Mihalcea. Arădenii au fost mai reținuți în a sărbători victoria, asta după ce Alex Matei a suferit o accidentare teribilă în finalul partidei. Acesta a fost scos pe targă […] The post Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ” appeared first on Antena Sport.
23:40
FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă la Arad, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a fost surclasată de echipa antrenată de Adrian Mihalcea și tremură pentru calificarea în sferturi. Jocul s-a dezechilibrat în minutul 33, când Robert Necșulescu a văzut direct cartonașul roșu, după un fault imprudent asupra lui […] The post Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente appeared first on Antena Sport.
23:40
Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria # Antena Sport
Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoarea lăsată acasă de selecţionerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani), nu s-a uitat la meciul decisiv al României cu Ungaria. Jucătoarea a postat pe InstaStory o imagine în care arăta că se uita la meciul Brazilia – Coreea de Sud în timp ce România juca cu Ungaria. Bianca Bazaliu nu […] The post Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria appeared first on Antena Sport.
23:20
“Nu îi duce bibilica” Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: “Îşi bat joc” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a avut o reacţie dură după ce FCSB a fost umilită în Cupa României de către UTA Arad. FCSB a făcut deplasarea la Arad cu o echipă improvizată, cu mulţi tineri, pentru a-i odihni pe titulari în vederea derby-ului cu Dinamo. Becali a lansat un alt atac dur la adresa […] The post “Nu îi duce bibilica” Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: “Îşi bat joc” appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec usturător în etapa a doua a grupelor Cupei României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a fost învinsă cu scorul de 3-0 de UTA, la capătul unui meci dominat de formația gazdă. Cu un prim 11 experimental, campioana României a suferit la Arad și a jucat mai bine de o repriză […] The post Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat appeared first on Antena Sport.
23:10
România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri # Antena Sport
România a pierdut “finala” pentru sferturi cu Ungaria, maghiarele câştigând cu 34-29. Meciul care a consfinţit ratarea matematică a unuia dintre primele 8 locuri de către tricolore a fost victoria Danemarcei cu Senegal, 40-26. Era, desigur, o formalitate pentru naţionala care a învins România cu 39-31. Danemarca şi Ungaria ocupă primele 2 locuri în grupa […] The post România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri appeared first on Antena Sport.
23:00
UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad # Antena Sport
Cupa României a continuat miercuri cu noi meciuri din etapa cu numărul 2. După ce în prima zi a acestei runde FC Argeș a produs surpriza zilei, reușind să o învingă pe Rapid, acum a venit rândul celor de la UTA să arunce bomba. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea s-a impus clar în fața campioanei […] The post UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad appeared first on Antena Sport.
22:40
Mbappe, “dublă” şi assist în Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3! Starul a ajuns la o bornă ireală în acest sezon! # Antena Sport
Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o “dublă” şi a dat un assist în meciul Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3, din LaLiga. Cu această victorie, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona. Mbappe a fost, evident, MVP-ul partidei. Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a notat cu 9.5 pentru prestaţia lui […] The post Mbappe, “dublă” şi assist în Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3! Starul a ajuns la o bornă ireală în acest sezon! appeared first on Antena Sport.
22:30
Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB. Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC […] The post UTA – FCSB 2-0, în Cupa României. Campioana este în genunchi la Arad appeared first on Antena Sport.
