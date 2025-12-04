Îl mai țineți minte pe Maccarone? Șocant ce a făcut!
National.ro, 4 decembrie 2025 17:20
Vincenzo Maccarone, fratele fostului atacant Massimo Maccarone, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru delapidare, după ce ar fi cheltuit în interes personal aproximativ 2 milioane de euro din averea pe care o administra pentru fostul fotbalist. Massimo Maccarone s-a constituit parte civilă în procesul în care fratele său, Vincenzo, a fost acuzat […] The post Îl mai țineți minte pe Maccarone? Șocant ce a făcut! first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
17:40
Presa olandeză titrează că doi membri din conducerea Damen din această țară au fost deja arestați, sub suspiciunea de încălcare „conștientă și intenționată” a sancțiunilor rusești într-un proiect major de construcție navală pentru pescuitul de crabi, aceasta fiind a doua anchetă deschisă împotriva companiei. Acest fapt complică și mai mult situația Șantierului Naval Damen Mangalia, […] The post Arestări la compania Damen din Olanda. Șantierul naval Mangalia, în aer first appeared on Ziarul National.
17:40
Dacă numele lui Ciprian Ciucu, edilul sectorului 6 aflat în cursa pentru fotoliul de primar general, le este destul de cunoscut locuitorilor Capitalei, nu același lucru se poate spune despre femeia ce se dovedește a avea un rol-cheie atât în viața sa familială, cât și profesională. Chiar dacă nu mulți știu cine este Angelina Ștefan, […] The post Cine stă, de fapt, în spatele lui Ciprian Ciucu! Operațiunea „Mama sunt eu” first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
17:20
Vincenzo Maccarone, fratele fostului atacant Massimo Maccarone, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru delapidare, după ce ar fi cheltuit în interes personal aproximativ 2 milioane de euro din averea pe care o administra pentru fostul fotbalist. Massimo Maccarone s-a constituit parte civilă în procesul în care fratele său, Vincenzo, a fost acuzat […] The post Îl mai țineți minte pe Maccarone? Șocant ce a făcut! first appeared on Ziarul National.
17:20
Vinicius Junior a fost din nou protagonistul unui moment tensionat cu suporterii adverși, în victoria Realului de la Bilbao, 3-0, deși nu a reușit să marcheze. După o fază ratată, când a pasat greșit și mingea a ajuns în corner pentru Athletic, Vini a protestat la tușier, iar publicul l-a taxat instant cu huiduieli. Răspunsul […] The post Vinicius nu are leac: scandal în Țara Bascilor! first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
16:40
Bruxelles insistă ca 70% din conținutul produselor esențiale să fie „fabricat în Europa”, în contextul eforturilor de a acorda prioritate sectoarelor interne și de a reduce dependența de China. Totuși, strategia ar costa companiile din UE peste 10 miliarde de euro anual, obligându-le să cumpere componente europene mai scumpe, relatează Financial Times. Trei oficiali ai […] The post Costurile ”fabricat în Europa” first appeared on Ziarul National.
16:40
Emmanuel Macron, a avertizat asupra riscului „dezintegrării ordinii internaționale” în cadrul întâlnirii cu Xi Jinping la Beijing, pe fondul tensiunilor comerciale dintre China și Uniunea Europeană. „Ne confruntăm cu riscul dezintegrării ordinii internaționale care a adus pacea în lume timp de decenii. În acest context, dialogul dintre China și Franța este mai important ca niciodată”, […] The post Macron și ”Împăratul Roșu” promovează multilateralismul first appeared on Ziarul National.
16:10
Planul Europei de a sparge dominația Chinei asupra pământurilor rare începe la porțile Rusiei # National.ro
Cea mai mare instalație de pământuri rare din Europa, situată la marginea flancului estic al NATO, își intensifică producția de magneți ca parte a eforturilor regionale de a reduce dependența de importurile din China. Dezvoltată de compania canadiană Neo Performance Materials și inaugurată la mijlocul lunii septembrie, fabrica de magneți se află în orașul industrial […] The post Planul Europei de a sparge dominația Chinei asupra pământurilor rare începe la porțile Rusiei first appeared on Ziarul National.
