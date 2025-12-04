VIDEO. Gheorghe Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei: 3 proiecte importante pe care le va aplica dacă va câştiga alegerile

Primanews.ro, 4 decembrie 2025 19:50

VIDEO. Gheorghe Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei: 3 proiecte importante pe care le va aplica dacă va câştiga alegerile

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
19:50
VIDEO. Gheorghe Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei: 3 proiecte importante pe care le va aplica dacă va câştiga alegerile Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei: 3 proiecte importante pe care le va aplica dacă va câştiga alegerile
Acum o oră
19:30
Medic condamnat la 30 de luni de închisoare în cazul morţii lui Matthew Perry Primanews.ro
Medic condamnat la 30 de luni de închisoare în cazul morţii lui Matthew Perry
19:30
Bucureştiul primeşte cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public: 400 de milioane de euro pentru linii modernizate, depouri şi noi vehicule Primanews.ro
Bucureştiul primeşte cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public: 400 de milioane de euro pentru linii modernizate, depouri şi noi vehicule
19:20
MAE avertizează: Protestele fermierilor din Grecia continuă şi pot bloca rute rutiere importante Primanews.ro
MAE avertizează: Protestele fermierilor din Grecia continuă şi pot bloca rute rutiere importante
Acum 4 ore
17:10
Trump spune că Putin vrea să pună capăt războiului Primanews.ro
Trump spune că Putin vrea să pună capăt războiului
16:40
Federica Mogherini, primele reacţii la ancheta în care este vizată Primanews.ro
Federica Mogherini, primele reacţii la ancheta în care este vizată
16:10
Trump a graţiat un congresmen democrat acuzat de luare de mită Primanews.ro
Trump a graţiat un congresmen democrat acuzat de luare de mită
Acum 6 ore
15:40
VIDEO. Nicuşor Dan: „Avem nevoie acută de modele. Fără discuţie, domnul Rebengiuc este un model” Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan: „Avem nevoie acută de modele. Fără discuţie, domnul Rebengiuc este un model”
15:30
VIDEO. Controverse mari la lansarea noului documentar Netflix: A fost sau nu implicat Puff Daddy în moartea lui Tupac Primanews.ro
VIDEO. Controverse mari la lansarea noului documentar Netflix: A fost sau nu implicat Puff Daddy în moartea lui Tupac
15:10
A început extinderea magistralei M4: 14 staţii noi şi o investiţie de 3,5 miliarde de euro Primanews.ro
A început extinderea magistralei M4: 14 staţii noi şi o investiţie de 3,5 miliarde de euro
14:50
De data asta nu ne blochează. Cancelarul Austriei: ”Sprijinim în mod expres aderarea României la OCDE” Primanews.ro
De data asta nu ne blochează. Cancelarul Austriei: ”Sprijinim în mod expres aderarea României la OCDE”
14:40
Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova: Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare Primanews.ro
Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova: Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare
14:40
Grecia, Bulgaria şi România au semnat un memorandum pentru dezvoltarea coridorului Marea Neagră – Marea Egee Primanews.ro
Grecia, Bulgaria şi România au semnat un memorandum pentru dezvoltarea coridorului Marea Neagră – Marea Egee
Acum 8 ore
13:30
Un medic condamnat la 30 de luni de închisoare în cazul morţii lui Matthew Perry Primanews.ro
Un medic condamnat la 30 de luni de închisoare în cazul morţii lui Matthew Perry
12:30
ANAR admite „o parte de vină” în criza apei din Prahova, dar susţine că a avertizat autorităţile Primanews.ro
ANAR admite „o parte de vină” în criza apei din Prahova, dar susţine că a avertizat autorităţile
Acum 12 ore
12:00
S-a inaugurat primul magazin robotizat 24/7 din România Primanews.ro
S-a inaugurat primul magazin robotizat 24/7 din România
11:20
Negociatorii din Ucraina şi SUA se întâlnesc joi în Florida Primanews.ro
Negociatorii din Ucraina şi SUA se întâlnesc joi în Florida
11:10
Bolojan, întâlniri cu Viktor Orbán şi cancelarul Austriei. Despre ce au discutat Primanews.ro
Bolojan, întâlniri cu Viktor Orbán şi cancelarul Austriei. Despre ce au discutat
10:40
ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie Primanews.ro
ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie
Acum 24 ore
02:20
Adrian Zăbavă analizează la Prima News valul de retrageri din cursa pentru Primăria Capitalei Primanews.ro
Adrian Zăbavă analizează la Prima News valul de retrageri din cursa pentru Primăria Capitalei
02:00
VIDEO. Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău: „Moţiunea de cenzură are şanse doar dacă PSD, PNL şi USR sunt oneşti şi nu mai stau în bănci” Primanews.ro
VIDEO. Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău: „Moţiunea de cenzură are şanse doar dacă PSD, PNL şi USR sunt oneşti şi nu mai stau în bănci”
Ieri
18:40
Nicuşor Dan: Prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale ar putea avea loc la sfârşit de ianuarie Primanews.ro
Nicuşor Dan: Prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale ar putea avea loc la sfârşit de ianuarie
17:50
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie Primanews.ro
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie
17:30
O nouă ţară interzice telefoanele mobile în şcoli Primanews.ro
O nouă ţară interzice telefoanele mobile în şcoli
16:30
