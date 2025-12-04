Vinicius nu are leac: scandal în Țara Bascilor!

11:00

Răsturnare de situaţie în China. Dacă, în urmă cu mai mulţi ani, Beijingul taxa mai dur familiile care aduceau pe lume mai mult de un copil, acum ţara asiatică se confruntă cu o criză demografică şi vrea o populaţie mai mare. Cu acest scop, China va reintroduce, începând din 2026, TVA de 13% pentru prezervative,