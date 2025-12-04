OFICIAL | Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu

08:50

Echipa de rezerve a celor de la FCSB a fost surclasată de UTA Arad, care s-a impus cu 3-0. Marius Baciu şi Basarab Panduru au analizat meciul de la Arad, iar al doilea s-a întrebat de ce jucătorii mai puţin utilizaţi în acest sezon nu au rupt norii cu UTA, dar şi de ce îşi […] The post FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice” appeared first on Antena Sport.