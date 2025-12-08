Coenzima Q10 și Seleniul: combinație eficientă pentru susținerea funcției cardiovasculare
IasiTV Life, 8 decembrie 2025 13:00
Statisticile internaționale arată că numărul persoanelor vârstnice este în continuă creștere, ceea ce pune pe primul plan nevoia de soluții eficiente pentru menținerea sănătății, independenței și calității vieții. Ca urmare, lumea medicală și științifică studiază intens mecanismele îmbătrânirii, încercând să descopere modalități de încetinire a proceselor degenerative la nivel celular. În acest context, două substanțe [...] The post Coenzima Q10 și Seleniul: combinație eficientă pentru susținerea funcției cardiovasculare first appeared on IasiTV Life.
• • •
Acum 30 minute
13:00
Acum 8 ore
06:30
Percheziții la Botoșani: Polițiștii au găsit stocuri de țigări, băuturi alcoolice și artificii nedeclarate # IasiTV Life
Poliția a demarat o anchetă extinsă vizând două persoane din Ștefănești și Durnești, suspectate de săvârșirea mai multor infracțiuni economice și contra siguranței. Verificările, desfășurate pe 7 decembrie 2025, au avut ca scop strângerea de probe într-un dosar privind deținerea ilegală de produse accizabile. La cele două locații, polițiștii au găsit: Toate produsele descoperite au [...] The post Percheziții la Botoșani: Polițiștii au găsit stocuri de țigări, băuturi alcoolice și artificii nedeclarate first appeared on IasiTV Life.
06:30
Opt ani de succes la Cinema Ateneu: Peste 21.000 de bilete vândute și 580 de proiecții în ultimul an # IasiTV Life
Cinema Ateneu, primul cinematograf de stat deschis în Iași după 1990, a sărbătorit în luna octombrie 2025 opt ani de activitate, marcând aproape un deceniu dedicat promovării filmului de calitate și a evenimentelor culturale. Cifrele înregistrate în perioada octombrie 2024 – octombrie 2025 confirmă interesul crescut al publicului ieșean. Potrivit datelor centralizate, cinematograful a vândut [...] The post Opt ani de succes la Cinema Ateneu: Peste 21.000 de bilete vândute și 580 de proiecții în ultimul an first appeared on IasiTV Life.
06:20
Ciprian Ciucu (PNL) câștigă Primăria Capitalei. Locul 2 a fost câștigat de Anca Alexandrescu (AUR) # IasiTV Life
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, cu un scor de 36,17%, conform datelor parțiale de la 99,92% din secțiile de votare. Diferența de 83.178 de voturi față de locul doi asigură victoria finală a liberalului. Citiți și Alegeri locale parțiale 2025: PSD câștigă Primăria Vânători (Iași) cu 57% Ciucu [...] The post Ciprian Ciucu (PNL) câștigă Primăria Capitalei. Locul 2 a fost câștigat de Anca Alexandrescu (AUR) first appeared on IasiTV Life.
06:10
Partidul Social Democrat (PSD) și-a consolidat poziția în comuna Vânători, după ce candidatul său la funcția de primar, Bogdan Constantin Lupu, a câștigat alegerile cu o majoritate clară. Conform datelor centralizate de la toate cele cinci secții de votare, Lupu a obținut 57,12% din voturi (1.219 sufragii). Principalul său contracandidat, liberalul Vasile Asoltanei (PNL), a [...] The post Alegeri locale parțiale 2025: PSD câștigă Primăria Vânători (Iași) cu 57% first appeared on IasiTV Life.
06:00
Tragedie în Neamț: Un tânăr de 23 de ani a murit, spulberat de o mașină la ieșirea dintr-o spălătorie # IasiTV Life
Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă noaptea pe bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu-Neamț, soldat cu moartea unui tânăr șofer în vârstă de 23 de ani. Victima, rezidentă în aceeași localitate, și=a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit violent în timp ce ieșea din incinta unei spălătorii auto. [...] The post Tragedie în Neamț: Un tânăr de 23 de ani a murit, spulberat de o mașină la ieșirea dintr-o spălătorie first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
INVITAT / Arhim. DOSOFTEI ȘCHEUL – Mare ecleziarh al Catedralei Mitropolitane The post LUMINA ORTODOXIEI / Eliberare și Vindecare în perioada postului first appeared on IasiTV Life.
