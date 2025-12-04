Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale „Sea Baby” nu a ajuns în apele teritoriale ale României / Precizarea vine după ce MApN a anunțat că a distrus o astfel de dronă, în Marea Neagră, la 36 de mile est de Constanța
G4Media, 4 decembrie 2025 08:50
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri seară că toate dronele sale maritime „Sea Baby" angajate în misiuni operaţionale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna şi că niciuna nu a intrat în apele teritoriale româneşti, informează Reuters, preluată de Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby […]
• • •
Acum 15 minute
09:10
Ediția din acest an de la UK Championship la snooker are parte de multe surprize, iar ultima a venit din partea lui Junxu Pang. Sportivul chinez l-a eliminat în optimi pe Mark Williams, multiplu campion mondial. Ocupant al locului 30 în ierarhia mondială, Pang a răsturnat calculele hârtiei și l-a învins pe favoritul Williams (locul […]
09:10
Putin, după întâlnirea cu emisarii americani: „Rusia va prelua controlul asupra Donbassului, prin mijloace militare sau de altă natură / Teritoriile controlate de Ucraina vor fi preluate militar sau trupele ucrainene le vor părăsi” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, că întâlnirea sa cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „foarte utilă" și că s-a bazat pe propunerile discutate cu președintele Donald Trump în Alaska, a raportat agenția de știri de stat RIA, preluată de Reuters. „Căutarea de soluții la criza din Ucraina este o […]
09:10
Revoluția inteligenței artificiale (IA) avansează rapid… dar ar putea ea să-i copleșească pe unii dintre pionieri, cum ar fi de exemplu OpenAI? Semnele care arată că inteligenţa artificială este destinată să ne modeleze era sunt din ce în ce mai multe. În America, există o creștere a numărului de înscrieri la programele de IA, iar […]
Acum 30 minute
09:00
Republica Moldova lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii separatiste Transnistria # G4Media
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2" nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional. Anunțul a fost făcut miercuri de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului, transmite agenția Moldpres, citată de Rador. Potrivit oficialului, unele aspecte […]
Acum o oră
08:50
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale „Sea Baby” nu a ajuns în apele teritoriale ale României / Precizarea vine după ce MApN a anunțat că a distrus o astfel de dronă, în Marea Neagră, la 36 de mile est de Constanța # G4Media
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri seară că toate dronele sale maritime „Sea Baby” angajate în misiuni operaţionale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna şi că niciuna nu a intrat în apele teritoriale româneşti, informează Reuters, preluată de Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby […] © G4Media.ro.
08:50
Cu Max Verstappen precum un „ghimpe" între piloții „papaya" înainte de ultima etapă din Formula 1, McLaren trăiește periculos. Atmosfera în cadrul echipei de la Woking este una de nemulțumire generală după două Mari Premii în care greșelile au fost enorme: descalificarea din Las Vegas și strategia ratată din Qatar. Guenther Steiner, fost director al […]
08:40
GALERIE FOTO Mesaje împotriva violenței asupra femeilor, afișate la meciurile de fotbal ale echipelor din Superligă # G4Media
Toate echipele de fotbal din prima ligă au afișat pe teren, etapa trecută, mesaje care condamnă violența de gen, a transmis Centrul FILIA citată de Info Sud-Est. Echipe precum Farul Constanța, FCSB, FC Rapid București, FC Dinamo și Universitatea Craiova au intrat pe teren, în timpul meciurilor din cea de-a 18-a etapă a Superligii, cu bannerul […]
08:40
Autorizație pentru un bloc de 11 etaje lângă Cimitirul Bellu și cele opt apartamente cumpărate de părinți într-o singură zi – cele două mari scandaluri din campania lui Dăniel Băluță (PSD) # G4Media
Candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, a fost vizat în campania electorală de două dezvăluiri legate de afaceri imobiliare. Prima – declanșată de publicația Oficiul de Știri, privește autorizația dată în 2023 pentru un bloc de 11 etaje chiar lângă Cimitirul Bellu din București. Blocul are ieșiri în consolă ce se suprapun parțial peste […]
08:40
Fostul proprietar al Pornhub, interesat de activele internaţionale ale Lukoil sancționate în SUA # G4Media
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost acţionar majoritar al grupului MindGeek, compania din spatele site-urilor Pornhub, RedTube şi YouPorn, a contactat Trezoreria SUA pentru a-şi exprima interesul în achiziţionarea unor active internaţionale ale companiei ruse sancţionate Lukoil, au declarat două surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters, transmite News.ro. Statele Unite au impus sancţiuni asupra […]
08:30
Inter Milano a făcut pasul în sferturile Cupei Italiei la fotbal după ce a trecut clar, scor 5-1, de Venezia. Pentru echipa pregătită de Cristi Chivu au marcat Diouf '18, Esposito '20, Thuram '34, '51 şi Bonny '76. Pentru oaspeți a punctat Sagrado '66. Într-o altă partidă a zilei de miercuri, Napoli a trecut la […]
Acum 2 ore
08:20
Netanyahu spune că va merge la New York, în ciuda ameninţărilor primarului ales Mamdani că îl va aresta, în baza mandatului CPI # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că intenţionează în continuare să meargă la New York, în ciuda ameninţărilor primarului ales, Zohran Mamdani, că îl va aresta în baza unui mandat al Curţii Penale Internaţionale (CPI), relatează AFP, citată de Agerpres. „Da, voi veni la New York", a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat forumului Dealbook […]
08:00
Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius din cauza unui nou incident cu baloane suspecte / Lituanienii acuză un război hibrid al Belarusului # G4Media
Aeroportul din Vilnius a suspendat, miercuri, zborurile a doua oară din cauza pătrunderii a unor baloane suspecte în spațiul aerian, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat dat de operator, zborurile au fost suspendate din cauza pătrunderii unor baloane în spațiul aerian. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente asemănătoare din ultimele luni, notează Reuters. […]
07:50
Marea Britanie și Norvegia vor „vâna”, cu o flotă comună, submarine rusești, tot mai des detectate în apele teritoriale # G4Media
Regatul Unit şi Norvegia vor semna joi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele ruseşti" în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP, citată de Agerpres. Acest acord vine la câteva luni după ce Norvegia a anunţat […]
07:50
Traficul va fi reluat pe 18 decembrie în ambele sensuri pe podul Giurgiu – Ruse peste Dunăre. Coșmarul șoferilor revine din 8 ianuarie # G4Media
Pe 18 decembrie, traficul va fi restabilit în ambele sensuri pe podul peste Dunăre, lângă Ruse, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră. Lucrările la șantier vor continua la începutul anului 2026, transmite publicația bulgară 24Chasa, citată de Rador. Lucrările de construcție la secțiunea de 320 de metri, închisă în prezent, pe banda spre România, sunt […]
07:50
La Sfântu Gheorghe va fi construit un nou centru cultural, pentru care Guvernul ungar oferă sprijin în valoare de patru miliarde de forinți (aproximativ 10,5 milioane de euro), a anunțat miercuri ministrul ungar al Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár. Reamintim că guvernul Viktor Orban investește masiv în teritoriile care au aparținut în trecut Ungariei și […]
07:30
Armata americană, pusă în pericol chiar de șeful Pentagonului, care a discutat pe Signal despre operațiuni – anchetă internă # G4Media
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen, au relatat miercuri media americane, notează AFP. Statele Unite au lansat o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi […]
07:30
Peste jumătate dintre europenii chestionați într-un sondaj cred că există un risc ridicat de război cu Rusia / Peste 60% îl consideră pe Trump „un dușman” al Europei # G4Media
