Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat
PSNews.ro, 5 decembrie 2025 14:50
Autoritățile publice tutelare – în general, ministere – care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au […] Articolul Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
15:10
Acord istoric în Balcani: Grecia, Bulgaria și România rescriu harta strategică dintre Marea Egee și Marea Neagră # PSNews.ro
Grecia, Bulgaria și România semnează un acord major pentru lansarea Coridorului Marea Egee-Marea Neagră, consolidând conectivitatea regională, comerțul și mobilitatea UE-NATO. Grecia, Bulgaria și România au semnat oficial la Bruxelles un acord de referință care stabilește Coridorul Vertical Marea Egee-Marea Neagră, consolidând conectivitatea regională și avansând un proiect de o importanță geopolitică semnificativă, scrie Ekathimerini. Pact […] Articolul Acord istoric în Balcani: Grecia, Bulgaria și România rescriu harta strategică dintre Marea Egee și Marea Neagră apare prima dată în PS News.
15:10
Statele Unite au suspendat pentru 5 luni o parte din sancţiunile impuse companiei petroliere ruse Lukoil. Măsura permite funcționarea stațiilor din afara Federației Ruse în această perioadă. Trezoreria americană anunță că tranzacțiile sunt autorizate până la 29 aprilie 2026, iar furnizorii și clienții evită astfel penalizările. Condiția principală este clară: niciun venit nu ajunge în Rusia. […] Articolul SUA suspendă pentru 5 luni sancțiunile împotriva companiei petroliere ruse Lukoil apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
15:00
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Deşi tematica nu a fost anunţată oficial de către reprezentanţii Executivului, declaraţiile vin la scurt timp […] Articolul Ilie Bolojan va face declaraţii de presă la Palatul Victoria, după anunțul ÎCCJ apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
14:50
Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat # PSNews.ro
Autoritățile publice tutelare – în general, ministere – care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au […] Articolul Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat apare prima dată în PS News.
14:50
Casa Albă își redefinește prioritățile: accent strategic pe vecinătatea americană, nu pe teatrele globale tradiționale # PSNews.ro
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate națională a președintelui Donald Trump. Documentul conține cuvinte dure la adresa Europei. Trump consideră că aceasta se află într-un declin civilizațional, și acordă relativ puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii, potrivit Profit.ro. Președintele Donald Trump intenționează ca SUA să mențină o prezență militară mai mare în emisfera […] Articolul Casa Albă își redefinește prioritățile: accent strategic pe vecinătatea americană, nu pe teatrele globale tradiționale apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:40
Cine sunt cei 17 candidați care se luptă pentru Primăria Capitalei – cele două surprize din campanie # PSNews.ro
15 candidați se luptă pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie, după ce doi și-au anunțat retragerea. Important de precizat, însă, în ciuda declarațiilor lor, atât Vlad Gheorghe, cât și Eugen Teodorovici vor apărea în continuare pe buletinele de vot, prin urmare aceștia pot fi votați la scrutinul de duminică. Cine sunt cei 17 candidați care […] Articolul Cine sunt cei 17 candidați care se luptă pentru Primăria Capitalei – cele două surprize din campanie apare prima dată în PS News.
14:40
Dan Dungaciu: America susține Europa! Europa… națiunilor! / Noua strategie de Securitate a SUA – Document # PSNews.ro
Sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu interpretează noua „Strategie de Securitate a SUA” drept un document care schimbă semnificativ paradigma relației dintre Washington și Europa, printr-o reafirmare explicită a rolului statelor-națiune ca piloni ai ordinii occidentale. Într-o postare publică, acesta afirmă că documentul „clarifică și confirmă ceea ce spunem de mult: sediul energiei reale a Europei […] Articolul Dan Dungaciu: America susține Europa! Europa… națiunilor! / Noua strategie de Securitate a SUA – Document apare prima dată în PS News.