5 decembrie 2025
20:30
În perioada 5–7 decembrie, în toate magazinele Kaufland din Iași are loc Colecta Națională de Alimente, inițiativă derulată împreună cu Banca Regională pentru Alimente Roman. Ieșenii care doresc să se alăture colectei caritabile pot dona produse alimentare neperisabile în Cutia cu fericire, special amenajată după zona caselor de marcat. Alimentele donate vor fi distribuite în [...] The post Colecta Națională de alimente first appeared on IasiTV Life.
16:00
INVITAT / Traian Dobre – antreprenor, fost parlamentar The post POLITICA LA IAȘI / Dialoguri politice si economice first appeared on IasiTV Life.
14:30
CRAMA VARZARI din Cotnari vă oferă vinuri pentru evenimente speciale și nu numai, din soiurile: Grasă de Cotnari, Tămaioasă Românească, Muscat ottonel, Busuioacă de Bohotin, Frâncușă, Feteasca Regală, Fetească Neagră. Vă așteptăm la un pahar de vin fiert după o rețetă proprie, pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă roata panoramică! Ne mai puteti găsi la [...] The post Alegeți eleganța și răsfățul aromei cu vinurile de la Crama Varzari! first appeared on IasiTV Life.
14:30
INVITAT / TRAIAN DOBRE – Președinte AIPMM Iași The post DEZBATEREA ZILEI / NE PAȘTE O CRIZĂ ENERGETICĂ? first appeared on IasiTV Life.
10:10
„Împreună hrănim speranța de Crăciun!”: a XIII-a ediție a Colectei Naționale de Alimente, organizată de Federația Băncilor pentru Alimente, revine între 5–7 decembrie în peste 1.000 de magazine din toată țara.Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale pentru Alimente, alături de partenerii săi și mii de voluntari, organizează, între [...] The post „Împreună hrănim speranța de Crăciun!” first appeared on IasiTV Life.
06:20
Autoritățile trag un semnal de alarmă în pragul sărbătorilor: Carnea de porc trebuie cumpărată și testată cu maximă prudență. Deși febra cumpărăturilor ne poate face să ignorăm detaliile, specialiștii avertizează că produsele de origine animală, în special carnea de porc, reprezintă un risc major. Reguli de bază la cumpărare: Pericolul trichinelozei Medicii atrag atenția asupra [...] The post Ghidul cumpărătorului: Află tot ce trebuie să știi când alegi carne de porc first appeared on IasiTV Life.
06:20
Captură DIICOT la Sculeni: Un cetățean israelian, prins la frontieră în timp ce introducea droguri în Republica Moldova # IasiTV Life
Un cetățean israelian a ajuns în spatele gratiilor, după ce a încercat să devină furnizor de canabis pentru Republica Moldova. DIICOT Iași a dispus reținerea bărbatului de 22 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc. Planul său a eșuat la Vama Sculeni. Pe 2 decembrie, polițiștii de frontieră l-au depistat pe inculpat transportând [...] The post Captură DIICOT la Sculeni: Un cetățean israelian, prins la frontieră în timp ce introducea droguri în Republica Moldova first appeared on IasiTV Life.
06:10
Tragedie pe E85: Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină între Podu Iloaiei și Lețcani # IasiTV Life
O tragedie s-a petrecut în cursul serii de joi, când un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină pe segmentul de drum dintre Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare că victima încerca să traverseze drumul într-un loc nepermis. Un medic, martor la scenă, a acționat prompt și a încercat să îl [...] The post Tragedie pe E85: Un pieton a murit după ce a fost lovit de o mașină între Podu Iloaiei și Lețcani first appeared on IasiTV Life.
06:10
Intervenție de urgență în Botoșani: Un copil de 2 ani s-a blocat singur în mașină, după ce a închis ușile din greșeală # IasiTV Life
Un incident neobișnuit a necesitat intervenția de urgență a pompierilor din Botoșani. Un copil în vârstă de doi ani a rămas blocat într-un autoturism parcat pe o stradă din municipiu, după ce, din joacă, a activat sistemul de închidere centralizată al ușilor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, cheia mașinii [...] The post Intervenție de urgență în Botoșani: Un copil de 2 ani s-a blocat singur în mașină, după ce a închis ușile din greșeală first appeared on IasiTV Life.
