Ultima zi de campanie pentru Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Primanews.ro, 5 decembrie 2025 10:20
Ultima zi de campanie pentru Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Acum 5 minute
10:30
Numărarea voturilor pentru Primăria Capitalei va fi înregistrată audio-video în fiecare secţie
Acum 15 minute
10:20
Acum 12 ore
22:40
VIDEO. Mircea Fechet analizează criza apei potabile din Prahova: "Lipsă de informare. Directorul de la Apele Române n-are ce căuta în funcţie. Şi nu doar el"
22:40
Negocieri tensionate: emisarii lui Trump discută la Miami cu oficialii ucraineni după întâlnirea eşuată cu Putin
22:30
Nicuşor Dan trimite la reexaminare legea privind combaterea extremismului: „Riscăm amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată”
22:30
VIDEO. Mircea Fechet analizează criza apei potabile din Prahova: "Lipsa de informare. Directorul de la Apele Române n-are ce căuta în funcţie. Şi mai sunt"
22:20
BEC Bucureşti obligă Facebook să elimine videoclipul filmat la Cotroceni cu Drulă, Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu
Acum 24 ore
20:40
Răspuns la provocările Rusiei: Germania mută avioane de luptă în Polonia după recentele incursiuni ale Rusiei în spaţiul aerian NATO
19:50
VIDEO. Gheorghe Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei: 3 proiecte importante pe care le va aplica dacă va câştiga alegerile
19:30
Medic condamnat la 30 de luni de închisoare în cazul morţii lui Matthew Perry
19:30
Bucureştiul primeşte cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public: 400 de milioane de euro pentru linii modernizate, depouri şi noi vehicule # Primanews.ro
Bucureştiul primeşte cea mai mare finanţare europeană destinată transportului public: 400 de milioane de euro pentru linii modernizate, depouri şi noi vehicule
19:20
MAE avertizează: Protestele fermierilor din Grecia continuă şi pot bloca rute rutiere importante
17:10
Trump spune că Putin vrea să pună capăt războiului
16:40
Federica Mogherini, primele reacţii la ancheta în care este vizată
16:10
Trump a graţiat un congresmen democrat acuzat de luare de mită
15:40
VIDEO. Nicuşor Dan: „Avem nevoie acută de modele. Fără discuţie, domnul Rebengiuc este un model”
15:30
VIDEO. Controverse mari la lansarea noului documentar Netflix: A fost sau nu implicat Puff Daddy în moartea lui Tupac
15:10
A început extinderea magistralei M4: 14 staţii noi şi o investiţie de 3,5 miliarde de euro
14:50
De data asta nu ne blochează. Cancelarul Austriei: ”Sprijinim în mod expres aderarea României la OCDE”
14:40
Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova: Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare
14:40
Grecia, Bulgaria şi România au semnat un memorandum pentru dezvoltarea coridorului Marea Neagră – Marea Egee
13:30
Un medic condamnat la 30 de luni de închisoare în cazul morţii lui Matthew Perry
12:30
ANAR admite „o parte de vină” în criza apei din Prahova, dar susţine că a avertizat autorităţile
12:00
S-a inaugurat primul magazin robotizat 24/7 din România
11:20
Negociatorii din Ucraina şi SUA se întâlnesc joi în Florida
11:10
Bolojan, întâlniri cu Viktor Orbán şi cancelarul Austriei. Despre ce au discutat
10:40
ESZ Prahova anunţă că este pregătită să livreze astăzi apă către operatori şi către industrie
Ieri
02:20
Adrian Zăbavă analizează la Prima News valul de retrageri din cursa pentru Primăria Capitalei
02:00
VIDEO. Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău: „Moţiunea de cenzură are şanse doar dacă PSD, PNL şi USR sunt oneşti şi nu mai stau în bănci”
3 decembrie 2025
18:40
Nicuşor Dan: Prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale ar putea avea loc la sfârşit de ianuarie
17:50
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie
17:30
O nouă ţară interzice telefoanele mobile în şcoli
16:30
Ungaria va contesta în instanţă planul UE de eliminare a gazelor ruseşti: ”E un dictat de la Bruxelles”
16:00
Întâlnirea dintre Zelenski şi Steve Witkoff, de la Bruxelles, a fost anulată
15:50
Guvernul Bulgariei, presat să demisioneze
15:00
Apă potabilă din rezervele de stat va fi scoasă pentru a debloca criza din Prahova şi Dâmboviţa
14:40
Oana Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Obiectivele-cheie de azi privesc apărarea aeriană
14:30
Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: Facem parte din această coaliţie, nu s-a schimbat nimic
14:20
UE aprobă un acord istoric pentru eliminarea importurilor de gaze ruseşti până în 2027
14:00
Nicuşor Dan, despre cererea de demitere a Ministrului Mediului: Vinovăţia este la Apele Române. Suntem în ultimele zile de campanie electorală
13:50
Reacţia lui Mark Rutte după ce Putin a ameninţat Europa cu un război: „L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului”
13:50
FOTO. Un raton s-a îmbătat şi a adormit în toaleta unui magazin în care intrase pe furiş
13:50
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţiatorii spun că au deja 119 semnături
13:50
PSD acuză catastrofa de la Paltinu şi cere răspunderea ministrei Buzoianu: ”Nu există nicio scuză!”
13:40
Negocieri „productive”, rezultate zero. Cei trei piloni la care Putin nu renunţă
12:00
VIDEO. Teodorovici renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei: „Mă alătur lui Băluţă cu toată experienţa mea”
11:50
VIDEO. Un autobuz electric fără şofer a transportat pasageri pe un aeroport din România
11:40
Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban şi la Viena cu cancelarul Christian Stocker
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
00:10
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