14:30
DNA: Ajutoare sociale acordate ilegal în Olteni. Primarul, sub urmărire penală pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală împotriva Violetei Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni, județul Teleorman, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de 2,2 milioane lei, precizează Mediafax. Aceasta se află sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă începând cu 4 […] Articolul DNA: Ajutoare sociale acordate ilegal în Olteni. Primarul, sub urmărire penală pentru abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
14:20
Explicațiile ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR pe pensionarea magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a afirmat, vineri, că legea privind pensionarea magistraţilor discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi şi încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie […] Articolul Explicațiile ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR pe pensionarea magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:10
Primarul orașului Câmpina, scrisoare către Diana Buzoianu: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi și să vorbim” # PSNews.ro
Irina Mihaela Nistor, primarul municipiului Câmpina, i-a adresat vineri o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu, solicitându-i un angajament clar privind soluționarea crizei apei care afectează orașul și localitățile învecinate. Edilul o acuză pe ministră de nepăsare și de lipsă de dialog cu comunitatea, după ce aceasta a vizitat barajul Paltinu fără a se opri […] Articolul Primarul orașului Câmpina, scrisoare către Diana Buzoianu: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi și să vorbim” apare prima dată în PS News.
14:00
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR” # PSNews.ro
Declarația avocatului Toni Neacșu, privind dinamica politică dintre PSD și USR, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, oferă o perspectivă asupra felului în care evenimentele din București ar putea influența raporturile din Guvern. Într-o postare publică, acesta afirmă că „Moțiunea de cenzură a opoziției, îndreptată exclusiv împotriva prezenței USR în Guvern, este garanția că dl […] Articolul Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR” apare prima dată în PS News.
14:00
Ungaria investește în infrastructura feroviară: plan de moderanizare a 1.000 km de cale ferată # PSNews.ro
Guvernul Ungariei a anunțat un plan de modernizare a 1.000 km de cale ferată, complet finanțat, parte a unei strategii integrate ce vizează infrastructura feroviară, rutieră și aeroportuară și repoziționarea țării ca important hub regional de transport, potrivit Mediafax. Ungaria derulează unul dintre cele mai ample programe de modernizare feroviară din Europa Centrală, anunțând reabilitarea a […] Articolul Ungaria investește în infrastructura feroviară: plan de moderanizare a 1.000 km de cale ferată apare prima dată în PS News.
14:00
8 candidați la alegerile pentru CJ Buzău; între ei un fost polițist, un fost militar, un independent și un fost premier # PSNews.ro
La alegerile locale parțiale care se vor desfășura duminică, 7 decembrie, pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 a validat opt candidați. Prima poziție pe buletinul de vot i-a fost atribuită prin tragere la sorți candidatului Partidului SOS România, Adrian Dogaru, fost cadru militar. ‘Prima măsură care […] Articolul 8 candidați la alegerile pentru CJ Buzău; între ei un fost polițist, un fost militar, un independent și un fost premier apare prima dată în PS News.
13:50
Moțiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare’, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, 8 decembrie, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută și supusă votului. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca […] Articolul Moțiunea de cenzură va fi prezentată luni; dezbaterea și votul – pe 15 decembrie apare prima dată în PS News.
13:40
Spitalul de tuberculoză din Sectorul 4 intră în recepție în aprilie. Investiție de 100 de milioane de euro # PSNews.ro
Centrul de diagnostic, tratament și cercetare a tuberculozei din Calea Șerban Vodă va fi recepționat în aprilie 2026 și va deveni funcțional la mijlocul anului viitor, transmkite Mediafax. Investiția de aproximativ 100 de milioane de euro înlocuiește clădiri vechi de peste 130 de ani, închise în 2020 din cauza riscului seismic. Daniel Băluță, primarul Sectorului […] Articolul Spitalul de tuberculoză din Sectorul 4 intră în recepție în aprilie. Investiție de 100 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
13:30
Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reamintim că Ciceală este susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Aceasta a precizat că discuțiile despre rereatragere, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, reprezintă o falsă problemă. „Noi avem un proiect […] Articolul Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Bucureștenii să aleagă” apare prima dată în PS News.
