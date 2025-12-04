IICCMER: România este asaltată de politicieni admiratori ai lui Ceaușescu
IICCMER a transmis un apel către liderii statului. Institutul cere începerea luptei împotriva nostalgiei comuniste. „Statul român își predă pe tavă cetățenii, în special tinerii, unor forțe care urmăresc prin manipulare doar remodelarea mentalului colectiv și distorsionarea percepțiilor."
• • •
Echipa Trezoreria Statului a fost premiată internațional după ce a strâns fonduri record pentru statul român.
ÎCCJ organizează concurs pentru 10 posturi de magistrat-asistent, cu înscrieri până la 24 decembrie 2025. Probele scrise vor avea loc pe 25 februarie 2026.
Alegeri pentru Capitală. Cinci institute, acreditate să facă sondaje la ieşirea de la urne
Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri locale parțiale pentru primarul General al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău, dar și pentru primarii din 12 localități.
Un german e pus să plătească o factură de peste 1,5 milioane de litri de apă. Motivele
În motivarea instanței se arată că factura este justificată, însă fostul proprietar pune la îndoială decizia.
Florin Spătaru a fost numit în consiliul de administrație a două firme din domeniul feroviar deținute de afaceristul Gruia Stoica. Spătaru va prezida unul dintre CA-uri.
INTERVIU Ana Ciceală – „Vreau să mă consult cu cetățenii pe tema demolării Cathedral Plaza" – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI
„E o problemă gravă care se confruntă nu numai Capitala noastră, ci foarte multe orașe europene, aceasta a locuirii accesibile. Adică familii tinere, familii vulnerabile, familii sub pragul de sărăcie, care nu își mai permit să locuiască în București"
Mai mulți funcționari de la o primărie sunt cercetați după ce au falsificat bonuri valorice de carburant. Aceștia le-au folosit în interes propriu.
Scafandrii militari ai Forțele Navale Române au neutralizat miercuri o dronă maritimă fără pilot de tip Sea Baby, despre care se presupunea că este ucraineană. Acum, SBU neagă faptul că ar fi fost a lor.
Omul de afaceri Bernd Bergmair, fost proprietar al MindGeek, analizează posibilitatea de a cumpăra active internaționale ale Lukoil.
„Am impresia că Dorel ajunge în funcție de conducere din ce în ce mai des"
Tanczos Barna a comentat la TVR Info criza apei generată de situația de la Paltinu. Vicepremierul a venit și cu mai multe propuneri de măsuri remediale.
Emmanuel Macron s-a întâlnit la Beijing cu Xi Jinping, cerând sprijinul Chinei pentru oprirea războiului din Ucraina. Liderul francez a discutat şi despre dezechilibrele comerciale şi necesitatea unor investiţii reciproce între cele două ţări.
Harta politică a Bruxelles-ului așa cum e, pornind de la o directivă pro-transparență
Adoptată de Parlamentul European la sfârșitul lui noiembrie, directiva europeană referitoare la transparența lobby-ului din țări din afara UE („terțe", în jargonul european) e o probă de turnesol politică referitoare la acțiunile străine de influență cărora le e supus Bruxelles-ul, dar și la noua hartă politică a Europei. Voturile de la sfârșitul lui noiembrie ale […]
Germania a activat la baza Holzdorf primul sistem antirachetă Arrow din afara Israelului, consolidând apărarea NATO şi răspunsul european la ameninţarea Rusiei.
Doctorul Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare pentru că i-a vândut ilegal ketamină lui Matthew Perry.
Trump susține că Putin ar fi dispus să încheie războiul din Ucraina, în urma unei întâlniri la Moscova.
Cine este Ciprian Ciucu: societate civilă, Macovei, Orban, Bolojan – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI
De la societatea civilă la politica de partid și Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a fost sprijinit să ajungă primar de Ludovic Orban. Apoi, relațiile cu șefii PNL au fost cu suișuri și cobărâșuri. Colaborarea cu Nicușor Dan a fost una pur instituțională, uneori marcată de tensiuni.
România încă se zbate să depună cererea de plată numărul 4, în timp ce unele țări au primit banii pe 6 sau 7 tranșe.
Fost avocat, 23 de ani cu executare pentru crimă. S-a ascuns în boxa blocului
Crima a fost comisă de fostul avocat ieșean Sebastian Felecanu, în anul 2021.
Derapaj al lui Cătălin Drulă despre contracandidați: Nu pot să aleg între ciumă și SIDA
Încercând să vorbească despre contracandidații săi la Primăria București, Cătălin Drulă a făcut o declarație revoltătoare.
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, sursa Sanda a Securității
Rodica Stănoiu avea 86 de ani. Ea a fost ministru al Justiției în timpul Guvernului Năstase.
Campionat Mondial ratat pentru tricolorele de la handbal. România nu va obține un rezultat meritoriu la competiția care se desfășoară în Țările de Jos și Germania.
Zeci de persoane care se aflau în incinta unui mall din București au fost evacuate din cauza unei alerte de incendiu
Ce a descoperit Alexandru Rogobete în timpul vizitei la spitalele fără apă potabilă
Oficialul susține că starea de alertă generată de lipsa apei se menține, iar spitalele funcționează în stare de avarie.
După invazia rusă în Ucraina, și războiul hibrid al Moscovei, Austria si Elveția au început să-și "modernizeze" și să-și "revizuiască" neutralitatea
Din primele informații se pare că profesorul acuzat că are o relație cu una din elevele sale ar fi demisionat.
