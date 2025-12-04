Horoscop 4 decembrie 2025 – Astăzi este o zi foarte bună
National.ro, 4 decembrie 2025 05:40
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut. Trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea dacă pui corect problema. TAUR Nu poți vedea negativul tot timpul, în orice… Este foarte important
• • •
Acum o oră
05:40
Acum 12 ore
21:10
20:40
Belgia a denunțat propunerea Uniunii Europene de a utiliza activele înghețate ale Rusiei pentru a canaliza 140 de miliarde de euro către Ucraina – chiar înainte ca proiectul să fie prezentat miercuri. Comisia Europeană încearcă de luni de zile să finanțeze un „împrumut de reparații" pentru Ucraina, care ar acoperi următorii doi ani. Dar planul
20:10
Frenezia inteligenței artificiale provoacă noua criză globală a lanțului de aprovizionare # National.ro
O penurie acută de cipuri de memorie obligă companiile din domeniul inteligenței artificiale și al electronicii de consum să se lupte pentru aprovizionarea din ce în ce mai redusă. Magazinele japoneze de electronice au început să limiteze numărul de hard disk-uri pe care cumpărătorii le pot achiziționa. Producătorii chinezi de smartphone-uri avertizează că prețurile vor
19:40
În timp ce mai bine de 100.000 de români stau cu robinetul sec și cu nervii întinși la maximum, președintele Nicușor Dan găsește timp nu pentru crize, ci pentru cadre. Cotroceniul a devenit studio, e Buftea 2, funcția prezidențială este și ea folosită ca recuzită, iar responsabilitatea, doar un punct opțional pe scenariu. România privește
19:30
Descoperiri care schimbă medicina viitorului, prezentate la București. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, partener științific al celui mai important congres medical studențesc din regiune # National.ro
Bucureștiul devine, între 3 și 7 decembrie, centrul uneia dintre cele mai ambițioase dezbateri medicale ale momentului. Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București (IMSCB) – una dintre cele mai mari și prestigioase manifestări medicale studențești din Europa – aduce împreună peste 850 de participanți din peste 20 de țări, într-un maraton de prezentări
18:50
În 2024, prețul Bitcoin a atins pragul simbolic de 100.000 de dolari. Unii analiști entuziaști au prezis că va crește la 250.000 de dolari până la sfârșitul acestui an. În ultimele două luni, Bitcoin a scăzut la un minim de 82.000 de dolari la sfârșitul lui noiembrie, de la 126.000 de dolari, o scădere de
18:40
Primul pas pentru raționalizarea consumului de energie. Se pregătesc prețurile fluctuante # National.ro
Guvernul a început ofensiva instalării contoarelor inteligente, prin alocarea, din Fondul de Modernizare, a 520 milioane de lei către Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), pentru achiziția acestora. Contractul pentru 1,1 milioane de contoare a fost deja semnat, cu o companie franceză, bineînțeles, urmând ca acestea să fie montate în gospodăriile cetățenilor. Contoarele urmăresc reducerea consumului
18:10
Timp de decenii, economia Uniunii Europene s-a bazat pe energia din Rusia și pe o piață de consum puternică din China, în timp ce SUA acopereau cea mai mare parte a costurilor de apărare ale Europei. Acel sistem cu trei piloni s-a prăbușit în 2022. Pentru a se redresa, UE trebuie să revină acum la
17:40
Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a făcut un apel disperat la senatori, cerându-le să nu voteze amendamentul la Legea energiei electrice, care ar permite statului si distribuitorilor de energie oprirea sau reducerea de la distanță a sistemelor fotovoltaice ale cetățenilor. APCE acuză că modificarea legislativă ar favoriza marile companii de regenerabile, care
Acum 24 ore
17:20
FIFA împinge înainte o modificare importantă a tehnologiei VAR pentru Mondialul din 2026, în ciuda opoziției inițiale venite din partea fotbalului european. Deși IFAB a respins în octombrie ideea verificării cornerelor la VAR, forul mondial insistă și a obținut deja un prim acord. Cartonașele galbene care duc la eliminare vor fi verificate la VAR FIFA
16:50
Sondaj CURS. Cursă extrem de strânsă pentru Primăria Capitalei. Cum arată top 3, cu doar câteva zile înainte de alegeri # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până pe 7 decembrie, ziua în care locuitorii din București sunt așteptați la urne, pentru a-și alege viitorul edil general, cursa se arată a fi extrem de strânsă între principalii candidați în lupta pentru fotoliul de șef la Primăria Capitalei. Din câte arată sondajul CURS făcut public miercuri, 3 decembrie,
16:50
Creierul este „centrala de comandă" a organismului. Chiar dacă reprezintă doar 2% din greutatea corporală, el consumă aproape 20% din energia totală zilnică. Cu alte cuvinte, fără un flux constant de energie, acest organ vital intră rapid în dificultate. Dar ce se întâmplă concret atunci când creierul nu primește suficientă energie? Știința oferă răspunsuri surprinzătoare.
