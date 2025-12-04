Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026. România își va afla mâine adversarele, mai rămâne doar să se califice
Adevarul.ro, 4 decembrie 2025 19:00
Tragerea la sorți a grupelor pentru turneul american din 2026 începe mâine, de la ora 19:00 în România.
Acum 15 minute
19:00
19:00
Putin și-a propus ca în zece ani să-i transforme pe ucraineni în „ruși adevărați”. Planul Kremlinului pentru Donbass # Adevarul.ro
Chiar și în plin proces de negociere cu Kievul în vederea unui armistițiu, Vladimir Putin persistă în strategia sa de „rusificare” a teritoriilor ocupate.
Acum 30 minute
18:45
Reguli clare la acordarea pensiilor românilor care au muncit în străinătate, cerute de Avocatul Poporului # Adevarul.ro
Instituția Avocatul Poporului atrage atenția, într-un raport special, că, în absența unui cadru clar privind recunoașterea dreptului la pensie pentru româniii care au muncit în străinătate, multe dosare ajung să fie blocate.
Acum o oră
18:30
Publicația New York Times a dat în judecată Pentagonul pentru încălcarea dreptului la informare # Adevarul.ro
The New York Times a anunţat joi că a intentat un proces Pentagonului pentru că a implementat o serie de măsuri restrictive împotriva presei, pe care le consideră contrare Constituţiei.
18:30
Tramvai deraiat la Iași, după un accident în care au mai fost implicate o autoutilitară și un automobil # Adevarul.ro
Un tramvai, un autoturism şi o autoutilitară au fost implicate, joi, într-un accident rutier produs în municipiul Iaşi, în urma impactului tramvaiul ieşind de pe şine. Nu s-au înregistrat persoane rănite.
18:30
Un cunoscut politolog face o predicție sumbră: „S-ar putea ajunge la un război nuclear” # Adevarul.ro
Profesor de științe politice la Universitatea Loughborough din Londra și expert în probleme ce țin de Rusia, Cristian Nițoiu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce riscul unei confruntări între NATO și Rusia crește de la o zi la alta și care ar fi cele mai plauzibile scenarii.
18:15
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate # Adevarul.ro
Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin
18:15
Într-o lume în care femeile își împart energia între carieră, familie și grijile cotidiene, sănătatea osoasă și echilibrul hormonal sunt adesea puse pe ultimul loc.
18:15
Alegeri locale parțiale. Cine și unde va putea vota la scrutinul de duminică. Precizările AEP # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a transmis o serie de precizări privind alegerile locale parțiale programate duminică, 7 decembrie.
18:15
Reacția CFR Călători după ce imaginile cu gândacii din trenul spre Otopeni au devenit virale: „Aduşi prin bagaje” # Adevarul.ro
CFR Călători se află în mijlocul unui scandal, după ce un călător a filmat gândaci mișunând pe podeaua trenului Gara de Nord - Aeroport Otopeni, imaginile devenind virale în mediul online.
Acum 2 ore
18:00
Ministrul Mediului, vizită surpriză la barajul Paltinu. Diana Buzoianu: „Când ești pe teren fără să anunți, vezi cum arată realitatea”. # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a făcut joi, 4 decembrie, o vizită surpriză la barajul Paltinu, pentru a vedea care este realitatea din teren, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități.
18:00
Cultură de canabis, cu plante de un metru, descoperite într-un apartament. „Cultivatorul”, reținut # Adevarul.ro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus joi, 4 decembrie, reținerea unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.
18:00
: Soluții dentare complete la DentOP - de la reabilitări complexe la tratamente preventive # Adevarul.ro
La DentOP, este recunoscut faptul că fiecare pacient are nevoi diferite și că sănătatea dentară este un aspect esențial al unei vieți echilibrate.
17:45
Pericol de explozie într-o localitate din Bihor: puț de apă forat accidental în zona unei acumulări de gaze # Adevarul.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit joi, 4 decembrie, după ce un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf.
17:45
Cancelarul austriac, adresare directă premierului Bolojan: „Dragă Ilie”. Pentru ce i-a mulțumit liderului român # Adevarul.ro
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „contribuția foarte importantă” a României la protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și reducerea migrației ilegale, în declarațiile comune susținute miercuri la Viena.
17:30
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 de euro către Salvamont România # Adevarul.ro
Vodafone și Fundația Vodafone continuă parteneriatul de peste 20 de ani cu Salvamont România, prin donarea de drone profesionale pentru toate serviciile publice județene și locale implicate în salvarea montană.
17:15
Cât ar putea rezista România singură în fața unui eventual atac al Rusiei. Ce spune generalul (r.) Virgil Bălăceanu despre strategia lui Putin # Adevarul.ro
Potrivit Bloomberg, România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse. Dar oare poate țara noastră să țină piept atâta timp în cazul unui potențial atac? Un general în rezervă arată cum ar putea decurge lucrurile.