Blocul Național Sindical vine cu o inițiativă legislativă al cărei scop este o salarizare mai echitabilă și o piață mai stabilă.
Economisirea dintr-un salariu de 3.500 lei este posibilă prin înțelegerea clară a cheltuielilor, stabilirea unei sume realiste pentru economii și crearea unui buget axat pe priorități.
Rapid, Universitatea Cluj și Petrolul, sancționate de FRF din cauza suporterilor
Sancțiunile aplicate depășesc 50.000 de lei, potrivit documentelor oficiale.
Mesajul de susținere al lui Victor Ponta pentru Daniel Băluță a fost comunicat pe contul său de Facebook.
EXCLUSIV Buzoianu vrea să desființeze operatorul de apă din Prahova. Acuză că are printre cele mai mari prețuri din România
„Deci au fost cel puțin trei autorități, Ministerul Mediului, Prefectura și Hidroelectrica, care au pus întrebări exprese, unele dintre ele sunt trecute în procesele verbale, dacă există acest risc. La fiecare ședință li s-a spus același lucru de toate autoritățile din local, ABA local și operatorul ESZ, că nu există niciun fel de risc, că totul este în regulă".
Criza bugetară este cel mai recent semn al instabilităţii politice din Bulgaria, care a organizat de şapte ori alegeri în decurs patru ani.
Comisia Europeană a anunțat că vrea să includă Rusia pe lista țărilor cu gred ridicat de risc. Sunt vizate deficiențe majore în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
„Niciun risc pentru oameni și industrie." Ministrul Ivan dă asigurări că sistemul energetic nu e afectat de criza apei din Prahova
Suspendarea temporară la CECC Brazi a fost gestionată eficient, iar Sistemul Energetic Național funcționează stabil, fără riscuri pentru consumatori, spune ministrul Energiei.
Un proiect-pilot al Autorității Electorale Permanente vrea să îi ajute pe nevăzători să voteze „în condiţii de autonomie şi cu respectarea secretului votului", fără a depinde de un însoţitor.
Negocierile SUA-Rusia au fost precedate de cele mai dure amenințări ale lui Putin la adresa Europei și au fost urmate de o mare tăcere
Comisia Europeană a anunțat un nou pachet de măsuri care să vină în sprijinul Ucrainei, în contextul în care Rusia continuă războiul de agresiune pe care îl duce în această țară.
A fost semnat contractul de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR din Turcia. Cât a costat achiziția
Ministrul Radu Miruță spune că intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră.
O dronă ucraineană aflată în derivă și periculoasă pentru navigație a fost neutralizată de scafandrii militari români în largul Constanței.
Vlad Gheorghe a ironizat declarația liderului social-democrat, care l-a identificat pe Drulă drept cel mai mare pericol pentru Capitală. Gheorghe s-a retras din cursa pentru fotoliul de edil al Bucureștiului în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.
Un concert-tribut „Adio, Everest al Rock-ului Românesc!", cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan, va avea loc pe 17 decembrie, în Quantic.
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată de către Apa Nova Ploiești la sistemul propriu de alimentare cu apă
Conectarea a inclus instalarea unor conducte dedicate pentru un debit stabil. Autoritățile și companiile implicate au stabilit debite temporare diferite pentru a menține funcționarea instalațiilor până la stabilizarea situației, considerând următoarele
Nicușor Dan: Evident că serviciile știau cine e Georgescu/ Ce s-a schimbat la un an de la anularea alegerilor # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a răspuns la întrebarea Cotidianul: ce s-a schimbat la un an de la anularea alegerilor. The post Nicușor Dan: Evident că serviciile știau cine e Georgescu/ Ce s-a schimbat la un an de la anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
În ciuda negocierilor de pace pentru stoparea războiului din Ucraina (sau poate din cauza modului de poziționare a aliaților europeni din NATO cu privire la acestea), Marco Rubio nu a considerat necesar să participe la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO. The post Marco Rubio, absent nemotivat la NATO appeared first on Cotidianul RO.
Donald Trump a ținut marți un discurs violent la adresa unui stat. Declarația vine după ce președintele american a promis că va opri „definitiv imigrația din țările din lumea a treia”. The post Trump, limbaj grobian la adresa unui stat: Gunoaie! Țara lor pute appeared first on Cotidianul RO.
Cu termocentrala Brazi a Petrom oprită, din lipsa apei tehnologice, avem un deficit semnificativ în generarea internă de electricitate. Pentru a suplini în parte acest deficit, Hidroelectrica uzinează puternic The post Hidroelectrica, turată la maximum ca să acopere deficitul de energie appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan vrea să fie implicat în nominalizarea noului ministru al Apărării # Cotidianul de Hunedoara
„Decizia este la USR (în privința numirii unui nou ministru al Apărarării - n. red.)”, spune Nicușor Dan. The post Nicușor Dan vrea să fie implicat în nominalizarea noului ministru al Apărării appeared first on Cotidianul RO.
Din „sistemul de învățământ destul de slab și foarte slab”, l-ați selectat pe ne-terminatul intelectual Ionuț Moșteanu ca să conducă Ministerul Apărării Naționale. The post Un bilețel către președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Ce europarlamentar român a votat împotriva legii contra traficului de migranți # Cotidianul de Hunedoara
Un singur europarlamentar român a votat împotriva unor reglementări în domeniul luptei cu traficul de persoane și cu cel de migranți. Noul regulament european întărește cooperarea polițienească împotriva afacerii ilegale a traficului de persoane. The post Ce europarlamentar român a votat împotriva legii contra traficului de migranți appeared first on Cotidianul RO.