16:20
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 are loc vineri, de la ora 19:00, la Washington. Evenimentul va fi unul spectaculos, cu Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger și Robbie Williams în centrul programului artistic pregătit de FIFA. Ceremonia va fi găzduită de modelul Heidi Klum, comediantul Kevin Hart și actorul Danny Ramirez. La
16:10
Rusia și Statele Unite continuă să negocieze un plan de pace pentru Ucraina, dar Vladimir Putin are motive întemeiate să creadă că adversarii și rivalii săi de la Washington, Bruxelles și Kiev se află într-o situație mai proastă decât el. Administrația Trump a indicat deja că este dispusă să recunoască atât Donbasul, cât și Crimeea
16:10
Ministrul USR al Mediului, direct responsabil. România riscă SĂ PLĂTEASCĂ DESPĂGUBIRI austriecilor de la OMV # National.ro
Motivul plecării intempestive a premierului Ilie Bolojan în Austria ar putea avea legătură cu criza apei provocată de ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu. Oprirea centralei pe gaze a OMV nu numai că a pus în pericol sistemul energetic, care și-a pierdut 10% din capacitatea de producție, dar a lovit direct în interesele economice ale
16:00
Dacă există un produs care simbolizează absurditățile pieței bunurilor din UE, acesta ar putea fi un elefant de pluș. Jucăria Djungelskog de la Ikea are doar 12 cm înălțime, costă mai puțin de 2 euro, dar poartă o etichetă de 20 cm lungime, relatează Financial Times. Normele de mediu din Franța și legislația UE în
15:50
Nicușor Dan, declarație halucinantă despre minciunile lui Ionuț Moșteanu. Ce crede președintele, cu adevărat – VIDEO # National.ro
Decizia privind numirea unui nou ministru al Apărării este, pentru moment, la USR, conform protocolului coaliției de guvernare, a declarat, miercuri, 3 decembrie, președintele Nicușor Dan. El a ţinut să precizeze, ca observaţie generală, în contextul demisiei lui Ionuț Moșteanu de la șefia MApN, că intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte
15:40
Limba română este spectaculoasă și descrie perfect România de ieri și de astăzi. În DEX avem „mântuire = dezrobire, eliberare, emancipare, salvare", iar în activități avem expresia „a lucra de mântuială", care înseamnă a face o treabă în grabă, neglijent, fără atenție, superficial, de proastă calitate. Biserica Mântuirii Neamului într-o țară în care totul se
14:30
Nicușor Dan a spus că "trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani." Dacă în ultimii 19 a fost progres și în ultimul a fost regres, cine are merite și cine e de vină? În urmă cu un an au fost anulate alegerile, iar acum șase luni,
14:20
Criza apei. Nicușor Dan, despre situația de la barajul Paltinu: „În opinia mea vinovăţia este la Apele Române” – VIDEO # National.ro
Într-o primă reacție pe marginea situației de criză ce afectează peste 100.000 de oameni din două județe – Prahova și Dâmbovița, rămași fără apă potabilă din cauza problemelor de la barajul Paltinu, președintele Nicușor Dan arată cu degetul în direcția Apelor Române. Președintele a declarat, referindu-se la situația din cele două județe, că a discutat
