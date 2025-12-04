Un nou brand auto chinezesc va intra în România în 2026 (face parte din grupul Chery)

23:20

POCO X8 Ultra este cel mai puternic smartphone POCO prezent pe piaţa din ţara noastră, iar despre el am povestit deja într-un articol anterior. Doar că acest device nu a venit singur, a mai venit cu un frate mai mic, un model mai accesibil, dar destul de bine dotat. Acesta se numeşte POCO X8 Pro. […] The post POCO X8 Pro – ecran OLED cu rezoluţie 2K şi rată de refresh la 120Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterie de 6210 mAh şi oferta de lansare în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.