13:30
Mihnea Predețeanu: Sondajele sunt instrumente de campanie, dar prezența la vot poate întoarce complet clasamentul # PSNews.ro
Pornind de la diferențele spectaculoase între candidații la Primăria Capitalei, analistul Mihnea Predețeanu explică la Puterea Știrilor cum sunt folosite sondajele ca instrument de campanie și de ce prezența reală la vot contează mai mult decât graficele din platou. Sondaje, percepții și efect de turmă: de ce nu e totul decis înainte […] Articolul Mihnea Predețeanu: Sondajele sunt instrumente de campanie, dar prezența la vot poate întoarce complet clasamentul apare prima dată în PS News.
13:20
Într-un nou studiu realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP) pe 2025, România ocupă locul 38 din 163 de țări — în scădere cu două poziţii faţă de anul precedent, în topul celor mai pașnice țări. În 2022 și 2023 România figura pe locul 35, potrivit Adevărul. Scăderea cu două locuri față de 2024 […] Articolul Topul celor mai pașnice țări în 2025: România coboară două poziții apare prima dată în PS News.
13:20
UE îl avertizează pe Zelenski: Orice concesii față de Rusia trebuie condiționate de garanții solide din partea SUA # PSNews.ro
În contextul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, liderii europeni i-au transmis un avertisment ferm președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: să nu facă anumite concesii Rusiei fără a avea angajamente ferme din partea SUA în materie de securitate. Liderii europeni i-au recomandat președintelui Zelenski să obțină garanții pentru Kiev din partea SUA înainte de a accepta […] Articolul UE îl avertizează pe Zelenski: Orice concesii față de Rusia trebuie condiționate de garanții solide din partea SUA apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:10
Bujduveanu: Finanțare europeană de aproape 400 milioane de euro pentru modernizarea transportului public din București # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că a fost semnată cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București. „Astăzi a fost un moment important pentru Capitală și sunt bucuros că am marcat finalul acestui mandat printr-o investiție esențială pentru viitorul orașului”, a transmis Stelian Bujduveanu pe Facebook. Edilul afirmă că valoarea […] Articolul Bujduveanu: Finanțare europeană de aproape 400 milioane de euro pentru modernizarea transportului public din București apare prima dată în PS News.
13:10
Centrala electrică Brazi a fost repornită parțial după patru zile. Reluarea producției complete, pe 6 decembrie # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri, 5 decembrie, repornirea centralei pe gaze de la Brazi, aflată în ultimele zile în stand-by din cauza problemelor cu alimentarea cu apă tehnologică. Prima turbină a început deja să furnizeze aproximativ 300 MW în Sistemul Energetic Național, iar autoritățile spun că riscul apariției unor probleme în alimentarea cu […] Articolul Centrala electrică Brazi a fost repornită parțial după patru zile. Reluarea producției complete, pe 6 decembrie apare prima dată în PS News.
12:50
Ministerul Culturii lansează cel mai amplu proiect de digitalizare al patrimoniului cultural # PSNews.ro
Ministerul Culturii, prin intermediul Unității de Management a Proiectului, a anunțat lansarea proiectului strategic ePatrimoniu, o inițiativă amplă care vizează transformarea digitală a patrimoniului cultural național. Cu o finanțare substanțială de peste 24 de milioane de euro, acest demers este considerat cel mai important proiect de digitalizare din istoria culturală a României. Proiectul ePatrimoniu are […] Articolul Ministerul Culturii lansează cel mai amplu proiect de digitalizare al patrimoniului cultural apare prima dată în PS News.
12:50
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție Supreme au decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor, spun surse Observator. Decizia a fost luată în şedinţa Secţiilor reunite ale Curţii Supreme. Judecătorii ÎCCJ s-au întrunit vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea […] Articolul ÎCCJ a decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor – surse apare prima dată în PS News.
12:40
FOTO Dracula revine: Parc de distracții, SPA, mall și hoteluri. O investiţie privată de peste 1 miliard de euro # PSNews.ro
Omul de afaceri Dragoș Dobrescu lansează DraculaLand, un proiect ambițios, cu parc tematic, mall și hoteluri lângă București. Ideea unui parc tematic, care să-l aibă în centru pe Dracula a mai fost avansată în urmă cu 20 de ani de către ministrul Turismului de atunci, Dan Matei Agathon. Un miliard de euro ar urma să […] Articolul FOTO Dracula revine: Parc de distracții, SPA, mall și hoteluri. O investiţie privată de peste 1 miliard de euro apare prima dată în PS News.
