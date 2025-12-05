Tragedie pe E85: Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină între Podu Iloaiei și Lețcani
IasiTV Life, 5 decembrie 2025 06:10
O tragedie s-a petrecut în cursul serii de joi, când un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină pe segmentul de drum dintre Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare că victima încerca să traverseze drumul într-un loc nepermis. Un medic, martor la scenă, a acționat prompt și a încercat să îl [...] The post Tragedie pe E85: Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină între Podu Iloaiei și Lețcani first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
06:20
Autoritățile trag un semnal de alarmă în pragul sărbătorilor: Carnea de porc trebuie cumpărată și testată cu maximă prudență. Deși febra cumpărăturilor ne poate face să ignorăm detaliile, specialiștii avertizează că produsele de origine animală, în special carnea de porc, reprezintă un risc major. Reguli de bază la cumpărare: Pericolul trichinelozei Medicii atrag atenția asupra [...] The post Ghidul cumpărătorului: Află tot ce trebuie să știi când alegi carne de porc first appeared on IasiTV Life.
06:20
Captură DIICOT la Sculeni: Un cetățean israelian, prins la frontieră în timp ce introducea droguri în Republica Moldova # IasiTV Life
Un cetățean israelian a ajuns în spatele gratiilor, după ce a încercat să devină furnizor de canabis pentru Republica Moldova. DIICOT Iași a dispus reținerea bărbatului de 22 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc. Planul său a eșuat la Vama Sculeni. Pe 2 decembrie, polițiștii de frontieră l-au depistat pe inculpat transportând [...] The post Captură DIICOT la Sculeni: Un cetățean israelian, prins la frontieră în timp ce introducea droguri în Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
06:10
06:10
Intervenție de urgență în Botoșani: Un copil de 2 ani s-a blocat singur în mașină, după ce a închis ușile din greșeală # IasiTV Life
Un incident neobișnuit a necesitat intervenția de urgență a pompierilor din Botoșani. Un copil în vârstă de doi ani a rămas blocat într-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu, după ce, din joacă, a activat sistemul de închidere centralizată al ușilor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, cheia mașinii [...] The post Intervenție de urgență în Botoșani: Un copil de 2 ani s-a blocat singur în mașină, după ce a închis ușile din greșeală first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
16:30
INVITAT / LILI DIACONU – Organizator evenimente The post IAȘUL TE VEDE / Concerte evenimente în perioada Sărbătorilor de iarnă first appeared on IasiTV Life.
16:30
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar mal municipiului Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Viziune și echilibru la vârful Iașului first appeared on IasiTV Life.
13:40
Ghid complet despre centralele pe peleți: Iată cum funcționează și care sunt avantajele lor! # IasiTV Life
Eficiența energetică și sustenabilitatea devin din ce în ce mai importante, iar centralele pe peleți apar ca o soluție viabilă pentru încălzirea locuințelor. Acest ghid îți oferă o privire de ansamblu asupra modului în care funcționează aceste dispozitive moderne, explicând procesele tehnologice din spatele transformării peleților în căldură eficientă și ecologică. Vei descoperi avantajele pe [...] The post Ghid complet despre centralele pe peleți: Iată cum funcționează și care sunt avantajele lor! first appeared on IasiTV Life.
12:40
08:20
Controalele medicale de rutină și investigațiile periodice au un rol deosebit de important în depistarea precoce a unor afecțiuni grave, care pot fi tratate mult mai ușor în stadiu incipient. Andrei, un bărbat acum în vârstă de 75 de ani, este un exemplu în acest sens. Timp de zece ani, deși sănătos, bărbatul a mers [...] The post Cum a câștigat un bărbat lupta cu o boală gravă first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un eveniment dedicat gustului autentic și producției locale are loc la Iași. În perioada 5–7 decembrie 2025, curtea interioară a Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) găzduiește târgul „Bunătăți de la Iași”. Manifestarea reunește cel puțin 24 de producători locali și participarea a trei licee agricole de prestigiu. Scopul este de a sprijini agricultura ecologică și [...] The post Făina ecologică, vedeta primului Târg de Bunătăți organizat la Direcția Agricolă Iași first appeared on IasiTV Life.
Ieri
06:50
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, organizează în perioada 8-15 decembrie 2025 Christmas Festival, o serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă. Evenimentele vor avea loc în fastuosul Hol de Onoare, în fiecare seară, de la ora 19:00, oferind publicului o incursiune sonoră în atmosfera magică a Crăciunului. În seara de 8 decembrie [...] The post Concerte dedicate sărbătorilor de iarnă la Palatul Culturii first appeared on IasiTV Life.
06:40
06:20
Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat – crima șocantă în care și-a ucis iubita însărcinată aruncând-o de la etaj – a încercat să se sustragă de la executarea pedepsei. La scurt timp după emiterea mandatului de încarcerare, polițiștii au descins la domiciliul acestuia, însă avocatul era de [...] The post Avocatul Sebastian Felecanu, găsit fără brățara electronică. Plănuia să fugă? first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un incident a avut loc miercuri seară la centrul comercial Promenada Mall din Capitală. Pompierii au fost chemați pentru a stinge un incendiu izbucnit la un panou electric, care, deși se manifesta fără flacără deschisă, a provocat degajări de fum, conform ISU București-Ilfov. Măsura de urgență luată a vizat siguranța publică: circa 1.100 de persoane [...] The post Peste 1.000 de persoane evacuate în urma unui incendiu la Promenada Mall first appeared on IasiTV Life.
3 decembrie 2025
19:30
18:40
15:10
INVITAT / Tudor Colț – Channel Account Manager la Fsas Technologies The post BUSINESS ROMÂNESC / De ce este necesar AI-ul in Business first appeared on IasiTV Life.
