Mohamed Salah, gata să plece de la Liverpool! Cine și-a manifestat interesul pentru egiptean
Antena Sport, 4 decembrie 2025 22:50
Chiar dacă și-a prelungit contractul chiar anul acesta cu Liverpool, Mohamed Salah are toate șansele să părăsească gruparea de pe Anfield în această iarnă sau chiar la finalul sezonului. Evaluat de Transfermarkt la 45 de milioane de euro, egipteanul a stârnit interesul cluburilor din Arabia Saudită, care și-au manifestat interesul și în trecut în a-l
Acum 10 minute
23:10
Neluțu Varga, replică fără menajamente după discursul dur al lui Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea” # Antena Sport
Neluțu Varga a venit cu replica după discursul dur al lui Louis Munteanu. Patronul de la CFR Cluj nu și-a menajat atacantul de 23 de ani și l-a sfătuit să arate mai mult fotbal și să vorbească mai puțin. Louis Munteanu a atacat-o pe CFR Cluj și a declarat că nivelul echipei este unul
Acum 30 minute
23:00
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României. Oltenii au defilat pe ”Ilie Oană” # Antena Sport
Ziua de joi a adus ultimele partide din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României. Petrolul – Universitatea Craiova a fost capul de afiș al zilei, iar jocul s-a încheiat cu o victorie clară pentru olteni. În aceeași zi, Metaloglobus a produs marea surpriză și a remizat la Clinceni contra celor de la CFR
22:50
Naţionala Germaniei este prima calificată în sferturile Campionatului Mondial, după ce a obţinut a doua victorie în grupa principală II şi, cu 8 puncte, trece mai departe. România a ratat sferturile şi mai are două meciuri, cu Senegal şi Elveţia, în grupa I. Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial Germania s-a impus, joi,
22:50
Mohamed Salah, gata să plece de la Liverpool! Cine și-a manifestat interesul pentru egiptean # Antena Sport
Chiar dacă și-a prelungit contractul chiar anul acesta cu Liverpool, Mohamed Salah are toate șansele să părăsească gruparea de pe Anfield în această iarnă sau chiar la finalul sezonului. Evaluat de Transfermarkt la 45 de milioane de euro, egipteanul a stârnit interesul cluburilor din Arabia Saudită, care și-au manifestat interesul și în trecut în a-l […] The post Mohamed Salah, gata să plece de la Liverpool! Cine și-a manifestat interesul pentru egiptean appeared first on Antena Sport.
22:50
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt! Recorduri naţionale # Antena Sport
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatul European de înot în bazin scurt, la Lublin. Asaftei s-a calificat la 200 m bras, Coman la 200 m bras şi Denis Popescu la 100 m spate. Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt
Acum o oră
22:20
Mihai Stoica s-a dezlănțuit după eșecul FCSB-ului din Cupă: „Să joace la echipa a doua sau cu Recolta Gheorghe Doja” # Antena Sport
Mihai Stoica a avut o reacție fermă după ce FCSB a fost învinsă categoric de UTA, scor 0-3, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Oficialul campioanei i-a avertizat pe jucători de faptul că vor ajunge la echipa a doua, dacă nu-și vor crește nivelul de joc. MM a transmis că nu mai acceptă
Acum 2 ore
22:00
Contract pe viață! Decizia istorică pe care ar urma să o ia cei de la Manchester City # Antena Sport
Phil Foden este un produs al academiei celor de la Manchester City, fiind un component al primei echipe din vara anului 2017. De atunci, englezul și-a arătat valoarea, fiind în prezent unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Pep Guardiola. Contractul său pe Etihad Stadium este scadent pe 30 iunie 2027, însă
21:50
Reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu: „Ca la divorț / Starea e proastă” # Antena Sport
Gabi Balint și Andrei Vochin au oferit reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu. Atacantul de 23 de ani s-a dezlănțuit după egalul cu Metaloglobus din Cupa României, scor 2-2, și a atacat-o pe CFR Cluj, mărturisind că sunt șanse să plece în iarnă. Gabi Balint s-a declarat convins de faptul că
Acum 4 ore
21:10
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre situația jucătorilor accidentați de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo. Partida din etapa a 19-a din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Daniel Bîrligea este marele absent de la duelul cu Dinamo. Atacantul s-a accidentat
21:00
„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare # Antena Sport
Louis Munteanu a avut un discurs dur după ce CFR Cluj s-a încurcat în a doua etapă a grupelor Cupei României, remizând cu Metaloglobus, scor 2-2. Atacantul de 23 de ani a transmis că echipa sa este la același nivel cu nou-promovata. Munteanu a cerut schimbări masive la CFR Cluj, în perioada de mercato
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:30
Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „De când eram în galerie la Dinamo visam la asta” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida „de foc" se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Căpitanul lui Dinamo a transmis un mesaj de luptă, mărturisind că își dorește enorm să marcheze în poarta campioanei.
