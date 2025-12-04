Gândul a prins-o, din nou, cu minciuna pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control
Gândul, 4 decembrie 2025 23:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost prinsă, din nou, cu minciuna. Pe 26 noiembrie, într-o emisiune transmisă de Digi24, aceasta spunea că nu e posibilă o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și susținea că situația este sub control. Câteva zile mai tarziu, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
23:50
Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost prinsă, din nou, cu minciuna. Pe 26 noiembrie, într-o emisiune transmisă de Digi24, aceasta spunea că nu e posibilă o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și susținea că situația este sub control. Câteva zile mai tarziu, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români […]
23:50
Rețeta delicioasă de pui cu orez și ciuperci. Este ușor de preparat și va fi gata în mai puțin de o oră # Gândul
Puiul cu orez și ciuperci reprezintă o rețetă simplă, dar delicioasă, perfectă pentru orice masă. Mai mult, va fi gata foarte rapid și nici nu are nevoie de ingrediente prea complicate. În mod normal, dacă se respectă toți pașii, acest preparat va fi gata în mai puțin de o oră. Ingrediente pentru rețeta de pui […]
Acum 15 minute
23:40
Cât costă o vacanță în Laponia și care sunt atracțiile turistice pe tărâmul lui Moș Crăciun. Pachetele includ zborul, cazarea și unele activități # Gândul
Laponia a devenit una dintre cele mai căutate destinații de iarnă pentru români, printre cele mai populare atracții fiind plimbările cu sania trasă de reni sau de câini husky, vizita la Satul lui Moș Crăciun, luminile Aurorei Boreale, dar și atmosfera autentică de iarnă din acest loc de poveste. Pachetele turistice sunt complete și includ […]
Acum 30 minute
23:30
Autoritățile din Italia introduc un sistem revoluționar de rambursare pentru șoferii care întâmpină întârzieri pe autostrăzi din cauza lucrărilor sau a perturbărilor de trafic. Sistemul va fi implementat începând cu anul 2026 și va compensa automat conducătorii auto afectați, scrie cotidianul austriac Krone Zeitung. Sistemul se bazează pe compararea timpului real de călătorie cu un […]
23:30
Cea mai bună pâine din lume poate fi preparată chiar la tine acasă. Este o adevărată delicatesă, iar oamenii o produc de secole # Gândul
O anumită pâine a fost aleasă drept una dintre cele mai bune din întreaga lume. Este una originară din nordul Portugaliei, iar oamenii o produc de secole. Se numește broa de milho (pâine de porumb sau pâine de mălai), o pâine pregătită dintr-un amestec de mălai, secară sau făină de grâu, și a fost votată […]
Acum o oră
23:20
Gândul a prins-o, din nou, cu minciuna pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost prinsă, din nou, cu minciuna. Pe 26 noiembrie, într-o emisiune transmisă de Digi24, aceasta spunea că nu e posibilă o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și susținea că situația este sub control. Câteva zile mai tarziu, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români […]
23:00
Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051 # Gândul
Populația Ucrainei a scăzut de la 42 de milioane înainte de invazia Rusiei din 2022, până la sub 36 de milioane. Specialiștii în demografie avertizează că populația ucraineană ar putea ajunge la 25 de milioane până în 2051. Nașterile au scăzut considerabil, decesele depășesc nașterile cu 3 la 1, iar speranța de viață a bărbaților […]
23:00
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje # Gândul
Dubai mai deține un record: Ciel Tower, noul hotel din Dubai Marina. Acesta a devenit, oficial, cel mai înalt hotel din lume. Are 377 de metri înălțime. Dar partea interesantă este că performanța nu a fost deloc planificată de la bun început, ci proiectul a crescut treptat, pe măsură ce planurile erau rescrise și se […]
Acum 2 ore
22:30
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe # Gândul
Un cuplu din Germania deține oficial recordul mondial pentru că a reușit să decoreze 621 de brazi spectaculoși sub același acoperiș. Astfel, în casa lui Susanne și Thomas Jeromin fiecare cameră strălucește de luminițe și energie festivă. Sufrageria e plină cu brazi înalți, iar biroul pare o peșteră de iarnă magică. Chiar și bucătăria sclipeste, […]
