Pieţele bursiere europene au închis în creştere joi, pe fondul optimismului generat de discuţiile de pace privind Ucraina
News.ro, 5 decembrie 2025 05:10
Pieţele bursiere europene au închis în creştere joi, susţinute de optimismul generat de discuţiile de pace privind Ucraina, care au alimentat apetitul investitorilor pentru risc în întreaga regiune, transmite CNBC.
Acum 10 minute
05:50
Austria va folosi 584 de milioane de dolari din rezervele companiilor de stat pentru a reduce costurile cu energia # News.ro
Guvernul austriac a anunţat joi un pachet de 500 de milioane de euro destinat diminuării facturilor la energie pentru gospodării şi companii, fondurile provenind din rezervele companiilor de stat, relatează Reuters.
Acum 30 minute
05:40
Creştere a preţurilor petrolului, joi, susţinute de aşteptările de reducere a dobânzilor în SUA şi de blocajul în negocierile de pace privind Ucraina # News.ro
Preţurile petrolului au crescut joi, susţinute de aşteptările privind o reducere a dobânzii de către Federal Reserve şi de blocajul discuţiilor de pace privind Ucraina, care a temperat anticipaţiile privind reluarea fluxurilor de petrol rusesc, transmite Reuters.
Acum o oră
05:10
05:00
Acum 6 ore
00:40
Friedrich Merz promite peste 200 de măsuri de simplificare administrativă, prin ”Agenda federală a modernizării”, vizând ”scăderea costurilor birocraţiei cu 25%” # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi peste 200 de măsuri de simplificare administrativă în vederea reducerii birocraţiei, considerată în parte responsabilă de marasmul economic în care se află Germania, un plan denumit ”Agenda federală a modernizării” care vizează de la construcţii la starea civilă şi de la impozite la diplomele străinilor, relatează AFP.
00:10
Echipa italiană Lazio Roma a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea AC Milan, în optimile Cupei Italiei.
00:00
Echipa engleză West Ham United a încheiat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Manchester United, în etapa a 14-a din Premier League.
Acum 8 ore
23:50
Un militar fără experienţă în lumea spionajului, generalul Roman Gofman, născut în Belarus şi absolvent de şcoală talmudică într-o colonie din Cisiordania, nominalizat de Netanyahu la conducerea Mossadului # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi că l-a nominalizat la conducerea serviciilor israeliene de informaţii externe (Mossad) pe ataşatul său militar, generalul de divizie Roman Gofman, care este străin lumii spionajului, ca succesor al lui David Barnea, al cărui mandat se încheie în iunie 2026, relatează AFP.
23:20
Criza apei potabile din Prahova - Ministrul Mediului: Din documentele pe care le-am văzut nu a reieşit că, la nivel central, era cunoscut un risc că se va opri apa. Nu vom putea să gândim sisteme în care de la nivel central să se poată face micromanagemen # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că din documentele pe care le-a verificat până în prezent cu privire criza apei din judeţului Prahova nu reiese că autorităţile de la nivel central au fost informate cu privire la riscul sistării furnizării apei. Buzoianu subliniază că instituţiile centrale nu vor putea face ”micromanagement”, acesta fiind exact rolul instituţiilor locale.
23:00
Diana Buzoianu spune că a fost ameninţată de un director implicat în criza apei din Prahova: Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată de sindicate, nu aş început nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că directorul companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a ameninţat, încă de la prima şedinţă la care ea a participat pe tema crizei apei potabile din judeţul Prahova, că are sprijin politic şi sindical pe care îl va folosi dacă va fi arătat ca fiind vinovat de situaţia creată. ”Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată de sindicate, nu aş început nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române”, susţine ministrul, în acest context.
23:00
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, în deplasare, scor 4-0, formaţia ploieşteană Petrolul, în grupa B a Cupei României.
22:50
22:40
Înot: Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele în bazin scurt / Recordurile naţionale stabilite # News.ro
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu s-au calificat, joi, în finale la Campionatul European de înot în bazin scurt, la Lublin.
