Andra Gogan, despre momentul în care s-a întâlnit cu Shakira: "Este o eroină". Ce i-a transmis cântăreața internațională
SpyNews, 4 decembrie 2025 23:10
Andra Gogan a vorbit la Un show păcătos despre marea întâlnire dintre ea și Shakira. Artista a avut ocazia să stea de vorba cu cântăreața internațională și să o învețe cuvinte în limba română. Iată ce spune Shakira despre țara noastră!
Acum 10 minute
23:40
Accidentul din Oradea nu ar fi fost provocat din cauza vitezei! De ce ar fi zburat, de fapt, mașina peste sensul giratoriu # SpyNews
Inițial, se credea că accidentul șocant din Oradea ar fi fost provocat din cauza vitezei. Adevărul ar fi, de fapt, cu totul altul. Iată de ce ar fi zburat mașina peste sensul giratoriu!
Acum o oră
23:10
23:10
Fiica Marisei Paloma a împlinit patru ani. Cum a sărbătorit-o influencerița pe Iris, în vacanță, în Seychelles # SpyNews
Marisa Paloma și soțul ei se află în vacanță. Cei doi au plecat în Seychelles, alături de fiica lor. Iris a împlinit patru ani și a fost sărbătorită într-un loc de poveste.
Acum 2 ore
22:20
N-ai fi zis asta! Alina Chivulescu a recunoscut tot în fața camerelor de filmat! Secretul neștiut al actriței | VIDEO # SpyNews
Alina Chivulescu a recunoscut tot în fața camerelor de filmat. Cunoscuta actriță a dezvăluit lucruri pe care doar apropiații ei le cunosc. Totul, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:20
Răzvan Fodor, dezvăluiri sincere despre relația cu fiica sa! Prezentatorul e un tată cool pentru adolescenta de 14 ani: ”E cea mai șmecheră prietenie” | VIDEO # SpyNews
Răzvan Fodor este un tată cool, după cum chiar el se descrie, iar deși are o fiică de 14 ani, o adolescentă în toată regula, prezentatorul se bucură de o relație deosebită cu Diana, una mai degrabă de prieteni decât de tată și fiică. În exclusivitate pentru Spynews.ro, acesta ne-a spus cine este mai autoritar în familia lor: el sau Irina Fodor.
22:20
Surorile Odagiu, certuri colosale! Nu e loc de diplomaţie în relaţia lor! Momentul adevărului a fost filmat | VIDEO # SpyNews
Surorile Odagiu, interviu la dublu! Cele două actrițe vorbesc despre relația lor, dar și despre munca împreună. Ce fel de relație au cele două, dar și cum arată momentele tensionate dintre ele. Declarații savuroase!
22:20
Pavel Bartoș, interviu în exclusivitate, despre familie: "Sunt mult mai experimentat" | VIDEO # SpyNews
Am aflat cum este ca părinte Pavel Bartoș. Tata a trei fete, actorul a făcut declarații exclusive despre relația cu fiicele sale, cum își dorește acesta să fie perceput de proprii copii, dar și cum s-a schimbat situația în timp.
22:20
EXCLUSIV | Interceptări-bombă, în dosarul DIICOT care a zdruncinat sistemul | Stenograme exclusive # SpyNews
Cătălin Ușurelu, coleg cu „Blonda lui Coldea” în dosarul care a provocat un cutremur în lumea „specialilor”, a fost interceptat în toate pozițiile de DIICOT, chiar și în timp ce pregătea „liniuțe” și în timp ce se lăuda cum face rost de diferite substanțe de la medici. Medici pe care, mai nou, îi conduce, în calitate de director economic, poziție din care are acces nelimitat la tot ce își dorește.
22:20
Afaceristul care o mituia pe judecătoarea drogată, salvat de instanță | Statul român a rămas cu buza umflată # SpyNews
Afaceristul Mihai Pînzari, judecat pentru că îi dădea mită judecătoarei Ana-Maria Chirilă, care se droga de față cu propriii copii, a câștigat un proces extrem de important, după ce a evadat.
22:10
Accident șocant, în Oradea! O mașină a zburat peste sensul giratoriu. În ce stare este șoferul | VIDEO # SpyNews
Un accident ca în filme a avut loc în Oradea, miercuri seara! O mașina a zburat precum un avion peste sensul giratoriu, incident care a șocat comunitatea din oraș. Martorii au alertat autoritățile.
22:00
Kim Kardashian, față în față cu hoții care au jefuit-o! Starleta s-a prezentat la proces în Paris # SpyNews
Kim Kardashian s-a prezentat în fața judecătorilor de la Paris, la proces, după ce a fost jefuită în urmă cu 9 ani. Starleta s-a întâlnit cu cei care au dat atacul în camera ei de hotel și i-au sustras bijuterii valoroase. Kim Kardashian a intrat în sala de judecată cum nu te-ai fi așteptat!