16:10
Criza apei din Prahova: omul lui Buzoianu la Apele Române umblă prin instanțe după sporuri # National.ro
De câteva zile, de când a izbucnit scandalul generat de problemele de la barajul de la Paltinu, în urma cărora peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, fiind nevoiți să se descurce cum pot pentru a avea apă de băut și să stea la cozi, cu sticle și […] The post Criza apei din Prahova: omul lui Buzoianu la Apele Române umblă prin instanțe după sporuri first appeared on Ziarul National.
16:10
Autoritățile locale, obligate să dea banii de investiții înapoi. Ministerul Dezvoltării susține că sunt nereguli # National.ro
Ministerul Dezvoltării a elaborat modelul de cerere prin care autoritățile locale vor putea solicita eșalonarea pentru banii de investiții pe care trebuie să-i dea înapoi. Ministerul arată că sumele trebuie restituite la bugetul de stat ca urmare a utilizării acestora cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, iar cea mai mare dintre acestea depășește 8 milioane […] The post Autoritățile locale, obligate să dea banii de investiții înapoi. Ministerul Dezvoltării susține că sunt nereguli first appeared on Ziarul National.
16:00
Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina pare că va fi negociată nu de diplomați și guverne responsabile, ci de intermediari și oportuniști care se poziționează pentru a profita de orice acord va fi încheiat. La Miami, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul Steve Witkoff au purtat discuții cu Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de […] The post Încheierea războiului Rusia-Ucraina, negociată de intermediari și oportuniști first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
15:00
Sondaj INSCOP, cu trei zile înainte de alegeri. Cine conduce în cursa pentru Primăria Capitalei! # National.ro
Un sondaj INSCOP ale cărui date au fost făcute publice joi, așadar cu trei zile înaintea alegerilor pentru Primăria București, programate să aibă loc duminică, 7 decembrie, indică faptul că lupta pentru fotoliul de edil general al Capitalei se anunță cât se poate de strânsă. Sondajul INSCOP Research a fost realizat la nivelul municipiului București, […] The post Sondaj INSCOP, cu trei zile înainte de alegeri. Cine conduce în cursa pentru Primăria Capitalei! first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
13:40
Călătorie cu „musafiri” neașteptați! Gândaci filmați în trenul spre aeroportul Otopeni! „Nu sunt rari, da-s mari!” # National.ro
Din rândul surprizelor de care se pot trezi că au parte pasagerii din trenurile CFR, pe durata călătoriei, fac parte și câteva insecte. Nu muște sau țânțari, ci… gândaci. E vorba despre o situație ce nu prea e ușor de trecut cu vederea, mai ales că, potrivit primelor informații, ar fi fost vorba despre un […] The post Călătorie cu „musafiri” neașteptați! Gândaci filmați în trenul spre aeroportul Otopeni! „Nu sunt rari, da-s mari!” first appeared on Ziarul National.
13:30
Putin e fericit. Cu un asemenea guvern de pufuleți isterici, România îi e o țară prietenă # National.ro
1. Incendii în aceeași zi într-un mall și la un târg de Crăciun din București. Vă dați seama ce scandal ar fi ieșit dacă USR nu era la guvernare? Din fericire, acestei înjghebări politice cu miasme oengiste i se restituie în aceste zile tot răul pe care l-a făcut. USR prostise multă lume în București […] The post Putin e fericit. Cu un asemenea guvern de pufuleți isterici, România îi e o țară prietenă first appeared on Ziarul National.
12:50
Avertismentul experților! Cu cât ar putea crește factura la gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor # National.ro
Pe final de 2025, an marcat deja de scumpiri și de grija facturilor la principalele utilități, vin vești nu tocmai optimiste cu privire la o situație ce ar putea să aducă o nouă lovitură pentru buzunarele românilor, de această dată în primăvara anului viitor. Și anume de la 1 aprilie. E vorba despre facturile la […] The post Avertismentul experților! Cu cât ar putea crește factura la gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
11:10
Alertă medicală pentru pacienții cu diabet: Senzori de glicemie retraşi de pe piață, în 17 țări, după raportarea mai multor decese # National.ro
Îngrijorare în rândul pacienților cu diabet, după ce s-a aflat despre o situație raportată în cazul unor senzori de glicemie, care între timp au început să fie retrași masiv de pe piață. O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în desfăşurare în 17 ţări, inclusiv Franţa şi Statele […] The post Alertă medicală pentru pacienții cu diabet: Senzori de glicemie retraşi de pe piață, în 17 țări, după raportarea mai multor decese first appeared on Ziarul National.