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent, transmite News.ro. Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat" sau „foarte ridicat" ca Rusia să intre în război cu ţara lor […]
Acum 4 ore
07:00
SONDAJ Peste jumătate din ucraineni vor protesta dacă Zelenski va face concesii inacceptabile Moscovei # G4Media
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să manifesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center şi preluat de cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda, transmite News.ro. Sondajul, realizat în perioada […]
06:10
Andrea Stella, directorul echipei de la Woking, a precizat că McLaren îi va lăsa pe piloții săi să concureze liber, fără vreo restricție în ultima etapă de la Abu Dhabi. Ralf Schumacher, fost pilot în Marele Circ, avertizează echipa „papaya" să aibă instrucțiuni clare pentru Grand Prix-ul de duminică în ceea ce-i privește pe Lando […]
Acum 12 ore
23:20
Soldaţi israelieni, răniţi în urma unor noi confruntări în Fâşia Gaza / Presa din Israel relatează că zeci de luptători înarmaţi din miliţia palestiniană Hamas se ascund în continuare în tunelurile din zonă # G4Media
Mai mulţi soldaţi israelieni au fost răniţi în urma unor confruntări cu combatanţi ai grupării islamiste palestiniene Hamas în sudul Fâşiei Gaza, în pofida armistiţiului în vigoare, a declarat miercuri armata israeliană, citată de dpa, transmite Agerpres. Forţele de apărare israeliene (IDF) au indicat că „trupele lor au întâlnit mai mulţi terorişti care au ieşit […]
23:20
Daniel David: La clasele a doua, a patra şi a şasea aş vrea să văd o testare a unor competenţe diverse şi cel puţin două tipuri de itemi # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că pentru anul şcolar viitor a solicitat ca evaluările care se fac pentru elevii din clasele a doua, a patra şi şasea să testeze "competenţe diverse" şi să includă itemi care ţin şi de testele PISA. El subliniază că nu a solicitat acelaşi lucru şi pentru examenele finale de clasele […]
23:10
FOTO Democraţii publică zece fotografii şi patru înregistrări video de pe una dintre cele două insule ale lui Jeffrey Epstein / Aici ar fi agresat sexual mai multe femei și minore # G4Media
Membri democraţi ai Congresului american au făcut publice miercuri fotografii şi înregistrări video ale insulei aparţinând infractorului sexual Jeffrey Epstein şi ale reşedinţei sale, aflate în centrul acuzaţiilor de exploatare sexuală formulate împotriva sa, potrivit France Presse, citată de Agerpres. Congresmenii declară într-un comunicat că au primit aceste documente în urma unei cereri adresate în […]
23:00
Christine Lagarde avertizează că folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru împrumuturi către Ucraina este ”forţată” juridic şi financiar # G4Media
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele îngheţate ale băncii centrale a Rusiei pentru a finanţa împrumuturi destinate Ucrainei ridică semne de întrebare serioase din punct de vedere legal şi financiar, transmite Reuters, conform News.ro. Comisia a prezentat statelor membre două opţiuni pentru a […]
22:50
Egiptul dezminte orice acord cu Israelul privind o deschidere a punctului de trecerea frontierei Rafah # G4Media
Egiptul dezminte miercuri, într-un comunicat, orice acord cu Israelul cu privire la deschiderea postului de frontieră de la Rafah – numai în vederea ieşirii din Fâşia Gaza – şi cere un tranzit în ambele sensuri, după ce Israelul a anunţat că locuitorii enclavei pot părăsi teritoriul palestinian către cel egiptean "în următoarele zile", în urma […]
22:40
Fostul avocat din Iași acuzat că şi-a omorât iubita, după ce a aruncat-o de la etajul şase, a fost prins de poliţişti şi dus în Penitenciar / Magistraţii Înaltei Curţi i-au menţinut condamnarea la 23 de ani de închisoare # G4Media
Fostul avocat Sebastian Felecanu a fost prins de poliţiştii ieşeni şi dus în Penitenciarul Iaşi, după ce nu a fost găsit acasă pentru a fi pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 23 de ani de închisoare, pentru omor. El a fost condamnat după ce şi-a ucis iubita, aruncând-o de la etajul al […]