13:50
Opoziţia depune o MOȚIUNE DE CENZURĂ împotriva Executivului Bolojan: „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”/Câte semnături au # National.ro
Opoziția se pregătește să depună, în curând, o moțiune de cenzură la adresa Guvernului condus de către Ilie Bolojan. Deja un fost premier social-democrat a anunțat că a semnat inițiativa menită să ducă la demiterea actualului Executiv. Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, un anunţ în acest sens fiind făcut de către
12:30
Indignare la Târgul de Crăciun din Constanța: Mascote surprinse făcând gesturi obscene. „Un spectacol grotesc. E rușinos” – VIDEO # National.ro
Târgul de Crăciun din Constanța surprinde, dar nu într-un mod plăcut. După ce zilele trecute imagini cu o clădire din oraș „ornată" de Sărbători au devenit virale, ca urmare a contrastului dintre fațada degradată a construcției și mai mulți ursuleți de pluș agățați ca decorațiuni, de această dată un alt episod a ajuns în atenția
12:00
Statele Unite suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Care sunt ţările vizate # National.ro
Administrația de la Casa Albă a transmis că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna
11:40
Furtună puternică de zăpadă în nord-estul SUA: școli închise, trafic rutier perturbat – VIDEO # National.ro
Ninsori, depuneri de zăpadă, dar și probleme în traficul rutier. Așa a arătat „tabloul" generat de o furtună semnificativă de zăpadă ce s-a abătut asupra nord-estului Statelor Unite. Prima furtună majoră de zăpadă din această iarnă a afectat, marți, părți din nord-estul și centrul Atlanticului. În mai multe zone din SUA, traficul a fost perturbat
11:20
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține duminică # National.ro
Încă un candidat se retrage din cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Fostul ministru PSD al Finanțelor Eurgen Teodorovici a anunțat miercuri că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru care și-a depus candidatura ca independent. Eugen Teodorovici s-a retras din campania pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București în favoarea candidatului PSD, primarul Sectorului
11:00
De la taxe majorate dacă faci mai mult de un copil, la TVA pentru prezervative. China vrea acum o populație mai mare, din cauza crizei demografice # National.ro
Răsturnare de situaţie în China. Dacă, în urmă cu mai mulţi ani, Beijingul taxa mai dur familiile care aduceau pe lume mai mult de un copil, acum ţara asiatică se confruntă cu o criză demografică şi vrea o populaţie mai mare. Cu acest scop, China va reintroduce, începând din 2026, TVA de 13% pentru prezervative,
11:00
Românii au început să-și caute brad de Crăciun. Cât costă, în acest an, un pom de Crăciun: „90% sunt din import” # National.ro
Cum deja au trecut câteva zile din decembrie, luna Sărbătorilor de iarnă, nu sunt puțini românii care nu doar că stau cu gândul la Crăciunul care se apropie tot mai mult, ci au și început să caute un brad, pentru a-l împodobi în casă, în așteptarea perioadei pline de bucurie de la final de an.
