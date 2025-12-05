Consolidarea națiunilor sănătoase din Europa Centrală, de Est și de Sud prin legături comerciale, vânzări de arme, colaborare politică și schimburi culturale și educaționale – prioritate a SUA din Strategia de securitate națională

Financial Intelligence, 5 decembrie 2025 10:50

"Europa continentală a pierdut din ponderea în PIB-ul global – de la 25% în 1990 la 14% în […]

Acum o oră
10:50
Consolidarea națiunilor sănătoase din Europa Centrală, de Est și de Sud prin legături comerciale, vânzări de arme, colaborare politică și schimburi culturale și educaționale – prioritate a SUA din Strategia de securitate națională Financial Intelligence
Acum 2 ore
10:10
Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro  Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, […]
10:10
Economia României a urcat, în primele nouă luni, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier Financial Intelligence
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi […]
Acum 4 ore
09:00
Charles Michel: UE trebuie să fie mai rezistentă, mai influentă și mai stăpână pe destinul nostru; prea mult timp UE a fost dependentă de China pentru bunuri ieftine, de Rusia pentru energie ieftină și de SUA pentru securitate ieftină (VIDEO EXCLUSIV) Financial Intelligence
"În Europa, uneori suferim de ceea ce eu numesc întârziere cognitivă. Întârzierea cognitivă apare atunci când ne confruntăm […]
07:50
Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit unei anchete britanice Financial Intelligence
Novichok a fost folosit pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Dawn Sturgess a […]
07:40
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa, situată la granița cu Rusia Financial Intelligence
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa își intensifică producția de magneți, ca parte a eforturilor […]
Acum 6 ore
07:30
Europa avertizează Kievul să nu încheie acorduri cu Moscova fără garanții de securitate din partea SUA — WSJ Financial Intelligence
Mesajul a fost transmis în cadrul unei convorbiri telefonice din 1 decembrie între Vladimir Zelensky și liderii europeni, […]
07:20
Ce au discutat Xi și Macron la Beijing (CNBC) Financial Intelligence
China a declarat că este deschisă să importe mai multe produse din Franța. Xi a solicitat un „mediu […]
07:20
Președintele SUA, Donald Trump: Conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă și că […]
07:10
Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA Financial Intelligence
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul SUA la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord […]
07:10
UE deschide o investigaţie antitrust împotriva Meta privind politica WhatsApp pentru accesul furnizorilor de inteligenţă artificială Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligenţă artificială, […]
07:10
Austria va folosi 584 de milioane de dolari din rezervele companiilor de stat pentru a reduce costurile cu energia Financial Intelligence
Guvernul austriac a anunţat joi un pachet de 500 de milioane de euro destinat diminuării facturilor la energie […]
07:00
Israel: Un general fără experienţă în serviciile de informaţii numit la conducerea Mossad Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi numirea secretarului (consilierului) său militar la conducerea Mossad (Serviciul de informaţii […]
06:50
MOL este interesată să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa Financial Intelligence
Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaţionale ale gigantului […]
06:50
Hunedoara: Termocentrala Paroşeni poate porni la solicitarea Dispeceratului Energetic Naţional Financial Intelligence
Termocentrala (SE) Paroşeni, din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), este pregătită să pornească pentru a asigura un […]
06:50
SUA permit derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârşitul lunii aprilie Financial Intelligence
Administraţia Trump a autorizat joi derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de […]
06:40
Bursa de Valori Bucureşti introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă; preşedinte va fi Radu Hanga Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă, care va sprijini implementarea şi monitorizarea versiunii revizuite […]
06:40
Rafinăria Vega nu este afectată de situaţia de la barajul Paltinu Financial Intelligence
Rafinăria Vega, unicul producător de bitum şi hexan din România, nu este afectată de situaţia survenită la barajul […]
Acum 12 ore
01:30
Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Băncii Transilvania la “BBB minus” Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat joi ratingul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania […]
01:30
Oana Ţoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026 Financial Intelligence
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, […]
01:30
BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă în care apare cu preşedintele României: Conţinut ilegal Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a admis joi o sesizare care vizează publicarea pe reţele de socializare a unui clip […]
01:30
Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare Financial Intelligence
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile […]
Acum 24 ore
15:00
Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB Financial Intelligence
BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a Bursei de Valori București, spune Gabriel Purice, […]
12:50
Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) recunoaşte că are „o parte de vină" în cazul crizei apei potabile din […]