21:50
Daiana de la Mireasa, declarații despre căsnicia cu Cristi, la un an de la divorț. Ce a enervat-o pe brunetă: „Doar eu știu ce-am trăit” # SpyNews
Daiana și Cristi de la Mireasa s-au căsătorit în marea finală a sezonului 11, însă căsnicia lor nu a durat. Cei doi s-au separat la scurt timp, după ce au făcut marele pas. Chiar dacă a trecut aproape un an, bruneta a primit mesaje legate de căsnicia cu Cristi.
Acum 4 ore
21:10
Vanessa, cea despre care se spunea că ar fi femeia cu care Bogdan de la Ploiești ar fi înșelat-o pe Cristina Pucean, s-a afișat în ipostaze neașteptate. Șatena i-a cunoscut mama cântărețului! Cum au reacționat fanii.
21:10
Andreea Bănică, probleme de sănătate cu fiul ei, înainte de vacanță. Ce s-a întâmplat cu Noah # SpyNews
Andreea Bănică și familia ei vor pleca în vacanță luna aceasta, în Costa Rica, însă Noah a început să se simtă rău în aceste zile. Cântăreața a mers cu fiul ei la medic din timp.
20:40
S-a desemnat deja culoarea anului 2026. Este vorba despre Cloud Dancer, o nuanță de alb aerat. Conform specialiștilor, această nuanță este un simbol al unui nou început și aduce noroc. Iată cum o poți integra în ținute!
20:40
Anca Lungu și-a sărbătorit mama. Fosta prezentatoare TV, imagini de colecție alături de femeia care i-a dat viață # SpyNews
A fost o zi importantă în familia Ancăi Lungu. Fosta prezentatoare TV și-a sărbătorit mama. Femeia care i-a dat viață a împlinit 60 de ani, iar vedeta a făcut publice mai multe imagini alături de mama ei.
20:10
Cum au explicat Diana și Sorin de la Mireasa decizia de a nu se căsători. De ce ar fi vrut să depună actele, deși nu sunt siguri de relația lor # SpyNews
Diana și Sorin de la Mireasa formează un cuplu din nou de câteva zile. Cei doi au discutat despre varianta de a se căsători în competiție, însă au decis să nu facă pasul cel mare în emisiune. Totuși, au vrut să depună actele.
20:00
Loredana Chivu este mai mult decât pregătită pentru Crăciun. Vedeta și-a cumpărat un brad spectaculos care a costat destul de mult. Frumoasa șatenă nu se joacă atunci când vine vorba despre decorațiuni pentru sărbători!
Acum 6 ore
19:40
Oana Lis le-a pus la punct pe femeile care o critică. Cum a reacționat, după ce i s-a spus că nu se îngrijește # SpyNews
Oana Lis a recunoscut că nu trece prin cea mai bună perioadă, căci și-a rupt mâna. Soția lui Viorel Lis se recuperează în continuare și a primit comentarii în care a fost acuzată că nu se îngrijește, la care a reacționat.
19:20
Cât de mult a slăbit Antonia, fiica cea mare a lui Robert Lele. S-a transformat total într-un timp scurt # SpyNews
Antonia, fiica cea mare a lui Robert Lele, și-a pus ambiția la încercare. Copila a reușit să slăbească destul de multe kilograme într-un timp record. Iată cum arată acum primul copil al cântărețului!
19:10
Vlad Gherman, copleșit de durere, la mormântul bunicului său. Gestul pe care îl face de fiecare dată când merge la locul lui de veci # SpyNews
Vlad Gherman a mers de curând la mormântul bunicului său. Chiar dacă apare mereu cu zâmbetul pe buze, actorul a recunoscut că moartea bunicului său este un subiect sensibil. Vrea să îi păstreze amintirea vie cât mai mult. Gestul pe care îl face de fiecare dată când merge la locul lui de veci.
18:50
Cum arată Oana Roman fără niciun fel de filtru și complet nemachiată. Vedeta s-a afișat fără nicio ezitare # SpyNews
Oana Roman s-a afișat complet nemachiată și fără niciun filtru. Vedeta le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele sociale cum îi arată tenul curat și natural la vârsta de aproape 50 de ani.
18:40
Nicoleta Guță, urare emoționantă pentru tatăl său, de ziua lui de naștere. Manelistul a împlinit ieri 58 de ani # SpyNews
Nicolae Guță și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Manelistul a împlinit 58 de ani și a fost sărbătorit în familie. Nicoleta Guță i-a transmis un mesaj emoționant, alături de câteva imagini în care apar împreună.