10:50
De necrezut, dar adevărat: pensionarii români se împrumută la CAR pentru masa de Crăciun! # National.ro
Pe măsură ce se încheie un an greu, cu scumpiri, taxe tot mai împovărătoare și prea puțină speranță că lucrurile se vor schimba în bine, pentru mulți dintre pensionarii români apropierea Crăciunului aduce un drum spre Casele de Ajutor Reciproc (CAR). O situație tristă, dar cât se poate de adevărată – mulți vârstnici români apelează […] The post De necrezut, dar adevărat: pensionarii români se împrumută la CAR pentru masa de Crăciun! first appeared on Ziarul National.
10:10
Autoritățile dau vina de la una la alta în criza apei din Prahova. UDMR îl arată cu degetul pe „Dorel” # National.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri seară, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din […] The post Autoritățile dau vina de la una la alta în criza apei din Prahova. UDMR îl arată cu degetul pe „Dorel” first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
05:40
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut. Trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea dacă pui corect problema. TAUR Nu poți vedea negativul tot timpul, în orice… Este foarte important […] The post Horoscop 4 decembrie 2025 – Astăzi este o zi foarte bună first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:10
20:40
Belgia a denunțat propunerea Uniunii Europene de a utiliza activele înghețate ale Rusiei pentru a canaliza 140 de miliarde de euro către Ucraina – chiar înainte ca proiectul să fie prezentat miercuri. Comisia Europeană încearcă de luni de zile să finanțeze un „împrumut de reparații” pentru Ucraina, care ar acoperi următorii doi ani. Dar planul […] The post Birocrații de la Bruxelles ar trebui să-și ia gândul de la activele rusești first appeared on Ziarul National.
20:10
Frenezia inteligenței artificiale provoacă noua criză globală a lanțului de aprovizionare # National.ro
O penurie acută de cipuri de memorie obligă companiile din domeniul inteligenței artificiale și al electronicii de consum să se lupte pentru aprovizionarea din ce în ce mai redusă. Magazinele japoneze de electronice au început să limiteze numărul de hard disk-uri pe care cumpărătorii le pot achiziționa. Producătorii chinezi de smartphone-uri avertizează că prețurile vor […] The post Frenezia inteligenței artificiale provoacă noua criză globală a lanțului de aprovizionare first appeared on Ziarul National.
19:40
În timp ce mai bine de 100.000 de români stau cu robinetul sec și cu nervii întinși la maximum, președintele Nicușor Dan găsește timp nu pentru crize, ci pentru cadre. Cotroceniul a devenit studio, e Buftea 2, funcția prezidențială este și ea folosită ca recuzită, iar responsabilitatea, doar un punct opțional pe scenariu. România privește […] The post Studiourile de film Cotroceni: figurantul Nicușor și vedeta Drulă first appeared on Ziarul National.
19:30
Descoperiri care schimbă medicina viitorului, prezentate la București. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, partener științific al celui mai important congres medical studențesc din regiune # National.ro
Bucureștiul devine, între 3 și 7 decembrie, centrul uneia dintre cele mai ambițioase dezbateri medicale ale momentului. Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București (IMSCB) – una dintre cele mai mari și prestigioase manifestări medicale studențești din Europa – aduce împreună peste 850 de participanți din peste 20 de țări, într-un maraton de prezentări […] The post Descoperiri care schimbă medicina viitorului, prezentate la București. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, partener științific al celui mai important congres medical studențesc din regiune first appeared on Ziarul National.
18:50
În 2024, prețul Bitcoin a atins pragul simbolic de 100.000 de dolari. Unii analiști entuziaști au prezis că va crește la 250.000 de dolari până la sfârșitul acestui an. În ultimele două luni, Bitcoin a scăzut la un minim de 82.000 de dolari la sfârșitul lui noiembrie, de la 126.000 de dolari, o scădere de […] The post Recesiunea Bitcoin first appeared on Ziarul National.