12:50
Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? Financial Intelligence
Anul 2026 se conturează pentru România ca fiind unul al contrastelor, cu o creștere economică lentă, inflație în […]
12:30
Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni Financial Intelligence
Compania producătoare de aluminiu Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din ţară, şi-a asigurat […]
12:00
Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului Financial Intelligence
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță […]
11:50
CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com Financial Intelligence
azitis.com, principala platformă de licitații pentru active în distress, listează spre două foste sucursale CEC Bank din București […]
11:50
Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze Financial Intelligence
Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) nu trebuie extins, ci trebuie lăsat câţiva ani de zile să se stabilizeze, să funcţioneze […]
11:50
Bursa de Valori București introduce Comisia de Guvernanță Corporativă Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) anunță înființarea Comisiei de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și […]
Ieri
11:30
Despăgubirile plătite pentru bunurile și proprietățile afectate au crescut cu peste 60% (UNSAR) Financial Intelligence
Asigurătorii din România au achitat în primul semestru al acestui an pentru companiile și locuințele afectate de incendii […]
11:00
Fondul Proprietatea își exprimă profunda dezamăgire după respingerea propunerilor de guvernanță corporativă la Adunările generale ale acționarilor Aeroporturi București Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fonduri de […]
09:10
Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) Financial Intelligence
Autor Laurențiu Căpcănaru În 2021, India a adoptat National Monetization Pipeline (NMP), un program ambițios și mai ales […]
08:50
2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează (Radu Magdin) Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic  ASEAN – Association of Southeast […]
08:10
Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) Financial Intelligence
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în […]
08:10
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei Financial Intelligence
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru lansarea pieței derivatelor, cu 15,3 […]
08:10
Construcțiile, rezultat bun înaintea ultimului trimestru al anului Financial Intelligence
de Dan Pălăngean În septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut semnificativ faţă de luna anterioară (+17,8% […]
07:00
Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 Financial Intelligence
Uniunea Europeană a convenit miercuri să elimine treptat importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului […]
06:50
Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit joi la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, în căutarea unor relații […]
06:40
Witkoff și Kushner se vor întâlni cu Umerov la Miami pe 4 decembrie — AP Financial Intelligence
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american, omul de afaceri Jared Kushner, vor purta joi discuții […]
3 decembrie 2025
20:10
Mall-ul Promenada din Capitală – evacuat, din cauza unui incendiu Financial Intelligence
Alarmele de incendiu au pornit în această searaă în Mall-ul Promenada din Capitală, iar clienții au fost evacuați. […]
20:00
Este obligaţia Băncii Italiei să îşi gestioneze rezervele de aur, spune Christine Lagarde Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat miercuri că Banca Italiei ar trebui să deţină şi să-şi […]
18:20
„Polytunitatea globală” Financial Intelligence
de Yuen Yuen Ang WASHINGTON, DC – Conflicte, războaie comerciale, inegalitate și degradare democratică umplu titlurile zilei. Fiecare […]
18:20
Europa adoptă un plan de acţiune pentru a-şi reduce dependenţa de China în privinţa pământurilor rare Financial Intelligence
Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va contribui la finanţarea şi accelerarea dezvoltării proiectelor de producere a elementelor […]
17:30
Delegație a Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, vizită în România  Financial Intelligence
În perioada 25-26 noiembrie, Sun Haiyan, viceministru al Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a […]
17:20
Bogdan Ivan: Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal; Centrala Brazi va fi repornită programat Financial Intelligence
Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, a transmis, azi, ministrul Energiei Bogdan Ivan. El a scris […]
17:00
Polonia: Directorul operatorului de transport al energiei electrice vrea ‘o pauză’ cu proiectele eoliene offshore Financial Intelligence
Polonia ar trebui să dea prioritate energiei eoliene terestre, mai ieftine, în detrimentul proiectelor offshore, pentru a rămâne […]
17:00
O pace justă în Ucraina este puţin probabilă, afirmă preşedintele finlandez Alexander Stubb Financial Intelligence
Orice acord care vizează încetarea luptelor din Ucraina este puţin probabil să asigure condiţiile necesare pentru o pace […]
16:10
Fitch confirmă ratingul CEC Bank la “BB” cu perspectivă stabilă Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat, miercuri, ratingul pe termen lung atribuit băncii româneşti CEC Bank […]
16:10
Urluescu (AFEER): Sumele nedecontate furnizorilor de energie se ridică la circa 7 miliarde lei Financial Intelligence
Sumele nedecontate furnizorilor de energie, în cadrul schemei de plafonare-compensare, se ridică în prezent la circa 7 miliarde […]