18:20
Unde a mers Cristina Pucean, în timp ce Bogdan de la Ploiești se afișa cu Vanessa. Era distrusă de durere # SpyNews
Bogdan de la Ploiești s-a afișat ieri alături de Vanessa, la câteva zile după ce el și Cristina Pucean au fost la petrecerea organizată de fiul lui Costel Biju și soția lui. Dansatoarea pare că este interesată de viața manelistului, chiar dacă s-a zvonit că s-ar putea să formeze un cuplu în continuare.
18:20
De ce preferă Alina Ceușan să doarmă la hotel, deși are casă în Cluj. Influencerița a deslușit "misterul" # SpyNews
Alina Ceușan a fost întrebată de ce preferă să doarmă la hotel și nu în propria casă din Cluj. Influencerița a decis să "facă lumină" în acest caz și să răspundă curiozităților. Iată care este, de fapt, motivul!
18:00
Al doilea cuplu logodit la Mireasa. Cererea în căsătorie a fost emoționantă: “O să încerc să te fac cel mai fericit om!” # SpyNews
Lacrimile de fericire se împletesc cu promisiunile într-un dans al iubirii care transmite emoția din inimile concurenților până în casele telespectatorilor care urmăresc fiecare poveste de dragoste construită la Mireasa. Al doilea cuplu s-a logodit în emisiunea care unește sufletele dornice să pornească pe drumul vieții împreună, iar momentul a fost spectaculos.
Acum 8 ore
17:40
Daniela Roba a fost înșelată de iubitul de culoare, motiv pentru care cei doi s-au despărțit. Ei bine, acum, make-up artista și bărbatul în cauză au revenit la sentimente mult mai bune. Amorezii s-au împăcat!
17:40
Cum a răspuns Iasmina, iubita lui Bogdan Mocanu, atunci când a fost întrebată de relația lor. S-a mutat deja singură # SpyNews
Bogdan Mocanu și iubita lui nu ar mai forma un cuplu. Cei doi au tot fost întrebați în această perioadă dacă s-au despărțit, însă niciunul nu a dat prea multe din casă. Urmăritorii Iasminei au fost, totuși, curioși să afle ce s-a întâmplat, mai ales că bruneta s-a mutat singură, în Iași.
17:00
Specialiștii avertizează: tot mai multe femei apelează la operația de eliminare a coastelor pentru o talie subțire. Ce a pățit o tânără # SpyNews
Din dorința de a arăta cât mai bine, tot mai multe femei recurg la măsuri extreme, una dintre ele fiind operația de eliminare a coastelor. O tânără de 28 de ani și-a făcut operația din același motiv. I-au fost eliminate șase coaste, trei din fiecare parte.
16:30
Ancheta se complică din ce în ce mai mult în cazul Ștefaniei Szabo. Medicul din Buzău nu a murit din cauza unui avc sau infarct, așa cum s-a suspectat, ci pentru că nu mai avea aer în plămâni. Iată întregul film tragic de la finalul lunii octombrie.
16:30
Carmen Grebenișan și Ilona Brezoianu sunt doar două dintre vedetele de la noi care au devenit mame pentru prima dată în 2025. Roxana Nemeș trăiește o dublă fericire de când a devenit mamă de gemeni, la fel și Irina Lepa, care în urmă cu câteva săptămâni a devenit mamă a doua oară.
16:00
Noi informații în cazul tânărului britanic dispărut în Bucegi! Nu ar exista date că băiatul mergea spre Castelul Bran # SpyNews
Noi informații în cazul tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi! Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Brașov, nu există dovezi că tânărul se îndrepta spre Castelul Bran, așa cum se presupusese inițial.
16:00
15:50
Cum și-a decorat Tzancă Uraganu casa de Crăciun! Cântărețul și Alina Marymar au ales un brad atipic # SpyNews
Tzancă Uraganu și Alina Marymar și-au decorat casa de Crăciun! Iubita cântărețului a postat primnele imagini din vila lor de lux și s-a declarat surprinsă de felul în care arată bradul de Crăciun. O altă vedetă a ales un model asemănător.
15:50
Anca Pandrea, despre povestea de iubire cu regretatul Iurie Darie! Mărturisiri, duminică la “Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV” revine cu o nouă ediție prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, o emisiune plină de dezvăluiri, emoție și povești care au marcat showbizul românesc.
Acum 12 ore
15:10
Cum arată fiica lui Dan Drăghici în anul 2025. Ce relație au cei doi, după ce manelistul a fost eliberat din închisoare # SpyNews
Dan Drăghici a fost eliberat din închisoare recent și s-a întors în România. Manelistul a reluat legătura cu familia lui, inclusiv cu fiica acestuia. Fetița pe care o știau fanii tatălui ei s-a transformat într-o domnișoară în toată regula.
