Supliment ZF MBA Insider. Ce cer companiile de la un MBA: rezultate măsurabile şi lideri care livrează impact imediat. Accentul pică pe modele financiare aplicate, utilizarea AI în procesele de business şi lideri pregătiţi pentru transformare şi reorganizare

O reducere a deficitului fiscal se poate petrece pe două căi: fie tai cheltuielile, fie majorezi veniturile. Cheltuielile sunt greu de tăiat, majoritatea, sunt rigide. Din salarii nu poţi tăia – ai făcut-o în criza din 2009 şi nu a ieşit bine. Poţi tăia de la bunuri şi servicii, dar nu pe cât crezi, pentru că o bună parte a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile înseamnă achiziţii pentru spitale.