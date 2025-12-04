Traficul va fi reluat pe 18 decembrie în ambele sensuri pe podul Giurgiu – Ruse peste Dunăre. Coșmarul șoferilor revine din 8 ianuarie

19:10

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lansează licitaţia pentru încă şase spaţii moderne de servicii pe autostrăzi, trei dintre ele urmând să fie deschise pe Autostrada Moldovei (A7), transmite Agerpres. „Lansăm licitaţia pentru încă 6 spaţii moderne de servicii pe autostrăzile din România! Oamenii au nevoie de drumuri moderne, dar şi de servicii […] © G4Media.ro.