15:10
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în cadrul ediției speciale Observator 19 # SpyNews
Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din America înaintea barajului cu Turcia din luna martie a anului viitor, în direct!
14:40
Medicii trag un semnal de alarmă! Cazurile de gripă au crescut cu 50% în spitalele din Anglia. Din peste 2.000 de pacienți internați zilnic, 69 dintre ei sunt la terapie intensivă. Iată cum poți să ai grijă de sănătatea ta.
14:40
De Sântul Nicolae, dăm startul distracției alături de Mirela Vaida și arțiști consacrați, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă seara, de la ora 19:00, pregătiți-vă pentru încă o ediție plină de energie, muzică bună și hohote de râs la „Petrecem în familie”, unde Mirela Vaida, gazda emisiunii, nu doar conduce atmosfera, ci și cântă alături de invitații ei, așa cum numai ea știe să o facă.
14:10
Protagoniștii ediției de sâmbătă ai emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi sunt Keo și Diana Bișinicu, alături de fiica ei, Riana.
14:10
Medicul acuzat de moartea lui Matthew Perry a fost condamnat la închisoare! Decizia instanței este definitivă # SpyNews
Medicul acuzat de neglijență în cazul morții actorului Matthew Perry a fost condamnat la închisoare. Decizia instanței este definitivă, iar cadrul medical va petrece 30 de luni închis.
14:10
Sâmbătă, la Visul românesc-Succes American: Cum au construit Oana și Gerald Ciolacu un imperiu în imobiliare în Las Vegas! # SpyNews
În ediția de sâmbătă, Mădălina Bălan ne poartă în culisele uneia dintre cele mai impresionante povești de succes românești din America: Oana și Gerald Ciolacu.
13:50
Anul reconstrucției în relații. Aflaţi ce ne pregăteşte 2026 pe plan personal, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
În noua ediție “Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, pășim împreună într-un 2026 încărcat de energii uriașe, profunde și radical transformatoare. De această dată îl avem alături pe Valeriu Pănoiu, numerolog, astrolog, filolog, care ne ajută să înțelegem cu claritate ce aduc marile tranzite ale anului și cum se rescriu direcțiile noastre personale și colective.
13:50
Olga Barcari a dezvăluit de ce s-a întâlnit cu Dan Alexa! Prima reacție a brunetei: ”Am stat la masă, am vorbit” # SpyNews
Olga Barcari și Dan Alexa au fost surprinși împreună, la același restaurant! Fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit în exclusivitate la Știrile Antena Stars motivul întâlnirii lor și ce s-a întâmplat la masă!
13:10
Roxana Moise credea că s-a vindecat! Fosta sportivă le spunea prietenilor că tratamentul și-a făcut efectul # SpyNews
Deși a suferit de boală gravă, Roxana Moise a încercat întotdeauna să fie bine în fața prietenilor ei. Cătălin Cazacu a făcut declarații în exclusivitate pentru Spynews.ro despre ultimele discuții pe care le-a avut cu ea, înainte să moară.
13:00
Cine este familia Corduneanu și de ce sunt considerați interlopi. De ce lumea se ferește de ei # SpyNews
Familia Corduneanu este descrisă ca fiind una dintre cele mai temute și controversate familii din România. Considerată de mulți drept o familie de interlopi, aceștia au fost mereu în centrul atenției prin prisma legăturilor lor cu lumea interlopă și problemelor cu legea.
12:20
Peste 100.000 de persoane sunt afectate de criza apei din Prahova, iar printre acestea se numără și Marina Voica. Celebra cântăreață a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre cum se descurcă fără apă și cum face față acestei situații.
12:20
Norvegia a lansat primul tren panoramic nocturn din care poate fi admirată aurora boreală. Vagoanele au acoperișuri și pereți din sticlă # SpyNews
Norvegia a făcut un pas important în ceea ce privește turismul. A fost lansat primul tren panoramic nocturn din care pasagerii pot admira în toată splendoarea aurora boreală. Cu vagoane dotate cu acoperișuri și pereți din sticlă, această experiență unică le permite călătorilor să se bucure de spectacolul uluitor al fenomenului natural.
11:50
Meteorologii anunță vreme severă în România! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis avertizări de cod galben și portocaliu pentru mai multe zone din țară.
11:40
Cum arată piciorul Alinei Pușcaș după ce a fost injectată cu peste 20 de ace: ”Voi face vânătăi” # SpyNews
Alina Pușcaș și-a făcut o procedură pentru care a trecut prin dureri! După această intervenție, prezentatoarea ”Te cunosc de undeva” a postat imagini cu picioarele ei la o zi de când a fost la salon.