20:30
The post Jurnal AntenaSport | Generația de Aur sună mobilizarea pentru calificarea la Mondial appeared first on Antena Sport.
20:30
Metaloglobus – CFR Cluj 2-2, în Cupa României. Echipele la Petrolul – Universitatea Craiova (21:00) # Antena Sport
Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB appeared first on Antena Sport.
20:00
Ianis Hagi nu se uită la bani! Suma uriașă plătită de fotbalist pentru căruciorul fiului său, Giorgios # Antena Sport
Ianis Hagi și Elena au devenit părinți în luna august, când s-a născut fiul lor Giorgios. Cei doi au luat în serios noua etapă din viața lor și au început să petreacă mult timp în preajma copilașului. Soția fotbalistului care activează în Turcia la Alanyaspor a publicat zilele acestea o serie de fotografii, în care
20:00
Gigi Becali vrea să-l dea afară, însă jucătorul refuză să plece de la FCSB. Suma care ar trebui să-i fie plătită # Antena Sport
Un jucător refuză să plece de la FCSB, deși Gigi Becali a anunțat că e gata să-l dea afară. David Kiki, fundașul de 32 de ani al campioanei, nu ia în calcul despărțirea de formația roș-albastră. David Kiki a fost titular în eșecul suferit de FCSB cu UTA, scor 0-3, în etapa a doua a
19:30
Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale # Antena Sport
Lionel Messi a oferit un amplu interviu pentru presa din Spania, iar starul celor de la Inter Miami a abordat mai multe subiecte, printre care și Cupa Mondială din 2026, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030. Fotbalistul în vârstă de 38 de ani a
19:20
Ilie Dumitrescu, verdict înaintea derby-ului FCSB – Dinamo. Pe cine vede favorită: „Va fi senzațional” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Ilie Dumitrescu o vede favorită pe FCSB în duelul cu marea rivală. Acesta a subliniat că roș-albaștrii și-au menajat titularii la
Acum 6 ore
19:10
Max Verstappen, înaintea ultimei etape a sezonului de Formula 1: „Sunt foarte relaxat, nu am nimic de pierdut” # Antena Sport
Max Verstappen a prefațat Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului de Formula 1. Cursa de pe circuitul Yas Marina va fi duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Max Verstappen, alături de Lando Norris și Oscar Piastri, vor lupta pentru titlul mondial în Abu Dhabi.
18:50
Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.
18:50
Hermannstadt a oficializat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, tehnicianul care fusese instalat pe banca sibienilor în vara anului 2021. După mai bine de patru ani pe banca echipei din Liga 1, acesta a rămas liber de contract. El reușise performanța de a ajunge în finala Cupei României în sezonul precedent, dar rezultatele din această stagiune
18:20
Argentina va merge la Campionatul Mondial din 2026 din postura de campioană en-titre, după triumful senzațional din Qatar. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo vor fi cei mai urmăriți jucători de la acest turneu final, având în vedere faptul că ambii sunt pe final de carieră. Starul celor de la Inter Miami a oferit un interviu
18:20
Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit planul pus la cale # Antena Sport
Generația de Aur e gata să facă un gest superb pentru „tricolorii" lui Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce plan au pus la cale foștii internaționali, înaintea duelului „de foc" din martie. „Mister" a transmis că mai mulți membrii ai Generației de Aur vor face deplasarea în Turcia, pentru a
17:50
Ilie Năstase (79 de ani) e gata să înceapă 2026 în fața judecătorilor. Fostul sportiv va avea al doilea termen de divorț cu Ioana la începutul anului viitor. Ioana Năstase (49 de ani) i-a intentat proces de divorț lui Ilie Năstase încă din urmă cu câteva luni și a rămas fermă asupra deciziei sale.
