România în Uniunea Europeană – examen de maturitate la 18 ani de la aderare (Europuls)
Financial Intelligence, 5 decembrie 2025 16:20
De Alexandra Cîrjă și Tana Foarfă, Europuls Există momente în istoria unei țări când o ușă se deschide […] The post România în Uniunea Europeană – examen de maturitate la 18 ani de la aderare <i>(Europuls)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
16:40
Nu ne confruntăm cu o bulă AI dar bursele ar putea înregistra corecţii (şeful grupului sud-coreean SK) # Financial Intelligence
Acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale (AI) s-ar putea confrunta cu presiuni după ce au crescut prea rapid […] The post Nu ne confruntăm cu o bulă AI dar bursele ar putea înregistra corecţii (şeful grupului sud-coreean SK) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
16:30
Ivan: Centrala electrică Brazi a fost repornită şi începe să injecteze în SEN 300 de megawaţi # Financial Intelligence
Centrala electrică Brazi a fost repornită, vineri dimineaţa, după două zile şi jumătate de întrerupere a activităţii, şi […] The post Ivan: Centrala electrică Brazi a fost repornită şi începe să injecteze în SEN 300 de megawaţi appeared first on Financial Intelligence.
16:30
ANCOM: Deciziile CE faţă de platformele X şi TikTok reprezintă paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur în UE # Financial Intelligence
Decizia Comisiei Europene (CE) de a sancţiona platforma X pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă prevăzute de Regulamentul privind […] The post ANCOM: Deciziile CE faţă de platformele X şi TikTok reprezintă paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur în UE appeared first on Financial Intelligence.
16:30
ASF şi CNOS,parteneriat strategic pentru promovarea educaţiei financiare în rândul sportivilor de performanţă de peste Prut # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS) din Republica Moldova au încheiat vineri […] The post ASF şi CNOS,parteneriat strategic pentru promovarea educaţiei financiare în rândul sportivilor de performanţă de peste Prut appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Raiffeisen Bank România,parte din sindicatul bancar care a finanţat grupul Iulius cu 305 milioane de euro # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank România şi Raiffeisen Bank International fac parte din sindicatul bancar care a acordat o finanţare în […] The post Raiffeisen Bank România,parte din sindicatul bancar care a finanţat grupul Iulius cu 305 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Preţurile la electricitate scad în Germania graţie producţiei record de energie eoliană # Financial Intelligence
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea […] The post Preţurile la electricitate scad în Germania graţie producţiei record de energie eoliană appeared first on Financial Intelligence.
16:20
România în Uniunea Europeană – examen de maturitate la 18 ani de la aderare (Europuls) # Financial Intelligence
De Alexandra Cîrjă și Tana Foarfă, Europuls Există momente în istoria unei țări când o ușă se deschide […] The post România în Uniunea Europeană – examen de maturitate la 18 ani de la aderare (Europuls) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
15:30
Reţeaua de socializare X amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X […] The post Reţeaua de socializare X amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Vasile Pușcaș: Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România (VIDEO EXCLUSIV) # Financial Intelligence
Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România, a transmis Vasile Pușcaș, Negociator Șef al […] The post Vasile Pușcaș: Aderarea la Uniunea Europeană a fost o oportunitate extraordinară pentru România (VIDEO EXCLUSIV) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
10:50
Consolidarea națiunilor sănătoase din Europa Centrală, de Est și de Sud prin legături comerciale, vânzări de arme, colaborare politică și schimburi culturale și educaționale – prioritate a SUA din Strategia de securitate națională # Financial Intelligence
“Europa continentală a pierdut din ponderea în PIB-ul global – de la 25% în 1990 la 14% în […] The post Consolidarea națiunilor sănătoase din Europa Centrală, de Est și de Sud prin legături comerciale, vânzări de arme, colaborare politică și schimburi culturale și educaționale – prioritate a SUA din Strategia de securitate națională appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:10
Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, […] The post Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Economia României a urcat, în primele nouă luni, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier # Financial Intelligence
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi […] The post Economia României a urcat, în primele nouă luni, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Charles Michel: UE trebuie să fie mai rezistentă, mai influentă și mai stăpână pe destinul nostru; prea mult timp UE a fost dependentă de China pentru bunuri ieftine, de Rusia pentru energie ieftină și de SUA pentru securitate ieftină (VIDEO EXCLUSIV) # Financial Intelligence
