Prime Video va folosi AI-ul pentru a găsi scene din filme

Programul de încurajarea listărilor pe bursă, din cadrul PNRR, nu a avut rezultate extraordinare, de fapt, nu au fost multe companii care să dorească să se listeze, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Viorel Băltărețu, la Profit.ro Maraton de Retail. Potrivit demnitarului, statul ar trebui să acorde anumite facilități companiilor pentru atragerea de capital de pe bursă.