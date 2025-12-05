Noi avertizări cod galben emise de meteorologi. Vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a ţării, până sâmbătă seară
DigiFM.ro, 5 decembrie 2025 10:50
Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră.
Iarnă cu temperaturi anormale în România. ANM anunță căldură neobișnuită până în ianuarie # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei anunţate vineri de ANM, pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
Formula 1: Înaintea cursei de la Abu Dhabi, McLaren a interzis accesul mass-media la Norris şi Piastri, pentru ca aceştia să se poată concentra # DigiFM.ro
Lando Norris şi Oscar Piastri vor concura pentru titlu în Formula 1, duminică, la Abu Dhabi, la fel ca Max Verstappen (Red Bull). Pentru a-şi proteja piloţii, McLaren a interzis accesul presei la ei, relatează L'Equipe.
Patru ţări vor boicota Eurovision 2026, după ce Israelul a primit undă verde pentru a concura # DigiFM.ro
Irlanda, Spania, Slovenia şi Ţările de Jos vor boicota Eurovisionul de anul viitor, după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de muzică din 2026, în ciuda apelurilor mai multor posturi de televiziune participante de a-l exclude din cauza războiului din Gaza, anunţă The Guardian.
Ilie Bolojan, nuntă în mare secret? Un om apropiat l-a dat de gol: "Soția domnului Bolojan și-a plătit din fonduri proprii costurile de deplasarea la Viena" # DigiFM.ro
Premierul României ar fi făcut un pas important în viața personală, în cel mai mare secret. Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit cu partenera lui, Ioana, într-o ceremonie discretă.
Ultima zi de campanie pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii își aleg duminică primarul general # DigiFM.ro
Vineri este ultima zi în care cei 17 candidați aflați în competiția pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să își prezinte oferta electorală în fața bucureștenilor.
Oprah Winfrey laudă interdicţia impusă de Australia asupra utilizării reţelelor sociale de către copii # DigiFM.ro
Gazda americană de talk-show Oprah Winfrey a lăudat decizia Australiei de a interzice accesul la reţelele sociale persoanelor cu vârsta sub 16 ani începând de săptămâna viitoare, afirmând că această măsură îi va ajuta pe tineri să socializeze mai mult, transmite vineri Reuters.
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri. România află pe cine poate întâlni dacă îşi câştigă play-off-ul # DigiFM.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul va avea loc de la ora 19.00.
Diana Buzoianu spune că a fost ameninţată de un director implicat în criza apei din Prahova: „Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea” # DigiFM.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că directorul companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a ameninţat, încă de la prima şedinţă la care ea a participat pe tema crizei apei potabile din judeţul Prahova, că are sprijin politic şi sindical pe care îl va folosi dacă va fi arătat ca fiind vinovat de situaţia creată. ”Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată de sindicate, nu aş început nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române”, susţine ministrul, în acest context.
Netanyahu dă asigurări că se va duce la New York, în pofida unor ameninţări ale lui Zohran Mamdani de a-l aresta # DigiFM.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă că intenţionează, în continuare, să se ducă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat să-l aresteze, în baza unui mandat internaţional de arestare emis pe numele său de către Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP.
Moş Nicolae aduce daruri în ghetuțe în noapte de 5 spre 6 decembrie. Obiceiuri și tradiții de Sf. Nicolae, ocrotitorul copiilor # DigiFM.ro
Află când vine Moş Nicolae, ce semnifică darurile din ghetuțe, ce minuni a făcut Sfântul Nicolae și care sunt tradițiile și obiceiurile păstrate pe 6 decembrie.
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Păpușa Labubu, kendama și ideile de afaceri au stârnit cel mai mare interes # DigiFM.ro
Păpușa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar și trecerea în neființă a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor din 2025 pe Google, conform unei statistici publicate, joi, de către companie.
Bolojan: „O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările UE să fie de acord cu soluțiile propuse” # DigiFM.ro
O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile care sunt propuse, a declarat joi prim-ministrul Ilie Bolojan.
Vladimir Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Skripal, în 2018, potrivit anchetei britanice: "Dovezile că a fost un atac al statului rus sunt copleșitoare" # DigiFM.ro
Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului agenției de spionaj militare ruse GRU, Serghei Skripal, în 2018, într-un act 'uimitor de imprudent' care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, scrie Reuters.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor # DigiFM.ro
Judecătorii de la Instanţa supremă au fost convocaţi, vineri, 5 decembrie, în cadrul Secţiilor Unite, pentru a discuta despre sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
Ilie Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița: "Se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, oamenii afectaţi să aibă apă" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 4 decembrie, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un singur fotoliu de primar general # DigiFM.ro
Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie 2025.
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare rău pentru război!” Imaginile sunt virale # DigiFM.ro
Luiza Rozova, fiica secretă a lui Vladimir Putin, a fost protagonista unui moment tensionat pe străzile din Paris, unde a fost abordată de jurnalistul ucrainean Dmytro Sviatnenko, al cărui frate a fost ucis recent într-un atac rusesc.