22:30
Mureş: Intervenţie a poliţiştilor, a luptătorilor SAS şi a jandarmilor, după un conflict între trei fraţi/ Unul dintre bărbaţi a avariat o autospecială a Poliţiei # News.ro
Poliţişti, luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale (SAS) şi jandarmi au intervenit, joi, în localitatea Curteni din judeţul Mureş, unde a avut loc un conflict între trei fraţi. Unul dintre bărbaţi a avariat o autospecială de Poliţie.
22:20
Baschet masculin: U BT Cluj, a cincea victorie în BKT EuroCup, în deplasare, cu Aris Salonic # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins, joi, în deplasare, formaţia Aris Salonic, scor 98-88 (38-41), în etapa a IX-a din grupa A, ultima a turului, în BKT EuroCup.
22:10
Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.
Acum 12 ore
21:50
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat noi înfrângeri, joi, în etapa a V-a din grupele LEN Euro Cup. Ambele echipe sunt pe ultimul loc în clasamentul grupelor, cu 0 puncte.
21:50
Netanyahu dă asigurări că se va duce la New York, în pofida unor ameninţări ale lui Zohran Mamdani de a-l aresta # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă că intenţionează, în continuare, să se ducă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat să-l aresteze, în baza unui mandat internaţional de arestare emis pe numele său de către Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP.
21:40
Echipa italiană Bologna a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Parma, în optimile Cupei Italiei. Bologna s-a calificat astfel în sferturile competiţiei.
21:30
UPDATE - BEC Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni, în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu # News.ro
Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti. BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic.
21:30
Un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează înainte ca avionul său se prăbuşească în Deşertul Mojave, în sudul Californiei # News.ro
Un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene (US Air Force) s-a catapultat dintr-un avion de tip F16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.
21:30
Oana Ţoiu, după ce SUA a decis să autorizeze unele tranzacţii ale staţiilor Lukoil din afara Rusiei: Asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că decizia de joi a Statelor Unite de a autoriza, până în aprilie anul viitor, unele tranzacţii ale staţiilor Lukoil din afara Rusiei ”asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia”. Ea a explicat că o consecinţă a deciziei este că ”benzinăriile pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026”.
21:20
21:10
Preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele francez Emmanuel Macron au discutat despre Ucraina, comerţ şi cooperare economică în timpul vizitei liderului francez în China, pe fondul tensiunilor comerciale şi al apelurilor Parisului pentru ”o relaţie echilibrată”, relatează CNBC.
20:50
Handbal feminin: Germania, prima echipă calificată în sferturile CM2026; România luptă pentru locurile 9-12 # News.ro
Naţionala Germaniei este prima calificată în sferturile Campionatului Mondial, după ce a obţinut a doua victorie în grupa principală II şi, cu 8 puncte, trece mai departe. România a ratat sferturile şi mai are două meciuri, cu Senegal şi Elveţia, în grupa I.
20:50
Acord în Uniunea Europeană asupra unei noi generaţii de organisme modificate genetic. ”Ne jucăm de-a ucenicii vrăjitori, le luăm consumatorilor libertatea de a alege”, ”aruncăm agricultorii în braţele marilor grupuri internaţionale” # News.ro
Deputaţii europeni şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au încheiat un acord, în noaptea de miercuri spre joi, în vederea autorizării unor plante rezultate din noi tehnici genomice (NTG) în agricultură, în Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.
20:40
Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea CFR Cluj, în grupa A din Cupa României.
20:40
Bogdan Ivan: La Viena, discuţiile au pus în prim-plan România/ OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că discuţiile avute la Viena cu cancelarul Christian Stocker şi cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, au vizat proiectele prin care România îşi poate întări poziţia în regiune pe zona de energie şi investiţii. ”OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european. Am insistat pe îmbunătăţirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră”, arată el.