22:30
Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării # Gândul
„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”, a răspuns Ioana Ene Dogioiu, într-un răspuns pentru Gândul întrebată fiind de costurile deplasării doamnei care îl însoțește […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, Anca Alexandrescu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri […]
22:10
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt # Gândul
Nu doar cosmeticele, bijuteriile și băuturile fine se fură, ci din magazine dispar de la raft și produse ca ciocolata, cașcavalul, mezelurile, cafea sau pasta de dinți. Așa se face că în marile supermaketuri chiar și cele mai banale produse, de până la 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt. De ka […]
22:00
Motivul pentru care o femeie a ajuns din nou pe masa de operație, la doar câteva luni după ce suferise o altă intervenție chirurgicală # Gândul
O italiancă de 42 de ani, din Modena, a trecut prin momente cumplite după o intervenție chirurgicală. Ea a mers la o clinică din Napoli pentru o procedură de abdominoplastie, însă după luni de dureri abdominale, ea a ajuns din nou pe mâna medicilor. La cinci după operație, în urma unei tomografii computerizate, aceștia au […]
Acum 4 ore
21:40
Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus în cadrul unei emisiuni realizate de Digi24 că nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru. Deși social-democrații inistă ca Diana Buzoianu să plece din […]
21:30
Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an # Gândul
Satul mic din Marea Britanie este complet închis publicului, cea mai mare parte din an. Însă chiar în această lună, el își va redeschide porțile pentru turiștii din întreaga lume, care doresc să exploreze locul. Satul datează din secolul al XI-lea, iar oamenii îl pot vizita doar pentru câteva zile. La prima vedere, satul Imber […]
21:10
Ceea ce rămâne după aceste zile febrile de dezvăluiri, negocieri discrete, contrapropuneri europene și contre publice privind dosarul ucrainean nu este conținutul schiţei de plan în 28 de puncte privind pacea in Ucraina ci arhitectura care se întrezărește în fundal şi mai ales locul Ucrainei în obiectivele SUA faţă de Rusia. Începem cu informațiile revelate […]
21:10
Un șofer i-a uimit pe polițiștii care efectuau un filtru pe Calea Ferentari din Capitală. Nu a oprit la semnalul lor, iar ce a urmat e halucinant # Gândul
Un control rutier de rutină de pe Calea Ferentari din Capitală s-a transformat într-o intervenție spectaculoasă după ce un șofer în vârstă de 40 de ani a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, deși ulterior nu a fost descoperite nereguli asupra sa, care să justifice în vreun fel gestul. Mai mult, bărbatul a declanșat o […]
21:10
Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe # Gândul
Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota concursul muzical Eurovision de anul viitor. Motivul care i-a împins la acest gest fără precedent în istoria concursului muzical european este că i s-a permis Israelului să participe în continuare, deși se află în război cu grupările teroriste Hamas din Fâșia Gaza, Hezbollah din Liban și cu grupul […]
21:00
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România # Gândul
În aceste zile, Europa este lovită de un ciclon mediteranean, denumit Cassio, care aduce cantități uriașe de ploi în țări ca Italia, Grecia și Austria. Și în România se simt efectelor, conform ANM. Ciclonul mediteranean denumit Cassio de Serviciul Meterologic Italian și Dieter, de către Universitatea din Berlin, s-a format pe 2 decembrie, în sudul […]
20:50
Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat legea când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC # Gândul
Biroul Electoral de Circumscripție București (BEC) intervine în cazul clipului în care apar președintele Nicușor Dan și candidatul la alegerile din 7 decembrie, Cătălin Drulă. Decizia vine după ce clipul a generat controverse și a fost perceput ca un material electoral în favoarea candidatului USR și împotriva contracandidatului PNL, Ciprian Ciucu. Biroul Electoral a decis […]
20:20
Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii # Gândul
Specialiștii spun că există anumite alimente simple care pot fi foarte importante pentru longevitate. Se știe că, alimentele pe care le consumăm pot avea un impact important asupra organismului, iar asta se va vedea, în cele din urmă, în speranța de viață pe care o putem avea. Potrivit specialiștilor, o dietă bogată în fructe, lapte […]
20:10
Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească # Gândul
În India, un băiețel a participat la prima sa sesiune de antrenament de șah de patru or, a plâns. După numai o lună a început să fie mai bun. După aproximativ 7 luni, a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a fost inclus în clasamentul Federației Internaționale de Șah. La vârsta sa a […]
20:10
Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa # Gândul
Corporația maghiară de petrol și gaze MOL a informat oficialii americani că este interesată să achiziționeze activele companiei ruse LUKOIL din Europa, anunță Reuters. Astfel, MOL se alătură unei liste tot mai mari de candidați care doresc să preia activele companiilor rusești sancționate de Statele Unite, Lukoil și Rosneft. Lukoil discută în prezent cu mai […]
Acum 6 ore
19:50
În această noapte, pe cer se poate observa superluna din decembrie, denumită și „Luna Rece”, care este ultima superlună din acest an. „Luna apare aproape de apusul soarelui, iar motivul pentru care o vedem plină este că se află exact opus soarelui pe cer”, spune Noah Petro, cercetător NASA implicat în misiunea Artemis III, care […]
19:50
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:50
Economia românească se clatină. Numărul firmelor care au depus cereri pentru intrarea în insolvență a crescut cu 46,5% în luna noiembrie # Gândul
După o perioadă în care firmele au beneficiat de ajutoare de stat și stabilitate, economia românească se lovește acum de o creștere alarmantă a numărului de insolvențe și falimente. Dobânzile mari, inflația și modificările fiscale au dus la o reducere drastică a numărului de companii mici și medii care nu mai fac față împovărării fiscale. […]
19:40
Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis într-o postare pe pagina de Facebook că a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică ordonanța de urgență care prevede combaterea extremismului. Oficialul spune că statul român trebuie să adopte o lege care să fie suficient de clară în definirea unor infracțiuni. „Am transmis Parlamentului cererea de […]
19:30
Memorandum strategic la Bruxelles: România, Grecia și Bulgaria unesc Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport # Gândul
Miercuri, 3 decembrie 2025, la sediul Comisiei Europene, în Bruxelles, a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind întărirea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei coridorului de transport Marea Neagră-Marea Egee. Evenimentul a reunit reprezentanți la nivel înalt ai ministerelor de resort ale României, Bulgariei, Greciei, ai Comisiei Europene și ai Băncii Europene […]
19:30
Un tren rapid va lega trei orașe frumoase din Europa, iar biletul oferă mic dejun și confort de cinci stele. Care este prețul unei călătorii de lux # Gândul
Elveția va avea, începând cu primăvara anului 2026, o legătură feroviară directă și rapidă cu Scandinavia, printr-un tren de noapte de lux care va conecta orașele Basel, Copenhaga și Malmö. Inițiativa, anunțată de Căile Ferate Federale Elvețiene (SBB), promite să transforme călătoria pe șine într-o experiență de lux, oferind pasagerilor săi confort de cinci stele, […]
19:20
Reacția unui belgian care a mâncat ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole în singurul local românesc din Limburg # Gândul
Un restaurant românesc în inima Limburgului olandez și-a deschis recent ușile, aducând o experiență culinară unică în regiune. Conform publicației olandeze De Limburger, restaurantul La Bunica din Eygelshoven oferă o gamă variată de preparate tradiționale românești, de la supe consistente până la deserturi delicioase. Restaurantul, deschis în primăvara acestui an, este, de altfel, singurul local […]
19:20
