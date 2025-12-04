VIDEO Gigant german în România. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rheinmetall va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească. LISTĂ de produse și materii prime - Profit.ro Maraton de Retail
Profit.ro, 4 decembrie 2025 12:20
Compania germană Rheinmetall, care va dezvolta în România o nouă fabrică de pulberi pentru muniții, urmând să primească comenzi de la statul român prin programul SAFE al UE, va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească, respectiv de la producători de componente și materii prime, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:00
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru gl # Profit.ro
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni.
Acum 15 minute
12:50
Insolvențele explodează. Construcțiile și restaurantele, sectoarele cu cele mai multe înregistrări ale dosarelor # Profit.ro
Ultima lună din an indică faptul că mediul de afaceri din România se confruntă în continuare cu dificultăți financiare.
Acum 30 minute
12:40
Comisia Europeană a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare.
12:40
Cel mai mare consumator industrial de curent din România anunță că și-a asigurat energia pe 6 luni # Profit.ro
Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din țară, și-a asigurat întreaga cantitate de energie pentru prima jumătate a anului viitor, a declarat directorul general al companiei, Marin Cilianu.
Acum o oră
12:30
O veste bună și una rea pentru șoferi: traficul pe podul Giurgiu-Ruse revine la normal pe 18 decembrie. Din 8 ianuarie, noi restricții # Profit.ro
Traficul va fi restabilit în ambele sensuri pe podul peste Dunăre pe 18 decembrie, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră.
12:30
China desfășoară un număr mare de nave militare și ale pazei de coastă în apele Asiei de Est, la un moment dat fiind peste 100.
12:20
VIDEO Gigant german în România. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: Rheinmetall va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească. LISTĂ de produse și materii prime - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Compania germană Rheinmetall, care va dezvolta în România o nouă fabrică de pulberi pentru muniții, urmând să primească comenzi de la statul român prin programul SAFE al UE, va trebui să facă achiziții semnificative de pe piața românească, respectiv de la producători de componente și materii prime, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail.
12:20
Orange Romania a testat pentru prima dată în România tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o rețea de tip 5G Standalone (SA).
12:20
VIDEO Restructurări și presiune financiară. Ovidiu Gheorghe, Director Asociația Distribuitorilor: Lipsa capacității profesionale a ANAF nu justifică "panaceul" de 1% pe cifra de afaceri. Nu și-a atins scopul, cerem eliminarea - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Ovidiu Gheorghe, director executiv al Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, avertizează, la Profit.ro Maraton de Retail, că impozitul de 1% pe cifra de afaceri a creat dezechilibre majore în piață și a generat pierderi semnificative pentru firmele românești, solicitând eliminarea acestuia de la 1 ianuarie.
12:10
VIDEO Economia gâfâie. Taxe noi, încă un cuțit în spate. Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei: IMCA, eliminat! - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
Economia ”gâfâie” în acest moment, iar taxe noi impus de Guvern nu ar însemna o mână de ajutor, ci încă un cuțit în spate înfipt economiei, lucru pe Ministerul Economiei nu-l susține, a declarat secretarul de stat în acest minister Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Acesta a pledat și pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), având în vedere că nu a dus la creșterea veniturilor fiscale.
Acum 2 ore
12:00
Este dat startul lucrărilor de extindere a magistralei M4 de metrou, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local, anunță autoritățile.
11:50
VIDEO Cine va utiliza AI în muncă, mai multe șanse să-și păstreze jobul. Șerban Negrescu, Garanti BBVA: 20-30% din proiectele băncilor sunt către zona de transformare digitală profundă - Profit.ro Maraton de Retail # Profit.ro
În jur de 20-30% din proiectele băncilor vizează o transformare digitală profundă, prin care se reimaginează experiența clientului, estimează Șerban Negrescu, Director Transformare Digitală & Dezvoltare Produse, Garanti BBVA. Chiar dacă băncile merg mai mult spre componenta online, Negrescu crede că modelul hibrid, cu interacțiune umană cu clienții, va persista.
11:40
Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: Soluțiile pentru companii și manageri de flote # Profit.ro
Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice.
11:40
Licitația pentru realizarea spitalului din sectorul 6 al capitalei, un proiect în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, a fost finalizată.
11:40
Primul magazin robotizat din țară și disponibil 24/7 a fost inaugurat în ansamblul rezidențial Liziera de Lac, dezvoltat de Liebrecht & wooD.
