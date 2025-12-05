În timp ce Buzoianu se ține cu dinții de scaun, prahovenii rămași fără apă îi cer demisia. Gândul a vorbit cu românii aflați la cozile umilinței de la cisternele cu apă: „Să plece acasă. Așa ceva nu am trăit nici pe timpul lui Ceaușescu. Nu suntem Europa, ci Africa”

17:50

Țările europene sunt sfătuite să fie pregătite să crească capacitatea spitalelor, să încurajeze purtarea măștii și să izoleze persoanele bolnave, în cadrul unui plan pentru prevenirea unei pandemii de gripă aviară. Centrul European pentru Prevenirea Bolilor a transmis deja documentul miniștrilor Sănătății din UE. De ce se întâmplă toate acestea? Virusul H5N1 suferă o mutație majoră: […]