4 decembrie 2025
16:30
INVITAT / LILI DIACONU – Organizator evenimente The post IAȘUL TE VEDE / Concerte evenimente în perioada Sărbătorilor de iarnă first appeared on IasiTV Life.
16:30
INVITAT / ROXANA NECULA – Viceprimar mal municipiului Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Viziune și echilibru la vârful Iașului first appeared on IasiTV Life.
13:40
Ghid complet despre centralele pe peleți: Iată cum funcționează și care sunt avantajele lor! # IasiTV Life
Eficiența energetică și sustenabilitatea devin din ce în ce mai importante, iar centralele pe peleți apar ca o soluție viabilă pentru încălzirea locuințelor. Acest ghid îți oferă o privire de ansamblu asupra modului în care funcționează aceste dispozitive moderne, explicând procesele tehnologice din spatele transformării peleților în căldură eficientă și ecologică. Vei descoperi avantajele pe [...] The post Ghid complet despre centralele pe peleți: Iată cum funcționează și care sunt avantajele lor! first appeared on IasiTV Life.
12:40
Ateneul Național din Iași inaugurează cea de-a X-a ediție a Pieței de Crăciun de Moș Nicolae # IasiTV Life
Ateneul Național din Iași își deschide sâmbătă, pe 6 decembrie 2025, porțile pentru a marca un moment special: cea de-a X-a ediție a Pieței de Crăciun. Evenimentul, dedicat întregii comunități, promite o atmosferă plină de tradiție, emoție și magie de Moș Nicolae. Inaugurarea festivă va avea loc la ora 17:00, în cadrul Sărbătorii Zăpezii. Momentul [...] The post Ateneul Național din Iași inaugurează cea de-a X-a ediție a Pieței de Crăciun de Moș Nicolae first appeared on IasiTV Life.
08:20
Controalele medicale de rutină și investigațiile periodice au un rol deosebit de important în depistarea precoce a unor afecțiuni grave, care pot fi tratate mult mai ușor în stadiu incipient. Andrei, un bărbat acum în vârstă de 75 de ani, este un exemplu în acest sens. Timp de zece ani, deși sănătos, bărbatul a mers [...] The post Cum a câștigat un bărbat lupta cu o boală gravă first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un eveniment dedicat gustului autentic și producției locale are loc la Iași. În perioada 5–7 decembrie 2025, curtea interioară a Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) găzduiește târgul „Bunătăți de la Iași”. Manifestarea reunește cel puțin 24 de producători locali și participarea a trei licee agricole de prestigiu. Scopul este de a sprijini agricultura ecologică și [...] The post Făina ecologică, vedeta primului Târg de Bunătăți organizat la Direcția Agricolă Iași first appeared on IasiTV Life.
06:50
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, organizează în perioada 8-15 decembrie 2025 Christmas Festival, o serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă. Evenimentele vor avea loc în fastuosul Hol de Onoare, în fiecare seară, de la ora 19:00, oferind publicului o incursiune sonoră în atmosfera magică a Crăciunului. În seara de 8 decembrie [...] The post Concerte dedicate sărbătorilor de iarnă la Palatul Culturii first appeared on IasiTV Life.
06:40
06:20
Avocatul Sebastian Felecanu, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat – crima șocantă în care și-a ucis iubita însărcinată aruncând-o de la etaj – a încercat să se sustragă de la executarea pedepsei. La scurt timp după emiterea mandatului de încarcerare, polițiștii au descins la domiciliul acestuia, însă avocatul era de [...] The post Avocatul Sebastian Felecanu, găsit fără brățara electronică. Plănuia să fugă? first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un incident a avut loc miercuri seară la centrul comercial Promenada Mall din Capitală. Pompierii au fost chemați pentru a stinge un incendiu izbucnit la un panou electric, care, deși se manifesta fără flacără deschisă, a provocat degajări de fum, conform ISU București-Ilfov. Măsura de urgență luată a vizat siguranța publică: circa 1.100 de persoane [...] The post Peste 1.000 de persoane evacuate în urma unui incendiu la Promenada Mall first appeared on IasiTV Life.