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi putut întoarce: "Eram gata de orice" # DigiFM.ro
Într-un episod recent al reality show-ului "The Kardashians", au ieșit la iveală detalii șocante despre momentele de coșmar trăite de Kim Kardashian în timpul jafului din Paris din 2016.
Amenințări cu moartea la adresa magistraților. Parchetul General a deschis trei dosare penale după plângerea CSM # DigiFM.ro
Parchetul General anunţă, joi, că a deschis trei dosare penale, care vizează tot atâtea persoane, care au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii.
Jorge, invitat la matinalul Digi FM: despre „Ceapa sufletului”, traume, recunoștință și familie # DigiFM.ro
Jorge a fost invitat în matinalul Digi FM, unde a vorbit despre noua sa carte, „Ceapa sufletului”, dar și despre parcursul său artistic, afaceri, viața de familie și exercițiile de recunoștință pe care le practică zilnic.
Analiza lui Florin Negruțiu: Patru candidați, două blocuri politice și riscul unui nou „șoc” în București # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a analizat cursa pentru Primăria Capitalei, pe baza celor mai recente sondaje CURS și Atlas Intel, și a vorbit despre cum se împarte Bucureștiul între două blocuri politice – PSD și non-PSD – în care candidații „se canibalizează” reciproc. Negruțiu avertizează că Bucureștiul riscă încă o „catastrofă electorală”, care ar putea deveni doar „un eșantion” al șocului ce poate urma la nivel național.
Prinţul Harry glumește pe seama lui Trump, într-un sketch de Crăciun, în emisiunea lui Stephen Colbert # DigiFM.ro
Prinţul Harry al Marii Britanii a glumit pe seama preşedintelui american Donald Trump cu ocazia unei apariţii neaşteptate în emisiunea "The Late Show with Stephen Colbert", relatează DPA/PA Media.
Alegeri locale parțiale 2025. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general. Reguli în ziua votului # DigiFM.ro
Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028.
Numeroşi europeni consideră că există un risc ridicat de a izbucni un război cu Rusia, indică un sondaj efectuat în nouă ţări din Uniunea Europeană, publicat joi de revista franceză 'Le Grand Continent', transmite AFP.
Moartea lui Matthew Perry. Un medic, condamnat la 30 de luni de închisoare. Ce au transmis în instanță părinții actorului # DigiFM.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul din serialul „Friends” decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare.
Anchetă în R. Moldova după ce un bărbat aduce o dronă acasă, la Pepeni, în Raionul Sângerei, crezând că era o ”jucărie” # DigiFM.ro
Poliţia din Republica Moldova a desfăşurat miercuri experţi în deminarea bombelor într-o comunitate situată la câţiva kilometri de frontiera cu Ucraina, după ce un locuitor a crezut că o dronă, pe care a găsit-o pe jos, era o ”jucărie” şi a luat-o acasă, relatează The Associated Press.
Ce relație are Andreea Raicu cu Măriuca, fata pe care a adoptat-o la distanță acum două decenii: „A devenit un om cald, bun, muncitor” # DigiFM.ro
Andreea Raicu a impresionat mereu prin autenticitate, iar una dintre cele mai emoționante povești din viața ei este cea a Măriucăi, fetița pe care vedeta a adoptat-o la distanță în urmă cu douăzeci de ani. Într-un interviu recent, Andreea a rememorat momentul în care a întâlnit-o pentru prima dată și modul în care relația lor s-a transformat de-a lungul timpului.
Mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Olguța Vasilescu a reacționat imediat: „Superb!” # DigiFM.ro
Târgul de Crăciun din Craiova continuă să atragă atenția internațională, iar anul acesta a reușit să impresioneze chiar și personalități de talie mondială. Maye Musk, mama celebrului antreprenor Elon Musk, a distribuit pe platforma X imagini de la târgul din centrul Craiovei, însoțite doar de un scurt comentariu: „Superb!”.
Criza apei potabile din Prahova. Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă şi ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu # DigiFM.ro
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ”ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”.
Emmanuel Macron face presiuni asupra lui Xi Jinping în legătură cu Ucraina şi dezechilibrele comerciale # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat joi pe omologul său chinez Xi Jinping să depună eforturi pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale, în cadrul unei vizite fastuoase la Beijing.
Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între preşedintele rus şi emisarul său Steve Witkoff, care va discuta joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
Kremlinul susţine că Putin a acceptat unele propuneri ale SUA în legătură cu Ucraina, dar pe altele le consideră „inacceptabile” # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat miercuri că preşedintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA menite să pună capăt războiului din Ucraina, în timp ce pe altele le-a respins, însă Rusia este gata să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori va fi necesar pentru a ajunge la un acord, relatează Reuters.
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor din 2024. Nicușor Dan: „Înainte mi se părea un lucru absolut periferic” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţiale, că ar putea avea loc poate sfârşit de ianuarie, el afirmând că ce s-a schimbat de atunci este conştientizarea noastră asupra campaniei de dezinformare din partea Rusiei.
O dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră a fost neutralizată de scafandrii militari, anunță MApN # DigiFM.ro
O dronă maritimă aflată în Marea Neagră la 36 de mile est de Constanța și care punea în pericol navigația a fost neutralizată de scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române, a informat, miercuri, Ministerul Apărării Naționale.
Adrian Pleşca va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2. Un concert-tribut va avea loc la Bucureşti, pe 17 decembrie # DigiFM.ro
Adrian Pleşca, cunoscut sub numele de Artan, solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan care a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2.
Luna Rece, fenomen astronomic spectaculos pe 4 decembrie. Este ultima lună plină a anului # DigiFM.ro
Luna Rece va lumina cerul pe 4 decembrie 2025, marcând ultima lună plină a anului și un spectaculos fenomen de tip superlună, ideal pentru observații și fotografii astronomice.
Serena Williams spune că nu va reveni în circuitul WTA, deşi a reintrat în programul de testare antidoping # DigiFM.ro
Serena Williams a reintrat în programul de testare antidoping din tenis, dar campioana cu 23 de titluri de Grand Slam a negat marţi că această mişcare ar avea vreo legătură cu revenirea ei în sportul pe care l-a dominat timp de aproape două decenii.
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava, reținuți de DIICOT sub acuzația că vindeau droguri deținuților # DigiFM.ro
Doi polițiști care lucrează la Penitenciarul Jilava au fost reținuți de DIICOT sub acuzația că au vândut droguri deținuților și le furnizau telefoane mobile.
Grindeanu: „Dacă aş fi în locul ministrei Mediului, m-aş duce la Prahova să încerc să rezolv ce am încurcat” # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că ministra Mediului, Diana Buzoianu, ar trebui să meargă la Prahova, acolo unde oamenii au rămas fără apă, şi să încerce să rezolve "ce a încurcat".
Unguru' Bulan – Pirania are FOMO de Cotroceni: influenceri, suveraniști și cișmeaua cu „servicii” # DigiFM.ro
Unguru' Bulan – Pirania are FOMO de Cotroceni: influenceri, suveraniști și cișmeaua cu „servicii”
Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale # DigiFM.ro
FIFA a anunţat că Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, vineri, la Washington.
Serena Williams (44 ani) se află pe lista jucătorilor monitorizaţi de Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) şi ar putea astfel să revină pe teren în câteva luni, relatează lefigaro.fr.
Explozie neurmată de incendiu la o locuinţă din Râmnicu Sărat. O persoană a ajuns la spital # DigiFM.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din municipiul Râmnicu Sărat. La faţa locului au intervenit rapid două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi o ambulanţă SMURD. Un bărbat de 74 de ani care a suferit arsuri la faţă a fost transportat la spital.
O femeie din Bucureşti, fiica şi ginerele său, cercetaţi pentru delapidare. Ar fi luat bani de la 9 asociaţii de proprietari pe care le reprezentau # DigiFM.ro
O femeie de 57 de ani, dar şi fiica şi ginerele ei, sunt cercetaţi pentru delapidare în formă continuată, fiind suspectaţi că ar fi sustras din conturile a 9 asociaţii de proprietari pe care le reprezentau, fără să plătească reparaţiile sau utilităţile. La un moment dat, oamenii au rămas fără apă din cauză că nu au plătit facturile.
„Cel mai iubit dușman al poporului”, la Digi FM: Florin Negruțiu despre patriotism, corupție, rețele sociale și moștenirea lui Artan # DigiFM.ro
Jurnalistul Florin Negruțiu a fost invitat în matinalul Digi FM, unde a analizat semnificațiile Zilei Naționale, discursul președintelui Nicușor Dan și rolul rețelelor sociale în radicalizarea societății.
Selecţionata de rugby României a fost repartizată în Grupa B, alături de Africa de Sud, deţinătoarea trofeului, la Cupa Mondială din 2027, conform tragerii la sorţi care a avut loc miercuri, 3 decembrie, la Sydney.
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluţă # DigiFM.ro
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea candidatului PSD Daniel Băluţă, el fiind al doilea candidat care face un astfel de gest, după Vlad Gheorghe, care s-a retras pentru a-l susţine pe liberalul Ciprian Ciucu. Candidaturile au rămas definitive din data de 23 noiembrie, astfel că, în pofida deciziei de retragere, numele lui Teodorovici se va regăsi pe buletinele de vot.
Haaland a devenit cel mai rapid jucător care a marcat 100 de goluri în Premier League. "Sunt mândru, sunt fericit. Nu mă descurc rău!" # DigiFM.ro
Erling Haaland, de la Manchester City, a devenit cel mai rapid jucător care a atins pragul de 100 de goluri marcate în Premier League, cu un şut puternic cu stângul în minutul 17 al unei victorii spectaculoase cu 5-4 în deplasare cu Fulham, marţi.