11:40
Armata americană, pusă în pericol de șeful Pentagonului după ce folosit aplicația Signal # Profit.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, arartă un organism independent din cadrul Pentagonului.
11:30
Netflix a lansat ideea unui abonament comun cu HBO Max, dacă ar achiziționa platforma de streaming și studiourile de producție de la Warner Bros.
11:10
BioNTech, una dintre primele companii care a dezvoltat un vaccin eficient Covid-19, este aproape de achiziționarea rivalului farmaceutic german CureVac, transmite DPA.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Acum 4 ore
11:00
OFICIAL Compania Aeroporturi București - blocată la listare la bursă, FP își exprimă dezamăgirea CONFIRMARE # Profit.ro
Fondul Proprietatea confirmă informația Profit.ro conform căreia Compania Națională Aeroporturi București a fost blocată din drumul spre o listare la Bursa de Valori București.
11:00
Meta a anunțat că a început să suprime conturile utilizatorilor australieni sub 16 ani de pe Instagram, Threads și Facebook, înainte de intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a legii prin care Australia interzice rețelele sociale pentru acești minori, informează AFP.
11:00
Germania desfășoară sistemul antirachetă Arrow 3, care are capacitatea de a apăra aproape toate statele Uniunii Europene # Profit.ro
Sistemul israelian Arrow 3, cu rază lungă de acțiune, este conceput pentru a doborî rachete în straturile superioare ale atmosferei și are o rază de peste 2.000 de km, suficient de mare pentru a proteja aproape toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, Polonia și statele baltice.
11:00
Costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 6,06%, în trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS)
10:50
Popeyes deschide al doilea restaurant din Constanța mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
10:50
Graffiti Plus (GRF+), agenție de consultanță în comunicare pentru branduri și businessuri din România, a semnat contractul de finanțare prin programul PNRR pentru listarea companiei pe piața AeRo a Bursei de Valori București.
10:50
Florin Spătaru, fost ministru al Economiei, va coordona proiectele de dezvoltare ale Grampet Group # Profit.ro
Grampet Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, l-a numit pe Florin Spătaru în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al REVA Simeria și membru al Consiliului de Administrație al Grup Feroviar Român.
10:50
5 to go anunță semnarea unui parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR.
10:50
Piața de retail modern din România își continuă expansiunea, depășind în 2025 pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale închiriabile.
10:40
Două foste sucursale CEC Bank din București și Târgoviște, dar și un spațiu din Vaslui, care aparține băncii sunt scoase la vânzare prin licitație pe platforma azitis.com.
10:10
Piața smartphone-urilor va crește anul acesta cu un procent modest de 1,5% și asta datorită vânzărilor foarte bune de care se bucură seria iPhone 17.
09:50
Echipa Trezoreriei statului premiată internațional după ce a reușit să împrumute cât să acopere cele mai mari deficite din UE # Profit.ro
Echipa Trezoreriei Statului a fost premiată pentru modul în care a reușit, în 2025, în condiții dificile, să facă față necesarului mare de împrumuturi al statului român, generat de cheltuielile guvernelor cu cele mai mari deficite bugetare dintre statele membre UE.
09:40
Alan Dye, șeful pentru design din ultimii zece ani la Apple, părăsește compania pentru a lucra la Meta, unde va conduce un nou studio creativ în cadrul divizie de realitate mixtă.
09:10
Contralumina creează atmosferă, dar îți păcălește expunerea.
09:10
Vinul zilei: un prosecco glamour, potrivit petrecerilor în club, cu arome florale și fructate, de flori albe, mere verzi, pere coapte, impresii de lămâie verde și mandarine, toate pe un fundal mineral # Profit.ro
Vinul zilei: un Prosecco bio și vegan, cu perlaj fin și note olfactive de pere coapte, piersici albe și floare de salcâm. Savurați-l ca atare sau alături de pește, risotto cu legume sau carne albă
Acum 6 ore
08:50
Donald Trump a asigurat că Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între președintele rus și emisarul său Steve Witkoff, care va discuta în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
08:50
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m.
08:30
O campanie de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în curs de desfășurare în 17 țări.
08:20
Bursele europene au închis ușor pe plus, în linie cu redresarea piețelor globale. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu aproape 0,1%, în timp ce evoluțiile sectoarelor și ale burselor majore au fost mixte, relatează CNBC.