17:15
Domeniul care vine tare din urmă în România cu salarii mai mari ca în IT. Există un deficit de specialiști # Adevarul.ro
Cererea ridicată de specialiști a dus și la creșterea veniturilor din domeniu.
17:15
SUA ar putea „trăda” Ucraina: avertismentul pe care l-ar fi lansat Macron către liderii europeni, conform unui transcript scurs în presă # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe liderii europeni că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina, avertismentul fiind transmis în timpul unei convorbiri telefonice în aceştia discutau despre strategii de protejare a Kievului.
17:15
Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal, concluzionează o anchetă britanică # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin este „responsabilul moral” pentru moartea unei femei britanice care a fost ucisă după ce a pulverizat pe ea, crezând că e parfum, Noviciok, un agent neurotoxic introdus ilegal în Marea Britanie de agenţi ruşi cu scopul de a-l asasina pe un fost spion rus, Serghei Skripal
17:15
O viitură puternică formată în urma golirii barajului Mihăilești a rupt două poduri din județul Călărași, însă autoritățile locale susțin că există rute alternative și că apele au început deja să se retragă.
17:15
DW publică zilele acestea portretele principalilor candidați la alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului, unde câștigătorul primește cele mai multe voturi după șeful statului. Primul în serie, candidatul PSD.
17:15
Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți # Adevarul.ro
În urma celor 33 de percheziţii efectuate miercuri în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, avocata care ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți.
Acum 4 ore
17:00
Scandal la ședința din Senat după criza apei. „Nu trebuie să vorbiți” / „Sunteți înfierbântat, nu mai faceți show” # Adevarul.ro
Joi, 4 decembrie, a avut loc o ședință a Comisiei Economice, Industrii și Servicii din Senat, unde s-a discutat despre criza apei de la Paltinu. La începutul ședinței, a izbucnit o ceartă între senatorul Daniel Zamfir (PSD) și reprezentanții USR din sală.
16:45
România, Grecia și Bulgaria unesc Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport # Adevarul.ro
România, Grecia și Bulgaria vor uni Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport, potrivit unui Memorandum semnat la Bruxelles, a informat joi Ministerul Transporturilor.
16:30
Cursa cât tot sezonul de Formula 1. Totul despre lupta în 3 pentru titlu de campion mondial al piloților # Adevarul.ro
Cel mai palpitant Campionat Mondial de Formula 1 din 2021 încoace se va decide duminică, pe circuitul din Abu Dhabi.
16:15
România – Ungaria 29-34, final cu tensiuni doar pe tabelă. Eva Kerekes a transmis un mesaj ferm.
16:15
Femeie rănită pe trecerea de pietoni de o ambulanţă care circula cu semnalele acustice şi luminoase pornite # Adevarul.ro
O femeie de 54 de ani a fost accidentată în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Ploieşti. Victima a fost lovită de o ambulanţă aflată în misiune, care avea în funcţiune semnalele de avertizare acustice şi luminoase.
16:15
„E destul de nebunesc”. Kim Kardashian și-a transformat casa într-o pădure de brazi pentru sărbători # Adevarul.ro
Kim Kardashian a început pregătirile pentru Crăciun și a dezvăluit fanilor cum arată fiecare colț al locuinței sale. Vedeta, cunoscută pentru decorațiunile spectaculoase de evenimente speciale, și-a transformat anul acesta întreaga casă într-o adevărată pădure de brazi.
16:00
Au fost făcute publice rezultatele autopsiei doctoriței Ștefania Szabo, iar acestea răstoarnă ipoteza potrivit căreia medicul chirurg, director medical la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a fi făcut accident vascular cerebral.
16:00
Ce surprize mai pregătește Olguța Vasilescu de Crăciun: căprioarele se vor plimba libere, copiii pot călări ponei # Adevarul.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că, dacă condițiile meteo vor permite, administrația locală va continua pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, oferind craiovenilor, dar și turiștilor, mai multe surprize de Crăciun.
15:45
Grupul ungar Mol revine la masa negocierilor: Vrea rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv după refuzul României # Adevarul.ro
Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesat să cumpere activele din Europa ale gigantului petrolier rus Lukoil, în ciuda refuzului României din vara anului 2024, când nu existau sancțiunile SUA.
15:45
Primul tren rapid care va lega trei orașe superbe din Europa. Cât costă biletul care asigură confort de cinci stele și mic dejun # Adevarul.ro
Primul tren rapid care va lega trei orașe din Europa promite să transforme călătoria pe șine într-o experiență de lux. Va oferi pasagerilor confort de cinci stele, paturi deluxe, mic dejun inclus și cabine spațioase echipate cu toate facilitățile moderne.