22:40
Muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco / Proiectul a fost anunțat de fratele său mai mare # G4Media
Jermaine Jackson a anunţat miercuri, în principatul Monaco, proiectul unui muzeu dedicat operelor de artă ale fratelui său mai mic, Michael, care ar putea să expună în special zeci de tablouri pictate de celebrul cântăreţ american, decedat în 2009 la vârsta de 50 de ani, informează AFP, citată de Agerpres. Amplasamentul nu a fost încă […]
22:20
Membru CSM, judecătorul Alin Ene critică declarațiile lui Nicușor Dan privind întocmirea unui „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: Sugerează o autoritate asupra acestei puterii pe care nu o are, cel puțin constituțional. Se întâmplă patru lucruri grave # G4Media
Unul dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică afirmațiile recente ale președintelui Nicușor Dan privind sistemul de justiție. Judecătorul Alin Ene semnalează „patru lucruri grave" generate de afirmațiile lui Nicușor Dan într-un interviu pentru EpochTimes. Mai precis, președintele a spus că va întocmi un „raport diagnostic pentru problemele din sistemul de justiție", cerându-le totodată […]
22:10
Regizorul Quentin Tarantino consideră „Black Hawk Down” cel mai bun film al secolului XXI / „Toy Story 3”, un „film aproape perfect” # G4Media
Quentin Tarantino a numit filmul „Black Hawk Down" al lui Ridley Scott cel mai bun film al secolului XXI, spunând că „realizările regizorale ale lui Scott sunt mai mult decât extraordinare", scrie Variety. Regizorul câștigător al premiului Oscar și-a dezvăluit topul 10 în podcastul romancierului californian Bret Easton Ellis. Lista include și „Toy Story 3" […]
22:10
Dinamo București, înfrângere cu Aalborg în Liga Campionilor la handbal masculin, scor 30-27 # G4Media
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia Aalborg Handbold, scor 30-27 (16-13), în etapa a X-a din
22:00
Real Madrid câștigă clar la Bilbao, scor 3-0, și se apropie de liderul Barcelona în LaLiga # G4Media
Real Madrid a câștigat miercuri seară duelul cu Athletic Bilbao de pe San Mames fără prea multe emoții, scor 3-0, și rămâne aproape de liderul din LaLiga, FC Barcelona. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
22:00
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial, transmite Mediafax. IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în […] © G4Media.ro.
21:50
Cum să rămâneți sănătoși în perioada sărbătorilor, potrivit experților / Cele mai bune sfaturi pentru a avea sărbători liniștite # G4Media
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, promițând mese copioase, timp petrecut cu familia și odihnă, dar această perioadă poate aduce și riscuri pentru sănătate care trec adesea neobservate, scrie Euronews. „Sărbătorile de iarnă sunt un moment de reunire, de împărtășire a tradițiilor și de creare a unor amintiri de neuitat”, a declarat dr. […] © G4Media.ro.
21:50
Nicușor Dan, întâlnire cu ambasadorii țărilor membre UE: Am subliniat importanța întăririi apărării europene, în deplină complementaritate cu NATO # G4Media
Președinte României, Nicușor Dan, anunță că a avut o discuție cu ambasadorii statelor membre ale UE la București, reafirmând angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european și pentru consolidarea securității și apărării în actualul context geopolitic. „Am subliniat importanța întăririi apărării europene, în deplină complementaritate cu NATO, precum și necesitatea de a continua eforturile […] © G4Media.ro.
21:40
Stefano Sannino părăsește funcția din cadrul Comisiei Europene în urma unei anchete pentru fraudă / Sannino și-a luat concediu și se va pensiona la sfârșitul anului, a informat Comisia # G4Media
Stefano Sannino, director general în cadrul Comisiei Europene, care a fost reținut de autoritățile belgiene în cadrul unei anchete privind frauda, nu mai ocupă funcția sa, a informat Comisia, potrivit Politico. Confirmarea a venit după ce autoritățile belgiene, acționând la cererea Parchetului European (EPPO), au efectuat marți percheziții în zori și l-au reținut pe Sannino, […] © G4Media.ro.