18:40
Primul pas pentru raționalizarea consumului de energie. Se pregătesc prețurile fluctuante # National.ro
Guvernul a început ofensiva instalării contoarelor inteligente, prin alocarea, din Fondul de Modernizare, a 520 milioane de lei către Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), pentru achiziția acestora. Contractul pentru 1,1 milioane de contoare a fost deja semnat, cu o companie franceză, bineînțeles, urmând ca acestea să fie montate în gospodăriile cetățenilor. Contoarele urmăresc reducerea consumului […] The post Primul pas pentru raționalizarea consumului de energie. Se pregătesc prețurile fluctuante first appeared on Ziarul National.
18:10
Timp de decenii, economia Uniunii Europene s-a bazat pe energia din Rusia și pe o piață de consum puternică din China, în timp ce SUA acopereau cea mai mare parte a costurilor de apărare ale Europei. Acel sistem cu trei piloni s-a prăbușit în 2022. Pentru a se redresa, UE trebuie să revină acum la […] The post UE are nevoie de energie sigură, fiabilă și la prețuri accesibile first appeared on Ziarul National.
Ieri
17:40
Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a făcut un apel disperat la senatori, cerându-le să nu voteze amendamentul la Legea energiei electrice, care ar permite statului si distribuitorilor de energie oprirea sau reducerea de la distanță a sistemelor fotovoltaice ale cetățenilor. APCE acuză că modificarea legislativă ar favoriza marile companii de regenerabile, care […] The post Prosumatorii acuză: Guvernul favorizează marile companii de regenerabile first appeared on Ziarul National.
17:20
FIFA împinge înainte o modificare importantă a tehnologiei VAR pentru Mondialul din 2026, în ciuda opoziției inițiale venite din partea fotbalului european. Deși IFAB a respins în octombrie ideea verificării cornerelor la VAR, forul mondial insistă și a obținut deja un prim acord. Cartonașele galbene care duc la eliminare vor fi verificate la VAR FIFA […] The post FIFA schimbă forțat regulile VAR first appeared on Ziarul National.
16:50
Sondaj CURS. Cursă extrem de strânsă pentru Primăria Capitalei. Cum arată top 3, cu doar câteva zile înainte de alegeri # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până pe 7 decembrie, ziua în care locuitorii din București sunt așteptați la urne, pentru a-și alege viitorul edil general, cursa se arată a fi extrem de strânsă între principalii candidați în lupta pentru fotoliul de șef la Primăria Capitalei. Din câte arată sondajul CURS făcut public miercuri, 3 decembrie, […] The post Sondaj CURS. Cursă extrem de strânsă pentru Primăria Capitalei. Cum arată top 3, cu doar câteva zile înainte de alegeri first appeared on Ziarul National.
16:50
Creierul este „centrala de comandă” a organismului. Chiar dacă reprezintă doar 2% din greutatea corporală, el consumă aproape 20% din energia totală zilnică. Cu alte cuvinte, fără un flux constant de energie, acest organ vital intră rapid în dificultate. Dar ce se întâmplă concret atunci când creierul nu primește suficientă energie? Știința oferă răspunsuri surprinzătoare. […] The post Ce se întâmplă când creierul nu primește suficientă energie? first appeared on Ziarul National.
16:20
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 are loc vineri, de la ora 19:00, la Washington. Evenimentul va fi unul spectaculos, cu Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger și Robbie Williams în centrul programului artistic pregătit de FIFA. Ceremonia va fi găzduită de modelul Heidi Klum, comediantul Kevin Hart și actorul Danny Ramirez. La […] The post Trei super-staruri vor cânta la tragerea la sorți a “Mondialului” first appeared on Ziarul National.
16:10
Rusia și Statele Unite continuă să negocieze un plan de pace pentru Ucraina, dar Vladimir Putin are motive întemeiate să creadă că adversarii și rivalii săi de la Washington, Bruxelles și Kiev se află într-o situație mai proastă decât el. Administrația Trump a indicat deja că este dispusă să recunoască atât Donbasul, cât și Crimeea […] The post De ce Putin crede că destinul este de partea lui first appeared on Ziarul National.
