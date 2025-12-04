VIDEO Gigant german în România. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rheinmetall va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească. LISTĂ de produse și materii prime - Profit.ro Maraton de Retail

00:40

Date oficiale dezvăluite chiar de către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) arată că în ultimii 10 ani (2015-2025), până la finele lunii iunie a.c., ANL București a finalizat 401 de locuințe, iar dintre acestea 353 sunt locuințe proprietate personală, construite cu credit ipotecar. În cei 10 ani, ANL București a finalizat, în urmă cu 8 ani, în 2017, 48 de apartamente destinate închirierii tinerilor sau specialiștilor, fără a termina vreo locuință de serviciu sau pentru minoritatea romă.