20:10
Handbal masculin: Surpriză în Liga Naţională, ”U” Cluj învinge HC Buzău, echipa de pe locul 2 în clasament # News.ro
Echipa Universitatea Cluj, aflată pe locul 9, a furnizat surpriza în primul meci din etapa a XI-a a Ligii Naţionale, prin victoria cu scorul de 33-31 (16-16), în faţa HC Buzău - locul 2 în clasament.
20:10
Un raton a intrat prin efracţie într-un magazin de alcool, în estul Statelor Unite şi a ajuns mort de beat în toaletele magazinului, lăsând în urma sa o grămadă de sticle de bourbon sparte, relatează AFP.
20:00
Diana Stoica (USR): Ministrul Mediului a respectat legea, nu a făcut nimic greşit, astfel încât să aibă vreo responsabilitate. Ce vină are, dacă nu a fost informată despre acest risc? De ce se plece un om acasă, doar pentru că nu-i convine PSD? # News.ro
Deputatul USR Diana Stoica a declarat, joi, despre cererea PSD ca premierul Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova, că ministrul Mediului a respectat legea, nu a făcut nimic greşit, astfel încât să aibă vreo responsabilitate. ”Ce vină are, dacă nu a fost informată despre acest risc? De ce se plece un om acasă, doar că nu-i convine PSD?”, a mai spus aceasta.
20:00
Fostul fotbalist Shaka Hislop suferă de o formă agresivă de cancer de prostată. "Am suferit o prostatectomie radicală. Şi am crezut că asta a fost tot..." - VIDEO # News.ro
Fostul portar Shaka Hislop, care a evoluat în Premier League, anunţă că suferă de o formă agresivă de cancer de prostată şi a îndemnat bărbaţii cu origini în Caraibe să se testeze pentru această boală, relatează BBC.
19:50
Vlad Cristache refuză prelungirea mandatului de manager interimar la Teatrul Excelsior: „Nu vreau sa mai validez aceasta poziţie vulnerabilă” # News.ro
Regizorul Vlad Cristache, căruia primarul interimar al Bucureştiului Stelian Bujduveanu nu i-a mai prelungit mandatul de manager interimar după trei ani şi jumătate, anunţă că refuză propunerea de a i se prelungi mandatul la Teatrul Excelsior: „Nu vreau sa mai validez aceasta poziţie vulnerabilă de manager interimar care generează situaţii precum cea din ultimele zile”, a scris el pe Facebook.
19:40
19:40
Nicuşor Dan: Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului / Unele articole pot fi interpretate abuziv, ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, el arătând că ”unele articole pot fi interpretate abuziv şi ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul”. Preşedintele mai spune că noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propaganda extremistă şi opere literare sau texte istorice.
19:20
UPDATE - Cod roşu de vânt puternic, în localităţi din Caraş-Severin/ A fost emis mesaj RO-Alert # News.ro
Meteorologii au emis, joi seară, o avertizare Cod roşu de vânt puternic, pentru 12 localităţi din judeţul Caraş-Severin. Aici, vântul va atinge viteze de 90 de kilometri pe oră, la rafală. A fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.
19:20
Scandal la predarea unor echipamente din cadrul depozitului de deşeuri din Timiş. CJ acuză că Retim s-a răzgândit, iar Retim acuză CJ că a refuzat preluarea # News.ro
Un nou scandal a izbucnit între Consiliul Judeţean Timiş şi societatea Retim Ecologic Service SA, după rezilierea contractului de operare a depozitului de deşeuri de la Ghizela, judeţul Timiş. Retim ar fi trebuit să predea staţiile de tratare a levigatului din depozit, însă susţine că CJ Timiş nu a dorit preluarea. De cealaltă parte, CJ Timiş spune că Retim s-a răzgândit.