17:50
Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: „Sosirea lui se apropie” # Antena Sport
Presa din Franța vorbește tot mai mult despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Atacantul român este urmărit de mai multe cluburi de top din Hexagon, cei mai „vocali" fiind cei de la Nantes. „Canarii" ar oferi opt milioane de euro pentru fotbalistul evaluat de Transfermarkt la cinci milioane de euro. Sezonul acestuia
17:30
„Cum ai ajuns la FCSB?” Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana # Antena Sport
Florin Cernat (45 de ani) a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, la FCSB. Fostul jucător a semnat cu roș-albaștrii și este noul director sportiv al clubului condus de Gigi Becali. Cernat a dezvăluit că a discutat cu Mihai Stoica înainte să o lase pe Voluntari și să semneze cu FCSB. Acesta a dezvăluit
17:30
Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia” nemților # Antena Sport
Barcelona va reveni marți în UEFA Champions League și va primi pe teren propriu vizita celor de la Eintracht Frankfurt. Conducerea catalanilor vrea să preîntâmpine situația din 2022, când nu mai puțin de 30.000 de suporteri ai nemților au fost pe Camp Nou. Concret, la jocul din Liga Campionilor biletele vor putea fi cumpărate doar
Acum 8 ore
17:10
Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani # Antena Sport
Daniel Oprița este dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019. Daniel Oprița se află pe lista oficialilor de la Hermannstadt, echipă care cel mai probabil se va despărți de Marius Măldărășanu. Acesta nu a
16:50
În prezent jucător al celor de la Inter Miami, Lionel Messi și-a construit o carieră extraordinară în fotbal. De-a lungul timpului, acesta a lucrat cu diverși antrenori și a cucerit numeroase trofee. Argentinianul în vârstă de 38 de ani a oferit un interviu pentru presa din Spania și a transmis care este cel mai bun
16:50
Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie sunt în AntenaSport Update, de la golul lui Deian Sorescu, la mesajul lui Ovidiu Mihăilă pentru Bianca Bazaliu. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie 1. Stanciu, doar la FCSB Ioan Andone a anunţat că Nicolae Stanciu nu ar ajunge niciodată la
16:40
Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu # Antena Sport
Lando Norris și Oscar Piastri au oferit declarații despre ordinele de echipă de la McLaren, înaintea cursei decisive pentru titlul mondial. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi sâmbătă, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Marele favorit să câștige trofeul este Lando Norris, cel care are
16:30
Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută în direct: „Nu e normal” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după răbufnirea avută de patronul FCSB-ului în direct. După eșecul cu UTA din etapa a doua a grupelor Cupei României, scor 0-3, acesta s-a plâns de faptul că roș-albaștrii sunt nevoiți să joace toate cele trei meciuri din grupă în deplasare. În ultima etapă a grupelor Cupei
16:20
Coșmar pentru Xabi Alonso! Real Madrid a mai pierdut un titular. Nu va mai juca în 2025 # Antena Sport

16:10
Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate” # Antena Sport
FCSB a suferit miercuri seară un eșec rușinos în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar acum campioana Ligii 1 și-a mutat atenția către derby-ul cu Dinamo București, din cadrul etapei a 19-a. Suporterilor nu le-a căzut bine înfrângerea de la Arad și au decis să nu mai meargă la bază la ultimul antrenament […] The post Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate” appeared first on Antena Sport.
16:00
Interesul pentru “Derby de România” e, surprinzător, unul mic, având în vedere miza uriaşă pentru cele două echipe. FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Interes scăzut pentru “Derby de România” FCSB are mare […] The post Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB – Dinamo, de pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
15:50
Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo. […] The post Petrolul – Universitatea Craiova, meciul zilei din Cupa României! Programul complet appeared first on Antena Sport.
15:50
E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko # Antena Sport
Cu Musi care nu este refăcut, Dinamo mai primeşte o lovitură. Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreapta de la Dinamo, nu va fi recuperat pentru derby-ul cu FCSB de sâmbătă. Cel care a făcut anunţul este secundul Florentin Petre. Întrebat cât de mult vor cântări absențele lui Musi și Armstrong la derby, Florentin Petre […] The post E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko appeared first on Antena Sport.