08:10
VIDEO&FOTO Un nou brand pe piața materialelor de construcție din România. EUROZID a inaugurat noua fabrică, cu ținta de a deveni unul dintre cei mai de încredere furnizori # Profit.ro
Compania EUROZID, specializată în producția de materiale de construcție, a inaugurat oficial noua fabrică, în comuna Bărcănești, județul Prahova.
08:00
Piața cripto funcționează într-un ritm alert, definit de variații puternice de preț și de cicluri de piață aflate într-o schimbare continuă, elemente care conturează fiecare oportunitate și risc.
07:50
ASTĂZI Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10, la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a.
07:40
Banca centrală a Poloniei reduce din nou dobânzile, pentru a cincea oară la rând. Isărescu mai așteaptă # Profit.ro
Cu o inflație în scădere și intrată în țintă, Banca Națională a Poloniei, una dintre băncile centrale la care se uită și BNR, și-a permis o nouă reducere a ratei cheie, care ajunge astfel substanțial sub nivelul practicat de Banca Națională a României, care se confruntă cu o explozie a inflației și în 2025. Și cehii au scăzut dobânzile în acest an.
07:40
România traversează o perioadă în care veștile proaste sunt mai rapide decât reacția guvernamentală. Aproape săptămânal aflăm despre închideri de fabrici, restructurări, concedieri, în timp ce veștile bune – investiții noi, parcuri industriale extinse, anunțuri de angajări – există dar apar abia lunar.
07:30
După mai multe speculații care vorbeau despre posibile nume, precum EcoSport sau chiar Focus SUV, o nouă informație neoficială arată că Ford va produce în Spania, în aceeași uzină cu Kuga, o versiune Bronco destinată europenilor.
07:20
VIDEO Măcel în digital. Serialul „Dallas”, exploatat ca nostalgie. Valentin Suciu, co-fondator Jam Session Agency: Este bătălia bani versus cultural relevance și valoare. Decizia echipei a fost să nu ne fie frică - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Valentin Suciu, co-fondator Jam Session Agency, a vorbit în cadrul emisiunii Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00, despre campania eMAG de Black Friday, direcția strategică a brandului, modul în care consumatorii tineri au fost integrați în comunicare și despre transformările pieței de e-commerce.
07:10
Oprirea centralei Brazi pune presiune neașteptată pe acțiunile OMV. Analiști: suspendarea prelungită poate forța o reevaluare în piață # Profit.ro
Oprirea neașteptată a centralei pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom a creat un sentiment de incertitudine în rândul investitoriilor OMV, punând presiune pe acțiuni. O suspendare prelungită a activității centralei ar putea atrage o revizuire negativă a estimărilor privind performanțele financiare trimestriale, avertizează analiștii.
Acum 8 ore
07:00
Alimentarea cu energie la iarnă: România NU se poate baza pe vânt pentru a compensa închiderile de centrale pe cărbune. Producția eolienelor a scăzut cu 1 TWh în ultimii ani # Profit.ro
Producția parcurilor eoliene din România s-ar putea dovedi insuficientă pentru a compensa închiderile de termocentrale pe cărbune în iarna aceasta, se arată într-un studiu realizat de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Energiei Electrice (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E), organizație care grupează un număr de 40 de operatori naționali de transport și sistem (OTS) din Europa, printre care Transelectrica din România.
06:10
Faliment neașteptat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
DOCUMENT Date dezvăluite - ANL București a construit în ultimii 10 ani peste 350 case private și mai puțin de 50 de locuințe pentru tineri sau specialiști # Profit.ro
Date oficiale dezvăluite chiar de către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) arată că în ultimii 10 ani (2015-2025), până la finele lunii iunie a.c., ANL București a finalizat 401 de locuințe, iar dintre acestea 353 sunt locuințe proprietate personală, construite cu credit ipotecar. În cei 10 ani, ANL București a finalizat, în urmă cu 8 ani, în 2017, 48 de apartamente destinate închirierii tinerilor sau specialiștilor, fără a termina vreo locuință de serviciu sau pentru minoritatea romă.
00:40
EXCLUSIV FOTO Bookzone se extinde internațional. Florin Enceanu, fondator: Vrem ca până în februarie să fie active noile librării online din Diaspora # Profit.ro
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, pregătește pentru 2026 o strategie construită pe trei direcții majore, iar una dintre ele vizează extinderea în afara țării. Fondatorul Florin Enceanu spune pentru Profit.ro că prioritatea este accesul românilor din Diaspora la carte, în condițiile în care costurile de livrare din România depășesc adesea valoarea unui volum.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.