3 decembrie 2025
19:30
BYD, lider mondial în producția de autovehicule cu energie nouă (NEV), dă startul celei mai inovatoare campanii de Black Friday din România, cu o ofertă realizată în parteneriat cu UniCredit Leasing și PPC blue valabilă până pe 31 decembrie 2025. Prin această inițiativă, BYD oferă un beneficiu financiar inedit, conceput să reducă imediat costurile de [...] The post BYD lansează prima campanie de Black Friday în România first appeared on IasiTV Life.
18:40
Cumpărăturile de Crăciun la dm: cadouri inspirate și surprize care aduc bucurie ieșenilor # IasiTV Life
Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar dm oferă ieșenilor o experiență de cumpărături unică, plină de surprize și bucurii! În perioada 4 – 24 decembrie 2025, magazinele dm din Iași devin destinația ideală pentru cei care caută cadouri care să încânte și să aducă zâmbete celor dragi. Planificarea cadourilor nu a fost niciodată mai simplă [...] The post Cumpărăturile de Crăciun la dm: cadouri inspirate și surprize care aduc bucurie ieșenilor first appeared on IasiTV Life.
15:10
INVITAT / Tudor Colț – Channel Account Manager la Fsas Technologies The post BUSINESS ROMÂNESC / De ce este necesar AI-ul in Business first appeared on IasiTV Life.
13:30
13:20
Pe data de 25 noiembrie 2025, la Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi'” din Iași, am marcat Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „În palma ta e puterea”, organizat de Rotary Iași, un demers dedicat creșterii gradului de conștientizare privind violența domestică. La întâlnire au participat specialiști din domeniul medical și juridic, autorități și membri [...] The post „În palma ta e puterea” first appeared on IasiTV Life.
07:50
Undă verde de la Președinție: Proiectul „Temelii Culturale” aduce modernizări majore pentru 14 obiective, inclusiv Opera din Iași și restaurarea sitului arheologic Cucuteni # IasiTV Life
Președintele României a promulgat vineri Legea 200/2025, care aprobă Acordul de împrumut de 280 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru Proiectul „Temelii Culturale”. Acest proiect, cu o finanțare împărțită egal între BDCE (140 mil. euro) și contribuția României, vizează restaurarea și modernizarea a 14 subproiecte de importanță națională, [...] The post Undă verde de la Președinție: Proiectul „Temelii Culturale” aduce modernizări majore pentru 14 obiective, inclusiv Opera din Iași și restaurarea sitului arheologic Cucuteni first appeared on IasiTV Life.
07:20
Adio, Artan! Legenda rock Adrian Pleșca (Timpuri Noi, Partizan) s-a stins din viață la 63 de ani # IasiTV Life
O veste tragică lovește scena muzicală românească: Adrian Pleșca, cunoscut de public sub numele de Artan, a încetat din viață marți dimineață, la vârsta de 63 de ani. Solistul și fondatorul trupelor emblematice Timpuri Noi și Partizan a fost transportat de urgență la Spitalul Pantelimon, dar nu a mai putut fi salvat. Născut în București [...] The post Adio, Artan! Legenda rock Adrian Pleșca (Timpuri Noi, Partizan) s-a stins din viață la 63 de ani first appeared on IasiTV Life.
07:20
Cea mai mare rată a șomajului din ultimii 4 ani. Tinerii sunt cei mai afectați de criză # IasiTV Life
Numărul persoanelor fără un loc de muncă în România a atins un nivel record în ultimii patru ani, comparabil cu cel din perioada critică a pandemiei. Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în luna octombrie, agențiile Forțelor de Muncă aveau în evidență peste 487.000 de șomeri, cu 23.000 mai mult față de aceeași perioadă a [...] The post Cea mai mare rată a șomajului din ultimii 4 ani. Tinerii sunt cei mai afectați de criză first appeared on IasiTV Life.
