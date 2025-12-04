Alegeri pentru Capitală. Cinci institute, acreditate să facă sondaje la ieşirea de la urne

18:00

„Deci au fost cel puțin trei autorități, Ministerul Mediului, Prefectura și Hidroelectrica, care au pus întrebări exprese, unele dintre ele sunt trecute în procesele verbale, dacă există acest risc. La fiecare ședință li s-a spus același lucru de toate autoritățile din local, ABA local și operatorul ESZ, că nu există niciun fel de risc, că totul este în regulă". EXCLUSIV Buzoianu ar vrea sa închidă compania de apă din Prahova. O acuză că are printre cele mai mari prețuri din România