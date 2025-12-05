Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat

19:30

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță joi că alegătorii vor putea duminică doar la secțiile de votare la care sunt arondați. AEP transmite că alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu […] Articolul Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP apare prima dată în PS News.