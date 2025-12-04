Lionel Messi, anunț crucial cu privire la prezența la Cupa Mondială din 2026
Antena Sport, 4 decembrie 2025 18:20
Argentina va merge la Campionatul Mondial din 2026 din postura de campioană en-titre, după triumful senzațional din Qatar. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo vor fi cei mai urmăriți jucători de la acest turneu final, având în vedere faptul că ambii sunt pe final de carieră. Starul celor de la Inter Miami a oferit un interviu
Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori" înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit planul pus la cale
Generația de Aur e gata să facă un gest superb pentru „tricolorii" lui Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce plan au pus la cale foștii internaționali, înaintea duelului „de foc" din martie. „Mister" a transmis că mai mulți membrii ai Generației de Aur vor face deplasarea în Turcia, pentru a
Ilie Năstase (79 de ani) e gata să înceapă 2026 în fața judecătorilor. Fostul sportiv va avea al doilea termen de divorț cu Ioana la începutul anului viitor. Ioana Năstase (49 de ani) i-a intentat proces de divorț lui Ilie Năstase încă din urmă cu câteva luni și a rămas fermă asupra deciziei sale.
Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: „Sosirea lui se apropie"
Presa din Franța vorbește tot mai mult despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Atacantul român este urmărit de mai multe cluburi de top din Hexagon, cei mai „vocali" fiind cei de la Nantes. „Canarii" ar oferi opt milioane de euro pentru fotbalistul evaluat de Transfermarkt la cinci milioane de euro. Sezonul acestuia
„Cum ai ajuns la FCSB?" Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana
Florin Cernat (45 de ani) a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, la FCSB. Fostul jucător a semnat cu roș-albaștrii și este noul director sportiv al clubului condus de Gigi Becali. Cernat a dezvăluit că a discutat cu Mihai Stoica înainte să o lase pe Voluntari și să semneze cu FCSB. Acesta a dezvăluit
Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia" nemților
Barcelona va reveni marți în UEFA Champions League și va primi pe teren propriu vizita celor de la Eintracht Frankfurt. Conducerea catalanilor vrea să preîntâmpine situația din 2022, când nu mai puțin de 30.000 de suporteri ai nemților au fost pe Camp Nou. Concret, la jocul din Liga Campionilor biletele vor putea fi cumpărate doar
Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani
Daniel Oprița este dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019. Daniel Oprița se află pe lista oficialilor de la Hermannstadt, echipă care cel mai probabil se va despărți de Marius Măldărășanu. Acesta nu a
În prezent jucător al celor de la Inter Miami, Lionel Messi și-a construit o carieră extraordinară în fotbal. De-a lungul timpului, acesta a lucrat cu diverși antrenori și a cucerit numeroase trofee. Argentinianul în vârstă de 38 de ani a oferit un interviu pentru presa din Spania și a transmis care este cel mai bun
Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie sunt în AntenaSport Update, de la golul lui Deian Sorescu, la mesajul lui Ovidiu Mihăilă pentru Bianca Bazaliu. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie 1. Stanciu, doar la FCSB Ioan Andone a anunţat că Nicolae Stanciu nu ar ajunge niciodată la
Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu
Lando Norris și Oscar Piastri au oferit declarații despre ordinele de echipă de la McLaren, înaintea cursei decisive pentru titlul mondial. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi sâmbătă, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Marele favorit să câștige trofeul este Lando Norris, cel care are
Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută în direct: „Nu e normal"
Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută de patronul FCSB-ului în direct. După eșecul cu UTA din etapa a doua a grupelor Cupei României, scor 0-3, acesta s-a plâns de faptul că roș-albaștrii sunt nevoiți să joace toate cele trei meciuri din grupă în deplasare. În ultima etapă a grupelor Cupei
Coșmar pentru Xabi Alonso! Real Madrid a mai pierdut un titular. Nu va mai juca în 2025
Real Madrid a obținut o victorie clară miercuri seară pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao, iar Kylian Mbappe a strălucit din nou pentru formația antrenată de Xabi Alonso. Din păcate, tehnicianul „los blancos" a primit o nouă veste proastă din partea staff-ului medical, după ce Trent Alexander-Arnold a ieșit în minutul 55 de
Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate"
FCSB a suferit miercuri seară un eșec rușinos în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar acum campioana Ligii 1 și-a mutat atenția către derby-ul cu Dinamo București, din cadrul etapei a 19-a. Suporterilor nu le-a căzut bine înfrângerea de la Arad și au decis să nu mai meargă la bază la ultimul antrenament
Interesul pentru "Derby de România" e, surprinzător, unul mic, având în vedere miza uriaşă pentru cele două echipe. FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Interes scăzut pentru "Derby de România" FCSB are mare
Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.
