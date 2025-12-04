Veste bună - Centrala Brazi a OMV Petrom revine treptat în producție
Profit.ro, 4 decembrie 2025 13:20
Centrala de producție de energie electrică pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, de 860 MW, oprită din lipsă de apă tehnologică, va fi repornită parțial mâine dimineață la ora 7.
Acum 5 minute
14:00
VIDEO Excel-ul suportă orice; punem plusul, dar nu și minusul, și ne păcălim; Călin Costinaș, Deputy CEO Profi: Descurajăm investițiile și penalizăm companiile mari, când sunt oricum puține - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri are efecte pe tot lanțul alimentar, de la producție la raft, generează inflație, descurajează puternic investițiile și penalizează companiile mari, afirmă, la Călin Costinaș, Deputy CEO Profi, la Maratonul Profit.ro - Retail și Retail Banking.
14:00
Compania Națională Aeroporturi București a finalizat și recepționat prima etapă (2023–2025) din proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, lucrări ce acoperă o suprafață totală de 500.000 de metri pătrați.
Acum 10 minute
13:50
Fabrică închisă în România, sute de angajați disponibilizați cu plăți compensatorii. În loc vine însă un alt mare investitor # Profit.ro
Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu va fi închis chiar în această lună.
13:50
Avem un obiectiv ambițios la nivelul Uniunii Europene: neutralitatea climatică până în 2050
13:50
VIDEO Eșec la programul de listări la bursă prin PNRR. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rezultatele nu sunt extraordinare, nu au fost prea mulți doritori. E nevoie de facilități fiscale - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Programul de încurajarea listărilor pe bursă, din cadrul PNRR, nu a avut rezultate extraordinare, de fapt, nu au fost multe companii care să dorească să se listeze, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Potrivit demnitarului, statul ar trebui să acorde anumite facilități companiilor pentru atragerea de capital de pe bursă.
13:50
ANL transmite că a finalizat la nivel național, de la înființare până în prezent, un număr de 42.763 de locuințe, dintre care 37.921 prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii (1.202 u.l. fiind destinate specialiștilor), 384 de locuințe de serviciu, 239 de locuințe pentru comunitățile de romi și 4.219 locuințe proprietate personală, prin credit ipotecar.
Acum 30 minute
13:30
HILS Nord: investiție de 200 de milioane de euro ce redefinește locuirea urbană în nordul Capitalei # Profit.ro
Cu o investiție de aproximativ 200 de milioane de euro, HILS Nord se poziționează ca un proiect rezidențial și mixed-use de referință în nordul Bucureștiului.
13:30
Grupul german Welp, care include și compania Dressel&Hoffner Internațional, își extinde capacitatea de producție la Mediaș.
Acum o oră
13:20
13:20
Insula Iubirii, Labubu, Nosferatu, Dieta Moromete - căutate de români pe Google. Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major # Profit.ro
Evenimente, filme, idei, rețete… care au generat cel mai mare interes în căutările pe Google în România anul acesta?
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0920 lei, de la 5,0910 lei, curs înregistrat miercuri.
Acum 2 ore
13:00
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru gl # Profit.ro
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni.
12:50
Insolvențele explodează. Construcțiile și restaurantele, sectoarele cu cele mai multe înregistrări ale dosarelor # Profit.ro
Ultima lună din an indică faptul că mediul de afaceri din România se confruntă în continuare cu dificultăți financiare.
12:40
Comisia Europeană a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare.
12:40
Cel mai mare consumator industrial de curent din România anunță că și-a asigurat energia pe 6 luni # Profit.ro
Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din țară, și-a asigurat întreaga cantitate de energie pentru prima jumătate a anului viitor, a declarat directorul general al companiei, Marin Cilianu.
12:30
O veste bună și una rea pentru șoferi: traficul pe podul Giurgiu-Ruse revine la normal pe 18 decembrie. Din 8 ianuarie, noi restricții # Profit.ro
Traficul va fi restabilit în ambele sensuri pe podul peste Dunăre pe 18 decembrie, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră.
12:30
China desfășoară un număr mare de nave militare și ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un moment dat fiind peste 100.
12:20
VIDEO Gigant german în România. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rheinmetall va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească. LISTĂ de produse și materii prime - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Compania germană Rheinmetall, care va dezvolta în România o nouă fabrică de pulberi pentru muniții, urmând să primească comenzi de la statul român prin programul SAFE al UE, va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească, respectiv de la producători de componente și materii prime, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail.
12:20
Orange Romania a testat pentru prima dată în România tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o rețea de tip 5G Standalone (SA).
12:20
VIDEO Restructurări și presiune financiară. Ovidiu Gheorghe, Director Asociația Distribuitorilor: Lipsa capacității profesionale a ANAF nu justifică "panaceul" de 1% pe cifra de afaceri. Nu și-a atins scopul, cerem eliminarea - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Ovidiu Gheorghe, director executiv al Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, avertizează, la Profit.ro Maraton de Retail, că impozitul de 1% pe cifra de afaceri a creat dezechilibre majore în piață și a generat pierderi semnificative pentru firmele românești, solicitând eliminarea acestuia de la 1 ianuarie.
12:10
VIDEO Economia gâfâie. Taxe noi, încă un cuțit în spate. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: IMCA, eliminat! - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Economia ”gâfâie” în acest moment, iar taxe noi impus de Guvern nu ar însemna o mână de ajutor, ci încă un cuțit în spate înfipt economiei, lucru pe Ministerul Economiei nu-l susține, a declarat secretarul de stat în acest minister Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Acesta a pledat și pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), având în vedere că nu a dus la creșterea veniturilor fiscale.