12:30
Berceni Arena își ține și în acest weekend promisiunea de a fi un loc deschis sporturilor pe gheață și mișcării pentru toți. Intrarea este gratuită, doritorii pot veni cu patinele proprii sau pot închiria de aici o pereche. Sâmbătă și duminică, arena a programat mai multe sesiuni de patinaj, oferind astfel ocazia perfectă pentru […] Articolul Berceni Arena: Programul sesiunilor de patinaj în weekendul 6-7 decembrie apare prima dată în PS News.
12:20
Industria fotovoltaică se dezvoltă mai repede decât sistemul de formare tehnică din România # PSNews.ro
România începe să resimtă un deficit tot mai mare de specialiști în energie fotovoltaică, în contextul în care proiectele solare și soluțiile de stocare se extind rapid, iar formarea tehnică necesită ani de pregătire. Compania Livoltek, parte din grupul internațional Hexing, avertizează că ritmul industriei de energie fotovoltaică a depășit capacitatea actuală a mediului universitar, iar lipsa […] Articolul Industria fotovoltaică se dezvoltă mai repede decât sistemul de formare tehnică din România apare prima dată în PS News.
12:20
Moțiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare’, prin care se cere demisia ‘Guvernului progresist’ condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament. Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat și Camera Deputaților moțiunea și i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susțină acest […] Articolul Guvernul Bolojan, la testul moțiunii – demersul, semnat de 118 parlamentari apare prima dată în PS News.
12:20
Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil mine, se îndreaptă în derivă spre Sfântul Gheorghe # PSNews.ro
Este alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă. Este posibil să fie mine marine, care se îndreaptă în derivă spre zona Sfântu Gheorghe. Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și limitează accesul persoanelor […] Articolul Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil mine, se îndreaptă în derivă spre Sfântul Gheorghe apare prima dată în PS News.
12:10
Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” # PSNews.ro
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament. Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest […] Articolul Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” apare prima dată în PS News.
12:00
SONDAJ Cum arată cel mai recent clasament pentru alegerile din București. 17% nu sunt încă hotărâţi pe cine votează # PSNews.ro
Un nou sondaj a fost dat publicității pentru alegerile care vor avea loc duminică în București. Sondajul ARA încheie o săptămână în care luni, miercuri și joi au fost date publicității alte trei sondaje, ale unor institute diferite. Unele dintre ele au venit cu suprize. Un sondaj ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl […] Articolul SONDAJ Cum arată cel mai recent clasament pentru alegerile din București. 17% nu sunt încă hotărâţi pe cine votează apare prima dată în PS News.
11:50
Otokar reevaluează parteneriatul industrial pentru blindatele Armatei Române. Explicațiile ministrului Economiei # PSNews.ro
Turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea prin care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica SA Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești, susține ministrului Economiei și interimar la Apărare, Radu Miruță, într-un interviu pentru „Adevărul”. Acesta a […] Articolul Otokar reevaluează parteneriatul industrial pentru blindatele Armatei Române. Explicațiile ministrului Economiei apare prima dată în PS News.
11:40
Eugen Teodorovici intră în echipa lui Daniel Băluță. Decizia amintește precedentul Orban–Lasconi # PSNews.ro
Eugen Teodorovici, care s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a anunțat o formulă de colaborare cu Daniel Băluță și a acuzat manipularea sondajelor. Mihnea Predețeanu reamintește însă precedentul Orban–Lasconi, când voturile unui candidat retras au continuat să curgă în urnă. „Independența” lui Teodorovici și combinația „local + național” Eugen Teodorovici își prezintă […] Articolul Eugen Teodorovici intră în echipa lui Daniel Băluță. Decizia amintește precedentul Orban–Lasconi apare prima dată în PS News.
