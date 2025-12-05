Trunp laudă un acord de pace ”minune” între Republica Democrată Congo şi Rwanda, în timp ce luptele continuă

23:00

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că directorul companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a ameninţat, încă de la prima şedinţă la care ea a participat pe tema crizei apei potabile din judeţul Prahova, că are sprijin politic şi sindical pe care îl va folosi dacă va fi arătat ca fiind vinovat de situaţia creată. ”Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată de sindicate, nu aş început nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române”, susţine ministrul, în acest context.