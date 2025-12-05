Topul celor mai pașnice țări în 2025: România coboară două poziții

17:40

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem […] Articolul Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea apare prima dată în PS News.