10:40
Cât te costă să faci Revelionul 2026 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Nu mulţi turişti pot face faţă acestor preţuri # National.ro
Dacă îţi permiţi să petreci Revelionul 2026 într-un loc exclusivist, atunci hotelul Simona Halep din Poiana Brașov poate fi una dintre opţiuni. Turiştii care au verificat oferta stabilmentului deschis de fosta jucătoare de tenis la munte au fost surprinşi de preţuri. Mulţi au spus că ar fi cam piperate. Pachetul propus de hotelul Simonei Halep
10:20
Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din surse alternative, pentru a putea funcționa # National.ro
Criza apei care afectează mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița se prelungește. În tot acest timp, autoritățile caută soluții pentru rezolvarea problemelor de la barajul Paltinu. Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, va fi alimentată din surse alternative, astfel încât să își poată continua activitatea, pe fondul crizei apei care afectează județele Prahova
10:00
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii # National.ro
Chiar dacă românii nu mai pleacă la muncă în străinătate într-un număr atât de mare pe cât se întâmpla în urmă cu 10-15 ani, totuși mai există domenii, peste hotare, în care se plătesc salarii de mii de euro şi care încă îi mai atrag pe conaţionalii noștri Mulți români merg la
09:30
Luna cadourilor vine cu cheltuieli pe măsură. Ce buget trebuie să pregătești pentru Crăciun # National.ro
Sărbătorile de iarnă înseamnă, pe lângă atmosferă festivă, mâncare delicioasă, colinde, târguri, și cheltuieli enorme pentru o familie de rând. Mulți români simt un stres financiar uriaș în luna decembrie, deoarece anul acesta vom avea un Crăciun mai scump. Economiștii vorbesc despre cel mai mic buget pentru cadourile de Crăciun din ultimii 10 ani, raportat […] The post Luna cadourilor vine cu cheltuieli pe măsură. Ce buget trebuie să pregătești pentru Crăciun first appeared on Ziarul National.
09:00
Putin „invită” Europa să atace Rusia, dacă are curaj. Ce le-a reproșat susținătorilor europeni ai Ucrainei # National.ro
Președintele Rusiei Vladimir Putin spune că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită. El a acuzat liderii europeni că sabotează eforturile SUA de pace în Ucraina. Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia nu intenționează să poarte război împotriva Europei, dar este pregătită dacă e provocată. Declarațiile au venit în contextul unei întâlniri cu […] The post Putin „invită” Europa să atace Rusia, dacă are curaj. Ce le-a reproșat susținătorilor europeni ai Ucrainei first appeared on Ziarul National.
08:40
În țară e haos, dar Bolojan se „plimbă” la Viena! Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban # National.ro
După ce a fost huiduit la manifestările de Ziua Națională de la Alba Iulia, dar și de bugetarii parlamentului înainte de asumarea răspunderii pe reforma pensiilor speciale, premierul Ilie Bolojan a decis să schimbe aerul. Șeful Guvernului va pleca la Viena, pentru o întâlnire foarte importantă pentru economia României! Bolojan, vizită oficială la Viena Se […] The post În țară e haos, dar Bolojan se „plimbă” la Viena! Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban first appeared on Ziarul National.
Ieri
02:50
2 decembrie 2025
23:10
VIDEO Urs în parcarea mall-ului din Brașov: apariție neașteptată și reacția autorităților # National.ro
Un urs a fost surprins luni seară în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, momentul provocând uimire și neliniște în rândul oamenilor aflați în zonă. Animalul a fost filmat traversând printre mașini și apropiindu-se de vitrinele unui magazin, înainte de a se îndepărta, însă discuțiile stârnite de incident continuă și astăzi. Imaginile au fost distribuite masiv […] The post VIDEO Urs în parcarea mall-ului din Brașov: apariție neașteptată și reacția autorităților first appeared on Ziarul National.
21:50
Criza apei din Prahova s-a acutizat marți, odată cu anunțul Administraţiei Naţionale „Apele Române” privind reluarea livrării apei brute din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, dar și cu activarea unor planuri de urgenţă pentru populație și spitale. Autoritățile avertizează că, în condițiile actuale, problemele de alimentare cu apă ar putea persista luni bune, […] The post Încă o săptămână fără apă în Prahova! Criza apei se transformă în criză sanitară? first appeared on Ziarul National.
21:10
20:50
Economia germană traversează „cea mai profundă criză” din perioada postbelică, a avertizat cea mai importantă federație industrială din țară, reproșând cancelarului Friedrich Merz lipsa de acțiune în ciuda celui de-al patrulea an consecutiv de scădere a producției. „Economia Germană este în cădere liberă, iar guvernul nu reacționează cu determinarea necesară”, a denunțat într-un comunicat Peter […] The post Economia Germaniei, în cădere liberă. Se apropie dezindustrializarea Europei? first appeared on Ziarul National.