15:20
Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf # Antena Sport
În 2008, Seydou Doumbia s-a aflat în proble la Rapid. Venea din Japonia, de la Kashiwa Reysol, şi timp de câteva săptămâni s-a antrenat cu formaţia giuleşteană, iar Mircea Rednic era antrenor. Jucătorul nu a fost păstrat, şi pentru el a urmat un parcurs interesant fotbalistic. Ivorianul Seydou Doumbia a evoluat pentru formaţii ca Young […] The post Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:10
Deian Sorescu, gol de senzaţie în Turcia! A înscris dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri! # Antena Sport
Deian Sorescu (28 de ani) a reuşit un gol de senzaţie în meciul pe care echipa lui, Gaziantep, l-a disputat în Cupa Turciei împotriva lui Yeşil Yalova FK, echipă din liga a 4-a. Gaziantep a învins-o cu 2-0 pe Yeşil Yalova, calificându-se în grupele Cupei Turciei. Deian Sorescu a marcat din lovitură liberă, de la […] The post Deian Sorescu, gol de senzaţie în Turcia! A înscris dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri! appeared first on Antena Sport.
14:40
O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta # Antena Sport
Născută în Rusia, Anastasia Potapova, aflată în prezent în top 100 WTA (locul 51 mondial), a anunţat, miercuri, că va reprezenta de acum înainte Austria. Este a treia jucătoare rusă care îşi schimbă naţionalitatea sportivă după Maria Timofeeva şi Kamilla Rakhimova, care au devenit uzbece în ultimele săptămâni. Pe 20 octombrie, Maria Timofeeva, în vârstă […] The post O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta appeared first on Antena Sport.
14:20
Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…” # Antena Sport
Bianca Bazaliu nu a prins lotul pentru Campionatul Mondial de handbal şi, ca un răspuns pentru decizia luată de antrenori, a postat o imagine pe Istagram, în care, acasă fiind, urmărea meciul Brazilia – Coreea de Sud, unul care s-a desfăşurat la aceeaşi oră cu “finala” României cu Ungaria (29-34). Interul stânga de 28 de […] The post Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…” appeared first on Antena Sport.
14:20
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă # Antena Sport
Alexandru Chipciu și Dan Nistor sunt doi jucători de bază pentru Universitatea Cluj. Cum angajamentele celor doi fotbalişti se termină în vara anului 2026, clubul a început deja negocierile pentru a prelungi înţelegerile. Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a anunțat că le-au fost oferite noi contracte celor doi fotbalişti. „Cred că o să încercăm să […] The post Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă appeared first on Antena Sport.
14:00
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Antena Sport
Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din […] The post Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
14:00
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an # Antena Sport
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni şi ratează meciurile de final de an. După el, un alt fotbalist părăseşte FCSB şi merge la naţională, cu detinaţia Benin. David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a prins lotul preliminar […] The post După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an appeared first on Antena Sport.
13:50
Jamal Murray, coordonatorul echipei Denver Nuggets, a înscris 52 de puncte în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 135-120, în faţa formaţiei Indiana Pacers, miercuri seara, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Este pentru a treia oară când Murray depăşeşte borna de 50 de puncte într-un meci, de la debutul carierei sale, însă […] The post Jamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers appeared first on Antena Sport.
13:50
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii # Antena Sport
Dennis Politic (25 de ani) a făcut deplasarea la meciul de Cupă cu UTA, dar nu a evoluat niciun minut. Acest lucru a reprezentat o surpriză, în condiţiile în care în echipa de start a FCSB-ului au fost Andrei Dăncuş (16 ani), Denis Colibăşanu (18 ani) şi Robert Necşulescu (18 ani). Cel din urmă a […] The post Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii appeared first on Antena Sport.
13:30
Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 # Antena Sport
Veşti dramatice despre Alexandru Matei (17 ani), mijlocașul ofensiv al celor de la UTA Arad. El a suferit o accidentare gravă în duelul câștigat de trupa lui Mihalcea (49 de ani), scor 3-0, contra lui FCSB în Cupa României. Tehnicianul gazdelor l-a aruncat în teren pe tânărul Alexandru Matei în minutul 81. Fotbalistul s-a accidentat […] The post Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0 appeared first on Antena Sport.
13:10
“Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, i-a criticat dur pe jucătorii trimişi în teren de Charalambous şi Pintilii la meciul de Cupă cu UTA. Conducerea FCSB-ului a decis să îi menajeze pe titulari, pentru a fi proaspeţi la meciul cu Dinamo, iar UTA a umilit-o pe FCSB, învingând-o cu 3-0 în Cupă. Mustaţă: “Jucătorii ar trebui […] The post “Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! appeared first on Antena Sport.