E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko
Cu Musi care nu este refăcut, Dinamo mai primeşte o lovitură. Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreapta de la Dinamo, nu va fi recuperat pentru derby-ul cu FCSB de sâmbătă. Cel care a făcut anunţul este secundul Florentin Petre. Întrebat cât de mult vor cântări absențele lui Musi și Armstrong la derby, Florentin Petre
Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf
În 2008, Seydou Doumbia s-a aflat în proble la Rapid. Venea din Japonia, de la Kashiwa Reysol, şi timp de câteva săptămâni s-a antrenat cu formaţia giuleşteană, iar Mircea Rednic era antrenor. Jucătorul nu a fost păstrat, şi pentru el a urmat un parcurs interesant fotbalistic. Ivorianul Seydou Doumbia a evoluat pentru formaţii ca Young
Deian Sorescu, gol de senzaţie în Turcia! A înscris dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri!
Deian Sorescu (28 de ani) a reuşit un gol de senzaţie în meciul pe care echipa lui, Gaziantep, l-a disputat în Cupa Turciei împotriva lui Yeşil Yalova FK, echipă din liga a 4-a. Gaziantep a învins-o cu 2-0 pe Yeşil Yalova, calificându-se în grupele Cupei Turciei. Deian Sorescu a marcat din lovitură liberă, de la
O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta
Născută în Rusia, Anastasia Potapova, aflată în prezent în top 100 WTA (locul 51 mondial), a anunţat, miercuri, că va reprezenta de acum înainte Austria. Este a treia jucătoare rusă care îşi schimbă naţionalitatea sportivă după Maria Timofeeva şi Kamilla Rakhimova, care au devenit uzbece în ultimele săptămâni. Pe 20 octombrie, Maria Timofeeva, în vârstă
Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: "Dacă mai vrea să facă parte din lot…"
Bianca Bazaliu nu a prins lotul pentru Campionatul Mondial de handbal şi, ca un răspuns pentru decizia luată de antrenori, a postat o imagine pe Istagram, în care, acasă fiind, urmărea meciul Brazilia – Coreea de Sud, unul care s-a desfăşurat la aceeaşi oră cu "finala" României cu Ungaria (29-34). Interul stânga de 28 de
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă
Alexandru Chipciu și Dan Nistor sunt doi jucători de bază pentru
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Antena Sport
Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din […] The post Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an # Antena Sport
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni şi ratează meciurile de final de an. După el, un alt fotbalist părăseşte FCSB şi merge la naţională, cu detinaţia Benin. David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a prins lotul preliminar […] The post După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an appeared first on Antena Sport.
Jamal Murray, coordonatorul echipei Denver Nuggets, a înscris 52 de puncte în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 135-120, în faţa formaţiei Indiana Pacers, miercuri seara, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Este pentru a treia oară când Murray depăşeşte borna de 50 de puncte într-un meci, de la debutul carierei sale, însă […] The post Jamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers appeared first on Antena Sport.
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a făcut deplasarea la meciul de Cupă cu UTA, dar nu a evoluat niciun minut. Acest lucru a reprezentat o surpriză, în condiţiile în care în echipa de start a FCSB-ului au fost Andrei Dăncuş (16 ani), Denis Colibăşanu (18 ani) şi Robert Necşulescu (18 ani). Cel din urmă a […] The post Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii appeared first on Antena Sport.
Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 # Antena Sport
Veşti dramatice despre Alexandru Matei (17 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad. El a suferit o accidentare gravă în duelul câștigat de trupa lui Mihalcea (49 de ani), scor 3-0, contra lui FCSB în Cupa României. Tehnicianul gazdelor l-a aruncat în teren pe tânărul Alexandru Matei în minutul 81. Fotbalistul s-a accidentat […] The post Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 appeared first on Antena Sport.
“Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, i-a criticat dur pe jucătorii trimişi în teren de Charalambous şi Pintilii la meciul de Cupă cu UTA. Conducerea FCSB-ului a decis să îi menajeze pe titulari, pentru a fi proaspeţi la meciul cu Dinamo, iar UTA a umilit-o pe FCSB, învingând-o cu 3-0 în Cupă. Mustaţă: “Jucătorii ar trebui […] The post “Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! appeared first on Antena Sport.
Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc” # Antena Sport
De-a lungul timpului, evenimentele sportive în care au fost implicate România şi Ungaria au adus momente de tensiune. Eva Kerekeş, extrama stânga de 24 de ani, care reprezintă România la Mondial, fiind de etnie maghiară, a vorbit deschis despre acest conflict. Eva e născută lângă municipiul Odorheiu Secuiesc şi le-a vorbit jurnaliştilor maghiari despre situaţia […] The post Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc” appeared first on Antena Sport.
FCSB a început negocierile pentru transferul lui Konstantinos Balogiannis, fotbalist care evoluează în Bulgaria, la Botev Plovdiv. El joacă pe postul de fundaş stâga şi are 26 de ani. Informația a fost preluată și de presa din Bulgaria. Sportal.bg au anunţat că sunt şanse foarte mari ca Botev Plovdiv să-l cedeze din această iarnă, mai […] The post Ce scriu bulgarii de transferul de 1 milion de euro pregătit de Gigi Becali la FCSB appeared first on Antena Sport.
WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie şi competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt, va fi exclusiv în AntenaPLAY. Turneul cu premii totale de 1.3 milioane de dolari nu va […] The post WTT Finals Hong Kong 2025 e live în AntenaPLAY (10-14 decembrie). Toate detaliile appeared first on Antena Sport.
Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid! # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat despre varianta unui transfer al lui Denis Alibec (34 de ani) de la FCSB la Rapid. Şumudică e de părere că Alibec este net superior faţă de Baroan şi Jambor. Denis Alibec e “pe făraş” la FCSB. Gigi Becali (67 de ani), care făcuse convenţie cu Alibec […] The post Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid! appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul care l-a refuzat pe Mircea Lucescu şi România înainte de Turcia. Marius Şumudică a dat ultimele veşti # Antena Sport
Umit Akdag a reprezentat România la Campionatul European sub 21 de ani din Slovacia, însă fundașul nu a confirmat că va dori să continue și la naționala de seniori a tricolorilor. Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. Mai mult decât atât, jucătorul în vârstă de 21 […] The post Fotbalistul care l-a refuzat pe Mircea Lucescu şi România înainte de Turcia. Marius Şumudică a dat ultimele veşti appeared first on Antena Sport.
Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0. Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru […] The post Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” appeared first on Antena Sport.
FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026 # Antena Sport
Pe lângă tragerea la sorţi de vineri a grupelor World Cup 2026 (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), FIFA organizează încă un eveniment 24 de ore mai târziu, tot la Washington. Dacă vineri vom afla componenţa grupelor World Cup 2026, a doua zi evenimentul vine în completare cu programul şi stadioanele pe care se vor disputa […] The post FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) plănuieşte dezvoltarea celui mai mare proiect imobiliar al său de până acum, alături de partenerul său, Redport. Investiţia totală va fi de 180 de milioane de euro, iar complexul Infinity Nord, pe care Şucu şi Redport îl dezvoltă în Străuleşti, va cuprinde în total circa 1.250 de apartamente. Dan Şucu, […] The post Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova a făcut un meci mare cu Mainz şi s-a impus cu 1-0. Eșecul din Conference League a adâncit criza de la gruparea germană, care a ajuns pe ultimul loc şi în Bundesliga, acolo unde echipa a strâns doar 6 puncte în 12 etape. Mainz a anunţat oficial că a reziliat contractul cu antrenorul […] The post Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid! # Antena Sport
Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o “dublă” şi un assist în victoria echipei sale, 3-0, cu Athletic Bilbao, din deplasare. Cu reuşitele din partida cu Bilbao, Mbappe a ajuns la 55 de goluri în acest sezon pentru Real Madrid. Starul francez e la 4 goluri de egalarea unui record uriaş stabilit de Cristiano […] The post Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid! appeared first on Antena Sport.
Verdictul lui Daniele De Rossi după ce Nicolae Stanciu a jucat în ruşinosul Atalanta – Genoa 4-0 # Antena Sport
Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0. Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru […] The post Verdictul lui Daniele De Rossi după ce Nicolae Stanciu a jucat în ruşinosul Atalanta – Genoa 4-0 appeared first on Antena Sport.