20:40
Legiuitorii din coaliția de dreapta a premierului Giorgia Meloni fac presiuni pentru ca rezervele de aur ale Italiei să fie declarate proprietatea poporului italian. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume, după SUA și Germania, cu aproximativ 2.452 de tone. Parlamentarii din partidul Frații Italiei, condus de Meloni, vor să […] The post Aurul Italiei, „proprietate a poporului” first appeared on Ziarul National.
20:40
20:20
Moartea lui Adrian Pleșca, cunoscut ca și Artan, a îndurerat lumea muzicală din România, artistul stingându-se marți, la vârsta de 64 de ani, în Spitalul Pantelimon din București, conform unor surse medicale. Vestea dispariției sale a fost confirmată de Radio România București FM și a generat reacții emoționate în rândul celor care l-au cunoscut sau […] The post Adrian Pleșca, legenda Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani first appeared on Ziarul National.
20:00
Cu excepția unei victorii militare a uneia dintre părți asupra celeilalte, ceea ce pare a fi, în acest stadiu al conflictului ruso-ucrainean, un obiectiv de neatins atât pentru Moscova, cât și pentru Kiev, pacea trebuie negociată. Aici începe o altă aventură. Donald Trump încearcă să convingă Ucraina și aliații europenii să accepte „planul său de […] The post Negocierile de pace, ecuație încâlcită first appeared on Ziarul National.
19:40
De 1 Decembrie, unii au sărbătorit România, iar alții au găsit momentul perfect să o pună la colț, cu aceeași eleganță cu care îți scuturi firimiturile de pe costum înainte de un selfie. Între dineuri elitiste și lecții de morală televizate, pare că patriotismul a ajuns un decor de ocazie, folosit doar când dă bine […] The post România, defăimată, judecată și condamnată de Tribunalul USR first appeared on Ziarul National.
19:10
Soluția PSD pentru primăriile înglodate în datorii: Concedieri colective și vânzarea patrimoniului # National.ro
Parlamentarii PSD au depus la Senat un proiect de lege prin care susțin că ar salva de la faliment unitățile adminstrativ teritoriale înglodate în datorii, cu ajutorul procedurii de concordat preventiv. În fapt, măsura pare a fi o capcană pentru localitățile din România aflate în dificultate, adică marea majoritate a acestora, dat fiind că acestea […] The post Soluția PSD pentru primăriile înglodate în datorii: Concedieri colective și vânzarea patrimoniului first appeared on Ziarul National.
18:40
Banca Centrală Europeană a refuzat să susțină plata unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, lovind puternic încercarea Bruxelles-ului de a folosi activele rusești înghețate. Decizia BCE sporește dificultățile Comisiei Europene în obținerea împrumutului, garantat cu activele băncii centrale ruse, imobilizate la Euroclear, depozitarul belgian de valori mobiliare, relatează Financial Times. Cererea […] The post Banca Centrală Europeană nu cântă Slava Ucraina first appeared on Ziarul National.
18:20
O grupare criminală extrem de bine organizată, cunoscută sub numele de „Gucci Gang”, a devenit spaima vedetelor din Premier League, după o serie de jafuri estimate la zeci de milioane de euro. Rețeaua este condusă de irlandezul supranumit „Mr Flashy” și colaborează cu bande de hoți albanezi specializați în spargeri rapide și precise. Hoții monitorizează […] The post Rețeaua „Gucci” terorizează vedetele din Premier League first appeared on Ziarul National.
18:10
Germania și Franța au înregistrat creșteri majore ale numărului de șomeri în descurs de un an, semn că economiile motoarelor europene se prăbușesc. UE a ajuns la peste 13 milioane de șomeri, iar numărul acestora se preconizează că va fi în continuă creștere. Și în România, numărul șomerilor a crescut, urmând ca fenomenul să se […] The post Bubuie șomajul în UE. Germania și Franța, lovite crunt first appeared on Ziarul National.
