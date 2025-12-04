Criză internă la McLaren: „Toți sunt nemulțumiți”

20:10

Campania pentru Primăria Capitalei intră pe ultima turnantă. Mai sunt patru zile până la alegerile din 7 decembrie. Este liniștea de dinaintea furtunii. În partidele perdanților va începe răfuiala a doua zi după anunțarea învingătorului. Cu toții așteaptă rezultatul votului cu degetul pe trăgaci. Pe final, atmosfera s-a mai înviorat puțin după cursa fără mari […] © G4Media.ro.