11:40
Guvernul discută modificări fiscale în domeniul accizelor și măsuri urgente pentru implementarea PNRR # PSNews.ro
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri aprobarea Strategiei naționale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor și măsuri pentru implementarea PNRR, potrivit Agerpres. Astfel, Executivul va discuta un proiect de ordonanță de urgență privind măsuri urgente pentru a asigura accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor […] Articolul Guvernul discută modificări fiscale în domeniul accizelor și măsuri urgente pentru implementarea PNRR apare prima dată în PS News.
11:30
Prefectura Prahova: Apa care va intra în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare # PSNews.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă, în condiţiile în care se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 13 localităţi care de o săptămână nu primesc această utilitate, că apa în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că […] Articolul Prefectura Prahova: Apa care va intra în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare apare prima dată în PS News.
11:20
Discuții România-Austria despre consolidarea interconectărilor energetice și investițiile strategice din Marea Neagră # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat la Viena cu omologul său austriac, Wolfgang Hattmannsdorfer despre consolidarea interconectării rețelelor energetice, dar și despre investiții precum Neptun Deep. În cadrul vizitei oficiale la Viena, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat alături de premierul Ilie Bolojan și delegația României la întâlniri cu cancelarul austriac Christian Stocker și cu […] Articolul Discuții România-Austria despre consolidarea interconectărilor energetice și investițiile strategice din Marea Neagră apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:10
Bucureștenii sunt chemați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a-și alege viitorul primar al Capitalei, după ce Nicușor Dan, fostul edil, a fost ales în funcția de președinte al României. De asemenea, vor fi alegeri parțiale și pentru președintele Consiliului Județean Buzău, dar și pentru primarii din 12 localități din țară. Unde poți vota Alegătorii […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre alegerile de duminică apare prima dată în PS News.
11:10
Patinoarul Berceni Arena găzduiește două confruntări spectaculoase de hochei pe gheață între echipele locale Red Hawks București și CSA Steaua, transformând sala într-un spațiu plin de adrenalină și mișcare. Este o invitație excelentă de a lăsa deoparte ecranele, de a alege o activitate sănătoasă și de a petrece timpul încurajând echipele favorite. Meciurile sunt […] Articolul Duel pe gheață: Red Hawks vs. CSA Steaua la Berceni Arena apare prima dată în PS News.
10:40
Diana Buzoianu exclude demisia și spune că responsabilitatea crizei apei revine instituțiilor locale # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane, conform News.ro. „Eu să renunţ […] Articolul Diana Buzoianu exclude demisia și spune că responsabilitatea crizei apei revine instituțiilor locale apare prima dată în PS News.
10:40
SURSE Proiectele SAFE ale României, clasificate de CSAT. Alte state nu ascund achizițiile # PSNews.ro
CSAT a secretizat lista cu proiecte propuse de Guvern pentru a fi finanțate prin mecanismul european de finanțare SAFE, în cadrul căruia României i-a fost alocată suma de 16,7 miliarde de euro, au declarat pentru Economedia mai multe surse. Decizia vine în contextul în care reprezentanți ai Guvernului au promis că lista va fi făcută publică, iar […] Articolul SURSE Proiectele SAFE ale României, clasificate de CSAT. Alte state nu ascund achizițiile apare prima dată în PS News.
10:20
Potrivit datelor oferite de către Ministerul de Interne pentru stiripesurse.ro, în acest an au încetat raporturile de serviciu 1.998 de polițiști. 1.959 au ieșit la pensie, iar 39 au încetat raporturile de serviciu prin demisie, conform MAI. În mod surprinzător, în 2025 avem de-a face cu o scădere a numărului polițiștilor care au ales să […] Articolul MAI semnalează o reducere a pensionărilor în rândul polițiștilor: sub 2.000 în 2025 apare prima dată în PS News.
10:10
BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Drulă şi cere eliminarea de pe rețelele sociale # PSNews.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a decis eliminarea de pe rețelele sociale a clipului filmat în Palatul Cotroceni, în care apar Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu. Materialul a fost considerat ilegal, fiind apreciat ca un clip cu caracter electoral realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui candidat. Biroul Electoral […] Articolul BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Drulă şi cere eliminarea de pe rețelele sociale apare prima dată în PS News.