15:45
Zi încărcată de emoții la Liverpool: mesaj emoționant pentru Diogo Jota, în ziua în care ar fi împlinit 29 de ani # Adevarul.ro
Liverpool îl omagiază pe Diogo Jota în ziua în care ar fi împlinit 29 de ani.
15:30
În ultima zi de noiembrie m-am aflat întâmplător sub Tâmpa și cu surprindere am văzut pe afișe că avusese loc cu 24 de ore înainte premiera concertantă a operei „Don Carlos” de Verdi. Serata urma să se repete cu altă distribuție chiar în acea zi așa încât, evident, nu am ratat ocazia.
15:30
V-ați revendicat din „stradă” și ați ajuns la guvernare din întâmplare. Ați venit sub stindardul reformei. Ați promis modernizare, ruperea de trecut, profesionalism. Astăzi, în numele reformei, ne întoarcem cu 30 de ani înapoi.
15:30
Victor Rebengiuc, premiat de Nicușor Dan. Șeful statului, de părere că „avem nevoie acută de modele” # Adevarul.ro
Joi, 4 decembrie, actorul Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025. Președintele Nicușor Dan, care i-a acordat premiul, a vorbit despre nevoia de modele reale pe care o are România.
Acum 6 ore
15:00
Netanyahu își numește omul de încredere la conducerea Mossad. Alegere-surpriză pentru unul dintre cele mai sensibile posturi din Israel # Adevarul.ro
Premierul Benjamin Netanyahu l-a ales pe noul șef al Mossadului, iar decizia sa a luat prin surprindere atât establishmentul de securitate, cât și interiorul agenției.
15:00
Ilie Bolojan promite că cei responsabili de criza apei vor fi trași la răspundere: „Asta se va întâmpla în zilele următoare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 4 decembrie, la Viena, cu privire la criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, până luni, consumatorii din zonă să poată beneficia de apă.
15:00
Înalta Curte vrea să sesizeze iar Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # Adevarul.ro
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a convovat pentru vineri, 5 decembrie, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.
15:00
Franța riscă să încheie anul fără buget. Fostul aliat al lui Macron, Édouard Philippe, devine principalul obstacol pentru guvern # Adevarul.ro
Parisul se apropie de finalul anului cu un risc real de a rămâne fără buget, după ce Édouard Philippe – fost premier al lui Emmanuel Macron și astăzi rival politic – a decis să retragă sprijinul partidului său, Horizons, din coaliția guvernamentală.
15:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița provoacă pierderi de peste 3 milioane de euro pe zi # Adevarul.ro
Pierderile economice generate de criza apei din Prahova și Dâmbovița depășesc 3 milioane de euro pe zi, în principal din oprirea parțială a centralei electrice Brazi și din perturbarea activităților economice locale.
14:45
Cutremur în Premier League: o rețea de pariuri ilegale de 650 de milioane € ar fi condusă de un patron celebru # Adevarul.ro
Tony Bloom, proprietarul lui Brighton, ar fi implicat într-un uriaș scandal de pariuri ilegale de 650 de milioane €.
14:45
Un bărbat de 40 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile Capitalei după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora.
14:45
O femeie a trăit cinci luni cu un forceps de 14 cm uitat de medici în abdomen: „Nu mi-a venit să cred” # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 42 de ani a descoperit, la cinci luni după ce a suferit o intervenție chirugicală că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 centimetri.
14:30
Cât câștigă românii care returnează PET-uri: o activitate care combină bani, responsabilitate și protecția mediului # Adevarul.ro
Implementat la nivel național, Sistemul de Garanție-Returnare a produs un efect economic de aproape 1,5 miliarde de lei într-un singur an, arată un studiu care evaluează impactul RetuRo asupra economiei, pieței muncii și incluziunii sociale.
14:30
„Tatăl tău mi-a ucis fratele”. Fiica neoficială a lui Putin, confruntată de jurnaliști ucraineni în Paris: „Poți veni în Kiev ca scut uman?” # Adevarul.ro
Presupusa fiică a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogih, a fost abordată pe străzile din Paris de jurnaliști ucraineni, care au încercat să o facă să condamne războiul din Ucraina. „Tatăl tău mi-a ucis fratele. Poți veni în Kiev ca scut uman?”, i-au strigat aceștia.
14:30
Departamentul de Stat al SUA oferă cinci milioane de dolari pentru arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al Stastelor Unite ale Americii a anunțat miercuri oferirea unei recompense de 5 milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua.
14:15
Spania readuce măștile, pe fondul unui val agresiv de viroze: „O măsură preventivă, nu un pas înapoi” # Adevarul.ro
Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă.
14:15
Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor” # Adevarul.ro
Un robot-polițist dotat cu Inteligență Artificială, creat pentru controlul traficului, și-a început luni, 1 decembrie, prima zi de serviciu. Acesta operează pe strada Binsheng din orașul chinez Hangzhou.
