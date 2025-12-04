Scandalul sinecurilor: Cum a ajuns Monica Hunyadi, patroana unui mic coafor, în conducerea unor companii strategice. S-a ocupat de siguranța feroviară după ce a fost numită prin ordin de ministru în mandatul lui Sorin Grindeanu
G4Media, 4 decembrie 2025 12:20
Monica Hunyadi, unul dintre pasagerii zborurilor de lux Nordis cu lideri PSD, a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), acuzată de ministra Mediului că a contribuit la criza apei din Prahova. Nu e clar cum a ajuns în această poziție Hunyadi, absolventă de studii de […]
• • •
Acum 5 minute
13:00
Ministra Mediului, legat de criza apei: Cred că trebuie să fie o discuţie foarte serioasă dacă operatorul de apă ESZ Prahova mai trebuie să existe sau nu # G4Media
Concluziile preliminare ale Corpului de Control referitoare la situaţia de la Paltinu ar putea apărea vineri, şi cred că trebuie analizat inclusiv dacă ESZ Prahova mai trebuie să existe sau nu, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. „Mâine (vineri, 5 decembrie 2025. n.r.) sper să avem, deja, concluzii preliminare ale raportului […]
13:00
Șefa POT, Ana Maria Gavrilă: Am fost sunată să o susțin pe Anca Alexandrescu / Doamna Alexandrescu nu reprezintă suveranismul, este parte din vechiul sistem. Toate comunicările în guvernele Năstase și Dragnea erau produse de ea # G4Media
Președinta partidului extremist POT, Ana Maria Gavrilă, a declarat, într-o emisiune la România TV, că a fost sunată ca să o susțină pe Anca Alexandrescu, candidată din partea AUR la Primăria Capitalei. Gavrilă a declarat însă că Anca Alexandrescu „nu reprezintă suveranismul", ci „este parte din vechiul sistem", amintind că ea s-a ocupat de comunicare […]
Acum 15 minute
12:50
Închiderea, începând de marți, a singurei rafinării din Serbia ar putea avea consecințe pe termen lung, punând în pericol mii de locuri de muncă și privând statul de venituri importante, avertizează mai mulți experți intervievați de AFP. De la 9 octombrie, NIS, principala companie petrolieră din Serbia, face obiectul sancțiunilor americane care vizează acționarii ruși, […]
Acum 30 minute
12:40
Vondrousova, campioană de Wimbledon, revoltată de ITIA: „Testerul a intrat peste mine în afara orei permise” # G4Media
Marketa Vondrousova (26 de ani) a iscat un scandal în circuitul WTA, campioana din 2023 de la Wimbledon acuzând ITIA (Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis) că intră cu forța în viețile private ale sportivilor. Concret, sportiva din Cehia a fost supusă unui control antidoping în afara orei stabilite cu ITIA, iar campioana de acum […]
Acum o oră
12:30
Investigațiile din Milano zguduie moda de lux: 13 branduri, de la Gucci la Prada, implicate în lanțuri de exploatare # G4Media
Extinderea anchetei: de la Versace la Dolce & Gabbana Investigațiile Parchetului din Milano privind munca forțată din industria modei au luat amploare, numărul brandurilor de lux implicate în diverse forme ajungând la treisprezece. Printre acestea se află Versace, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia […]
12:30
Sondaj Inscop la Primăria București: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu pe primele locuri în funcție de mobilizarea la vot, urmați de Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă # G4Media
Un sondaj Inscop publicat cu trei zile înaintea alegerilor pentru Primăria București arată că Daniel Băluță (PSD) e pe primul loc cu un punct procentual în fața lui Ciprian Ciucu (PNL) în rândul alegătorilor potențiali (adică cei care exprimat o opțiune de vot). Clasamentul se schimbă și Ciucu e pe primul loc cu un punct […]
12:20
12:20
Electric Castle câștigă titlul de „International Festival of the Year” la UK Festival Awards 2025 (Parteneriat) # G4Media
Electric Castle a fost desemnat, marți, la Manchester, „International Festival of the Year" la a 20-a ediție a UK Festival Awards. Distincția confirmă statutul Electric Castle ca unul dintre cele mai creative și inovative evenimente în industria de live entertainment din Europa, cu o excelentă reputație în termeni de producție, direcție artistică și sustenabilitate. Electric […]
12:10
Trei persoane, cercetate după ce ar fi îndemnat, în clipuri pe rețele, la uciderea unor magistrați sau a familiilor acestora # G4Media
Parchetul general a anunțat, joi, că trei persoane sunt cercetate penal după ce ar fi îndemnat, în clipuri pe rețele, la uciderea unor magistrați sau a familiilor acestora. Cele trei dosare penale au fost deschise în urma denunțului formulat, în septembrie 2025, de către Consiliul Superior al Magistraturii. Comunicatul Parchetului: „În cursul zilei de astăzi, […]
Acum 2 ore
12:00