10:00
Pricopie avertizează: O strategie bazată doar pe sondaje online și care exclude nehotărâții este sortită eșecului # PSNews.ro
Remus Pricopie demontează, în emisiunea Puterea Știrilor, două iluzii confortabile obișnuite în campania electorală: că un independent poate câștiga fără aparat politic și că sondajele online reflectă fidel opțiunile bucureștenilor. În plus, acesta critică folosirea abuzivă a etichetei „extremist”. Independenți fără partid și sondaje online: ce nu spun cifrele campaniei pentru București Pricopie […] Articolul Pricopie avertizează: O strategie bazată doar pe sondaje online și care exclude nehotărâții este sortită eșecului apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Timpul de pe ceas vs. timpul real: De ce planificarea rutei cu aplicațiile STB este mai precisă # PSNews.ro
Află cum sistemele de real-time tracking ale STB transformă incertitudinea în predictibilitate, garantând Timp Câștigat și o experiență de călătorie Fără Stres. În lupta zilnică cu traficul din București, incertitudinea este inamicul public numărul unu pentru cetățeanul activ. A nu ști când sosește autobuzul generează un stres inutil. Campania Bucureștiul se mișcă împreună elimină această […] Articolul Timpul de pe ceas vs. timpul real: De ce planificarea rutei cu aplicațiile STB este mai precisă apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Analist politic: „Nici dreapta nu colaborează, nici stânga. Oamenii sunt debusolați” # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, analistul politic Iordan Bărbulescu a oferit una dintre cele mai directe și critice evaluări ale campaniei electorale aflate pe final. Fără dezbateri, cu alianțe tensionate și cu o lipsă de direcție clară atât în tabăra dreptei, cât și în guvernare, profesorul consideră că alegătorii sunt mai dezorientați ca oricând — […] Articolul VIDEO Analist politic: „Nici dreapta nu colaborează, nici stânga. Oamenii sunt debusolați” apare prima dată în PS News.
19:50
FOTO Bolojan și-a luat partenera în vizita oficială din Austria. Ipostaze surprinzătoare la recepția de la ambasadă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a atras atenția presei la recepția organizată miercuri seară la Ambasada României din Viena cu ocazia Zilei Naționale, prin faptul că a fost însoțit de partenera sa. Aparițiile celor doi la evenimente oficiale au fost până acum rare, astfel că prezența acesteia a constituit o premieră pentru mass-media, anunță Gândul. Partenera premierului, […] Articolul FOTO Bolojan și-a luat partenera în vizita oficială din Austria. Ipostaze surprinzătoare la recepția de la ambasadă apare prima dată în PS News.
19:50
Legea de combatere a extremismului, retrimisă în Parlament. Explicațiile lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, el arătând că ”unele articole pot fi interpretate abuziv şi ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul”. Preşedintele mai spune că noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la […] Articolul Legea de combatere a extremismului, retrimisă în Parlament. Explicațiile lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
19:40
Ziarul american New York Times (NYT) a anunțat joi că a acționat în judecată Pentagonul, după ce această instituție a impus presei norme respinse de instituțiile din mass-media mainstream, care și-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, informează AFP. Anunțate în septembrie de secretarul Apărării Pete […] Articolul New York Times dă în judecată Pentagonul pentru restrângerea dreptului la informare apare prima dată în PS News.
19:30
Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, după confirmarea rezultatelor analizelor DSP # PSNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române afirmă, joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. ”Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”, precizează instituţia. ”Administraţia Naţională Apele Române informează că procesul […] Articolul Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, după confirmarea rezultatelor analizelor DSP apare prima dată în PS News.
19:30
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță joi că alegătorii vor putea duminică doar la secțiile de votare la care sunt arondați. AEP transmite că alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu […] Articolul Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP apare prima dată în PS News.
19:20
Un număr de 31 de unități de învățământ din Capitală și-au decalat luni programul de începere a cursurilor, a declarat pentru Agerpres inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru. ‘Sunt 31 de unități de învățământ care și-au decalat programul de începere a cursurilor în ziua de luni pentru clasele în care au […] Articolul ISMB: 31 de unități de învățământ și-au decalat luni programul de începere a cursurilor apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.