“În Europa, uneori suferim de ceea ce eu numesc întârziere cognitivă. Întârzierea cognitivă apare atunci când ne confruntăm […] The post Charles Michel: UE trebuie să fie mai rezistentă, mai influentă și mai stăpână pe destinul nostru; prea mult timp UE a fost dependentă de China pentru bunuri ieftine, de Rusia pentru energie ieftină și de SUA pentru securitate ieftină (VIDEO EXCLUSIV) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:50
Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit unei anchete britanice # Financial Intelligence
Novichok a fost folosit pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Dawn Sturgess a […] The post Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit unei anchete britanice appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa, situată la granița cu Rusia # Financial Intelligence
Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa își intensifică producția de magneți, ca parte a eforturilor […] The post Cea mai mare fabrică de metale rare din Europa, situată la granița cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Europa avertizează Kievul să nu încheie acorduri cu Moscova fără garanții de securitate din partea SUA — WSJ # Financial Intelligence
Mesajul a fost transmis în cadrul unei convorbiri telefonice din 1 decembrie între Vladimir Zelensky și liderii europeni, […] The post Europa avertizează Kievul să nu încheie acorduri cu Moscova fără garanții de securitate din partea SUA — WSJ appeared first on Financial Intelligence.
07:20
China a declarat că este deschisă să importe mai multe produse din Franța. Xi a solicitat un „mediu […] The post Ce au discutat Xi și Macron la Beijing (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Președintele SUA, Donald Trump: Conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă și că […] The post Președintele SUA, Donald Trump: Conflictul din Ucraina va fi soluționat în cele din urmă appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA # Financial Intelligence
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul SUA la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord […] The post Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA appeared first on Financial Intelligence.
07:10
UE deschide o investigaţie antitrust împotriva Meta privind politica WhatsApp pentru accesul furnizorilor de inteligenţă artificială # Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligenţă artificială, […] The post UE deschide o investigaţie antitrust împotriva Meta privind politica WhatsApp pentru accesul furnizorilor de inteligenţă artificială appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Austria va folosi 584 de milioane de dolari din rezervele companiilor de stat pentru a reduce costurile cu energia # Financial Intelligence
Guvernul austriac a anunţat joi un pachet de 500 de milioane de euro destinat diminuării facturilor la energie […] The post Austria va folosi 584 de milioane de dolari din rezervele companiilor de stat pentru a reduce costurile cu energia appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Israel: Un general fără experienţă în serviciile de informaţii numit la conducerea Mossad # Financial Intelligence
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi numirea secretarului (consilierului) său militar la conducerea Mossad (Serviciul de informaţii […] The post Israel: Un general fără experienţă în serviciile de informaţii numit la conducerea Mossad appeared first on Financial Intelligence.
06:50
MOL este interesată să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa # Financial Intelligence
Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaţionale ale gigantului […] The post MOL este interesată să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Hunedoara: Termocentrala Paroşeni poate porni la solicitarea Dispeceratului Energetic Naţional # Financial Intelligence
Termocentrala (SE) Paroşeni, din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), este pregătită să pornească pentru a asigura un […] The post Hunedoara: Termocentrala Paroşeni poate porni la solicitarea Dispeceratului Energetic Naţional appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA permit derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârşitul lunii aprilie # Financial Intelligence
Administraţia Trump a autorizat joi derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de […] The post SUA permit derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârşitul lunii aprilie appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Bursa de Valori Bucureşti introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă; preşedinte va fi Radu Hanga # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă, care va sprijini implementarea şi monitorizarea versiunii revizuite […] The post Bursa de Valori Bucureşti introduce Comisia de Guvernanţă Corporativă; preşedinte va fi Radu Hanga appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Rafinăria Vega, unicul producător de bitum şi hexan din România, nu este afectată de situaţia survenită la barajul […] The post Rafinăria Vega nu este afectată de situaţia de la barajul Paltinu appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
01:30
Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Băncii Transilvania la “BBB minus” # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat joi ratingul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania […] The post Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Băncii Transilvania la “BBB minus” appeared first on Financial Intelligence.
