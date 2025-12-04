Insula Iubirii, Labubu, Nosferatu, Dieta Moromete - căutate de români pe Google. Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major

12:10

Economia ”gâfâie” în acest moment, iar taxe noi impus de Guvern nu ar însemna o mână de ajutor, ci încă un cuțit în spate înfipt economiei, lucru pe Ministerul Economiei nu-l susține, a declarat secretarul de stat în acest minister Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Acesta a pledat și pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), având în vedere că nu a dus la creșterea veniturilor fiscale.