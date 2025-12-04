CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României

14:10

A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă. Şi, tot de o săptămână, autorităţile îşi paseză vina una alteia. Aşa că a fost nevoie problema să ajungă şi în Parlament. Chiar la această oră au loc audieri în Comisia Economică de la Senat. Audieri care […] Articolul Audieri cu debit zero: Responsabilii chemați în Parlament să dea explicații au tăcut 40 de minute apare prima dată în PS News.