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României # Antena Sport
Cu inteligenţa care îl caracterizează, Mircea Lucescu a ştiut să conducă echipe mari spre succes, fiind cu siguranţă cel mai bun antrenor pe care România l-a avut din toate timpurile. Mulţi români cu siguranţă s-au întrebat ce studii a făcut selecţionerul României. Job-ul ales de selecţioner ar fi fost altul decât fotbalul, pentru că lui […] The post Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României appeared first on Antena Sport.
Neymar (33 de ani) a reuşit un hattrick de senzaţie în victoria obţinută de echipa sa, Santos, în deplasare, cu Juventude. Starul brazilian a înscris toate golurile lui Santos din deplasarea de la Juventude, în pofida faptului că evoluează accidentat. Chiar dacă trebuie să se opereze, Neymar a decis să amâne intervenţia chirurgicală şi să […] The post Accidentat, Neymar a făcut show! Starul brazilian a reuşit un hattrick de senzaţie appeared first on Antena Sport.
“Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite # Antena Sport
Poziţia lui Cosmin Olăroiu nu mai este sigură pe banca tehnică a Emiratelor Arabe Unite, după ce a mai suferit un eșec, de această dată în fața Iordaniei, scor 1-2, în prima etapă a grupei C de la Cupa Arabă. Pentru Olăroiu urmează meciuri cu Egipt și Kuweit și are nevoie neapărat de puncte, deoarece […] The post “Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera” # Antena Sport
Spinacce şi Bovo sunt jucătorii pe care Cristi Chivu i-a debutat de la Primavera în meciul cu Venezia (5-1), care i-a adus calificarea în sferturile Cupei Italiei, în faţa singurei echipe de Serie B care mai era prezentă în competiţie. Bovo s-a aflat şi el la primul meci cu echipa mare a lui Inter în […] The post Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera” appeared first on Antena Sport.
Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1 # Antena Sport
Duminică, la Abu Dhabi, se va disputa ultima cursă din sezonul 2025. Trei piloți au șanse la titlul mondial. Norris conduce în clasament, cu 408 puncte; Verstappen are 396 puncte (-12 faţă de Norris), iar Piastri 392 (-16 faţă de Norris). Mai sunt 25 de puncte disponibile la Abu Dhabi. Grila de punctaj este : […] The post Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) a fost înlocuit la pauza meciului cu Farul, câştigat de roş-albaştri cu 2-1, din pricina unei accidentări. Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Miculescu va fi pe teren cu Dinamo. Miculescu este unul dintre preferaţii lui Gigi Becali de la FCSB. David Miculescu va juca în derby-ul cu […] The post Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 # Antena Sport
Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi World Cup 2026, ce va fi live în AntenaPLAY. El va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american, printre care fostul star al NBA, Shaquille O’Neal. „Ca jucător, această competiţie reprezenta împlinirea supremă. […] The post Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
“Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei lasă de înţeles că negocierile nu s-au încheiat. Prima ofertă înaintată lui Neluțu Varga a fost de 4,5 […] The post “Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului appeared first on Antena Sport.
FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice” # Antena Sport
Echipa de rezerve a celor de la FCSB a fost surclasată de UTA Arad, care s-a impus cu 3-0. Marius Baciu şi Basarab Panduru au analizat meciul de la Arad, iar al doilea s-a întrebat de ce jucătorii mai puţin utilizaţi în acest sezon nu au rupt norii cu UTA, dar şi de ce îşi […] The post FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice” appeared first on Antena Sport.
Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB # Antena Sport
Denis Alibec este ca şi plecat de la FCSB. Meme Stoica a anunţat recent că jucătorul s-a operat, iar – cel mai probabil – nu va mai juca în acest an pentru FCSB. Gigi Becali a făcut totuşi câteva dezvăluiri uluitoare. Mai exact, jucătorul a suferit intervenţia medicală fără să ceară acordul clubului. Denis Alibec […] The post Ruptură totală între Gigi Becali şi Denis Alibec. Gestul care anunţă despărţirea de FCSB appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a remarcat pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului pe care campioana îl va susţine cu echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani). Derby-ul FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia […] The post Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi” appeared first on Antena Sport.
Inter a învins-o fără drept de apel, cu 5-1, pe teren propriu pe Venezia, formaţie din Serie B. Formaţia lui Chivu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Adversara echipei antrenate de Cristi Chivu venea după o serie de trei victorii consecutive în Serie B. Inter a ajuns la 5 victorii în ultimele […] The post Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Inter – Venezia 5-1 appeared first on Antena Sport.
