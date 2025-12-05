O clipă de neatenţie a mamei: fetiţă de un an rănită

08:50

Astăzi, de 1 Decembrie, când România își adună inimile sub același tricolor, simt nevoia să vă scriu aceste rânduri. Este un moment festiv, dar și unul al reflecției, în care ar trebui să ne reamintim că, dincolo de politică și de scandaluri, 1 Decembrie înseamnă mai ales unitate, demnitate și recunoștință. Este un moment de […]