Ilie Bolojan și-a luat concubina în vizită oficială, în Austria. Cei doi și-au făcut apariția, de mână, la ambasada României din Viena. Este prima dată când premierul și partenera apar împreună la un eveniment extern # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a surprins mass-media, miercuri seară, la recepția organizată la Ambasada României la Viena cu ocazia Zilei Naționale. Nu prin discurs, ci prin faptul că și-a făcut prezența alături de concubina sa, foarte rar văzută la brațul și de mâna premierului Bolojan. Doamna, elegantă și zâmbitoare a intrat la brațul premierului în sediul […]
18:50
Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. ”Imediat a remarcat și m-a atenționat” # Gândul
Un robot polițist a dirijat traficul de pe străzile unui oraș din China. Este vorba despre modelul Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou, printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale. Acesta folosește senzori și alerte automate, pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang. Robotul a debutat la începutul lunii decembrie pe străzile […]
18:50
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit joi autorizația pentru continuarea funcționării benzinăriilor marca Lukoil din afara Rusiei, suspendând unele sancțiuni impuse gigantului energetic rus. Această mișcare permite, în mod efectiv, benzinăriilor marca Lukoil din țări precum Statele Unite să continue să deservească clienții, împiedicând în același timp banii să se întoarcă în Rusia, care se află […]
18:40
Ce a spus Corina Dănilă despre Oana Zăvoranu. Au jucat împreună în telenovela ”Numai iubirea” # Gândul
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, a făcut declarații despre Oana Zăvoranu, cea alături de care a jucat în telenovela ”Numai Iubirea”. În urmă cu ani, Corina Dănilă a jucat rolul Anei Dogaru în telenovela ”Numai iubirea”, unde i-a avut ca parteneri, printre alții, pe Alexandru Papadopol și Oana Zăvoranu. Prezentă la emisiunea […]
18:40
Joi, 4 decembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 30 noiembrie 2025, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, […]
18:20
Pentru început 35 de jucători vor alcătui lotul echipei naționale pentru Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026, ce se va disputa între 15 ianuarie și 1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia. Dinamo, care este campioana României, oferă cei mai mulți jucători la lot, șase, urmată de Minaur Baia Mare (5), Poli […]
18:20
Magistrala M4, radiografia unuia dintre cele mai importante proiecte din Capitală. 14 stații și o investiție de miliarde din fonduri nerambursabile # Gândul
Magistrala M4 va fi prelungită cu 14 stații care vor parcurge Bucureștiul de la stația Gara de Nord până la Gara Progresu, în zona de sud. Impresionantul proiect de infrastructură este rezultatul unei investiții din bani europeni în valoare ade 3,5 miliarde de euro. Ordinul pentru prelungirea magistralei M4 a fost semnat joi de primarul […]
18:20
Ministrul Sănătăţii a anunțat că sunt 350 de pacienţi internaţi în cele cinci spitale din judeţul Prahova, care nu au apă # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat, joi, că în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Pacienții nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitare iau probe de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne. ”În […]
18:20
Eugen Teodorovici explică de ce s-a retras din cursa pentru PMB. Ce a negociat fostul ministru de Finanțe cu Daniel Băluță # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul independent la funcția de primar general al Capitalei, Eugen Teodorovici, a explicat motivele din spatele deciziei sale. Fostul ministru de Finanțe din cabinetul Dăncilă îl va susține pe social-democratul Daniel Băluță și speră ca acesta să-i continue proiectele. Candidatul independent Eugen Orlando Teodorovici a dat detalii, […]
18:10
Mai avem parchete în țara asta? Cine și pentru ce ar trebui anchetat în cazul crizei de apă și dezastrul preconizat, dar nesoluționat! # Gândul
A șaptea zi de criză. Găleți, bidoane, oameni disperați în căutarea unei guri de apă. „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române!”, a zis buimacul de la Cotroceni, Nicușor Dan. Hai, domnule Președinte! Doar atâta, doar acolo? Aici nu facem activism civic și dăm în judecată pe cine credem noi că sunt vinovați! Și […]
Acum 8 ore
17:50
Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului” # Gândul