Ungaria va contesta în instanţă planul UE de eliminare a gazelor ruseşti: ”E un dictat de la Bruxelles” Primanews.ro
Ungaria va contesta în instanţă planul UE de eliminare a gazelor ruseşti: ”E un dictat de la Bruxelles”
16:00
Întâlnirea dintre Zelenski şi Steve Witkoff, de la Bruxelles, a fost anulată Primanews.ro
Întâlnirea dintre Zelenski şi Steve Witkoff, de la Bruxelles, a fost anulată
15:50
Guvernul Bulgariei, presat să demisioneze Primanews.ro
Guvernul Bulgariei, presat să demisioneze
15:00
Apă potabilă din rezervele de stat va fi scoasă pentru a debloca criza din Prahova şi Dâmboviţa Primanews.ro
Apă potabilă din rezervele de stat va fi scoasă pentru a debloca criza din Prahova şi Dâmboviţa
14:40
Oana Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Obiectivele-cheie de azi privesc apărarea aeriană Primanews.ro
Oana Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Obiectivele-cheie de azi privesc apărarea aeriană
14:30
Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: Facem parte din această coaliţie, nu s-a schimbat nimic Primanews.ro
Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: Facem parte din această coaliţie, nu s-a schimbat nimic
14:20
UE aprobă un acord istoric pentru eliminarea importurilor de gaze ruseşti până în 2027 Primanews.ro
UE aprobă un acord istoric pentru eliminarea importurilor de gaze ruseşti până în 2027
14:00
Nicuşor Dan, despre cererea de demitere a Ministrului Mediului: Vinovăţia este la Apele Române. Suntem în ultimele zile de campanie electorală Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre cererea de demitere a Ministrului Mediului: Vinovăţia este la Apele Române. Suntem în ultimele zile de campanie electorală
13:50
Reacţia lui Mark Rutte după ce Putin a ameninţat Europa cu un război: „L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului” Primanews.ro
Reacţia lui Mark Rutte după ce Putin a ameninţat Europa cu un război: „L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului”
13:50
FOTO. Un raton s-a îmbătat şi a adormit în toaleta unui magazin în care intrase pe furiş Primanews.ro
FOTO. Un raton s-a îmbătat şi a adormit în toaleta unui magazin în care intrase pe furiş
13:50
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţiatorii spun că au deja 119 semnături Primanews.ro
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţiatorii spun că au deja 119 semnături
13:50
PSD acuză catastrofa de la Paltinu şi cere răspunderea ministrei Buzoianu: ”Nu există nicio scuză!” Primanews.ro
PSD acuză catastrofa de la Paltinu şi cere răspunderea ministrei Buzoianu: ”Nu există nicio scuză!”
13:40
Negocieri „productive”, rezultate zero. Cei trei piloni la care Putin nu renunţă Primanews.ro
Negocieri „productive”, rezultate zero. Cei trei piloni la care Putin nu renunţă
12:00
VIDEO. Teodorovici renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei: „Mă alătur lui Băluţă cu toată experienţa mea” Primanews.ro
VIDEO. Teodorovici renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei: „Mă alătur lui Băluţă cu toată experienţa mea”
11:50
VIDEO. Un autobuz electric fără şofer a transportat pasageri pe un aeroport din România Primanews.ro
VIDEO. Un autobuz electric fără şofer a transportat pasageri pe un aeroport din România
11:40
Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban şi la Viena cu cancelarul Christian Stocker Primanews.ro
Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban şi la Viena cu cancelarul Christian Stocker
05:50
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi" Primanews.ro
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
00:10
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor Primanews.ro
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
2 decembrie 2025
23:40
Criza apei din Prahova: Ministerul Sănătăţii activează celula de urgenţă. Spitalele din Bucureşti pregătite să preia pacienţi Primanews.ro
Criza apei din Prahova: Ministerul Sănătăţii activează celula de urgenţă. Spitalele din Bucureşti pregătite să preia pacienţi
23:40
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi". Liderul rus lansează noi ameninţări înaintea întâlnirii cu emisarii americani Primanews.ro
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi". Liderul rus lansează noi ameninţări înaintea întâlnirii cu emisarii americani
21:00
EXCLUSIV. Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare Primanews.ro
EXCLUSIV. Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare
20:20
VIDEO. A murit Artan de la Timpuri Noi Primanews.ro
VIDEO. A murit Artan de la Timpuri Noi
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
SURPRIZĂ. România urcă pe locul doi în topul destinaţiilor de export ale Ungariei Primanews.ro
SURPRIZĂ. România urcă pe locul doi în topul destinaţiilor de export ale Ungariei
17:50
BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina Primanews.ro
BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina
17:40
Premierul justifică reforma pensiilor magistraţilor prin echitate socială şi obligaţiile din PNRR: „Nicăieri într-o ţară civilizată nu există pensii cât ultimul salariu” Primanews.ro
Premierul justifică reforma pensiilor magistraţilor prin echitate socială şi obligaţiile din PNRR: „Nicăieri într-o ţară civilizată nu există pensii cât ultimul salariu”
17:40
VIDEO. Recuperare şi revitalizare la Vaţa Băi Primanews.ro
VIDEO. Recuperare şi revitalizare la Vaţa Băi
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.