16:10
Ministrul USR al Mediului, direct responsabil. România riscă SĂ PLĂTEASCĂ DESPĂGUBIRI austriecilor de la OMV # National.ro
Motivul plecării intempestive a premierului Ilie Bolojan în Austria ar putea avea legătură cu criza apei provocată de ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu. Oprirea centralei pe gaze a OMV nu numai că a pus în pericol sistemul energetic, care și-a pierdut 10% din capacitatea de producție, dar a lovit direct în interesele economice ale […] The post Ministrul USR al Mediului, direct responsabil. România riscă SĂ PLĂTEASCĂ DESPĂGUBIRI austriecilor de la OMV first appeared on Ziarul National.
16:00
Dacă există un produs care simbolizează absurditățile pieței bunurilor din UE, acesta ar putea fi un elefant de pluș. Jucăria Djungelskog de la Ikea are doar 12 cm înălțime, costă mai puțin de 2 euro, dar poartă o etichetă de 20 cm lungime, relatează Financial Times. Normele de mediu din Franța și legislația UE în […] The post Absurditățile pieței unice europene. Eticheta, mai lungă decât jucăria first appeared on Ziarul National.
15:50
Nicușor Dan, declarație halucinantă despre minciunile lui Ionuț Moșteanu. Ce crede președintele, cu adevărat – VIDEO # National.ro
Decizia privind numirea unui nou ministru al Apărării este, pentru moment, la USR, conform protocolului coaliției de guvernare, a declarat, miercuri, 3 decembrie, președintele Nicușor Dan. El a ţinut să precizeze, ca observaţie generală, în contextul demisiei lui Ionuț Moșteanu de la șefia MApN, că intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte […] The post Nicușor Dan, declarație halucinantă despre minciunile lui Ionuț Moșteanu. Ce crede președintele, cu adevărat – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:40
Limba română este spectaculoasă și descrie perfect România de ieri și de astăzi. În DEX avem „mântuire = dezrobire, eliberare, emancipare, salvare”, iar în activități avem expresia „a lucra de mântuială”, care înseamnă a face o treabă în grabă, neglijent, fără atenție, superficial, de proastă calitate. Biserica Mântuirii Neamului într-o țară în care totul se […] The post Politica de „mântuială” first appeared on Ziarul National.
14:30
Nicușor Dan a spus că ”trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani.” Dacă în ultimii 19 a fost progres și în ultimul a fost regres, cine are merite și cine e de vină? În urmă cu un an au fost anulate alegerile, iar acum șase luni, […] The post Un dușman onest îți e mai folositor decât un țuțăr first appeared on Ziarul National.
14:20
Criza apei. Nicușor Dan, despre situația de la barajul Paltinu: „În opinia mea vinovăţia este la Apele Române” – VIDEO # National.ro
Într-o primă reacție pe marginea situației de criză ce afectează peste 100.000 de oameni din două județe – Prahova și Dâmbovița, rămași fără apă potabilă din cauza problemelor de la barajul Paltinu, președintele Nicușor Dan arată cu degetul în direcția Apelor Române. Președintele a declarat, referindu-se la situația din cele două județe, că a discutat […] The post Criza apei. Nicușor Dan, despre situația de la barajul Paltinu: „În opinia mea vinovăţia este la Apele Române” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
13:50
Opoziţia depune o MOȚIUNE DE CENZURĂ împotriva Executivului Bolojan: „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”/Câte semnături au # National.ro
Opoziția se pregătește să depună, în curând, o moțiune de cenzură la adresa Guvernului condus de către Ilie Bolojan. Deja un fost premier social-democrat a anunțat că a semnat inițiativa menită să ducă la demiterea actualului Executiv. Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, un anunţ în acest sens fiind făcut de către […] The post Opoziţia depune o MOȚIUNE DE CENZURĂ împotriva Executivului Bolojan: „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”/Câte semnături au first appeared on Ziarul National.
12:30
Indignare la Târgul de Crăciun din Constanța: Mascote surprinse făcând gesturi obscene. „Un spectacol grotesc. E rușinos” – VIDEO # National.ro
Târgul de Crăciun din Constanța surprinde, dar nu într-un mod plăcut. După ce zilele trecute imagini cu o clădire din oraș „ornată” de Sărbători au devenit virale, ca urmare a contrastului dintre fațada degradată a construcției și mai mulți ursuleți de pluș agățați ca decorațiuni, de această dată un alt episod a ajuns în atenția […] The post Indignare la Târgul de Crăciun din Constanța: Mascote surprinse făcând gesturi obscene. „Un spectacol grotesc. E rușinos” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
12:00
Statele Unite suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Care sunt ţările vizate # National.ro
Administrația de la Casa Albă a transmis că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna […] The post Statele Unite suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Care sunt ţările vizate first appeared on Ziarul National.