21:40
Prima reacție a presei maghiare după victoria în fața României: 34–29 contra României, din prima etapă a grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 # G4Media
Presa maghiară salută cu ample articole pe prima pagină a ziarelor de sport succesul cu 34–29 contra României, din prima etapă a grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025, transmite Mediafax. „I-am bătut pe români, am făcut un pas mare spre sferturile de finală”, rezumă entuziasmat un comentariu al jurnaliștilor de la Budapesta, […] © G4Media.ro.
21:30
Witkoff și Kushner l-au informat pe Trump după întâlnirea cu Putin de marți, a declarat un oficial al Casei Albe # G4Media
Trimisii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner i-au informat pe președintele Donald Trump și pe oficialii ucraineni după o „întâlnire aprofundată și productivă” cu președintele rus Vladimir Putin, marți, la Moscova, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, potrivit Reuters. „Statele Unite și Rusia au participat la o întâlnire aprofundată și productivă. Trimisul special […] © G4Media.ro.
21:20
Ministrul de interne din Columbia denunţă prezenţa pe telefonul său a softului de spionaj Pegasus # G4Media
Ministrul columbian de interne din Columbia Armando Benedetti, a afirmat miercuri că telefonul său a fost infectat prin softul de spionaj Pegasus, în plin scandal în care sunt implicate serviciile de informaţii, informează AFP, conform Agerpres. Benedetti a explicat că a angajat o societate privată pentru a stabili dacă telefonul său fusese infectat cu malware. […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Mediului: Toate autorităţile au menţionat că urmează să crească nivelul turbidităţii apei, dar nici ABA de la nivel local şi nici operatorul ESZ nu au venit să spună că echipamentele pe care le avem noi nu vor face faţă # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îşi menţine poziţia conform căreia Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, deşi ştiau că există riscul creşterii turbidităţii apei din lacul de acumulare Paltinu, nu au făcut demersuri pentru a preveni situaţia în care se află, în prezent, peste 107.000 de oameni […] © G4Media.ro.
21:10
Noțiuni de gramatică au fost reintroduse la liceu după 16 ani, în programa pusă în dezbatere pentru clasa a IX-a: Propoziția subiectivă, predicativă, raportul dintre cuvânt și enunț # G4Media
Noua programă pusă în consultare pentru clasa a IX-a conține pentru prima dată în ultimii 16 ani elemente care țin de frazare și construcția propozițiilor, mai exact „raportul dintre cuvânt și enunț, dintre propoziție, frază și enunț”, potrivit documentului. În prezent, actuala programă care datează din 2009 nu conține părți de gramatică, ci se concentrează […] © G4Media.ro.
21:10
Turcia afirmă că atacurile „foarte înfricoșătoare” asupra petrolierelor legate de Rusia amenință siguranța Mării Negre / Ministrul turc de externe a discutat despre atacuri cu omologii din România și Bulgaria # G4Media
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „foarte înfricoșătoare” din ultimele zile asupra petrolierelor legate de Rusia din Marea Neagră amenință siguranța tuturor din regiune și arată că războiul din Ucraina se extinde, scrie Reuters. Atacurile din zona economică exclusivă a Turciei încalcă siguranța navigației și afectează comerțul, a spus el, […] © G4Media.ro.
21:10
Daniel David: Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați # G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, referitor la efectele Legii Bolojan, că nu toți profesorii sunt supărați. „Am umblat prin școli și nu toți profesorii sunt supărați. Cei din zona sindicală, mai ales, sunt foarte supărați”, a spus Daniel David, în cadrul podcastului Lecția de azi, potrivit Edupedu.ro. Din toamnă, norma didactică de predare […] © G4Media.ro.