07:00
Ministerul Sănătății (MS) a confirmat că Spitalul Regional de Urgență (SRU) Iași trebuie să fie complet funcțional, inclusiv dotat cu mobilier și echipamente medicale, până la data de 12 decembrie 2029. Termenul final se aliniază cu încheierea programului european Sănătate 2021-2027. Potrivit răspunsului oferit deputatului ieșean Silviu Gurlui, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate [...] The post Start pentru Spitalul Regional Iași! Data la care începe, oficial, construcția first appeared on IasiTV Life.
2 decembrie 2025
23:50
Tragedie lângă UPU Iași: Un bărbat s-a prăbușit pe trotuar și nu a putut fi salvat de medici # IasiTV Life
Tragedie în fața Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași. Un bărbat de 70 de ani s-a prăbușit fulgerător sub privirile soției, chiar în drum spre o programare la policlinică. Scena de pe trotuarul din fața unității medicale a fost una cutremurătoare. Bărbatul, cunoscut cu probleme cardiace grave, a acuzat brusc o stare de rău și a căzut. [...] The post Tragedie lângă UPU Iași: Un bărbat s-a prăbușit pe trotuar și nu a putut fi salvat de medici first appeared on IasiTV Life.
17:50
17:30
LEMS a deschis oficial porțile celui mai mare showroom din Moldova, un spațiu impresionant de 2.500 de metri pătrați, rezultat al unei investiții de aproape un milion de euro. Situat pe strada Industriilor 18, vizavi de Metro, showroom-ul oferă celor aflați în căutarea mobilierului perfect colecții variate de livinguri, dormitoare sau bucătării, toate realizate integral [...] The post LEMS a deschis la Iași cel mai mare showroom din Moldova first appeared on IasiTV Life.
14:00
INVITAT / FLORIN CÎNTIC – Istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi The post DEZBATEREA ZILEI / MÂNDRIA DE A FI ROMÂN first appeared on IasiTV Life.
11:20
11:00
INVITAȚI / Carmen Ghercă – Președinte ANCAAR IașiOancea-Matei Diana – Coordonator echipă ANCAAR Iași The post DAREA DE SEAMĂ / Colinde în dar first appeared on IasiTV Life.
10:10
Opera Națională Română din Iași programează la începutul acestei luni patru reprezentații „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski. Îndrăgitul spectacol de balet va putea fi urmărit joi, de la ora 18:30, vineri, de la ora 18:30, și sâmbătă, de la orele 12:00 și 18:30, în Sala Mare. Vedeți și Prognoza ANM pentru Sărbători: Crăciun [...] The post Patru întâlniri cu „Spărgătorul de nuci” la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
08:40
Prognoza ANM pentru Sărbători: Crăciun și Revelion cu vreme neobișnuită. Cum va arăta iarna # IasiTV Life
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publice estimările pe termen lung, confirmând o tendință de încălzire neobișnuită în România, care va persista pe toată durata lunii decembrie. Conform prognozei, temperaturile medii vor fi mai mari decât cele normale în întreaga țară, inclusiv în preajma Crăciunului și a Anului Nou. Așadar, se prefigurează un Revelion [...] The post Prognoza ANM pentru Sărbători: Crăciun și Revelion cu vreme neobișnuită. Cum va arăta iarna first appeared on IasiTV Life.
07:50
Grenadă funcțională, descoperită de un botoșănean într-o pădure. Alerta, dată de un căutător de comori # IasiTV Life
Un bărbat pasionat de detecția metalelor a declanșat o alertă majoră de siguranță luni, după ce a găsit o grenadă de mână ofensivă în pădurea din localitatea Drislea. Descoperirea a fost imediat semnalată echipei pirotehnice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani. Specialiștii au confirmat natura extrem de periculoasă a obiectului: o grenadă model [...] The post Grenadă funcțională, descoperită de un botoșănean într-o pădure. Alerta, dată de un căutător de comori first appeared on IasiTV Life.
07:40
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc pe strada Bucium din Iași, necesitând intervenția rapidă a Detașamentului 2 de Pompieri. Echipajele de urgență, formate din nouă pompieri, s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor (EPA). În [...] The post Accident în Bucium: O persoană rănită, transportată la spital first appeared on IasiTV Life.
1 decembrie 2025
16:50
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul municipal ”Regina Maria” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / LA MULȚI ANI ROMÂNIA ! first appeared on IasiTV Life.