13:30
13:20
Pe data de 25 noiembrie 2025, la Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi'” din Iași, am marcat Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „În palma ta e puterea”, organizat de Rotary Iași, un demers dedicat creșterii gradului de conștientizare privind violența domestică. La întâlnire au participat specialiști din domeniul medical și juridic, autorități și membri [...] The post „În palma ta e puterea” first appeared on IasiTV Life.
07:50
07:20
07:20
07:00
Ministerul Sănătății (MS) a confirmat că Spitalul Regional de Urgență (SRU) Iași trebuie să fie complet funcțional, inclusiv dotat cu mobilier și echipamente medicale, până la data de 12 decembrie 2029. Termenul final se aliniază cu încheierea programului european Sănătate 2021-2027. Potrivit răspunsului oferit deputatului ieșean Silviu Gurlui, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate [...] The post Start pentru Spitalul Regional Iași! Data la care începe, oficial, construcția first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
17:50
17:30
14:00
INVITAT / FLORIN CÎNTIC – Istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi The post DEZBATEREA ZILEI / MÂNDRIA DE A FI ROMÂN first appeared on IasiTV Life.
11:20
11:00
INVITAȚI / Carmen Ghercă – Președinte ANCAAR IașiOancea-Matei Diana – Coordonator echipă ANCAAR Iași The post DAREA DE SEAMĂ / Colinde în dar first appeared on IasiTV Life.
10:10
Opera Națională Română din Iași programează la începutul acestei luni patru reprezentații „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski. Îndrăgitul spectacol de balet va putea fi urmărit joi, de la ora 18:30, vineri, de la ora 18:30, și sâmbătă, de la orele 12:00 și 18:30, în Sala Mare. Vedeți și Prognoza ANM pentru Sărbători: Crăciun [...] The post Patru întâlniri cu „Spărgătorul de nuci” la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
08:40
07:50
07:40
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc pe strada Bucium din Iași, necesitând intervenția rapidă a Detașamentului 2 de Pompieri. Echipajele de urgență, formate din nouă pompieri, s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor (EPA). În [...] The post Accident în Bucium: O persoană rănită, transportată la spital first appeared on IasiTV Life.
1 decembrie 2025
16:50
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul municipal ”Regina Maria” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / LA MULȚI ANI ROMÂNIA ! first appeared on IasiTV Life.
13:40
INVITAȚI / SERGIU MELINTE – Organizator evenimentMILAN MITIC – Invitat eveniment The post CONTRAATAC / Ronaldinho și prietenii lui au adus fiesta la Iași first appeared on IasiTV Life.
08:20
INVITAȚI / Doctor Alexandra Nicorescu – Medic specialist endocrinolog, diabet, nutriție și boli metaboliceIrina Calcev-Turcu – reprezentant educațional Regional PharmaNordFarmacist laborant cu master în tehnologia medicamentelor și biotehnologii The post EU SĂNĂTOS / Tiroida- motorul invizibil al organismului first appeared on IasiTV Life.
06:20
06:00
Un incendiu violent a izbucnit duminică după-amiază la biserica ortodoxă din satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău. Focul a cuprins inițial turla lăcașului de cult și s-a extins rapid. Alarma a fost dată în jurul orei 13:47. Pompierii din cadrul Detașamentului Bacău au mobilizat trei autospeciale de stingere, autoscara, o ambulanță SMURD și o autospecială [...] The post Incendiu violent la biserica din Luncani. Focul a cuprins turla și s-a extins rapid first appeared on IasiTV Life.
30 noiembrie 2025
05:40
05:30
05:20
Un incident rutier major a pus autoritățile din Vaslui în alertă sâmbătă după-amiază, după ce o cisternă înmatriculată în Ucraina, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat (GPL), s-a răsturnat pe Drumul Național 26, pe segmentul Blăgești-Oancea. Vehiculul greu a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț. Deși șoferul ucrainean nu a [...] The post Accident cu risc major la Vaslui: Cisternă plină cu GPL s-a răsturnat pe drum first appeared on IasiTV Life.
05:10
Duminică. 30 noiembrie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel „Întâiul chemat” la apostolie, iar pentru români, această zi este esențială: Sfântul Andrei este Ocrotitorul României, cel care a adus pentru prima oară lumina Evangheliei pe aceste pământuri. Potrivit tradițiilor consemnate în lucrări patristice [...] The post Sfântul Andrei: Întâiul Chemat și Ocrotitorul Românilor, sărbătorit duminică first appeared on IasiTV Life.
05:00
04:40
O cursă cu bicicleta s-a transformat într-un coșmar pentru un bărbat de 35 de ani din Pașcani, după ce a fost lovit de un autobuz. Pe lângă impactul fizic sever, medicii au confirmat că victima era sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. La scurt timp după accident, biciclistul a ajuns la CPU Pașcani, unde, [...] The post Biciclist rănit după ce a fost acroșat de un autobuz în Pașcani first appeared on IasiTV Life.
04:40
29 noiembrie 2025
08:20
Un pensionar de 78 de ani din Sălcud, județul Mureș, a rămas fără economiile strânse pentru copii, după ce a căzut victimă unui tânăr vânzător ambulant. Poliția trage un semnal de alarmă cu privire la tacticile folosite de infractori, în special în preajma Sărbătorilor. Filmul jafului: Totul a început când bătrânul se întorcea de la [...] The post Cum a reușit un vânzător ambulant să jefuiască un pensionar de 40.000 de lei first appeared on IasiTV Life.