01:30
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, […] The post Oana Ţoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
01:30
BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă în care apare cu preşedintele României: Conţinut ilegal # Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a admis joi o sesizare care vizează publicarea pe reţele de socializare a unui clip […] The post BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă în care apare cu preşedintele României: Conţinut ilegal appeared first on Financial Intelligence.
01:30
Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare # Financial Intelligence
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile […] The post Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
15:00
Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB # Financial Intelligence
BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a Bursei de Valori București, spune Gabriel Purice, […] The post Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere # Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) recunoaşte că are „o parte de vină” în cazul crizei apei potabile din […] The post Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? # Financial Intelligence
Anul 2026 se conturează pentru România ca fiind unul al contrastelor, cu o creștere economică lentă, inflație în […] The post Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni # Financial Intelligence
Compania producătoare de aluminiu Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din ţară, şi-a asigurat […] The post Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului # Financial Intelligence
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță […] The post Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului appeared first on Financial Intelligence.
11:50
CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com # Financial Intelligence
azitis.com, principala platformă de licitații pentru active în distress, listează spre două foste sucursale CEC Bank din București […] The post CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze # Financial Intelligence
Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) nu trebuie extins, ci trebuie lăsat câţiva ani de zile să se stabilizeze, să funcţioneze […] The post Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Bursa de Valori București (BVB) anunță înființarea Comisiei de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și […] The post Bursa de Valori București introduce Comisia de Guvernanță Corporativă appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Despăgubirile plătite pentru bunurile și proprietățile afectate au crescut cu peste 60% (UNSAR) # Financial Intelligence
Asigurătorii din România au achitat în primul semestru al acestui an pentru companiile și locuințele afectate de incendii […] The post Despăgubirile plătite pentru bunurile și proprietățile afectate au crescut cu peste 60% (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Fondul Proprietatea își exprimă profunda dezamăgire după respingerea propunerilor de guvernanță corporativă la Adunările generale ale acționarilor Aeroporturi București # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fonduri de […] The post Fondul Proprietatea își exprimă profunda dezamăgire după respingerea propunerilor de guvernanță corporativă la Adunările generale ale acționarilor Aeroporturi București appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) # Financial Intelligence
Autor Laurențiu Căpcănaru În 2021, India a adoptat National Monetization Pipeline (NMP), un program ambițios și mai ales […] The post Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic ASEAN – Association of Southeast […] The post 2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) # Financial Intelligence
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în […] The post Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei # Financial Intelligence
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru lansarea pieței derivatelor, cu 15,3 […] The post BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
08:10
de Dan Pălăngean În septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut semnificativ faţă de luna anterioară (+17,8% […] The post Construcțiile, rezultat bun înaintea ultimului trimestru al anului appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a convenit miercuri să elimine treptat importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului […] The post Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit joi la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, în căutarea unor relații […] The post Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american, omul de afaceri Jared Kushner, vor purta joi discuții […] The post Witkoff și Kushner se vor întâlni cu Umerov la Miami pe 4 decembrie — AP appeared first on Financial Intelligence.
3 decembrie 2025
20:10
Alarmele de incendiu au pornit în această searaă în Mall-ul Promenada din Capitală, iar clienții au fost evacuați. […] The post Mall-ul Promenada din Capitală – evacuat, din cauza unui incendiu appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.