Friedrich Merz promite peste 200 de măsuri de simplificare administrativă, prin ”Agenda federală a modernizării”, vizând ”scăderea costurilor birocraţiei cu 25%”

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, afirmă după ce un vad neautorizat dintre Budeşti şi Crivăţ a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti că, dacă ministerul Mediului nu controlează situaţiile de risc şi nu protejează cetăţenii, atunci nu-şi îndeplineşte misiunea, el acuzând aceeaşi lipsă de prevenţie şi aceeaşi lipsă de responsabilitate ca în cazul de la Prahova, unde peste 100.000 de cetăţeni au rămas fără apă potabilă din cauza problemelor de la Barajul Paltinu.