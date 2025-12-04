Putin și-a propus ca în zece ani să-i transforme pe ucraineni în „ruși adevărați”. Planul Kremlinului pentru Donbass

15:30

În ultima zi de noiembrie m-am aflat întâmplător sub Tâmpa și cu surprindere am văzut pe afișe că avusese loc cu 24 de ore înainte premiera concertantă a operei „Don Carlos” de Verdi. Serata urma să se repete cu altă distribuție chiar în acea zi așa încât, evident, nu am ratat ocazia.