Acum 4 ore
12:00
Este dat startul lucrărilor de extindere a magistralei M4 de metrou, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local, anunță autoritățile.
11:50
VIDEO Cine va utiliza AI în muncă, mai multe șanse să-și păstreze jobul. Șerban Negrescu, Garanti BBVA: 20-30% din proiectele băncilor sunt către zona de transformare digitală profundă - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
În jur de 20-30% din proiectele băncilor vizează o transformare digitală profundă, prin care se reimaginează experiența clientului, estimează Șerban Negrescu, Director Transformare Digitală & Dezvoltare Produse, Garanti BBVA. Chiar dacă băncile merg mai mult spre componenta online, Negrescu crede că modelul hibrid, cu interacțiune umană cu clienții, va persista.
11:40
Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: Soluțiile pentru companii și manageri de flote # Profit.ro
Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice.
11:40
Licitația pentru realizarea spitalului din sectorul 6 al capitalei, un proiect în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, a fost finalizată.
11:40
Primul magazin robotizat din țară și disponibil 24/7 a fost inaugurat în ansamblul rezidențial Liziera de Lac, dezvoltat de Liebrecht & wooD.
11:40
Armata americană, pusă în pericol de șeful Pentagonului după ce folosit aplicația Signal # Profit.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, arartă un organism independent din cadrul Pentagonului.
11:30
Netflix a lansat ideea unui abonament comun cu HBO Max, dacă ar achiziționa platforma de streaming și studiourile de producție de la Warner Bros.
11:10
BioNTech, una dintre primele companii care a dezvoltat un vaccin eficient Covid-19, este aproape de achiziționarea rivalului farmaceutic german CureVac, transmite DPA.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
OFICIAL Compania Aeroporturi București - blocată la listare la bursă, FP își exprimă dezamăgirea CONFIRMARE # Profit.ro
Fondul Proprietatea confirmă informația Profit.ro conform căreia Compania Națională Aeroporturi București a fost blocată din drumul spre o listare la Bursa de Valori București.
11:00
Meta a anunțat că a început să suprime conturile utilizatorilor australieni sub 16 ani de pe Instagram, Threads și Facebook, înainte de intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a legii prin care Australia interzice rețelele sociale pentru acești minori, informează AFP.
11:00
Germania desfășoară sistemul antirachetă Arrow 3, care are capacitatea de a apăra aproape toate statele Uniunii Europene # Profit.ro
Sistemul israelian Arrow 3, cu rază lungă de acțiune, este conceput pentru a doborî rachete în straturile superioare ale atmosferei și are o rază de peste 2.000 de km, suficient de mare pentru a proteja aproape toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, Polonia și statele baltice.
11:00
Costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 6,06%, în trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS)
10:50
Popeyes deschide al doilea restaurant din Constanța mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
10:50
Graffiti Plus (GRF+), agenție de consultanță în comunicare pentru branduri și businessuri din România, a semnat contractul de finanțare prin programul PNRR pentru listarea companiei pe piața AeRo a Bursei de Valori București.
10:50
Florin Spătaru, fost ministru al Economiei, va coordona proiectele de dezvoltare ale Grampet Group # Profit.ro
Grampet Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, l-a numit pe Florin Spătaru în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al REVA Simeria și membru al Consiliului de Administrație al Grup Feroviar Român.
10:50
5 to go anunță semnarea unui parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR.
10:50
Piața de retail modern din România își continuă expansiunea, depășind în 2025 pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale închiriabile.
10:40
Două foste sucursale CEC Bank din București și Târgoviște, dar și un spațiu din Vaslui, care aparține băncii sunt scoase la vânzare prin licitație pe platforma azitis.com.
10:10
Piața smartphone-urilor va crește anul acesta cu un procent modest de 1,5% și asta datorită vânzărilor foarte bune de care se bucură seria iPhone 17.
Acum 6 ore
09:50
Echipa Trezoreriei statului premiată internațional după ce a reușit să împrumute cât să acopere cele mai mari deficite din UE # Profit.ro
Echipa Trezoreriei Statului a fost premiată pentru modul în care a reușit, în 2025, în condiții dificile, să facă față necesarului mare de împrumuturi al statului român, generat de cheltuielile guvernelor cu cele mai mari deficite bugetare dintre statele membre UE.
09:40
Alan Dye, șeful pentru design din ultimii zece ani la Apple, părăsește compania pentru a lucra la Meta, unde va conduce un nou studio creativ în cadrul divizie de realitate mixtă.
09:10
Contralumina creează atmosferă, dar îți păcălește expunerea.
09:10
Vinul zilei: un prosecco glamour, potrivit petrecerilor în club, cu arome florale și fructate, de flori albe, mere verzi, pere coapte, impresii de lămâie verde și mandarine, toate pe un fundal mineral # Profit.ro
Vinul zilei: un Prosecco bio și vegan, cu perlaj fin și note olfactive de pere coapte, piersici albe și floare de salcâm. Savurați-l ca atare sau alături de pește, risotto cu legume sau carne albă
08:50
Donald Trump a asigurat că Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între președintele rus și emisarul său Steve Witkoff, care va discuta în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
08:50
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
08:30
O campanie de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în curs de desfășurare în 17 țări.
08:20
Bursele europene au închis ușor pe plus, în linie cu redresarea piețelor globale. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu aproape 0,1%, în timp ce evoluțiile sectoarelor și ale burselor majore au fost mixte, relatează CNBC.