Convorbire Nicușor Dan – președintele Coreei de Sud: Am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral și cele mai recente evoluții în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile și al industriei de apărare # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, în care au abordat „dinamica excelentă a dialogului bilateral și cele mai recente evoluții în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile și al industriei de apărare". „Vă mulțumesc, domnule președinte Lee Jae Myung, pentru telefonul primit în […]
11:50
O nouă dezinformare a campaniei Storm-1516 susține că președintele Franței Emmanuel Macron are un IQ sub medie # G4Media
Aceasta este cea mai recentă creație a agenților de dezinformare pro-ruși: președintele Emmanuel Macron ar avea un coeficient de inteligență deosebit de scăzut. „Un document intern al prestigioasei bănci de investiții Rothschild & Co dezvăluie rezultatele unei evaluări intelectuale efectuate asupra lui Emmanuel Macron, susține un videoclip postat pe X și vizionat de peste un […]
11:40
Ministerul de Interne semnalează un fake news care circulă în mediul online, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii: „Aceste informaţii sunt false, iar tema fost reluată periodic în ultimii doi ani” # G4Media
Ministerul de Interne semnalează, joi, un fake news care circulă în mediul online, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii. Mesajul susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc să controleze traficul. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic […]
11:30
Israelul a ucis sute de crocodili la o fermă din Cisiordania, de teama că ar putea fi folosiți ca arme într-un atac terorist # G4Media
Autoritățile spun că ferma din colonia evreiască Petza'el a suferit ani de încălcări ale normelor de siguranță, evadări repetate ale crocodililor și înrăutățirea condițiilor, ceea ce a dus la sacrificare; grupurile pentru bunăstarea animalelor condamnă decizia și acuză autoritățile de reglementare că au reținut informații cheie, relatează Ynet News. Administrația Civilă din Israel și Autoritatea […]
11:30
Tanczos Barna: Sistemul Garanţie-Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câţiva ani să se stabilizeze / Acest sistem nu se poate transforma într-o goană după bani # G4Media
Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) nu trebuie extins, ci trebuie lăsat câţiva ani de zile să se stabilizeze, să funcţioneze bine şi să învăţăm pe parcurs care sunt elementele pozitive şi negative, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, vicepremierul Tanczos Barna, citat de Agerpres. „Acest sistem (SGR) nu trebuie să fie un sistem care produce […]
11:30
După aproape cinci ore de tratative purtate marți de negociatorii americani și ruși pe tema încetării războiului din Ucraina, nu s-a semnalat nicio cale de ieșire. Potrivit declarațiilor unui negociator rus, președintele Vladimir V. Putin a criticat propunerile. Înaintea tratativelor, el chiar a declarat că ar dori să intre în război cu aliații europeni ai […]
11:20
Medvedev amenință că dacă UE va confisca activele rusești înghețate, Rusia ar putea considera că astfel este justificat războiul # G4Media
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că Moscova ar putea reacționa dur la o decizie a Uniunii Europene, transmite Mediafax. El a spus că, dacă UE va confisca activele rusești înghețate, Rusia ar putea considera acest gest un act care justifică războiul, potrivit Reuters. „Dacă Uniunea Europeană nebună va încerca, […]
11:20
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului # G4Media
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni. O infrastructură globală de entertainment, retail si tehnologie DraculaLand va îmbina arhitectura de ultimă generație, tehnologia avansată […]
Acum 4 ore
11:00
Camere de tortură, deportări în închisorile rusești și amenințări cu violența: Rusia, în calitate de “stat civilizațional”, și-a acordat 10 ani pentru a-i transforma pe ucraineni în „adevărați ruși” # G4Media
În timp ce anunță capturarea Pokrovskului, Putin își acordă zece ani pentru a-i transforma pe ucrainenii din Donbas în „adevărați ruși". Țarul a semnat noua „Strategie Politică Națională de Stat", document prin care încredințează administrațiile ocupate loialiștilor, spionilor și criminalilor, deghizându-i în promotori ai unei identități „omogene" și ai integrării teritoriale, potrivit cotidianului Avvenire, citat […]
11:00
Procurorul Andrés Ritter din Germania, adjunctul Laurei Codruța Kovesi, a fost ales viitorul șef al Parchetului European / Va prelua funcția de la fostă șefă DNA în octombrie 2026 (Euractiv) # G4Media
Procurorul Andrés Ritter din Germania, adjunctul Laurei Codruța Kovesi, a fost ales viitorul șef al Parchetului European, transmite Euractiv. El deja se evidențiase ca principal candidat în timpul unui proces de selecție extrem de confidențial pentru postul de vârf. Informația a fost publicată de Elisa Braun și Nicoletta Ionta pentru publicația europeană. Andrés Ritter a fost ales […]
