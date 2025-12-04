Criza Apei. Toți Știau. Scandal în Parlament. Directorul tehnic de la Apele Române este membru USR. Daniel Zamfir cere demisia șefului ANAR

11:30

Cele cinci plante care aduc noroc în casă sunt considerate adevărate talismane naturale. Ele sunt recunoscute pentru energia lor benefică și pentru cum pot contribui la transformarea locuinței într-un spațiu armonios și plin de pozitivitate. De secole, oamenii au asociat anumite plante cu energia pozitivă, prosperitate și protecția locuinței. Fie că este vorba despre tradiții […]