19:10
19:10
Preşedintele CJ Călăraşi, după ce un vad neautorizat dintre Budeşti şi Crivăţ a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti: Dacă Ministerul Mediului nu controlează situaţiile de risc şi nu protejează cetăţenii, nu-şi îndeplineşte misiunea # News.ro
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, afirmă după ce un vad neautorizat dintre Budeşti şi Crivăţ a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti că, dacă ministerul Mediului nu controlează situaţiile de risc şi nu protejează cetăţenii, atunci nu-şi îndeplineşte misiunea, el acuzând aceeaşi lipsă de prevenţie şi aceeaşi lipsă de responsabilitate ca în cazul de la Prahova, unde peste 100.000 de cetăţeni au rămas fără apă potabilă din cauza problemelor de la Barajul Paltinu.
19:00
Reprezentanţi ai Guvernului României, întâlnire cu membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria” din Viena, în cadrul vizitei oficiale a premierului Ilie Bolojan în Austria # News.ro
Reprezentanţi ai Guvernului României au participat, joi, la Viena, la o întâlnire cu membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”, în cadrul unui dialog dedicat consolidării cooperării economice dintre România şi Republica Austria.
19:00
Meteorologii au emis, joi seară, o avertizare Cod roşu de vânt puternic, pentru 12 localităţi din judeţul Caraş-Severin. Aici, vântul va atinge viteze de 90 de kilometri pe oră, la rafală.
18:50
Echipa FC Hermannstadt a anunţat joi seara, despărţirea oficială de antrenorul Marius Măldărăşanu.
18:30
Miniştrii Transporturilor din UE resping o propunere a CE cu privire la introducerea de controale tehnice anuale obligatorii ale maşinilor şi camionetelor mai vechi de 10 ani, pentru a nu ”impune cheltuieli suplimentare proprietarilor de vehicule” # News.ro
Miniştrii europeni ai Transporturilor au respins joi o propunere a Comisiei Europene (CE) care voia să introducă controale tehnice anuale obligatorii ale maşinilor şi camionetelor mai vechi de zece ani, relatează AFP.
18:30
MIPE lansează un apel de proiecte dedicat consolidării dialogului social şi dezvoltării parteneriatelor pentru ocupare şi formare în Valea Jiului # News.ro
Ministerul Investiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) lansează un apel de proiecte dedicat consolidării dialogului social şi dezvoltării parteneriatelor pentru ocupare şi formare în Valea Jiului, prin care sunt finanţate iniţiative care consolidează capacitatea organizaţiilor societăţii civile şi sprijină inserţia pe piaţa muncii în zonă.
18:30
RMN Mobil, inaugurat, în premieră pentru România, la Spitalul de Urgenţe ”Nicolae Oblu” din Iaşi. Ministrul Alexandru Rogobete: Pentru prima dată, un spital poate realiza investigaţii imagistice direct în sala de operaţie şi în Terapie Intensivă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, la inaugurarea unui RMN Mobil la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, că acest sistem este introdus în premieră în România, investigaţiile imagistice putând fi realizate în sala de operaţie sau în Terapie Intensivă. Ministrul a declarat că pacienţii critici nu vor mai fi plimbaţi prin spital, ci tehnologia va fi adusă acolo unde este nevoie.
18:20
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale circulaţiei rutiere urmare protestelor fermierilor # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că mişcările de protest ale fermierilor eleni vor continua şi în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulaţiei rutiere, blocarea drumurilor naţionale şi a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
18:20
Bujduveanu: Am semnat cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public din Bucureşti. Aproape 400 de milioane de euro, investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor şi achiziţia de noi tramvaie şi troleibuze # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunţă joi că a semnat cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public din Bucureşti, astfel că aproape 400 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor şi achiziţia de noi tramvaie şi troleibuze.
18:20
18:20
Echipa divizionară secundă Sepsi OSK a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Universitatea Cluj, în grupa C a Cupei României.
18:20
Apele Române: Distribuţia apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară este falsă # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române afirmă, joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. ”Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”, precizează instituţia.
