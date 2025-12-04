Gândul a prins-o, din nou, cu minciuna pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control

17:30

Podul peste Argeș de la Budești, aflat la doar 20 de kilometri de București, s-a rupt azi noapte în mai multe locuri, iar apa se scurge acum prin zonele afectate. Debitul foarte puternic s-a produs ca urmare a deversărilor din barajele din amonte. Echipele de la Apele Române au intervenit la fața locului. Situația este […]