10:50
Gigantul tehnologic chinez ByteDance, care deține și platforma TikTok, își consolidează prezența în America Latină printr-o investiție strategică majoră: dezvoltarea unui centru de date masiv în statul brazilian Ceará. Proiectul va fi implementat în colaborare cu parteneri locali, transmite Mediafax. În contextul extinderii globale a infrastructurii sale digitale, TikTok a selectat Brazilia ca nod central […]
10:30
Cinci institute sunt acreditate să efectueze sondaje la ieşirea de la urne la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei # G4Media
Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei, transmite Agerpres. Potrivit BEM, au fost acreditate să facă sondaje Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, The Center for International […]
10:30
Ministerul Mediului: Afirmaţiile potrivit cărora instituţia ştia despre riscul opririi apei în Prahova sunt false # G4Media
Afirmaţiile apărute în presă, potrivit cărora Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în Prahova şi ar fi ignorat avertismentele, sunt false, susţin reprezentanţii instituţiei într-un comunicat transmis joi Agerpres. Aceştia precizează că, în ultimele ore, au apărut în spaţiul public interpretări greşite şi afirmaţii neadevărate privind documentele […]
10:30
Bruxelles-ul vrea să-și vindece „vulnerabilitatea” în privința pământurilor rare importate din China # G4Media
Jumătățile de măsură nu mai sunt o opțiune. Din 9 octombrie, când Beijingul și-a raționalizat exporturile de pământuri rare către Europa printr-un sistem de licențe distribuite cu moderație, Bruxelles-ul a înțeles că îi este în joc supraviețuirea industrială. „Producătorii noștri s-au confruntat cu un risc de aprovizionare", explică Stéphane Séjourné. „A existat un fel de […]
10:30
VIDEO Ce vor tinerii de la noul primar general al Bucureștiului? / ANOSR: “Orașele ar putea să fie dezvoltate mult mai simplu dacă tinerii ar fi ascultați mai mult” # G4Media
În contextul alegerilor de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) a publicat un set propuneri ale studenților structurate pe 18 domenii de interes pe care le-au transmis candidaților. Printre primele 6 domenii de interes transmise de ANOSR se numără: Consultarea studenților din Municipiul București derularea unor consultări […]
10:20
Tom Barrack, ambasadorul american în Turcia, a făcut de curând o declarație care poate că nu produce o surpriză, dar are în mod sigur greutate: Statele Unite doresc să acționeze ca o „punte" între Grecia și Turcia, deschizând calea – după cum a spus el – pentru o „nouă ordine regională" în estul Mediteranei, scrie […]
10:10
Brexit, după 10 ani: Economia Marii Britanii, între investiții înghețate și productivitate în declin # G4Media
La aproape zece ani de la votul pentru Brexit, analizele indică faptul că Marea Britanie se numără printre economiile dezvoltate cu o performanță slabă, ca urmare a anilor de instabilitate politică, a reducerii investițiilor și a stagnării productivității, arată o analiză Euronews citată de Mediafax. Un nou studiu economic, condus de Decision Maker Panel la […]
10:10
Cât timp va fi la Sofia, Kovesi nu va avea nicio întâlnire bilaterală cu procurorul general Sarafov # G4Media
În timp ce se află astăzi și mâine la Sofia, procurorul-șef european Laura Kövesi nu are programată nicio întâlnire bilaterală cu Borislav Sarafov, care continuă să se prezinte drept procuror-general interimar. Acesta a fost răspunsul primit de la cabinetul lui Kövesi la întrebările ziarului „Sega" despre programul său la Sofia. După cum se știe deja, […]
10:00
Max Verstappen este conștient de faptul că monopostul RedBull nu are ritmul rivalilor de la McLaren, dar își spune speranța într-un start bun de cursă la Abu Dhabi (este expert la așa ceva) și în „haosul" care ar putea apărea pe circuit după o eventuală ieșire a Safety Car-ului, transmite racingnews365.com. Verstappen se bazează pe […]
09:40
În lumea civilizată circulă un mit pe care ne place să ni-l tot spunem: od
09:30
Legea pentru finanțarea reabilitării Palatului Regal din Mamaia, promulgată de Nicușor Dan / Campania de recuperare a monumentului istoric, demarată de Info Sud-Est în 2014 / Alte 13 monumente din țară vor fi restaurate # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat la sfârșitul lunii noiembrie 2025, legea privind finanțarea restaurării Palatului Regal din Mamaia și a altor obiective culturale din țară, transmite Info Sud-Est. Notă: Jurnaliștii Info Sud-Est au scris în premieră despre vânzarea Palatului Regal din Mamaia în 2014 și au militat pentru anularea contractelor de vânzare cumpărare, prin conferințe și campanii de presă de-a […] © G4Media.ro.
