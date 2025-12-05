Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”

12:40

La nivel global a fost mereu un fel de concurs de talente între statele lumii. Fiecare ţară vine cu ce are mai bun. Unele îşi scot în evidenţă economia solidă, securitatea, armată puternică, altele vin cu natura de poveste sau cultură impresionantă. Scopul este să atragă aliaţi şi parteneri potriviţi, care să întărească relaţia şi să ajute la dezvoltare. Şi de ce nu, până la urmă, fiecare stat caută şi puţină simpatie internaţională. Cum îşi comunică România atuurile pe care le are? Discutăm cu unul dintre cei mai experimentaţi oameni de publicitate din România, Bogdan Enoiu.