11:40
Furtună puternică de zăpadă în nord-estul SUA: școli închise, trafic rutier perturbat – VIDEO # National.ro
Ninsori, depuneri de zăpadă, dar și probleme în traficul rutier. Așa a arătat „tabloul” generat de o furtună semnificativă de zăpadă ce s-a abătut asupra nord-estului Statelor Unite. Prima furtună majoră de zăpadă din această iarnă a afectat, marți, părți din nord-estul și centrul Atlanticului. În mai multe zone din SUA, traficul a fost perturbat […] The post Furtună puternică de zăpadă în nord-estul SUA: școli închise, trafic rutier perturbat – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:20
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține duminică # National.ro
Încă un candidat se retrage din cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Fostul ministru PSD al Finanțelor Eurgen Teodorovici a anunțat miercuri că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru care și-a depus candidatura ca independent. Eugen Teodorovici s-a retras din campania pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București în favoarea candidatului PSD, primarul Sectorului […] The post Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține duminică first appeared on Ziarul National.
11:00
De la taxe majorate dacă faci mai mult de un copil, la TVA pentru prezervative. China vrea acum o populație mai mare, din cauza crizei demografice # National.ro
Răsturnare de situaţie în China. Dacă, în urmă cu mai mulţi ani, Beijingul taxa mai dur familiile care aduceau pe lume mai mult de un copil, acum ţara asiatică se confruntă cu o criză demografică şi vrea o populaţie mai mare. Cu acest scop, China va reintroduce, începând din 2026, TVA de 13% pentru prezervative, […] The post De la taxe majorate dacă faci mai mult de un copil, la TVA pentru prezervative. China vrea acum o populație mai mare, din cauza crizei demografice first appeared on Ziarul National.
11:00
Românii au început să-și caute brad de Crăciun. Cât costă, în acest an, un pom de Crăciun: „90% sunt din import” # National.ro
Cum deja au trecut câteva zile din decembrie, luna Sărbătorilor de iarnă, nu sunt puțini românii care nu doar că stau cu gândul la Crăciunul care se apropie tot mai mult, ci au și început să caute un brad, pentru a-l împodobi în casă, în așteptarea perioadei pline de bucurie de la final de an. […] The post Românii au început să-și caute brad de Crăciun. Cât costă, în acest an, un pom de Crăciun: „90% sunt din import” first appeared on Ziarul National.
10:40
Cât te costă să faci Revelionul 2026 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Nu mulţi turişti pot face faţă acestor preţuri # National.ro
Dacă îţi permiţi să petreci Revelionul 2026 într-un loc exclusivist, atunci hotelul Simona Halep din Poiana Brașov poate fi una dintre opţiuni. Turiştii care au verificat oferta stabilmentului deschis de fosta jucătoare de tenis la munte au fost surprinşi de preţuri. Mulţi au spus că ar fi cam piperate. Pachetul propus de hotelul Simonei Halep […] The post Cât te costă să faci Revelionul 2026 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Nu mulţi turişti pot face faţă acestor preţuri first appeared on Ziarul National.
10:20
Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din surse alternative, pentru a putea funcționa # National.ro
Criza apei care afectează mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița se prelungește. În tot acest timp, autoritățile caută soluții pentru rezolvarea problemelor de la barajul Paltinu. Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, va fi alimentată din surse alternative, astfel încât să își poată continua activitatea, pe fondul crizei apei care afectează județele Prahova […] The post Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din surse alternative, pentru a putea funcționa first appeared on Ziarul National.
10:00
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii # National.ro
Chiar dacă românii nu mai pleacă la muncă în străinătate într-un număr atât de mare pe cât se întâmpla în urmă cu 10-15 ani, totuși mai există domenii, peste hotare, în care se plătesc salarii de mii de euro şi care încă îi mai atrag pe conaţionalii noștri Mulți români merg la muncă sezonieră în […] The post Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.