09:30
Medicul lui Matthew ”Chandler” Perry, singurul condamnat în cazul morții actorului din serialul Friends: „Am greșit. Nu există nicio scuză” # G4Media
Medicul lui Matthew Perry, Salvador Plasencia, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare federală pentru furnizarea de ketamină. Este prima persoană care primește sentință în cazul morții actorului din serialul Friends, transmite Mediafax. Plasencia a fost unul dintre cei cinci acuzați în anchetă. Ancheta a examinat modul în care Perry a achiziționat anestezicul […] © G4Media.ro.
09:30
Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, merge pe mâna lui Max Verstappen înainte de ultima etapă din Marele Circ. Omul de afaceri britanic îl consideră pe Max cel mai bun pilot din toate timpurile și crede că olandezul va triumfa în fața unui „arogant” Lando Norris. Ecclestone a condus Formula 1 preț de 40 […] © G4Media.ro.
09:10
Ediția din acest an de la UK Championship la snooker are parte de multe surprize, iar ultima a venit din partea lui Junxu Pang. Sportivul chinez l-a eliminat în optimi pe Mark Williams, multiplu campion mondial. Ocupant al locului 30 în ierarhia mondială, Pang a răsturnat calculele hârtiei și l-a învins pe favoritul Williams (locul […] © G4Media.ro.
09:10
Putin, după întâlnirea cu emisarii americani: „Rusia va prelua controlul asupra Donbassului, prin mijloace militare sau de altă natură / Teritoriile controlate de Ucraina vor fi preluate militar sau trupele ucrainene le vor părăsi” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, că întâlnirea sa cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „foarte utilă” și că s-a bazat pe propunerile discutate cu președintele Donald Trump în Alaska, a raportat agenția de știri de stat RIA, preluată de Reuters. „Căutarea de soluții la criza din Ucraina este o […] © G4Media.ro.
09:10
Revoluția inteligenței artificiale (IA) avansează rapid… dar ar putea ea să-i copleșească pe unii dintre pionieri, cum ar fi de exemplu OpenAI? Semnele care arată că inteligenţa artificială este destinată să ne modeleze era sunt din ce în ce mai multe. În America, există o creștere a numărului de înscrieri la programele de IA, iar […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:00
Republica Moldova lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii separatiste Transnistria # G4Media
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional. Anunțul a fost făcut miercuri de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului, transmite agenția Moldpres, citată de Rador. Potrivit oficialului, unele aspecte […] © G4Media.ro.
08:50
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale „Sea Baby” nu a ajuns în apele teritoriale ale României / Precizarea vine după ce MApN a anunțat că a distrus o astfel de dronă, în Marea Neagră, la 36 de mile est de Constanța # G4Media
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri seară că toate dronele sale maritime „Sea Baby” angajate în misiuni operaţionale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna şi că niciuna nu a intrat în apele teritoriale româneşti, informează Reuters, preluată de Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby […] © G4Media.ro.
08:50
Cu Max Verstappen precum un „ghimpe” între piloții „papaya” înainte de ultima etapă din Formula 1, McLaren trăiește periculos. Atmosfera în cadrul echipei de la Woking este una de nemulțumire generală după două Mari Premii în care greșelile au fost enorme: descalificarea din Las Vegas și strategia ratată din Qatar. Guenther Steiner, fost director al […] © G4Media.ro.
08:40
GALERIE FOTO Mesaje împotriva violenței asupra femeilor, afișate la meciurile de fotbal ale echipelor din Superligă # G4Media
Toate echipele de fotbal din prima ligă au afișat pe teren, etapa trecută, mesaje care condamnă violența de gen, a transmis Centrul FILIA citată de Info Sud-Est. Echipe precum Farul Constanța, FCSB, FC Rapid București, FC Dinamo și Universitatea Craiova au intrat pe teren, în timpul meciurilor din cea de-a 18-a etapă a Superligii, cu bannerul […] © G4Media.ro.