21:10
Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a murit – surse / Cum funcționa justiția în epoca Stănoiu, în timpul guvernării Năstase – stenogramele PSD # G4Media
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase (PSD), a murit miercuri la vârsta de 86 de ani, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Informația a fost publicată inițial de Gândul.ro. În timpul mandatului său, justiția a fost profund politizată. În perioada respectivă, procurorii șefi erau numiți direct de ministrul Justiției […] © G4Media.ro.
20:50
Vlad Cristache nu mai conduce Teatrul Excelsior / Primarul general interimar nu i-a prelungit mandatul / Mai mulți artiști au reacționat pe rețele sociale: „De ce să nu stricăm un lucru care merge bine! Bravo, PNL, sunteţi mari” # G4Media
Regizorul Vlad Cristache a anunţat că de la 1 decembrie nu mai este manager al Teatrului Excelsior, pe care l-a condus timp de 3 ani şi jumătate. Ultima premieră sub conducerea sa a fost „Metamorfoza” de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky. Ciprian Ciucu spune că mandatul trebuia prelungit şi promite că dacă va […] © G4Media.ro.
20:50
Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza unor baloane suspecte / Mai mult de 10 incidente similare au avut loc de la începutul lunii octombrie # G4Media
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat miercuri că și-a întrerupt activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian, cel mai recent dintr-o serie de incidente similare din ultimele luni, scrie Reuters. Aeroportul, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis de mai mult de 10 ori de la începutul […] © G4Media.ro.
20:50
Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere din Iași: A citi din obligație cronicari în clasa a IX-a e total nepotrivit. Nu devii cititor începând cu astfel de texte # G4Media
Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, remarcă pe pagina sa de Facebook faptul că „a citi din obligație cronicari în clasa a IX-a e total nepotrivit. Nimeni nu devine cititor începând cu astfel de texte”, transmite Edupedu.ro. În lista autorilor recomandați la clasa a IX-a de Ministerul Educației, […] © G4Media.ro.
20:30
România cedează în fața Ungariei la CM de handbal feminin, scor 34-29, și calificarea în sferturi este aproape compromisă # G4Media
Echipa națională de handbal feminin a României a cedat miercuri seară în fața Ungariei în primul duel din Grupa Principală la Campionatul Mondial desfășurat în Țările de Jos și Germania, scor 34-29, și calificarea în sferturi pare din ce în ce mai departe. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:20
Bolojan, la Viena: Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect # G4Media
Aflat la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, premierul Ilie Bolojan a transmis că Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen […] © G4Media.ro.
20:20
Industria auto crede că UE va amâna anunțul privind eliminarea din 2035 a motoarelor clasice / Anunțul, așteptat pe 10 decembrie / Europenii vor flexibilitate în legătură cu motoarele clasice # G4Media
Comisia Europeană ar putea amâna anunțul privind pachetul de măsuri de sprijin pentru industria auto din UE, despre care producătorii auto speră că ar putea include o revizuire a interdicției din 2035 privind vânzarea motoarelor cu combustie internă, au declarat miercuri surse din industrie, scrie Reuters. Comisia, brațul executiv al UE, are programat să anunțe […] © G4Media.ro.
20:10
Campania pentru Primăria Capitalei intră pe ultima turnantă. Mai sunt patru zile până la alegerile din 7 decembrie. Este liniștea de dinaintea furtunii. În partidele perdanților va începe răfuiala a doua zi după anunțarea învingătorului. Cu toții așteaptă rezultatul votului cu degetul pe trăgaci. Pe final, atmosfera s-a mai înviorat puțin după cursa fără mari […] © G4Media.ro.
20:10
Incendiu la Promenada Mall în Capitală / Oamenii din incinta complexului comercial au fost evacuați # G4Media
Pompierii din Capitală interveni în aceste momente pentru stingerea unui incendiu produs la Promenada Mall, pe Calea Floreasca din Sectorul. În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol. Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat […] © G4Media.ro.