Magistrala de metrou M4, Străulești-Gara de Nord, va fi prelungită cu 11 kilometri și în urma proiectului inițiat de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Tronsonul va asigura legătura cetățenilor cu sudul Capitalei, la Gara Progresu. Magistrala M4, considerat unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Capitalei, finanțat cu bani europeni. Prelungirea magistralei […]
17:50
Marcela și-a transformat viața într-un experiment. A cheltuit peste 100.000 de dolari pentru a rămâne tânără cât mai mult timp: „Sunt ca un vampir” # Gândul
Marcela Iglesias, o argntiniancă stabilită la Hollywood, combină intervențiile chirurgicale, transfuzia de plasma tânără și terapiile de celule stem și grăsime de la donatori într-o permanentă căutare a tinereții veșnice. Aceasta a mărturisit că a investit deja peste 100.000 de dolari ca să–și conserve starea de acum, însă că acesta e numai începutul. Marcela Iglesias, […]
17:50
UE lansează planul „pre-pandemic” ca să oprească gripa aviară să ajungă la oameni. Virusul H5N1 suferă o mutație majoră # Gândul
Țările europene sunt sfătuite să fie pregătite să crească capacitatea spitalelor, să încurajeze purtarea măștii și să izoleze persoanele bolnave, în cadrul unui plan pentru prevenirea unei pandemii de gripă aviară. Centrul European pentru Prevenirea Bolilor a transmis deja documentul miniștrilor Sănătății din UE. De ce se întâmplă toate acestea? Virusul H5N1 suferă o mutație majoră: […]
17:40
Ozana Barabancea, în vârstă de 55 de ani, arată impecabil. Artista a slăbit foarte mult. Aceasta a dezvăluit câte kilograme are acum. În ultima vreme, Ozana Barabancea a trecut printr-o schimbare radicală de look. Aceasta a slăbit și afișează o siluetă demnă de invidiat. Artista a dezvăluit, pentru revista Viva, câte kilograme a reușit să […]
17:30
Podul peste Argeș de la Budești, aflat la doar 20 de kilometri de București, s-a rupt azi noapte în mai multe locuri, iar apa se scurge acum prin zonele afectate. Debitul foarte puternic s-a produs ca urmare a deversărilor din barajele din amonte. Echipele de la Apele Române au intervenit la fața locului. Situația este […]
17:20
Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului” # Gândul
Toni Neacșu, fost membru CSM, susține că, scrisoarea trimisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene către Comisia Europene cu privire la neîndeplinierea obligațiilor necesare pentru deblocarea sumei de 869 de milioane de euro din PNRR, suspendată la 28 mai 2025, este „un document oficial care sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului pe ultimele 6 […]
17:20
Două poduri au cedat în două localităţi din județul Călăraşi, din cauza debitului mare de apă, după ce s-a dat drumul barajului Mihăilești, „în zona Crivăţ şi în zona Budeşti”, a confirmat Mihai Ilie, primarul din Budești, pentru Antena 3 CNN. În urma acestor incidente, nu există oameni în pericol, pentru că nu sunt locuinţe […]
17:20
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai # Gândul
Echipajul de 8+1 mixt a fost premiat, în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025, pentru medalia de aur obținută la Campionatul Mondial de la Shanghai. Echipajul României a fost urmat de cele ale Italiei și Noii Zeelande, la CM de canotaj. Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la Campionatul Mondial de anul […]
17:00
Vladimir Putin și-a început vizita de două zile în India. A fost întâmpinat de premierul indian, Narendra Modi, la scara avionului # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul Narendra Modi se pregătesc să se întâlnească. Portretele lor au inundat aproape toate panourile publicitare din India în ultimele săptămâni, alături de drapelele celor două națiuni. Pe un poster apare mesajul „Dialogul a început acum câteva decenii. Acum, doar urcăm volumul mai sus.” Un alt panou publicitar transmite mesajul […]
17:00
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție # Gândul
Un român a mers la târgurile de Crăciun din București și nu mică i-a fost mirarea atunci când a văzut cât a plătit pentru două ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul plătit pentru 9 minute de distracție la târg. Începând cu data de 29 noiembrie 2025, s-au deschis […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.