08:40
Autorizație pentru un bloc de 11 etaje lângă Cimitirul Bellu și cele opt apartamente cumpărate de părinți într-o singură zi – cele două mari scandaluri din campania lui Dăniel Băluță (PSD) # G4Media
Candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, a fost vizat în campania electorală de două dezvăluiri legate de afaceri imobiliare. Prima – declanșată de publicația Oficiul de Știri, privește autorizația dată în 2023 pentru un bloc de 11 etaje chiar lângă Cimitirul Bellu din București. Blocul are ieșiri în consolă ce se suprapun parțial peste […] © G4Media.ro.
08:40
Fostul proprietar al Pornhub, interesat de activele internaţionale ale Lukoil sancționate în SUA # G4Media
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost acţionar majoritar al grupului MindGeek, compania din spatele site-urilor Pornhub, RedTube şi YouPorn, a contactat Trezoreria SUA pentru a-şi exprima interesul în achiziţionarea unor active internaţionale ale companiei ruse sancţionate Lukoil, au declarat două surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters, transmite News.ro. Statele Unite au impus sancţiuni asupra […] © G4Media.ro.
08:30
Inter Milano a făcut pasul în sferturile Cupei Italiei la fotbal după ce a trecut clar, scor 5-1, de Venezia. Pentru echipa pregătită de Cristi Chivu au marcat Diouf ’18, Esposito ’20, Thuram ’34, ’51 şi Bonny ’76. Pentru oaspeți a punctat Sagrado ’66. Într-o altă partidă a zilei de miercuri, Napoli a trecut la […] © G4Media.ro.
08:20
Netanyahu spune că va merge la New York, în ciuda ameninţărilor primarului ales Mamdani că îl va aresta, în baza mandatului CPI # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că intenţionează în continuare să meargă la New York, în ciuda ameninţărilor primarului ales, Zohran Mamdani, că îl va aresta în baza unui mandat al Curţii Penale Internaţionale (CPI), relatează AFP, citată de Agerpres. „Da, voi veni la New York”, a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat forumului Dealbook […] © G4Media.ro.
08:00
Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius din cauza unui nou incident cu baloane suspecte / Lituanienii acuză un război hibrid al Belarusului # G4Media
Aeroportul din Vilnius a suspendat, miercuri, zborurile a doua oară din cauza pătrunderii a unor baloane suspecte în spațiul aerian, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat dat de operator, zborurile au fost suspendate din cauza pătrunderii unor baloane în spațiul aerian. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente asemănătoare din ultimele luni, notează Reuters. […] © G4Media.ro.
07:50
Marea Britanie și Norvegia vor „vâna”, cu o flotă comună, submarine rusești, tot mai des detectate în apele teritoriale # G4Media
Regatul Unit şi Norvegia vor semna joi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele ruseşti” în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP, citată de Agerpres. Acest acord vine la câteva luni după ce Norvegia a anunţat […] © G4Media.ro.
07:50
Traficul va fi reluat pe 18 decembrie în ambele sensuri pe podul Giurgiu – Ruse peste Dunăre. Coșmarul șoferilor revine din 8 ianuarie # G4Media
Pe 18 decembrie, traficul va fi restabilit în ambele sensuri pe podul peste Dunăre, lângă Ruse, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră. Lucrările la șantier vor continua la începutul anului 2026, transmite publicația bulgară 24Chasa, citată de Rador. Lucrările de construcție la secțiunea de 320 de metri, închisă în prezent, pe banda spre România, sunt […] © G4Media.ro.
07:50
La Sfântu Gheorghe va fi construit un nou centru cultural, pentru care Guvernul ungar oferă sprijin în valoare de patru miliarde de forinți (aproximativ 10,5 milioane de euro), a anunțat miercuri ministrul ungar al Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár. Reamintim că guvernul Viktor Orban investește masiv în teritoriile care au aparținut în trecut Ungariei și […] © G4Media.ro.
07:30
Armata americană, pusă în pericol chiar de șeful Pentagonului, care a discutat pe Signal despre operațiuni – anchetă internă # G4Media
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen, au relatat miercuri media americane, notează AFP. Statele Unite au lansat o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi […] © G4Media.ro.
07:30
Peste jumătate dintre europenii chestionați într-un sondaj cred că există un risc ridicat de război cu Rusia / Peste 60% îl consideră pe Trump „un dușman” al Europei # G4Media
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent, transmite News.ro. Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:00
SONDAJ Peste jumătate din ucraineni vor protesta dacă Zelenski va face concesii inacceptabile Moscovei # G4Media
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să manifesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center şi preluat de cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda, transmite News.ro. Sondajul, realizat în perioada […] © G4Media.ro.
